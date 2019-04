Derechos humanos y política

Todo mundo sabe que el derecho está especificado en leyes y por lo tanto no debería causar más confusiones que las distintas interpretaciones que estas permiten, también todo mundo habla de los derechos humanos; los defienden las comisiones correspondientes promovidos por los gobiernos y dotados de autonomía más o menos amplia, participan en forma muy intensa múltiples organismos de la sociedad civil, las famosas organizaciones no gubernamentales; sin embargo, hay mucha confusión acerca de estos derechos, cada quien los interpreta y los invoca a su modo, y esto lo digo porque a veces como abogado este servidor no coinciden y fuera de contexto de las propias leyes y por su puesto al criterio de algunos jueces civiles o penales, que emiten una sentencia sin aplicación de fondo y a veces ni de forma los preceptos legales, aplicando criterios muy pobres y jurisprudencias que conllevan a la defensa a sacarlas del propio contexto.

No se pretende polemizar de estas cuestiones imposibles dar una respuesta legal a la contradicción, el problema más que de interpretación jurídica es político, se impone así una impulsión en el concepto de política, nuestro país se proclama democrático si no lo es en realidad, existe sin duda tal aspiración general. Y ¿qué significa democracia? Según su etimología, el Gobierno del pueblo y estos recuerdos según la historia de los Estados Unidos de un gran dirigente norteamericano Abraham Lincoln la definió como: el Gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo esto significa que todo ciudadano tiene derecho de participar en la decisión de quienes han de ocupar los puestos de dirección pública, aquí empieza el problema, pero aquí no termina, si tú votas por alguien para diputados, senador, gobernador o presidente, es porque piensas que va aplicar una política que considera adecuada por toda su trayectoria del candidato por su vida civil y en fin, ya tiene antecedentes ¿quién es él?, ¿de dónde depende él?, otros verán más conveniente una línea de acción diferente y votarán por otro candidato, por otro partido.

Esto es una parte imprescindible de la propia democracia de lo dicho se concluye que el político y desde luego el partido político, no solo pueden, si no deben expresar su punto de vista acerca de los problemas sociales de todo tipo, apoyar todo lo que parezca justo y combatir lo que considera perjudicial. Por su puesto que no solo se trata de apoyo o rechazo; requiere también de la fundamentación de sus puntos de vista a diferencia de las asociaciones civiles establecidas para defender un interés específico, una fe religiosa, el sueldo de los grupos o trabajadores, la estabilidad y la ganancia de una o de muchas empresas, la dotación de agua de un barrio etc.

El partido debe de englobar sus objetivos en una visión de conjunto de la propia sociedad las organizaciones civiles de hecho, también lo hacen, pero una forma no expresa y con frecuencia no consiente. Todo Gobierno norma su actuación, según la visión de lo que considera conveniente: aplicar la política, esto es claro y explícito en el caso de los Estados que proclaman el socialismo a su vez el Estado da bienestar predominante en gran parte de su mundo. En concreto es necesario un análisis de las necesidades que existen en el país en los Estados y en los municipios, porque es una gran responsabilidad de los que fueron electos para gobernar de las necesidades que hay. Pero es muy importante que los que participamos y muy especialmente los que radicamos en colonias abandonadas, tienen la obligación de coadyuvar con las autoridades, lo poco o lo mucho que tengan, no cree usted esto que es cierto o puede ser. e