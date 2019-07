Desde la comunidad académica en México y del extranjero, surgen durísimas críticas contra AMLO

ESTOY LEYENDO UN LIBRO cuya trama se desarrolla entre doctores en economía y política cuyas carreras han transcurrido en el Banco de México y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Se titula ‘Ahora recuerdo’. El autor se llama CARLOS TELLO MACÍAS.

He estado consultando textos de economistas con bien ganado prestigio en las últimas semanas. Tello Macías es la excepción. No consulto su biografía y sus casi memorias contenidas en casi 500 páginas de este libro, no por aprender de los economistas, sino para entender a los expertos del populismo de los setentas.

Tello viene la docena trágica. De Echeverría y de López Portillo.

Pero para comprenderlos, es necesario leer y escuchar a los analistas financieros del neoliberalismo. Y luego hacer el comparativo entre una y otra visión.

SERGIO NEGRETE CÁRDENAS. Doctor en economía, es un economista de los nuevos tiempos. Escribe en El Financiero y goza de prestigio en ese mundo exclusivo de los que gobiernan el capital en México.

Recién publicó un artículo titulado ‘El ignorante se radicaliza’.

Obviamente, se refiere a ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR. Y entre los muchos adjetivos y definiciones que utiliza para referirse a AMLO, hay algunos que nos llevan a recordar a LUIS ECHEVERRÍA.

Textual: “La omnipotencia desde la Presidencia, el trastorno del absolutista, la certeza del demagogo, el engreimiento del autoritario. En la era del priato esos síntomas invadían al presidente poco a poco. No por nada se hablaba de la enfermedad del sexto año de Gobierno, en el que el descontrol personal era evidente. De tanto escuchar “son las horas que usted diga, señor presidente”, el susodicho se sentía Cronos en el Olimpo”.

Y acusa: “Andrés Manuel López Obrador muestra un rápido avance de la enfermedad. La dura renuncia de Carlos Urzúa a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público encueró a una administración desfondada por enfrentamientos internos y llena de funcionarios incompetentes, incluso en la dependencia más técnica del gabinete”.

Gravísima la definición, devastadora.

Se remonta al echeverriato, con cuyo sexenio he comparado en varias ocasiones al Gobierno de AMLO.

Tengo por cierto que las nuevas generaciones no alcanzan a comprender la gravedad de los asertos. El comprensible: los que hoy tienen treinta, cuarenta años, apenas estaban naciendo en el sexenio 1970—1976.

Mejor que no lo vivieron.

Sergio Negrete Cárdenas, en alguna parte de su artículo, afirma que el plan de desarrollo de AMLO, Echeverría se lo hubiera suscrito de mil amores.

Por cierto que sí.

Negrete utiliza adjetivos que ya se han utilizado para describir la personalidad de Andrés Manuel López Obrador. Mesías. Demagogo. Mentiroso. Autoritario. Ignorante.

Entre tantos otros.

Es cierto: se radicaliza. El hombre que anunció perdón y olvido, no ha vacilado para encarcelar a quienes considera que son sus enemigos. La mafia del poder.

Todo esto puede ser cierto. Y personalmente, creo que lo es.

Pero para Sergio Negrete, aun cuando las intenciones pueden ser buenas, la receta es mala.

Lo de Baja California, es una jugada al estilo de Echeverría. Por un lado, la mentira, la simulación en su conferencia de las mañanas; por otro, la anuencia y hacerse de la vista gorda, en lo que en Baja California es un secreto a voces; que los millones de JAIME BONILLA, compró a los diputados del PAN y los alcaldes de tres municipios, para darle golpe técnico a la democracia y pisotear los derechos y la voluntad de los votantes, al extender el mandato de dos años a cinco años.

No se había visto esto en los gobiernos del ‘obscuro neoliberalismo’.

Déjeme decirlo: en casi 8 meses de Gobierno, han sucedido los suficientes acontecimientos para tener fundamente la sospecha de que el cambio prometido no tiene nada qué ver con la democracia y la ‘república amorosa’.

Vienen tolvaneras. El viento negro de los desiertos. El México que pensábamos que había quedado sepultado en los años setentas.

Tiempo al tiempo.

En fin.

DE AQUÍ, DE ALLÁ Y DE MÁS ALLÁ

¡AH, QUÉ LAS HILACHAS! Algunos colegas de Hermosillo se entretienen haciendo pronósticos sobre el 2021…

Particularmente, pienso que está bien, que es bueno jugar a los números y las probabilidades…

Se dice, por ejemplo, que por el PAN, si en estos momentos se eligieran a los candidatos, el abanderado blanquiazul surgiría de entre el guaymense ANTONIO ASTIAZARÁN GUTIÉRREZ y CÉLIDA LÓPEZ…

En el PRI, no ven más que a ERNESTO GÁNDARA CAMOU, y a MIGUEL POMPA CORELLA, el nogalense que ‘sueña’ con ser gobernador…

Suena bien, con sentido y lógica…

Donde hay complicaciones, es en Morena. El error de ANA GABRIELA GUEVARA, la tiene con un pie fuera del Gobierno de López Obrador…

Además, se considera que sus posibilidades de una candidatura por una eventual coalición Morena-PT, se ha desvanecido…

Eso dicen…

En este contexto, según sus cálculos, la candidatura morenista al Gobierno de Sonora, surgiría de entre ALFONSO DURAZO y ALEJANDRO ESQUER VERDUGO…

Por ahora, son meras especulaciones pero resulta divertido especular a largo plazo…

Me cae que sí…

Y DESDE HUATABAMPO SE REPORTARON ayer el exalcalde HELIODORO SOTO RODRÍGUEZ, EMILIO TORRES y EDUARDO (El Negro) PALOMARES…

¿Qué andaban haciendo por allá el Negro y Emilio?...

Pues quién sabe… Ya les preguntaré…

Acá, en Cajeme, ayer me reportaron a media tarde por rumbos de ‘Vamos con Martín’ al contador público JULIO VÁZQUEZ, y al también contador público ENRIQUE GUERRERO BARRAZA…

Como diría el poeta: cómo se pasa la vida tan callando…

Y HABLANDO DE OTRAS COSAS, uno de mis dos que tres lectores me escribió una carta en la que me formula una serie de detalles sobre el manejo del agua en la Ciudad de Hermosillo y cómo los sucesivos alcaldes convirtieron al Organismo Operador de Agua Potable de la capital, en algo así como su caja chica…

El texto es extenso y debo editarlo para darle un espacio en estos Rumbos… ¿Qué tal el lunes de enfrente?...

Y A TODO ESTO, ¿cómo andan las cosas en Bácum?... Lo último que supe es que FRANCISCO VILLANUEVA había desmantelado las oficinas y que hasta la cafetera se llevó… ¿Quién pondrá orden ahí?... Ya lo veremos…

Es todo.

Le abrazo.

