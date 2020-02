Disyuntiva para Toño… RBC, no alianza con PAN de Padrés

Esta semana dos datos interesantes, lecturas que no se pueden dejar pasar, por un lado la reunión de Antonio Astiazarán, con el coordinador estatal de MC, Carlos León y por otro lado en encuentro con columnistas y reporteros, Ricardo Bours, virtual candidato de MC, fue claro ningún tipo de Alianza con el PAN… de Guillermo Padrés.

Saco a colación esto porque como comentamos se dio una primera reunión del ‘Toño’ con Jorge Álvarez, secretario del CEN del MC, el viernes que dio inicio ‘Abelandia’ lo cual me lo confirmó el propio Álvarez, en charla sostenida en el Rancho de Abel Murrieta, sede del evento anual y que serán claves los próximos meses para una posible alianza.

Se dio la reunión esta semana, pero Ricardo, le puso cascabel al gato, nada que tenga que ver con Padrés, él no va, no iría en esos términos en alianza y es algo congruente de su parte ni con Morena a quien literal considera un “engendro” que llevó al poder a AMLO, con quien tampoco comulga con sus políticas y ejercicio de gobierno.

En lo personal hace algunos meses le comenté a Toño, que es el candidato natural del PAN, así lo ven los verdaderos panistas y hacia afuera la sociedad civil, pero tienes un problema, la mano que mece la cuna en el partido es Guillermo Padrés y el dirigente del PAN, Ernesto Munro, es solo un alfil en el tablero.

Si va acceder Astiazarán, a la candidatura, tiene que ser mano y por ningún motivo podría rodearse de gente del sexenio pasado, algunos gracias a amparos andan libres.

Y fui claro con Toño, no me imagino, no te veo en un presídium a lado de Agustín Rodríguez, Javier Neblina, Mario Cuén, Carlos Villalobos, los Dagnino, Tere Lizárraga y Cía, haciendo equipo, fotos y levantado las manos en actos de campaña.

Si esas van a ser las condiciones, difícil que camine la candidatura, no le va a dar, así que mi buen, Toño, estará en los próximos meses ante la gran disyuntiva; acepta la candidatura con todo y condiciones de Padrés, le da mano libre el PAN… o abandona y se suma a la campaña de Ricardo Bours, ya veremos qué pasa y que deciden.

Por lo pronto este fin de semana Astiazarán, tuvo cena anual con excolaboradores cuando fue alcalde de Guaymas, actividades en la capital y próxima semana reunión con el gobernador de Yucatán.

AMARRES

Y para Ricardo Bours, otra semana productiva en la capital, reuniones con medios, como siempre, duro, aclaro y directo en sus juicios y opiniones, pero al margen de eso los amarres que está haciendo.

Ahí para que se den una idea, ya trae de Caborca, estructura y apoyo de un grupo de empresarios importantes, jaló para su causa, a otro grupo de San Luis R.C, que encabeza Enrique Carrasco, el productor más importante de esa zona de Puerto Peñasco, nada más y nada menos que al exalcalde Gerardo Figueroa, personaje querido y respetado en el Puerto, a quien al parecer el PRI ha ninguneado.

Y de la capital pues ya la estructura que hizo ganar al Maloro Acosta, ya está de su lado, así las cosas con el empresario cajemense, que sabe lo importante de alianzas, amarres y la operación política con estructuras.

GÁNDARA

Ernesto Gándara, ha sostenido reuniones privadas, por lo que sé, a finales de este mes de febrero deja el CEN y ya se queda en Sonora, el próximo miércoles sabremos un poco más de su agenda por venir, sostendremos reunión con él, seguramente surgirán datos interesantes.

Y si algunos creen que hay un distanciamiento del ‘Borrego’, con la primera priísta la gobernadora Claudia Pavlovich, están equivocados han sostenido reuniones, en la última, largo tiempo estuvieron charlando. La gobernadora Pavlovich, se ha mantenido al margen, pero llegado el momento, el protocolo, el ritual priísta se cumplirá y vendrá el apoyo para Ernesto.

TIEMPOS DIFÍCILES… SÍ

A propósito de la gobernadora Pavlovich, esta semana me tocó asistir a un evento presidido por ella, sobre transparencia y entrega de reconocimientos a algunos servidores, pero lo que me sorprendió fue el mensaje, el primero que de ella escucho, donde reconoce los tiempos difíciles que se vienen, en efecto, ella los vivió en el plano personal en la campaña del 2015 y se dijo lista y preparada para ello y que le apuesta a su trabajo y prestigio personal.

Si recuerdo, como todos, la campaña pasada estuvo dura, un gobierno panista en declive dando zarpazos, no pudo el Gobierno Federal era priísta; hoy el escenario es distinto, hay un gobierno, Morena y un presidente que se irá con todo para no perder la Cámara de Diputados y va por las 13 gubernaturas, por las buenas… o las malas.

Me queda claro que se van utilizar los instrumentos de Estado para amedrentar a opositores, ya lo está haciendo, FGR, la UIF, que encabeza Santiago Nieto, vendrán denuncias, guerra sucia en redes en Sonora y todo el país, vean nomás las reformas al sistema de justicia penal que quiere hacer desparecer el amparo, quiere implementar el arraigo, más las nuevas disposiciones fiscales, terrorismo, aunado a que ya tiene control de la SCJN y va por el INE, por todo.

Sí, efectivamente vienen tiempos difíciles, Sonora, no estará ajeno, la gobernadora se dice lista y esperemos en ese tenor estén los funcionarios en este último tramo del sexenio, el mensaje entrelíneas también fue para ellos.

FAS

Este martes sostendré reunión con el fiscal Odracir Espinoza, ¿el motivo? Pues ustedes ya lo saben, el caso de la empresa ‘fantasma’ North Collect, del cual esta semana aporté datos adicionales a la carpeta ante el Ministerio Público.

Saco a colación esto porque esta semana en rueda de prensa en el PRI, donde diputados expusieron la agenda legislativa para este periodo, le pregunté al diputado Rogelio Díaz Brown, la posición del PRI ante este tema, y los demás que hay en Guaymas, Navojoa.

Me respondió que el Congreso no es un órgano sancionador, en efecto no lo es, pero que estarán atentos a estos temas, lo cual veremos ya que llegue este asunto al Congreso.

En lo personal esperaré el dictamen de la FAS, que creo debe ser positivo en el sentido de que fue un fraude, aquí hubo peculado, desvío de recursos y que de inicio estuvo mal porque no fue licitado, lo asignaron directamente, violando la Ley, igual que el Gobierno Federal, miles de millones y sin reglas de operación, tal como lo señaló el dirigente Ernesto de Lucas.

Espero como muchos ciudadanos cajemenses, el expediente sea turnado a un juez para que ejercite acciones correspondientes para funcionarios involucrados y reparen el daño.

Ya con esto llevaré el documento al Congreso para solicitar juicio y desafuero contra el alcalde Sergio Pablo Mariscal, el diputado del PAN, Gildardo Real, mostró disposición para este caso y los de Navojoa y Guaymas, cuyas alcaldesas que ya tienen denuncias interpuestas.

Tuve la oportunidad de charlar con la diputada y coordinadora de Morena Ernestina Castro y me señaló, cuando llegue el asunto al Congreso, va para adelante, no importando que alcaldes sean de morena o el partido que sea.

COLSON

Acaba de salir un estudio del Colson, sobre deuda pública de municipios grandes, creo del 2011 o 2012 al 2016, ente los que se encuentran Hermosillo, Nogales, Obregón, entre otros, quienes concentran el ¡70! Por ciento de deuda pública de los 72 ayuntamientos de la entidad.

Pero el dato más interesante es que de por cada dólar de deuda, ¡45 centavos!, no saben los investigadores a donde fue a parar el dinero.

Creo que no es difícil saber a dónde fue a dar, claro a los bolsillos de exalcaldes y exfuncionarios y lo peor es que el incremento de esa deuda no se ve en obras, nomás hay que ver la infraestructura de calles, drenajes, tuberías colapsadas etc…

Solo el trienio de Ernesto Gándara, refleja un manejo eficiente en deuda en Hermosillo, los demás un incremento considerable sobre todo Nogales y Cajeme, y vean como están las ciudades, hechas pedazos.

¿PREMIO?

Y de Navojoa, otra ciudad con serios problemas de infraestructura con evidentes actos de corrupción, la señora alcaldesa Rosario Quintero, viajó con un sequito a recibir un ‘premio’ de buenas prácticas y ejercicio de Gobierno de una asociación de alcaldes ‘patito’ para lo cual pagó al parecer 50 mil pesos.

¿Quién en su sano juicio creerá eso en Navojoa?, es una burla y que todavía se gaste dinero del erario público para eso, lo cual hace la señora para intentar lavar la desprestigiada imagen de su Gobierno.

Es urgente que dictamine la FGR y FAS los expedientes que hay sobre la alcaldesa, para que el Congreso le entre al igual que Guaymas, Navojoa, antes que se los acaben sus alcaldes.

Es evidente ya la falta de empatía de la gente con las alcaldesas Sara Valle y Rosario Quntero y ni se diga, Sergio Pablo Mariscal, a quienes ni respeto les tienen, se ve en sesiones de Cabildo, redes sociales y por lo que dicen cada vez que tienen un micrófono enfrente, viven en otra realidad, en una fantasía, cuando en realidad encabezan una transformación de cuarta y ciudadanía pagando platos rotos.

¿SIRI? ¿CANDIDATO?

Creí que era fake news, pero no, el mismo delegado o coordinador del PT en Sonora, Ramón Flores, “destapó” al diputado Orlando ‘Siri’ Salido como su carta fuerte para la alcaldía de Cajeme.

No se la acaban los cajemenses con Sergio Pablo Mariscal, nomás imagínense con un personaje cuya vida privada deja mucho que desear, no está preparado, llegó a la legislatura en la ola de AMLO, como muchos que no saben ni le entienden a lo que hacen.

Recuerdo que en la pasada campaña Salido, dijo en un acto de campaña donde se le pidió que dijera algo, respondió, y literal “no sé hablar, pero pienso”… ¡Qué profundo!

En serio que falta de seriedad de Flores, y la creencia que lo que sucedió en el 2018, se va a repetir en el 2021 y que Morena y la coalición que hagan llevarán a ganar a quién sea, creo están equivocados.

Salido, como diputado, nomás se la lleva sentado, pase de lista y es todo, de repente sube a tribuna a mal leer algún posicionamiento que le hace alguno de los asesores y de ahí nada más, ninguna iniciativa. ¿De dónde? si no sabe, ni le entiende, igual que otros.

No me cabe la menor duda con estos ejemplos y si MC, PRI, PAN y nuevas asociaciones, que no sean ‘satélites’ del Gobierno Federal, nominan a buenos candidatos, se puede recuperar el Congreso Estatal y Federal, sobre todo este último, urge para que AMLO tenga contrapeso del 2021 al 2024.

DIOQUIS, DENUNCIA

La denuncia interpuesta contra titular de Obras e Imagen José Carlos Galindo, sobre una obra que hizo en 2013, de seguro no pasará nada con todo y denuncia formal que hizo la dirigente del Sutoc Silvia Godoy, quien le sacó jugo a esto con la renovación del contrato colectivo.

Si el contralor Pepe Guerra, no ha resuelto denuncias más recientes, menos una del 2013, pero pues hay queda en evidencia como se las gasta la mano que mece la cuna en esta administración, y seguramente si hay un dictamen es que ya prescribió el asunto.

PESP EN EL VALLE

Cheque con productores y con el dirigente de Aoass, Baltasar Peral, ante la ola de violencia y crímenes dolosos que hay en el sur, como andan las cosas en cuanto a robos y daños patrimoniales y me respondieron que bien.

Me comentó Peral, que han recibido apoyo del titular de Seguridad, David Anaya, el programa de ‘Chips’ en maquinaria agrícola ha funcionado y hay más presencia de elementos en el Valle.

Pues una buena, a pesar de la situación que hay en el sur, lo que si se avizora en el futuro, por aquello de que para este ciclo agrícola, maíz y trigo se moverá por trenes hacia el sur del país, es que se ha incrementado el robo en el sistema ferroviario, me imagino el crimen organizado detrás de esto. Veremos qué medidas toma Aoass, Sader y Seguridad Pública Federal ante este problema.

AVIÓN ¡QUÉ BURLA!

Pues en el tema del distractor de los problemas del país, la rifa del avión presidencial, terminó en un sorteo de acuerdo al valor de la nave, donde 100 personas que obtengan ‘cachito’ se llevarán 20 millones de pesos, pero el avión se queda y seguirán intentando venderlo… ¡Qué burla!

Y el presidente en su imaginario, empezó a repartir los 3 mil millones que recibirá de los millones de cachitos que se venderán; un tanto para mantenimiento del avión, otro para compra de equipo médico etc. etc...

Según él y sus números, obtendrá 1000 millones para “necesidades sociales” pero no dice que el avión esta en arrendamiento y hay que pagar a Banobras a menos que ordene que se vaya a fondo perdido.

Esto que quiere hacer el presidente de vender aviones de presidencia y objetivos es una réplica de lo que quiso hacer Chávez, en Venezuela, y vean como esta hoy ese país, hundido en la inflación, pobreza, escasez.