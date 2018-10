Delicada advertencia… ¿Se repetirá lo de Guaymas?

Creo muy delicado lo sucedido hace unos días cuando el director operativo de la Policía, Margarito Álvarez señaló ante medios, hay registro de por medio de que recibió amenazas, que se viene una ‘guerra’, que ‘entregue’ elementos, aun más, les dijo a sus subalternos, no salgan sin sus chalecos y si esto no es para preocuparnos como sociedad estamos amolados.

Como era de esperarse no le quedaba otra, el titular de Seguridad, Francisco Cano Castro, salió al paso al señalar que no era cierto, pues no le quedaba de otra ¿le creemos? Pues claro que no, a como están las cosas.

Esto que sucedió que ni el mismo Álvarez, aguantó la presión para decirlo, quizás por el bien de sus compañeros, pone en evidencia que hay contactos del crimen organizado con mandos policiacos ¿en qué contexto se dio esto con Álvarez? ¿Mensaje? ¿Llamadas? ¿Citas? Así como en las películas, vayan ustedes a saber.

Y el hecho, delicado es que le dieron a este mando orden de que entregara a compañeros, lo que pone en evidencia también, que hay una lista, es de imaginar que ya saben quiénes.

Hay que recordar algo, hace unos meses en San Carlos, policías ‘entregaron’ a un comando, a unos muchachos de quienes ya no se supo nada, recuerdo también que un nutrido grupo de personas de la región del Mayo, fueron a protestar y después vinieron amenazas para policías que participaron, supieron de donde vino un primer mensaje y pues rafagearon con metralletas una colonia de Guaymas, donde viven policías.

Esto obligó a que algunos se fueran de la ciudad, huyeron, más sin embargo el mensaje y amenaza se cumplió, como todos sabemos en céntrica avenida del Puerto fueron acribillados 5 policías, quizás inocentes de los hechos sucedidos y desafortunadamente pagaron ellos.

Eso que pasó fue la gota que derramó el vaso a nivel estatal y se vinieron las renuncias de Rodolfo Montes de Oca, ya la Procuraduría y de Adolfo García Morales, el hilo se rompió ante falta de resultados y de coordinación y hoy estamos ante un proceso para elegir a nuevos responsables de darnos seguridad.

En resumen pues, delicado es que se pudieran repetir los hechos de Guaymas, aquí las condiciones están dadas, hay pleitos y desencuentros de la luchas por controlar la plaza, hay policías que están en la nómina del crimen, hay varios grupos, alguno se siente traicionado, vayan ustedes a saber con esta gente no se juega, vean nomás la cantidad de muertos que van en el año.

Como ciudadano no quisiera que pasara nada ya, que vuelva la paz a Cajeme, peo no están dadas las condiciones todavía, hace unos días llegaron patrullas con federales, veremos en que pueden paliar de este problema, lo que es evidente y reitero, es que no hay coordinación, no hay inteligencia… y no hay mandos a nivel estatal.

Bours

Ante esta problemática que hay tuve la oportunidad de platicar un rato con el empresario Arturo Bours y futuro senador, es suplente de Alfonso Durazo, el también futuro encargado de seguridad nacional.

Lo sentí preocupado, pero también atento al devenir de las cosas, estuvo varios días en Hermosillo viendo este asunto, por aquello del proceso de elección de quién será el nuevo procurador.

Está consciente de cómo están las cosas y de llamadas que ha recibido para que se dé apoyo del sur, a quien fuera procurador Abel Murrieta y algunos otros, quien ya lo dijimos, es una excelente opción, pero obvio hay intereses políticos para que no sea, pero como bien se dice “ahí se la echan” entre los diputados, Consejo Ciudadano, lo que sí creo es que la gobernadora Claudia Pavlovich, verá porque salga el mejor, no está el horno para bollos, ni para curvas de aprendizaje.

Por cierto en el Consejo Ciudadano, que verá lo de la terna que se hará llegar a la gobernadora están; Cecilia Bours muy comprometida también y haciendo mucho trabajo por la comunidad del Tec de Monterrey y el empresario Francisco Díaz Brown, de seguro verán porque estén las mejores alternativas para Sonora.

EL futuro senador Bours, me comentó finalmente que estará atento a desarrollo del proceso de elección de procurador y que esta semana por venir sostendrá reunión con Alfonso Durazo y tocarán el tema, seguramente para cuando se dé esta reunión ya se sabrá la terna y de seguro lo verán, recodar la influencia y ascendencia que hay de Durazo con Morena en Sonora… a ver.

Unidad, sí… pero

El domingo pasado el alcalde Sergio Pablo Mariscal en entrevista y ante las ejecuciones que hubo ese fin como 10 o 11, señaló que eran por ‘estertores’ en referencia a grupos, y que había; trabajo, coordinación y que estaba en contacto con autoridades bla, bla, bla, el mismo discurso cuando se dan este tipo de hechos.

Y luego en la semana un encuentro al que asistieron algunos empresarios y dirigentes; Baltasar Peral, Antonio Fornés, entre otros y ahí el alcalde Mariscal, pues al igual que sus antecesores hizo un llamado a la “unidad” que Cajeme saldrá adelante, sociedad y Gobierno, etc., etc… el mismo rollo trillado de buenos deseos, pleonasmos… pero nada de resultados, ya se batió el récord de ejecuciones del año pasado.

Repito, que bueno que se den este tipo de reuniones, mensajes, pero también debe estar consciente el alcalde, la autoridad federal y estatal, que los cajemenses, ya están hasta el 10 de mayo de tanta violencia, quieren paz y resultados.

Hago un llamado a Peral, Fornés, Regino Angulo, Arturo Knapp, Adolfo Harispuru y otros más que conozco, a que exijan resultados, mediciones, ya basta de tantos encuentros y buenos deseos, números y que papelito hable… ¡ya basta!

Bernabé

Tuve la oportunidad de ver y escuchar una entrevista que le hicieron a Bernabé Arana, quien será subdelegado en varios municipios del sur, de esa Coordinación General de Programas Federales que va a encabezar Jorge Tadeei y me preocupó lo que declaró.

Si habló que viene una transformación, ya lo sabemos, pero eso de expresiones de “terratenientes del sur” “concentración de agua y riqueza en pocas manos” da mucho de qué hablar, pensar y decir.

Nomás le faltó decir, emulando a Emiliano Zapata, “Tierra y libertad’”, creo, Arana, debe tener mucho cuidado en lo que declara, estos temas son muy delicados para un municipio y región que vivió problemas serios el siglo pasado, con lo de la tierra y este, con lo del agua.

Hoy se necesita prudencia, sobre todo para con un sector tan importante como lo es el agrícola.

Transformación

Y hablando de transformación, pues sí, ahí viene, inicia dentro de un mes pasado e involucra muy de cerca de Cajeme, en los primeros días de diciembre llega Víctor Villalobos a instalarse aquí en Ciudad Obregón, esto traerá cosas buenas, como también problemas.

¿Lo bueno? Tener cerca, para productores del sector social y privado del Noroeste; Sonora, Sinaloa y las Bajas, al titular de Sajara y lo que esto conlleva.

¿Lo malo? Tarde que temprano, llegarán las protestas de sectores campesinos de todo el país, a quienes veremos tomado la; Aniñara, Miguel Alemán, 5 de Febrero, la 200, etc… desquiciando la vida de los cajemenses, nomás imaginémoslos acampando por ahí, ya sabrán el cochinero.

Quienes sí deberán, aun más preocuparse, son quienes vivan cerca de la oficina de Villalobos, esos si no se la van acabar cuando haya protestas, la vida en ese sector les cambiará… al tiempo.

También dentro de la cuarta transformación, pues viene un cambio en la coordinación fiscal, la cual se verá en el Congreso, toda vez que tome protesta como presidente Andrés Manuel López Obrador

Se los voy a sintetizar, el próximo año con este cambio que se viene, el presupuesto que se etiquete en obras federarles para Sonora y las otras 31 entidades, el dinero se meterá en la ‘licuadora’ y la manejará el Gobierno Estatal y la oficina de los coordinadores federales, para el caso Sonora solo verán pasar el dinero, pero ojo, tendrá facultad para supervisar.

Lo interesante se vendrá para el 2020, a partir de ese año, todas las obras que vaya a cabildear el Gobierno de Sonora con diputados federales y senadores de mayoría de Morena por cierto, ese dinero federal llegará a la oficina de Tadeo, ahí se supervisará… y se pagará.

Esto me lo confirmó un futuro funcionario federal, así pues manos fuera de gobiernos estatales, lo interesante es saber el blindaje personal y legal que tenga Tadeo, por el poder que tendrá, sabedor que muchos se le acercarán, sobre todo la gente que tiene muchos intereses económicos y políticos, la “mafia” como los señala AMLO, dicho en otras palabra, a ver si aguanta los “cañonazos” de billetes como dijo el General, Álvaro Obregón, frase que sigue vigente ¿o no?

Vuelven precios de garantía

Siguiendo con el tema del campo, pues con la novedad de que vuelven los precios de garantía al campo, vuelve también un tipo de Sistema Alimentario ¿Se acuerdan del SAM de López Portillo? Como también viene una transformación en la llegada de apoyos, viene directo a productores, adiós organizaciones, uniones, etc… eso sí será un cambio.

Interesante, pero también preocupante, que vuelva algo como un sistema como Consumo, que el Estado desde Los Pinos y no como marque el mercado, como el de Chicago, sea quien rija los precios de granos y todo eso.

Vi la nota, en referencia al trigo, el cereal que se siembra aquí en el Yaqui, que el panificable, que tiene un precio, lo voy a cerrar de 2500, el Gobierno para estimular lo pondrá por arriba de 5 mil pesos.

Obvio ese diferencial lo pondrá el Gobierno, ese dinero sale de los contribuyentes, es un subsidio, la pregunta ¿no será parejo para todos? Porque estaba leyendo que serpia para pequeños parcelarios de 20 hectáreas ¿Y eso? ¿Control político o qué?

Esto debe ser parejo, ante esto, pues es obvio que conviene sembrar trigo panificable, al igual que arroz, maíz, frijol, una serie de productos que apoyará el Gobierno.

Lo que preocupa es el incremento subsidios, presión a finanzas públicas, el estado rector de economía, de cómo bajarán esos recursos, en los pasados regímenes, incluido este, pues corrupción, opacidad sobre todo en el siglo pasado, el Sam de López Portillo, fue una cloaca de corrupción de miles de millones de pesos.

En fin, viene un cambio, ¿se incrementará la producción? Veremos, ¿se acabará la corrupción? Pues tengo mis dudas, AMLO, dice que sí, ya lo veremos en el próximo sexenio cuando empiecen a fluir recursos federales y los vividores de siempre no hagan de las suyas, el tiempo lo dirá y los hechos.

Lady Baches

Muy sonado el caso esta semana sobre una inexperta muchacha, a quien las redes sociales le apodaron ‘Lady Baches’ cuando al ser nombrada o le inventaron un puesto de coordinadora de Baches ¿?, subió a su cuenta de Fase o Instagram una frase “trátenme bien, si no, no les mano bachear su colonia”.

Más tardó en escribir eso, cuando le empezaron, empezamos dijo el otro, a tundir en redes, en lo personal yo me dirigí al alcalde Sergio Mariscal, como designar a una persona sin experiencia, tengo entendido que esta jovencita se dedica al modelaje o edecán, se le dé una cartera como es la de coordinar arreglo de baches, un problema, que sumado a la inseguridad, agobia a los cajemenses.

La muchacha, la despidieron de inmediato, no tiene la culpa, sino esa maldita costumbre de políticos de la recomendación, el compromiso de meter en nómina a gente que no está capacitada, pero hay intereses de por medio y que la autoridad, en este caso el alcalde lo acepte.

Ya vemos lo que está pasando en Guaymas, Empalme, Navojoa, en todos lados, las oficinas y sus titulares, puros familiares, recomendados, etc… el nepotismo al 100 y lo peor en el caso de Guaymas con la alcaldesa Sara Valle, está comprobado, documentado, serias irregularidades como el caso de su cuñado, que hasta dirección falsa de donde vive… un lote baldío y sigue aferrada.

En fin este caso y el de estos otros, demuestran que la sociedad está atenta, que las redes sociales son implacables, la gente está más informada, las autoridades ya no pueden hacer lo que quieran, hay una población demandante de; paz y mejores servicios y resultados y esto se dará con gente capacitada, no improvisada y Morena, que se llevó varios ayuntamientos de importancia no está actuando bien en este sentido y el paso el tiempo es inexorable, si no cumplen en el 2021, pagarán las consecuencias.

OOMAPASC, SUTOC

Y hablando de consecuencias, sobre todo como resultado de que el PRI perdió, ahí está lo que acaba de salir a relucir en OOMAPASC, cuando su director Rodrigo González, dio a conocer a la opinión pública, un problema que se viene arrastrando la dependencia y se suscribe en los privilegios que reciben empleados y funcionarios, mismos de los que no gozan o no se puede en el sector privado.

Contratos de trabajo y prestaciones onerosas, desvíos de recursos con fines políticos, bases injustificadas, adeudos y un largo etc… lo que se ve en pocas palabras en el sector público y un sindicalismo que se le dio mucha fuerza, con motivo de control político, mismo que ya no funciona, se esfumó, nomás vean lo que paso el 1 de julio.

Obvio, el SUTOC y sus ‘líderes’ no aceptan que se les baje o quite sus ‘conquistas’ y amenazan con irse a huelga en noviembre, pero cuidado este servicio es indispensable para la población, aquí no puede hacer chantaje, estamos hablando del servicio de agua o vendrá la requisa, OOMAPASC no seguirá trabajando en estas condiciones.

Advertencia

Lo señaló la gobernadora Claudia Pavlovich, en el caso de migrantes hondureños hay humanismo, lo que no hay es dinero a cerrar filas alcaldes del sur con ella y que mande dinero federación, si no, que problema de salud y servicios… al tiempo y son miles, ahí vienen.

[email protected]

twitter; @ABN58