Desde hace un año, técnicos de OMAPASC advertían del colapso en las redes de drenaje

ESTE COLUMNISTA SE PUEDE jactar de tener entre sus más fieles lectores, a la exdiputada BEATRIZ LÓPEZ OTERO, a quien siempre le agradeceré sus mensajes telefónicos y su franqueza a la hora de disentir de mis opiniones.

Hace un par de días recibí en mi WhatsApp, un texto de Beatriz en el que me dice que no está de acuerdo conmigo en el tema de las mujeres. Se refería a un comentario sobre la tergiversación que se ha hecho con el concepto del feminicidio. En este tema, yo he expuesto mis puntos de vista sobre lo que debe ser tipificado como feminicidio y lo que es el homicidio doloso, con independencia de la cuestión de género.

Tiene razón Beatriz, es un tema “largo y complicado” y espero que algún día podamos discutirlo serenamente para entender cuál es el punto y el porqué de las críticas que algunas mujeres en cargos públicos reciben de la opinión pública…

Coincidentemente, ayer mismo empezó a circular un video en el que el periodista LUIS ALBERTO MEDINA entrevista a la alcaldesa de Hermosillo, CÉLIDA LÓPEZ.

Confieso que me sorprendió recibir varios reenvíos del mentado video por diferentes vías. De hecho, de la capital del Estado me llamó un amigo para recomendarme que viera el video.

--Quiero que lo veas y te darás cuenta que en Sonora ya tenemos nuestra propia Layda Sansores- bromeó, socarrón.

Era vox populi de lo malhablada que suele ser la alcaldesa. Yo estaba enterado. Pero nunca le había escuchado su florido lenguaje. Y es que una cosa es que se lo cuenten a uno y otra escucharlo de viva voz.

Su rostro bonitillo, casi aniñado, no corresponde al de la mujer bravucona, que en menos de cinco minutos ya había proferido cuatro veces la palabra “pende…”.

De hecho, Célida calificó de “pende…” a algunos de sus antecesores, aunque no mencionó sus nombres.

En algunos tuits, le ponen nombre y apellido a uno de ellos: MANUEL IGNACIO ACOSTA.

Objetivamente hablando, no todo lo que dijo en la entrevista, estuvo mal hablado. Ciertamente, su vocabulario no enaltece la investidura de la presidenta municipal, pero la estructura del tema, fue muy seria y mostró visos de crisis administrativa en un Ayuntamiento tan importante como el de Hermosillo.

Se refirió al adeudo de 85 millones de pesos a la empresa que tiene la concesión de la recolección de basura.

En este punto, fue donde describió a sus antecesores como “pende…” por haber realizado la contratación.

Pero esta es otra historia.

Yo estoy convencido que el feminismo ha distorsionado el verdadero espíritu de la lucha que proclamó el respeto a los derechos de la mujer.

¿Por qué una mujer en el cargo de alcaldesa, tiene que utilizar un lenguaje bravucón y ofensivo solo porque las mujeres tienen los mismos derechos que los hombres?

La opinión pública (que incluye la labor periodística) suele ser muy crítica con los funcionarios y funcionarias que en público usan un vocabulario de carretonero. La mujer que vi y escuché en la entrevista, efectivamente, me hizo recordar a la campechana LAYDA SANSORES, hija de CARLOS ‘El Negro’ SANSORES, excacique de Campeche, expresidente nacional del PRI, exgobernador de su Estado y exmuchas cosas.

¿Estos son los derechos por los que lucharon las mujeres?

No creo que esto haya sido el objetivo fundamental de esa lucha que se inició en los Estados Unidos.

No lo creo.

Pienso que las mujeres que se encapuchan y se lanzan a las calles a protestar contra el acoso sexual, se han salido de control. Me dicen que es una “larga y complicada” situación, y yo lo entiendo. Pero no es aceptable que en aras de un ideal se tuerza el camino de la humanidad y se hagan pagar a justos por pecadores.

Y en relación con el lenguaje procaz de la alcaldesa de Hermosillo, ningún gobernante necesita de palabrotas para ser firme y decidido.

¿Qué algunos le festejan? Es verdad. Pero eso no cambia las cosas.

En fin.

DE AQUÍ, DE ALLÁ Y DE MÁS ALLÁ

DÉJEME DECIRLO: UN BUEN AMIGO tuvo la gentileza de enviarme una bellísima estampa captada en El Campanario, caserío que se levanta con sus risueñas cabañas arriba de Yécora…

La nieve lo cubre todo y se decía que la temperatura descendió hasta 7 grados bajo cero…

Maravilloso regalo de la naturaleza, aunque siempre lo que para unos constituye un regalo de la naturaleza, para otros, los más vulnerables, representa un riesgo extremo que, a veces, les cuesta la vida…

Como sea, la fotografía ocupa hoy el lugar destinado habitualmente para los políticos…

Vale, pues…

¡POR LAS TRIPAS DE SATANÁS! EL NOTICIARIO estelar de ayer de TVP, que conduce MARCO POLO ARMENTA, se ha visto abrumado por denuncias ciudadanas en torno a un problema gravísimo, que está a punto del colapso total, que es el drenaje que revienta aquí y allá, en todas partes…

El problema del deterioro de las redes de drenaje, viene de muchos años, eso es verdad, pero es en este Gobierno de SERGIO PABLO MARISCAL —por lo que respecta a Cajeme— que está haciendo crisis…

Los cajemenses no estamos solos en este trance. Nos acompañan —o los acompañamos— nuestros vecinos de Navojoa…

En su encabezado principal de primera plana de TRIBUNA, en su edición de ayer, informa que 25 familias de Ciudad Obregón, viven entre aguas negras…

No es una exageración…

Esta emergencia está empezando a causar víctimas pues las aguas negras derramadas se están mezclando con el agua entubada…

Y sucede que muchísimos obregonenses consumen agua NO purificada…

El problema parece ser el mismo en cualquier parte: falta de presupuesto….

Es una bomba de tiempo que puede estallar en cualquier momento… Esto no tiene vuelta de hoja…

¡AH, QUÉ LAS HILACHAS! Por lo visto, en el PRI de Cajeme no se toman las cosas en serio…

Ya vio usted: primero, se intentó imponer en la dirigencia municipal de Cajeme, a RAMÓN VILLEGAS, un buen muchacho pero que de ningún modo presenta el perfil necesario para la coyuntura de crisis por la que atraviesa el tricolor…

Y ahora un grupo de cetemistas encabezado por LUIS ACOSTA, “destapó” a JOSÉ DE LA LUZ AMAVIZCA, como su carta fuerte para sustituir a ANDRÉS RICO PÉREZ…

Tengo, para mí, que los de ‘arriba’ andan muy preocupados porque no le han podido encontrar la cuadratura al círculo con la sucesión en el Comité Directivo Municipal…

Se dice, por ejemplo, que en la reciente visita del delegado del CEN del PRI a Sonora, RICARO BARROSO, en algún momento de la plática, le preguntó, a boca de jarro, a Andrés Rico: “¿Por qué no te sigues de frente?”…

El bueno de Andrés, respondió que no, porque ya se había pasado un año…

¿Están desesperados los de arriba?...

Evidentemente, sí…

