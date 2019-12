Después de larga agonía, ayer murió el enorme beisbolista mexicano FRANCISCO ‘Paquín’ ESTRADA

LO RECORDÉ EL PASADO FIN DE SEMANA cuando ingresaba en mi pequeño Versa a Ciudad Obregón. Había reducido la velocidad de Esperanza, procedente de Hermosillo y entré a la ciudad a velocidad moderada. Es una vieja costumbre.

Justo frente al Hotel Fiesta Inn, se apareció en mi camino no un bache sino un hoyanco. No me era desconocido pero creí que ya estaba tapado.

El golpe fue seco, contundente. La suspensión emitió un ruido como de fractura. “¡Chin…!”, exclamé.

En ese momento la memoria me trajo la imagen del alcalde de Cajeme que yo había visto en redes sociales. Un hombre sonriente, realizado y orgulloso de haber recibido un ‘premio al Buen Gobierno’, junto con decenas de alcaldes de otros Estados, por el ‘Buen Gobierno’ realizado en su municipio.

Y me pregunté qué diablos fue a hacer SERGIO PABLO MARISCAL a un lugar donde, vox populi, es que los premios se venden, se paga por todo y al final cada alcalde viene pagando por el evento.

Unos cuantos vivales se embolsan sumas cuantiosas a costa de los erarios de municipios que carecen de obra pública de primera necesidad porque, dicen, no hay recursos.

Ya más tranquilo, me puse a buscar algunos datos sobre la Federación Nacional de Municipios, o algo así.

Sé que es una agrupación integrada por ayuntamientos de todo el país. Sé que no lucra con estos eventos de repartición de premios a presidentes municipales de la República.

Pero también sé que nada es gratuito en esta vida.

De entrada, la inscripción de cada proyecto, cuesta dos mil quinientos pesos, cantidad provista como ‘cuota de recuperación’.

Textual: “Para la asistencia de los ganadores se establece que cada alcalde debe integrar una comitiva de cuando menos 10 personas y el costo de la asistencia es de mil 800 pesos por persona, pago que incluye: Participación en la ceremonia de premiación.

Cena de Gala en Mesa Reservada para diez personas. Más coctel de socialización con alcaldes y personalidades de municipalidades”.

También, bazar para entrega de regalos ‘municipalistas’, lo que sea que eso signifique. Acceso a la exhibición comercial municipalista. Acceso a tarifas especiales de hospedajes en hoteles.

En la presente edición fueron premiados cuando menos 35 alcaldes de distintas partes de la República.

A todo esto, hay que sumar los boletos de avión para el alcalde, su esposa y los acompañantes para cubrir la cuota de diez personas por mesa. Más lo que se gasta fuera del evento. ¿Con cargo a quién? Al municipio.

En este caso nuestro, al municipio cuya cabecera, Ciudad Obregón, enfrenta serios problemas en servicios, en seguridad, y un presidente que constantemente se lamenta de que no llegan los recursos federales.

Enseguida me ‘brincó’ otra imagen, de un poco más atrás.

Era la del ‘Travieso’ Arce, exboxeador de medio pelo que se caracterizó por su estilo festivo, cómico, que como pugilista no alcanzó el rango estelar en este deporte.

Me cuentan que el alcalde Mariscal pagó 200 mil pesos para que viniera a darle una plática a estudiantes de secundaria en el gimnasio ‘Manuel Lira’ de Ciudad Obregón.

¿Cómo explicarle a los ciudadanos que un presidente municipal carezca de recursos para mandar a tapar algunos hoyos en las principales avenidas de Obregón, pero dispone de los dineros públicos para ‘comprarse’ un premio ‘al Buen Gobierno’ y ausentarse de su municipio dejando la víbora chillando con tanta bronca? Es la incongruencia más cuestionable que se le puede acreditar a un gobernante.

En esto he pensado tras del ‘M…’ que sufrió mi pequeño Versa el pasado fin de semana por un hoyo —no bache— que ha estado en ese lugar tan transitado desde quién sabe cuándo.

Así las cosas.

En fin.

DÉJEME DECIRLO: LO QUE ACABA DE SUCEDER en Movimiento Ciudadano no me sorprende pero ni siquiera así de tantito…

Se veía venir desde hace meses…

De hecho, en alguna ocasión creo recordar que RICARDO BOURS dejó entrever esta posibilidad. Por eso, fue muy bien aplicada la explicación de uno de los tres exponentes, cuando dijo que MC se suma al proyecto de Ricardo…

Por lo pronto, el aspirante al Gobierno de Sonora ya tiene estructura partidista, ya está ‘arropado’ por un partido que va creciendo, que ha obtenido triunfos políticos importantes y ha sobrevivido y hasta ganado en Estados donde otros han perdido el registro…

Tengo, para mí, que además de los ‘amarres’ que Ricardo haya hecho con grupos de personas de la sociedad civil, ya puede decir que ha formalizado su primera alianza en firma con un partido político…

Es ya una certeza que Ricardo Bours será candidato a la Gubernatura. Estoy cierto que habrán de sumarse otras fuerzas políticas al proyecto del cajemense…

Y si no, al tiempo, señor mío…

Al tiempo…

MIENTRAS TANTO, CAUSÓ HONDA conmoción la noticia ayer del fallecimiento del enorme beisbolista FRANCISCO (El Paquín) ESTRADA…

Quienes seguimos de cerca la evolución de su enfermedad, sabíamos que esta batalla difícilmente la ganaría el famoso deportista, pero nos aferramos a la idea de que, hace 11 años — casi 12— ‘Paquín’ ya había sobrevivido a una intervención quirúrgica del corazón… Lamentablemente, esta vez no fue así… Usted recordará que a principios de noviembre —por allá por el día nueve— el profesor JOSÉ PEDRO MONTAÑO, organizó un evento con su grupo de ‘glorias y leyendas del beisbol’, a la que RAÚL ACOSTA TAPIA y el columnista fuimos invitados, lo mismo que la exsenadora ANABEL ACOSTA ISLAS y el licenciado BULMARO PACHECO MORENO, muy amigo, por cierto, del hoy fallecido…

En esa ocasión, conversé con él y tuve la impresión de que se encontraba mal de salud y así lo externé con algunos amigos…

No era el ‘Paquín’ que hace 11 años conocí en su cumpleaños en Navojoa, cuando Bulmaro me presentó con él…

Pacheco me había pedido que le ayudara a trasladar a algunos de los exbeisbolistas radicados en Cajeme a la Perla del Mayo…

Así lo hice: en mi camioneta iban varios de por acá: FERNANDO GAXIOLA, ELENO CUÉN, FRANCISCO GARCÍA, el ‘ZURDO’ JESÚS ROBLES y algunos más…

Así fue como conocí al ‘Paquín’, cuya principal característica, dicen los que saben, fue que cachaba las bolas de faul hacia atrás con el guante a la altura de la cintura. Mucho se está escribiendo y mucho ya se está difundiendo en redes del ‘Paquín’ Estrada…

Hoy en TRIBUNA, en la deportiva, vienen datos proporcionados por BULMARO PACHECO…

¡Descanse en paz!...

Y HABLANDO DE OTRAS COSAS, me cuentan que la posada de los miembros de la Asociación de Productores Rurales de Sonora, fue todo un éxito…

Y así debió ser a juzgar por la sonrisa de satisfacción de su dirigente JUAN GÁNDARA GONZÁLEZ…

Según la fuente, por ahí estuvieron el KILI CRUZ, BALTAZAR PERAL, ANTONIO GÁNDARA ASTIAZARÁN, JORGE GUZMÁN, el PAYO RAMOS, MIGUEL ANZALDO, presidente del Distrito de Riego del Río Yaqui, EMILIO TORRES, ARTURO GAXIOLA, MANUEL LUQUE, de la Pequeña Propiedad del Norte de Sinaloa; EDUARDO CEBALLOS, MARCO ANTONIO ANTILLÓN, MARCO ANTONIO FUERTE, HUMBERTO BORBÓN, entre otros…

