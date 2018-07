Díaz Brown y Alcalá confrontados

Al margen de lo sucedido esta semana en el Congreso hay otro problema que el PRI debe solucionar, la profunda división que hay entre dos integrantes de la futura mini bancada del tricolor; Rogelio Díaz Brown y Armando Alcalá, ambos confrontados desde hace tiempo.

Pero vamos a uno de los antecedentes de los problemas que tienen entre ellos, a los meses que inició la muy cuestionada administración de Díaz Brown como alcalde, corrió a Alcalá, de la dirección de Oomapasc, cuando en un evento fue más aplaudido él que el mismo ‘Roger’, eso fue demasiado para su ego, ante posibles intenciones futuras de su entonces colaborador.

Hay otras causas, la más reciente tuvo que ver en la pasada contienda electoral, todo es cuestión de ver los videos que circulan y del papel que jugaron ambos en la pésima campaña que coordinó Díaz Brown, en Sonora.

Desde la semana pasada el ‘Roger’ anda cabildeando para que bajen de la lista de pluris a Luis Armando, lo cual puede suceder, pero tiene que declinar, firmar un documento que obvio no hará, ni contestará el teléfono, aprovechando el periodo vacacional.

Alcalá llegó a la lista, empujado por el alcalde Faustino Félix Chávez, ya veremos la actitud del edil ante esta situación y sobre todo el PRI y su dirigente Gilberto Gutiérrez.

Hay agravios entre estos dos personajes, seguramente los van a sentar, dialogarán y luego vendrá la foto y que todo está bien, el bluff de siempre.

Así que ya verán a partir de septiembre lo que suceda con estos personajes, su reducida bancada a la que se suma Rosy Martínez, dirigente del sindicato de Aguah, de bajo perfil, de extracción de la CTM, quien por cierto está viviendo otro mal momento en Empalme, con el peor alcalde que hay en Sonora de extracción cetemista, Carlos ‘Kiriki’ Gómez, junto con su vecino de Guaymas, Lorenzo de Cima.

Y pensar que Díaz Brown, será el coordinador de la bancada cuando no tiene autoridad moral, sus ligas, los de Morena lo saben y actuarán en consecuencia y el detalle es que si no es él, ¿quién? ¿Alcalá? ¿Martínez?

Creo es mejor que vayan pensando en Fermín Trujillo, el único que ganó por un partido aliado del PRI, PANAL que no sé si va a desparecer ante la baja votación que tuvo, se supone seguirá de aliado, en fin ya veremos.

DDRY

Es increíble lo que sigue sucediendo al interior del Distrito de Riego del Yaqui, se supone uno de los más eficientes del país, por su proceso de automatización en los módulos a través de uso adecuado de tecnologías, programas y software.

De hecho la Conagua tiene o tenía dijo el otro, retomar el programa que se aplica, pero todo parece indicar que siempre no… ¿Qué pasó?

Pues resulta que todo parece indicar que los señores, Fornés y Borbón, decidieron cambiar de programa, y se contrató a otra empresa de Navojoa, de un señor Salido, a quien le pagan un mundo de dinero de iguala, y cambiaron toda la tecnología y programas con las que estaban trabajando.

Y también todo parece indicar que habrá cambio de actitud y de presiones para los módulos y quienes los encabezan, si no aceptan las nuevas reglas e intereses que hay detrás de esto, estímulo para quienes se alineen y castigo en cuanto a distribución de agua y costo para los que no.

Veremos la actitud que tome el dirigente de la AOASS, Baltasar Peral, Abel Castro, entre otros, y en si todos los productores del sector social y privado del Yaqui.

Vienen tiempos de cambio para el sector agrícola, nomás hay que ver la posición del nuevo titular de Hacienda, Carlos Urzúa, que va por la baja de subsidios en el Noroeste, quitarle dinero a los ‘ricos’ de esa zona para dárselos a los ‘pobres’ del sur, la baja en producción y área de trigo que se está dando año con año, para ahora tener problemas con la administración del agua, recurso que ha sido motivo de lucha ya varios años.

Creo que los productores no deben esperar a que haya una asamblea para que dirigentes rindan cuentas, no se entiende como cambiaron un sistema de proveedor, ¿cuánto en dinero significa esto? ¿Por qué lo hicieron? ¿Qué intereses hay detrás de esto?

La actual dirigencia se va en marzo el 2019, está en su último año que esperemos no sea el de… Hidalgo.

Congreso

Interesante lo sucedido esta semana en el Congreso por unas iniciativas que se presentaron para ser votadas en sesión extraordinaria, lo que levantó revuelo en un partido, Morena que será mayoría a partir de septiembre y pues hizo sentir su voz y adelantó los tiempos constitucionales, ante la presión que hicieron en las redes sociales,

Y el problema se centró en más atribuciones de ‘veto’ que supuestamente se le quería conferir a la gobernadora, Claudia Pavlovich, mismas que fueron aclaradas en un reporte que se subió a redes sociales, sobre este y otros temas que se iban a discutir y votar, la verdad y mentiras sobre esto.

¿Qué pasó? Algo sucedió, y todo apunta hacia el PAN, ya que no hubiera citado a sesión de comisión de Gobernación la diputada Lissette López, en los próximos meses se sabrá cuando se conforme la nueva legislatura y los cambios que se vendrán al interior.

El caso es que demostrando prudencia, tolerancia, lo que les falta a los recientes ganadores, quienes andan muy ‘gallitos’ y se entiende, se llevaron todo, la gobernadora Claudia Pavlovich solicitó el retiro de iniciativas, que se socializaran y buscaran consensos, que no creo que se vean en esta legislatura, y pensar que venía lo de la eliminación del fuego, una exigencia de la sociedad.

Mucho grito y sombrerazo por parte de Morena días antes y el día que se canceló la sesión, pero esas mismas exigencias no se ven en el desvío de recursos del partido para damnificados del sismo, lo que ya significó una multa de 197 millones de pesos, hecha por el INE, a lo cual dice AMLO que es una venganza de una institución… que le reconoció el triunfo.

¿Qué opinión me merece o sucedo en el Congreso? Por un lado el ‘bono’ que trae Morena con la ciudadanía ante el triunfo que tuvo, no da margen a partidos opositores a gobiernos estatales y al federal.

Por otro lado entiendo a la gobernadora Claudia Pavlovich, y a los demás gobernadores emanados del PRI y PAN, ante el anuncio y realidad que se les viene, los ‘comisionados’ a quienes ya se les denomina ‘virreyes’ que nombró el Gobierno Federal para cada Estado y que vendrían a suplir en una sola oficina a todas las delegaciones que van a desparecer, ¿Por qué no gritan los de Morena que está mal eso?

Estos personajes van a actuar y proceder como ‘cuñas’ para gobernadores estatales, la próxima legislatura federal con mayoría apabullante de Morena tiene contemplado cambios en convenio de coordinación fiscal para que estos ‘comisionados’ reciban directamente dinero y controlen todo.

¿Esto no es violación al pacto federal? ¿Por qué no grita Morena? Ya veremos la posición que fije la gobernadora Pavlovich, y demás gobernadores, no creo que se queden con los brazos cruzados, entienden el mensaje de las urnas, pero no se les pueden quitar atribuciones que están en la constitución.

Y cuidado, son 17 gobernadores de oposición, y si se ponen de acuerdo… ¡aguas! Ellos también pueden romper con convenios y no trasladar un cinco al erario federal.

Son tiempos difíciles y de cambios, la gobernadora Pavlovich, su mano la hará notar, es de las mejores evaluadas, y hará sentir las cosas con la futura secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, con quien tiene buena relación.

El Gobierno de Sonora acaba de ser nombrado, junto con otras 3 entidades, por parte de la Auditoria Superior de la Federación, con cero observaciones en cuanto a disposición de recursos federales, así que no hay margen de que el nuevo Gobierno la cuestione.

Creo que si Morena cree que van a someter y acotar a la gobernadora Pavlovich, desde el Congreso, están equivocados, lo que si se viene es mucha negociación, cabildeo, búsqueda de equilibrios y lo mejor del presupuesto para todos.

Y ya deben de bajarle los rayitas a eso de que harán lo que quieran con el presupuesto, que desaparecerán secretarías y remover titulares, eso es facultad de Ejecutivo.

Cambios

La alcaldesa electa de Hermosillo, Célida López, tomó una decisión, que si la hace realidad, será un golpe de precisión hacia afuera, con la sociedad, que espera cambios, esto al solicitar a organismos empresariales y de la sociedad civil, método para seleccionar a quienes integrarán su gabinete en puestos claves.

Esto sin lugar a dudas mandaría señal de que el futuro Gobierno municipal de la capital no será de cuates, de amigos, y si es así, vaya impacto que tendrá.

Saco a colación esto en relación a listas que han circulado, sobre posibles cambios en el gabinete, lo que ya anunció la propia gobernadora Claudia Pavlovich, lo que se dará paulatinamente al egreso del periodo vacacional, ajustándose al llamado que hizo el electorado a nivel estatal y nacional el pasado 1 de julio.

Vienen en las listas algunos nombres de candidatos que perdieron en el pasado proceso electoral, valiosos algunos, con experiencia y otros no tanto y sin lugar a dudas la gobernadora analizará a algunos de ellos.

El detalle es que la sociedad espera también nuevos rostros, y vaya que los hay en la sociedad civil, en organismos empresariales, etc… ¿Lo tendrá contemplado la gobernadora?, no lo sé, pero si en lo que se viene hay un balance entre gente de fuera y que ella conoce, será bien recibido por la sociedad.

Ceo que los tiempos de agradecimientos, compromisos, ya se terminaron y la gobernadora, ante la nueva realidad, actuará en consecuencia, y no le temblará la mano, no debe, están de por medio 3 años, y su salida, algo de lo que ella está consiente.

En lo personal creo que se viene un cambio-enroque que involucra a uno de los mejores titulares que ha sacado la chamba, y no lo digo por darle un ‘cebollazo’ sino por los números oficiales, me refiero al secretario de Economía, Jorge Vidal.

Y por otro lado también entraría en el movimiento, el exdirigente del CCE, el cajemense, Mario Sánchez Ruiz, se dará eso u otro tipo de sorpresas, veremos, al tiempo.

[email protected]