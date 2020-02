Despedida de North Collect… RBC 21 va no se baja

El día último de enero terminó el contrato con North Collect, la empresa fantasma con sede en Tijuana, bodega vacía, con la cual mejoraría la eficiencia en cobranza para Oomapasc y predial en el Ayuntamiento, pero no, lo reconoció el director Roberto Gamboa y se rescinde el contrato.

Pero lo interesante, más bien la desfachatez, porque la creación de esta empresa nunca fue mejorar eficiencia, sino una manera de seguir exprimiendo a un organismo que ha sido ‘caja chica’ de alcaldes en complicidad con dirigentes sindicales, por razones políticas son de la CTM.

Resulta que se ‘despidieron’ metiendo una factura en diciembre de aproximadamente 3 millones 800 mil pesos, lo que significa, que si cobran una comisión del 20%, North Collect, los cobradores de motocicleta, cobraron ¡19 millones!, en ¿noviembre? ¿Octubre? ¿O cómo está el asunto?

Ahí nomás para que se den cuenta el tamaño del atraco que hicieron que inició en octubre del 2018, a un mes de que inició la administración y que coincidió con la compra de un inmueble por parte de familiar directo del alcalde.

El punto que este contrato fue ilegal, se lo adjudicaron de manera directa, no lo licitaron y ya lo demás la sustracción de millones es secundario, las consecuencias en lo personal y en calidad de ciudadano interpuse denuncia respectiva ante la FAS y mi última visita fue esta semana para informarles del cierre y de la ‘despedida’ que se dieron con factura millonaria.

El próximo martes tengo cita con el MP y espero con el fiscal Odracir Espinoza, supuestamente este mes debe salir el dictamen sobre este asunto, el cual tiene los elementos para turnarlo a un juez y solicité las órdenes de aprehensión para quienes resulten responsable de este daño al organismo y a la ciudadanía, misma que sigue con problemas de servicios, suministro, baja presión, aguas negras… menos los bolsillos de funcionarios.

SOLAQUA

Hace unos meses cuestioné el contrato de una empresa Solaqua de Monterrey, Solaqua que tiene más de 20 años manejando la Planta Tratadora de Agua, más de ¡2 mil millones!, se le han dado y ahora me entero que resulta que se les debe más de ¡150 millones! ¿De dónde?

Recuerdo que toqué el tema que me provocó una respuesta y aclaración del empresario Ricardo Mazón, quien me aclaró y pidió derecho de réplica, que efectivamente había sido socio, pero que se había desincorporado.

El hecho está es que la actual administración de Sergio Pablo Mariscal, podía haber rescindido, pero lo alargaron hasta el 2022, o sea le aventaron la pelota a la siguiente administración cuando Oomapasc, bien podía haber retomado la administración, pero un acuerdo de 4 millones de pesos mensuales, antes anduvo en 6 y 7 millones en administraciones pasadas y muy bien con 3 millones el organismo se quedaba de vuelta con el contrato, pero un ‘moche’ de 1 millón mensuales no es nada despreciable.

Como era de esperase el regidor y presidente de la Comisión de Agua, Rafael Delgadillo, cuestiona esto y solicitará informes y estoy seguro que si se echa un ‘clavado’ en la documentación, dará cuenta del atraco en esta concesión, y no hay tal deuda.

SUTOC

Y siguiendo con el agua, vaya que le salió buena la alumna Silvia Godoy, al maestro Javier Villarreal, dirigente de la CTM, un verdadero ‘mounstro' que dejaron crecer las dos últimas administraciones municipales y he aquí los resultados con la renovación del contrato colectivo, leonino y lesivo, que si le sumamos el atraco de North Collect, nos da la idea de la situación financiera de Oomapasc.

Una sola ‘ventaneada’ que le dio al Dagnino de la administración, a la mano que mece la cuna Galindo, de unas supuestas irregularidades que hizo una empresa suya en el 2013, 2014, bastó para doblar a la administración y firmar un contrato sumamente generoso para Godoy y su equipo.

Más o menos unos 5 millones de pesos se van a echar este año, en total opacidad y sin rendir cuentas, más aumentos generosos de sueldos. ¿Y para trabajadores?, pues lo necesario para tenerlos contentos, pero en lo negociado por fuera ‘nanay’, eso es para Godoy y su equipo Acosta y Cía… chulada de negocio.

Y cuando la gente pensaba que cambiarían las cosas con la cuarta transformación, pues nada, no olvidar que Mariscal, fue empleado de Rogelio Díaz Brown, cuando este fue alcalde, así que ya no pierda tiempo regidor Rosendo Arrayales, aunque qué bueno que denuncie, pero la salida de Pepe Guerra, de la Contraloría, nunca se dará, hay compromisos políticos y se cumplen.

¿MAQUIAVELO? ¿ESTRATEGIA PRI?

Pues con la novedad que el gánster ¡perdón!, el dirigente de la CTM Javier Villarreal, se dejó ir a las oficinas del IEE y ¿participación ciudadana? A registrar una asociación política estatal, va por su registro, buscarán candidaturas locales y obvio intentarán chantajear al PRI de la cual CTM es una de sus centrales.

Yo me pregunto ¿es Maquiavelismo esto? ¿Estrategia?, vayan ustedes a saber, lo que sí de lograr su registro, Villarreal, tendrá acceso a que le destinen recursos públicos (¿máaas?) que seguramente dizque destinará para capacitación obrera ¡Sí Chuy!

Y luego resulta que aquí en Cajeme, le dan su apoyo y le levantan la mano a Chacho Amavizca, para que el cetemista dirija el ¡PRI municipal! Y lo peor es enterarme que quien les dio piola fue el ‘Gato Volador’, mi estimado Raúl Acosta, padre de Anabel, quien también busca la dirigencia ¿quién les entiende?

A ver como el dirigente estatal Ernesto ‘Pato’ de Lucas, resuelve este entuerto y encrucijada en Cajeme, que pinta para reciclajes y actores que no abonan para nada rumbo al 2021 y de ser así, la van a batear, Ricardo Bours, MC y el PAN y perjudicado, Ernesto Gándara, quien de plano tendrá que descansar en su figura popularidad y arrastre personal, porque el panorama de confirmarse que “no hay donde de más agarrar” andará como el ‘Pípila’ por toda la entidad y no tendrá buen resultado en Cajeme.

El ‘Pato’ señaló que Gándara, tendrá injerencia en los 5 municipios grandes, pues veremos si se nota su mano, si la CTM se queda con el PRI ¡hasta la vista baby!, como bien lo dijo en alguna ocasión el dirigente de la CNC, Rodolfo Jordán, “CTM y CNC, somos puro membrete, no aportamos nada”, y es cierto, solo acceden a posiciones pluris, no ganan una elección, ni sus agremiados votan por ellos.

¿MESAS DE LA PAZ?

Esta semana se puso en evidencia, aparte de la evidente inseguridad que hay en Cajeme y entidad, los zipizapes, desencuentros, improvisaciones de la mal llamada cuarta transformación, que en el sur es solo de… cuarta.

El alcalde Sergio Pablo Mariscal, anuncia que se levanta de las mal llamada “Mesa de la Paz” porque el subdelegado Bernabé Arana, ya no tiene que estar ahí, ya que fue relevado por Vladimir Chaires, así lo informó en la misma Sesión de Cabildo del pasado viernes, que fue destituido por la Secretaría de Bienestar.

Arana Rodríguez, le revira, le responde que él sigue ahí y que es representante de AMLO; que está mal informado, total dimes y diretes, una irresponsabilidad ante la situación que priva en Cajeme y en el sur.

Y en Guaymas la alcaldesa Sara Valle, nombra a una reportera Angélica Medina, como titular de la Unidad de Protección Civil y por ende, estará en las Mesas de la Paz en el Puerto; “que va aprender” señaló Valle, vean nomás la ocurrencia e improvisación en temas tan delicados.

¿Qué sabe esta señorita Medina de estrategias? Lo mismo va para Arana Rodríguez, al igual que para el delegado Taddei, incluso para alcaldes, quienes solo deben recibir reportes.

En reuniones de seguridad solo deben estar; comandantes, jefes, policías de élite, titulares y deben manejar las cosas en secrecía y hermetismo, ya de resultados, no hablemos.

Esta semana y mes fue otra vez pésimo para Cajeme, cerró con 39 ejecuciones dolosas, peor que el mes de enero del año pasado, para dar cuenta como pinta el año.

Un par de jóvenes muertos en Carbó, porque no hizo la parada a un retén militar y dispararon, cuando la ley lo prohíbe, solo deben accionar armas para repeler ataque; en Hermosillo, a plena luz del día sobre el bulevar Morelos, ataque entre maleantes y policías, cayeron abatidos pero hubo un gran riesgo para sociedad civil inocente; Nogales, ejecuciones, el ‘convoy’ de Magdalena, del cual hubo video, Caborca, etc… total, no hay punto de la entidad y en el país, donde a diario haya ejecuciones, problemas.

La gobernadora Claudia Pavlovich, pidiendo cambio de estrategia, pero no la habrá, la política de AMLO y Alfonso Durazo, es de “abrazos, no balazos” y así no se puede, el crimen organizado tiene ‘bateo libre y barra libre’ en Sonora y el país.

Y el problema, aparte de ejecuciones y de una población que se está acostumbrando a la muerte y balaceras, es que llegaron a Cajeme y seguramente a otras partes; las amenazas, la extorsión, el cobro de piso, y eso complica el panorama económico, porque implica cierre de negocios y de desarrollo económico.

Ya hubo 2 muertes y esta semana se hizo viral el caso y cierre de un negocio, en lo personal me consta de 2 empresarios amigos míos, con amenazas de extorsión y tomaron medidas preventivas.

La autoridad pide que denuncien ¿para qué? ¿Otro expediente más en el archivo? No hay confianza y menos en una policía local, como la de Cajeme, contaminada y coludida, buena parte de sus elementos con el crimen organizado.

Así que desafortunadamente, esto seguirá, reitero; cualquier coordinación de policías 3 niveles de Gobierno, no servirá, ante tanta improvisación en las famosas “Mesas Paz” que deben desparecer, o sacar de ahí gente que ni al caso; hay que eliminar de corporaciones a los malos elementos que no pasaron exámenes C3, y un cambio de política federal, pero ya ven, se les escapó un operador del cártel de Sinaloa, lo cambiaron de cárcel. ¿El juez? Felipe Padierna, el sobrino de Dolores Padierna, el mismo que tiene a Rosario Robles en la cárcel… saquen conclusiones, caso Culiacán, Bavispe.

RBC… VA

Quedó confirmado, en reuniones sostenidas esta semana por parte del empresario Ricardo Bours, con medios de comunicación en la capital y en colonias, que va por la candidatura por MC y que no se bajará.

En la Mesa de Cancún fue claro y directo ante columnistas, él apoyó a Ernesto Gándara, Antonio Astiazarán y les dijo que él iría en el 2021 y que esperaba su apoyo.

Creo que en esta geometría política, no entra ya, Ernesto Gándara, el dirigente del PAN Ernesto Munro, ya dijo no a una posible alianza con el PRI, así que solo queda la posibilidad de un acuerdo entre MC y el PAN, una primera plática se dio entre Toño Astiazarán y Jorge Álvarez, secretario del CEN del MC el viernes que dio inicio ‘Abelandia’ lo cual me lo confirmó el propio dirigente, veremos qué pasa en los próximos 6 meses.

También dejó entrever, Ricardo, que si van los 3, será una campaña de respeto entre ellos, lo que sí creo es que no habrá declinación por parte de Ernesto Gándara.

Otro dato interesante que dio a conocer Bours, es que en el MC no hay internas y ante el espaldarazo que ha recibido por parte del CEN que encabeza Dante Delgado, que fue evidente en una reunión nacional, y por visitas de dirigentes a Cajeme, la candidatura de Ricardo, está más que amarrada.

No se va a confrontar con María Dolores del Río, quien también quiere que se sume y tiene derecho al pataleo, como se dice en el argot, pero eso lo verán los del CEN, quienes son los que deciden, y eso lo debe entender ‘Lola’ su tiempo ya pasó y el candidato competitivo lo es el empresario cajemense.

Por cierto, sigue sumando para su causa, Ricardo, sabiendo lo importante que es, estructuras y en Hermosillo, algunas que eran del PRI, ya las tiene, al igual que ha sostenido reuniones con liderazgos de otros partidos y de alguno en formación, incluso con exoperadores nacionales del PRI; César Augusto Santiago, Isidro Pastor, que conocen bien de operaciones políticas, como también importante, señaló Ricardo, es hacer alianzas con la gente.

NO AL NOVILLO

Sobre el No al Novillo, que de hecho es su portada en cuenta de Red Social, fue claro y directo Ricardo Bours, debe prevalecer el Estado de Derecho, hay desacatos, la obra ahí está, guste o no y la SCJN debe decidir en definitiva que pasara.

Y ya dependiendo de eso, ya Conagua, el Gobierno Federal, Estatal deberán que hacer, que soluciones, si hay que compensar a Obregón y que la gobernadora Claudia Pavlovich, debe acercarse al DDRY, creo es algo que debe validar la mandataria estatal, estamos hablando de la organización de productores más importante del sur y entidad, agrupa a más de 23 mil familias… y ahí viene el 2021.

ARRECIA INCONFORMIDAD

Regidores y ciudadanos de Navojoa, se dieron cita en Foro de ISAF, en la capital para cuestionar inacción ante solicitud de juicio político contra la alcaldesa Rosario Quintero, a quien no hay día que no le surjan denuncias de irregularidades.

La pelota en la cancha del Congreso, en donde por cierto increparon a la presidente de Comisión Anticorrupción, Dolores del Río, veremos el devenir de esto en las próximas semanas, ante este reclamo de legisladores y autoridad correspondiente… o a la congeladora como todo.