Diez Comités Estatales del PRI apoyan la candidatura de Ivonne Ortega y Pepechón Alfaro

CON EL APOYO DE 10 COMITES ESTATALES, registraron su planilla IVONNE ORTEGA PACHECO y JOSÉ ENCARNACIÓN (‘Pepechón’) ALFARO CÁZARES, para la presidencia del CEN del PRI.

Desde el sábado fue recibido este reporte por una fuente habitualmente segura de estos Rumbos.

De hecho, fue enviada por el secretario de Organización del CEN del PRI, HÉCTOR GUTIÉRREZ, muy cuate, por cierto, de JULIÁN LUZANILLA, quien hace unas semanas comió con él en Ciudad Victoria, Tamaulipas.

Este señor Gutiérrez, fue compañero de la LXII Legislatura del obregonense FAUSTINO FÉLIX CHÁVEZ.

Juntos trabajaron la Ley para la Consulta Popular, e igual ayudó a Faustino para promover el juicio político contra el entonces gobernador GUILLERMO PADRÉS ELÍAS, que no prospero por acuerdos entre el PRD, Movimiento Ciudadano y, por supuesto, por el PAN.

De entre esas bancadas años después, surgieron connotados morenistas que hoy aplauden a rabiar la Cuarta Transformación de la República.

Bueno, el caso es que Héctor Gutiérrez, simpatiza con Ivonne y con Pepechón, muy a pesar de que es público y notorio que los dados están cargados hacia ALITO MORENO, como ya es del dominio público.

¡Lástima de oportunidad perdida por la cúpula compacta del PRI!

Tengo la impresión de que ya no están interesados en el PRI. En reactivarlo, en salvarlo de la muerte irremediable.

Por eso yo he perdido la fe en eso que algunos de mis amigos describen como “reinventar” al PRI. No lo veo así. Un partido se renueva con sangre nueva, no con los mismos que lo llevaron a su ruina. ¿Cómo reinventar al PRI?

Su desgaste se origina en la degradación de sus principales liderazgos nacionales. Su ambición de poder, de más y más poder, los perdió. Su descaro no conoció límites. Se perdió la prudencia, el respeto por sí mismo.

Y la gente los aborreció.

Por eso no puede ser reinventado. Ellos se encargaron de correr de las filas del partido, a los jóvenes que iban escalando puestos hasta que los de la cúpula les cerraron el paso.

No les bastaba con lo que ya habían acumulado. Querían más. Hasta decir basta.

Nunca se llenaron.

Y el I de julio 30 millones de mexicanos sufragaron por un candidato que ya había fracasado en dos ocasiones en su intento de llegar a la presidencia.

Tengo, para mí, que será muy difícil, casi imposible, que en los próximos 10 años Morena puede ser derrotado en una elección presidencial.

Ahora me doy cuenta cuán grande ha sido la torpeza política de esos liderazgos. Campeones de la simulación y la hipocresía, engañaron una y otra vez a la militancia.

Y una y otra vez, con esa nobleza que siempre ha caracterizado a los priistas de a pie, les creyeron. Promesas, compromisos que jamás se cumplieron.

Jóvenes valiosos, con talento y buena formación universitaria, deseosos de abrirse paso en la política a través del PRI, terminaron decepcionados y prefirieron abandonar las filas de un partido que tanto aportó al país para consolidar en entramado institucional en una lucha que costó sangre y lágrimas.

Por eso, la contienda nacional al interior del PRI, no despierta interés.

“¿Para qué, si son los mismos?”, exclamó uno de los desmoralizados jóvenes.

Lo peor es que tiene razón.

En fin.

DE AQUÍ, DE ALLÁ Y DE MÁS ALLÁ

¡OH, LA LA! CAUSÓ SORPRESA y expectación…

“¿Qué anda haciendo en Cajeme?,” se preguntaron algunos… La curiosidad, envuelta en el chisme farandulero, volvió viral la nota sobre la presencia de TANIA RUIZ, en Ciudad Obregón…

Muchos apostaron a que el expresidente ENRIQUE PEÑA NIETO, venía acompañándola…

Tenía que haber una razón, un motivo real…

El sábado a media mañana llegó el reporte de una mis fuentes: la bella modelo, novia del expresidente Enrique Peña Nieto, vino a Obregón a promocionar una estimulante de crecimiento de pestañas, con motivo del décimo aniversario de la marca que distribuye este producto…

Una noche antes, el viernes, Tania Ruiz cenó con sus anfitrionas en la cecina de la calle California y Náinari, lo que ocasionó un verdadero revuelo entre los comensales…

Y no era para menos…

Como verá usted, para ser lunes, un tema fifi no viene mal, en medio de esta época de muerte y terror que estamos viviendo…

¿O no?...

Y VOLVIENDO CON HÉCTOR GUTIÉRREZ, este hombre volvió a dar la nota cuando declaró al periódico El Norte, el decano del Grupo Reforma, que se edita en Monterrey, que es una incongruencia “que tengamos a personajes como Medina”, aludiendo al exgobernador RODRIGO MEDINA...

Esto lo dijo en el marco de las renuncias de JOSÉ NARRO y BEATRIZ PAGES a su militancia en el PRI…

El contexto real de las declaraciones de Gutiérrez, se dio cuando lamentó la renuncia de Narro y de Pagés, pero se mantiene en las filas del partido “a personajes” como Medina…

Verdad de verdades…

AH, CASI LO OLVIDO: los Comités que respaldan a la dupla Ivonne y Pepechón, son los de Aguascalientes, Baja California, Guanajuato, Morelos, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sonora, Tabasco Yucatán y Zacatecas…

La mayoría de estos Estados están en poder de otros partidos…

MIENTRAS TANTO, PARA QUE VEA USTED el nivel de las nuevos aprendices de políticos, aquí un breve intercambio de tuiits entre el cronista deportivo DAVID FAITELSON y el Gobernador de Morelos, el exfutbolista CUAHTÉMOC BLANCO…

Faitelson: “Sobre el escándalo que se empieza a formar en Conade, lo único que puedo decir y sostener es que Ana Gabriela Guevara es una persona decente, y honrada. Meto y meteré siempre las manos al fuego por ella”…

Y el reviere de Blanco: “Por esas mamadas es que te golpee aquella tarde, mi Faiti”…

¡Grrr!...

Por cierto Cuauhtémoc está resultando ser un pésimo gobernador de Morelos…

Y HABLANDO DE OTRAS COSAS, el que está muy contento es el sonorense JULIÁN LUZANILLA CONTRERAS, pues ISMAEL HERNÁNDEZ DERAS, líder nacional de la CNC, designó nuevo Delegado de esa organización en San Luis Potosí a HÉCTOR COVARRUBIAS GODOY, un cenecista de pura cepa, y a quien habré de referirme en el curso de esta semana…

Como bien se sabe, Luzanilla se desempeña como Delegado del CEN del PRI en San Luis Potosí, donde gobierna precisamente el PRI…

