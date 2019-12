Doce meses, cuatro estaciones

Son muchas las cosas que en estos días los hombres pedirán al cielo: a Dios, que, sin dejar de ser Dios se quiso hacer hombre por amor al mismo hombre para salvarlo.

Se va terminando este año. Es que todo pasa... En realidad, no es un año menos, sino un año más; un año más que tendremos que dar cuenta; un año más que debemos añadir a nuestra responsabilidad.

El hecho de que Dios nos conceda terminar otro año, es motivo de alegría o al menos así debería de ser. Es agradecer y reflexionar sobre el año que dejamos atrás. Es una vez más un año en el que debemos rendirle cuentas a Dios. Es verdad, aún no hemos hecho todo lo que podemos para superar las divisiones, las penas, los conflictos, para reconciliarnos con los que estemos distanciados, para hacer las paces, que es tan importante, para ayudar al necesitado, para dejar la soberbia, el orgullo. No hemos manifestado claramente al mundo la paz que nos da Jesucristo.

Un ‘año del Señor’ también significa, por cierto que el Dios de la Biblia es el único Señor verdadero. Todas las demás autoridades y poderes que tratan de esclavizarnos deben someterse a Él. Y porque Dios es el Señor, nada debería dominarnos.

Si terminamos el 2019, alegrémonos y bendigamos al Señor. Si alguien se quedó en el camino, oremos por ellos. El Señor dueño de la vida y de la muerte y dueño también del tiempo de la vida terrena y de la eterna. Es por eso que si no tenemos fe, nuestro calendario no es otra cosa que movimientos de la tierra. En trescientos sesenta y cinco días gira alrededor del sol y hasta ahí todo, no pasa nada. Pero con fe transformamos el tiempo y le da sentido.

Termina un año y no sabemos lo que nos espera en el otro, pero sí sabemos que nos espera Dios, Él nos espera este año y siempre. No conocemos los problemas, conflictos, sufrimientos y soledades que podrían sacudir nuestro corazón, pero siempre podremos recurrir e invocar a Dios. No sabemos qué pecados cometeremos y en qué errores caeremos, pero siempre podremos contar con su perdón.

También este año Dios nos acompañará de cerca en el caminar de cada día. ¿No haremos nada por encontrarnos con Él? ¿Seguiremos distanciándonos cada vez más, o nos atreveremos, por fin a confiarnos a su bondad ilimitable?

Es tiempo de fiesta, de buenos deseos, de ganas de que las cosas vayan bien. Que nos vaya bien personalmente y que le vaya bien a todo el prójimo, a todos los hombres y mujeres de todo el mundo. Ese debe ser nuestro deseo. Porque, aunque no tengamos la posibilidad de cambiar el mundo entero como quizá nos gustaría, cada uno de nosotros podemos contribuir a que los demás sean más felices o podemos provocar que haya más sufrimiento a nuestro alrededor. Será nuestra decisión y nuestra actitud la que hará eso.

Sí, hoy es la última noche del año, asociado también con el nacimiento y vida de Jesús. Es una buena ocasión para renunciar a lo viejo y darle la bienvenida a lo nuevo, en pensamiento, palabra y acción. Jesús fue la personificación de la compasión y del amor. Toda su vida la dedicó al servicio. Cuando estemos prestando servicio al prójimo también debemos sentirnos como mensajeros de Dios, al igual que Jesús.

Todo es cambio. Solamente el Señor, es inmutable. Cuando la noche termina y el año empieza, es el momento de revalorizar el pasado y pedir a Dios una vida digna pare el año que comienza. Junto con el cambio de año nuestras acciones también debieran cambiar para mejorar. Solo entonces, obtendremos buenos resultados.

Si el año que termina ha sido bueno en todos los órdenes de nuestra existencia, entonces no tiene por qué dominarnos la melancolía. En cambio, si hemos tenido tropiezos, fracasos, pérdidas afectivas, contratiempos serios en el trabajo o la casa pues aprender de ellos. ¡Uno aprende de todo!

Si algo se debiera desear, sería que nadie padeciera ningún tipo de pesar, de angustia o desencanto.

Ojalá y nos atrevamos a pedirle a Dios un gran año para hacer con él una gran tarea, ayudarnos a que este año que empezará sea mejor, que valga la pena vivirlo.

Convertirlo en un gran año. Que aquello de ‘próspero año nuevo’ no se quede en una ironía, sino en una verdad.

Es hora de pedir perdón a todos los que en el camino hemos herido, molestado, desairado. A los que tenían derecho a esperar una respuesta y no se la dimos, a los que necesitaban una palabra de aliento y nos quedamos con ella. A los que encontramos tirados en el camino de la vida, desesperados, tristes, vacíos de Dios y de ilusión, y pasamos de largo porque teníamos mucha prisa. A todos ellos hay que pedirles perdón.

Es importante recordar que este año será lo que cada uno haga con él. ¿Será mejor o será peor? ¿Será uno de tantos, ni bueno ni malo, sino todo lo contrario? De cada uno de nosotros depende. O mejor manifestamos una actitud de súplica en la oración por excelencia, que es el Padre nuestro. En ella roguemos que se cumpla la voluntad de Dios y que alcancemos el bienestar; sin olvidar que Dios es padre de muchos hijos, nuestros hermanos los hombres, que por ello no pueden resultarnos indiferentes.

Dios que nos da este año nuevo es el que más ardientemente nos dice: ¡Feliz Año!, pero también nos pide: ¡Haz de este un buen año!