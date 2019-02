Dinero a la gente, objetivo clientelar; se fue Ricardo Bours

Ante las decisiones que está tomando el presidente Andrés Manuel López Obrador, de eliminar instituciones, intermediarios, programas, para entregar dinero directamente a la gente, lo que es un despropósito, así no funcionan las cosas, queda claro que el sello de su sexenio será el asistencialismo con el objetivo principal, clientelar de mantener o aumentar esa base de 30 millones de votos que lo llevaron al poder, pero nos puede llevar a un retaso como país.

Vean nomás lo que sucedió con el tema de las guarderías y estancias infantiles, tema que abordamos hace dos semanas, el presidente canceló el programa de apoyo, porque bajo su óptica, hay irregularidades y corrupción, lo que desató reacciones airadas en todo el país de miles de padres de familias, trabajadores que dejan a sus hijos ahí y el Gobierno los apoyaba con pagos que se hacían a los dueños de las guarderías.

Bueno pues en estos días vino la ‘solución’ que anticipó el mismo secretario de Hacienda Carlos Urzúa, pues que hay que dejar a los niños con los “abuelos”, lo que matizó esta semana el mismo presidente, al señalar que se entregará ese dinero cada bimestre, pero directamente a los padres para que ellos decidan si se lo dan a los abuelos u a otra persona que cuide a sus hijos mientras trabajan, o se los pagan a las guarderías, que ellos decidan ¡hagan el favor!

¿Y la luz?

Y grave la decisión presidencial en cuanto al futuro de generación de energía para el país, el director de la CFE Manuel Bartlett, anunció que iniciarán programa de compras de 400 mil toneladas de carbón para reactivar plantas en Coahuila, porque hay que reactivar la economía de la región, hay que dar trabajo a mineros y a la gente ¡por favor!, generar energía eléctrica con plantas que utilicen carbón ¡no puede ser!, eso es volver al siglo pasado.

Y con otra, se cancelaron proyectos a futuro por más de mil 800 millones de dólares en proyectos y plantas de energías limpias, renovables, entre ellas, una línea que se tendería entre Baja california y Sonora y pues la Sener y CFE le dijeron ¡adiós! Lo que pude conllevar en un futuro, según analistas, a apagones en entidades como Sonora, que en los veranos utilizan mucha energía.

Y si algo faltaba, preocupación en la misma gobernadora Claudia Pavlovich, porque es hora de que Hacienda y CFE no firman el convenio para subsidio de la tarifa 1F, que consiguió para todos los municipios ¿y ahora? ¿El Tren Maya va afectar también a miles de familias sonorenses?

Así pues mientras que otros países anuncian y toman medidas para utilización de energías limpias, paneles solares y la llegada de autos eléctricos, ya por Ley aquí el presidente le da para atrás a las manecillas del reloj.

Nomás falta que ordene AMLO a la secretaria de Economía que vaya a Detroit, Michigan, donde están las principales armadoras de automóviles, para que solicite que los autos que armen en México, no utilicen robots, sino a personas, porque hay que darle trabajo a la gente.

Y pues ya se canceló el Fono Minero para obras de infraestructura en municipios, ahora se le dará 6 mil pesos a cada persona en un programa ‘tandas’, las carreteras que construya SCT en entidades como Zacatecas, Oaxaca, se harán a ‘mano’ para darle trabajo a la gente, 3 mil pesos mensuales a ‘ninis’ etc… y ya para que le sigo, así se la va a llevar nomás escuchen al presidente en las mañaneras, las ocurrencias que dice para darnos cuentas hacia dónde vamos.

En el campo se les pagará al doble sus cosechas a los campesinos y a los productores privados no y el dinero directo a ellos, a ver las reacciones aquí de Alcano, Unorcas y todos los intermediarios.

En Hidalgo y en las entidades donde hay ‘huachicoleo’ el presidente destinará 8 mil pesos mensuales para cada familia, para que ya no roben, lo que es un despropósito como señaló un articulista, ya que la honestidad no se puede comprar ¿de dónde sale el dinero?, de los impuestos que paga la IP.

Es la educación, el fomento a la inversión, la generación de empleos, la piedra angular de crecimiento, no la dadiva, ni que la economía se maneje desde Palacio Nacional y esta es la visión de este presidente y su ‘4T’.

El presidente se presenta hoy como el nuevo ‘Tata Lázaro’ que lo resuelve todo con dinero y aguas, va por el control del Poder Judicial, su nueva propuesta para vacante de ministro es la esposa de su constructor de cabecera, Riobóo y ya colocó a dos vicegobernadores en el Banco de México, Gerardo Esquivel y Jonathan Heath, después irá sobre la prensa y ya sin ningún contrapeso verán ustedes la sorpresa que nos tendrá el 2024, la reelección, al tiempo.

Se fue Ricardo

Se veía venir y finalmente sucedió, el empresario y líder del ‘Yaqui Power’ Ricardo Bours se separó, renunció a las filas del PRI, partido que bajo su óptica no entendió el mensaje de las urnas, no ha cambiado, no cambiará y no ve condiciones de equidad, de piso parejo ante las intenciones que tenía de contender por el tricolor a la gubernatura en el 2021, optó por la salida y construir su proyecto por la vía independiente.

Sin lugar a dudas decisión difícil que duele, como lo expresó en Nogales, ya que su crecimiento, su vida política la hizo a través del PRI; que lo hizo alcalde y a un hermano de él, Eduardo, gobernador, al igual que a su padre don Javier, que fue alcalde y un líder y referente en la región; Rodrigo, otro hermano también ya se había ido, en alguna ocasión contendió en interna contra Faustino Félix Chávez y en el pasado proceso, dio la pelea contra Morena, como independiente, quedó en segundo lugar.

Ayer sábado sostuvo reunión con el dirigente del tricolor Ernesto de Lucas, quien se manifestó respetuoso de la decisión de Ricardo, las respuestas políticas correctas que se dan en este tipo de situaciones, lo lamenta pues la decisión ya estaba tomada, el encuentro se dio en buenos términos, cordiales “a todo dar” como dice Ricardo.

¿Qué sigue? ¿Qué le depara a Bours? Bueno pues seguir visitando municipios, lo que seguramente hará intensamente este 2019 y a como vaya pasando el tiempo ir armando y dándole forma al proyecto, que como bien dijo el exgobernador Eduardo Bours, no es un camino muy fácil, lo vivió Rodrigo, el año pasado a nivel municipal y ahora hablamos de un proyecto estatal.

Los lineamientos del INE y del IEE y PC para candidaturas independientes tienen muchas trabas, obvio fue aprobada por partidos, las piedras en el camino ahí están, más las que pongan si crece el proyecto de Ricardo, que inicia con una buena base en el sur, sobre todo aquí en Cajeme, su tierra seguramente sumará muchos adeptos.

Hoy ya Ricardo Bours, está libre si su posición hacia el partido y el Gobierno era crítica, ahora lo será más, sobre todo cuando la marca está desfondada a nivel nacional, veremos las estrategias que siga y el boquete le abra al PRI cuyo resultado lo veremos el día de la elección en el 2021.

Ernesto Gándara.

Ante la separación de Bours, se allana el camino en el PRI para otro contendiente, Ernesto Gándara, quien en entrevista en la semana con Martín Holguín, también respetó la decisión que tomó Ricardo Bours, que es una persona que aportará mucho en la trinchera que ande, respondió lo que políticamente es correcto, aunado a que son amigos.

Obvio, la realidad es que esta decisión seguramente cae bien para el popular ‘Borrego’ y al equipo, en el sentido de que abren las posibilidades para él, ya no hay necesidad de construir acuerdo interno con Ricardo y de hecho en este momento no veo, no se ve quien le pueda hacer sombra de aquí al momento de la decisión.

Se habla de posibilidades para el secretario de Gobierno Miguel Pompa, para la jefa de Oficina del Ejecutivo Natalia Rivera, pero creo a como están los tiempos y circunstancias para el PRI, no se puede construir la candidatura al 2021, en unos meses, esto ya es imposible.

Hay un nuevo Gobierno a nivel federal, que hoy todavía trae un gran ‘bono’ que se verá en la elecciones de BCN y Puebla, lo más probable se las llevará, Morena y en el 2021 vendrán por Sonora y tienen dos cartas muy visibles, Ana Gabriela Guevara y Alfonso Durazo, uno de ellos será el candidato de la coalición y llegarán con todo el apoyo del Gobierno de AMLO y el PRI y el Gobierno Estatal saben lo que significa eso.

Reitero, al margen de que el dirigente del PRI, Ernesto de Lucas, es un tipo innovador que le entiende a las operaciones políticas y el reto que afrontan para intentar retener gubernatura, hoy el único activo que tienen es la gobernadora Claudia Pavlovich, quien aparte como primera priísta, sobre ella recae el peso de decisiones que se tomarán, no se pueden equivocar de lo contario será un desastre igual que el año pasado.

Por lo pronto se cumple algo que dijo Eduardo Bours, a mi carnal no se la darán, ni a Ernesto Gándara, tampoco; Ricardo anticipó lo primero, ya se fue; que le depara a Ernesto, no lo sé, solo que una salida de él también, sería fatal, el hecatombe, derrumbe total del PRI.

Violencia

Me había mantenido al margen de lo que sucede en el sur en cuanto a violencia, para no contribuir y darle espacio a hechos relacionados al crimen organizado, a las muertes dolosas; Cajeme y Guaymas, su gente es mucho más que eso, pero ante los recientes hechos en estos municipios, en los que se involucra a gente inocente, que es lo grave y que ocupa, retomamos el tema.

8 Muertes en un solo día en Ciudad Obregón, más las estadísticas de enero y lo que va de este mes, uno por día, más lo que se acumule, hace inevitable no comentar que sigue fallando la coordinación entre los 3 niveles de Gobierno y que las reuniones de los hoy llamados ‘Comités Coordinación por la Paz, nomás no están dando resultados.

Reconozco el deseo y preocupación del titular de SSP, David Anaya y que quiere que las cosas cambien para Cajeme, es su tierra está trabajando en ello, pero hay cosas que se salen de su ámbito y aquí viene algo que me dijo se extitular, Adolfo García Morales, cuando le cuestionaba lo que pasaba aquí y la falta de resultados.

Y García Morales, fue claro al responderme, mientras las cabezas del crimen de los cárteles estén en Tijuana, Culiacán, Guadalajara, poco se podrá hacer, a lo que agregaría, Navojoa, ¿se fijan que todo pasa en Guaymas y en Obregón? ¿Por qué no en Navojoa?, porque ahí la plaza está controlada.

Y el problema, lo que ocupa y preocupa, es que caiga gente inocente, al parecer una de las personas caídas el pasado miércoles cuando murieron 8 personas, una de ellas era una mujer que iba en un Uber, ignoro si el chofer no tenía nada que ver, estaba en el lugar y la hora incorrecta, quizás algún acompañante tenía antecedentes penales, pero ella no y esto ha pasado en otros casos en dónde jóvenes estudiantes y hasta profesionistas han caído por error.

Y lo más grave aún, es que la gente, incluso niños, están perdiendo el miedo y el horror ante este tipo de hechos, son los primeros que se acercan a las escenas de los crímenes, toman fotos, videos, ya nomás falta que se metan a los automóviles a tomarse selfies, para llegar a esto es que algo está fallando como sociedad.

En Guaymas, también ejecuciones, ‘levantones’, se habla de jóvenes conocidos que no se sabe su paradero, ignoro si estén relacionados con el crimen organizado, si se equivocaron, el detalle y es de imaginar, la situación de sus familiares, el de no saber qué pasará con sus hijos.

Y mientras, cada vez que pase algo así, veremos lleno policías a la escenas del crimen, torretas encendidas, pistolas desenfundadas, cinta amarilla, periciales, levantamiento de pruebas, carpetas de investigación que al final van a dar a los… archivos.

Al otro día, helicópteros, retenes, filtros, esto unos días y después todo normal y a esperar la siguiente masacre, para repetir la parafernalia, cuando el fondo es el pleito entre bandas que se pelean una plaza importante para distribución y el trasiego de drogas por su ubicación geográficas, los valles y bahías.

Y no olvidar la colusión de policías con el crimen, son los que dan los ‘pitazos’ ¡así cómo pues! Mientras a esperar que llegue la famosa Guardia Nacional y que haya más trabajo de inteligencia de alto nivel, urge.

Médicos... no quieren ir

A propósito de inseguridad, resulta que médicos no quieren ir a municipios donde hay incidencia del crimen, tal es el caso de Ónavas, Pitiquito, entre otros y con justa razón, no tiene nada que ver el juramento a Hipócrates, sino que temen por su vida.

Ante esto el secretario de Salud, Enrique Claussen, les ofreció doblarles el sueldo, tampoco resultó y lo que hizo ahora es firmar un convenio con alcaldes para que sean ellos los que refuercen la seguridad de los consultorios, centros de Salud, donde vayan a laborar los médicos, al igual que donde vivan, veremos si resulta, ojalá porque la gente tiene que ir a Hermosillo, aquí a Obregón, Navojoa, al no tener servicio en sus municipios o comunidades, los estragos del crimen pues.

Padrés

Llegó Guillermo Padrés a Hermosillo, recibido con una amplia cobertura de medios, más que de amigos, obvio por ahí algunos de los que se enriquecieren el sexenio pasado Mario Cuén, Javier Neblina, Agustín Rodríguez, Ernesto Munro, entre otros, algunos con amparos y procesos, el colmo cuando deberían estar tras las rejas.

Me queda claro que Padrés, salió por buena chamba de su abogado Antonio Lozano, supo cómo repartir bien el $$$, como también queda claro pactos en las alturas, es obvio que hubo un cabildeo con el Poder Judicial para que esto se lograra.

Me queda claro también que hubo financiamiento y apoyo para Morena en el pasado proceso electoral, los intentos por colocar a padrecistas en delegaciones, ahí están, han cuajado algunos, otros no, por la presión de medios de comunicación y pues ahí está Padrés, de vuelta, con grilletes y proceso, pero ahí está, libre, con sed de venganza, aunque lo niegue, al tiempo.

[email protected]

twitter; @ABN58