Don Javier y la educación

Esta semana en Monterrey el empresario Don Javier Bours Almada, recibió un galardón, un premio más, este sin lugar a dudas muy significativo por el aporte que ha dado a uno de los pilares para el desarrollo de cualquier entidad y del país; la educación.

Y toma mayor relieve este premio en una semana en donde el presidente Andrés Manuel López Obrador, su mayoría de Morena en la Cámara de Diputados, en confabulación con la CNTE, sepultaron en definitiva la Reforma Educativa y han entregado la Educación Pública a un sindicato, algo inconcebible, inadmisible, pero son los tiempos de una 4T que nos está llevando al abismo.

Interesante el video donde brevemente, Don Javier, narra que con el apoyo de quien fuera rector del TEC, Fernando García Roel, convencieron a Don Eugenio Garza Sada, de abrir un ‘campus’ fuera de Nuevo León y esto fue lo que logró el empresario cajemense, el primeo se vino a Cajeme.

Y como bien lo señaló su hijo, Javier, su visión era que se enfocara a la principal actividad económica de la región; la agricultura y así fue, como tampoco no podemos dejar pasar su paso por la política, de la buena, no como ahora, lo que heredaron sus hijos.

Eduardo, dirigente empresarial y un buen gobernador de Sonora, Ricardo, alcalde, buen administrador, dejó una administración sin pasivos, deuda manejable y ya ven hoy como está el Ayuntamiento y pues hoy Ricardo, tiene ante sí un gran reto, difícil, no imposible de intentar ganar la gubernatura en el 2021, por la vía independiente.

Rodrigo, el ‘Pipigo’, pues ahí estamos viendo el papel que está teniendo como regidor marcando agenda, intentando ser contrapeso a una administración que no tiene rumbo, pero si mucha hambre y la ciudad, cayéndose, sucia, mala imagen y una inseguridad que no cede.

Gerardo, señalando que no hay mejor ejemplo, por lo que haces y no por lo que digas, y eso es lo que ha hecho Don Javier, por su familia, por su comunidad, por la entidad y siempre siendo un agente de cambio.

Y ya ni que decir lo que expresó en ese emotivo video Javier, hijo, lo visionario que ha sido su padre, el ejemplo y educación que recibieron y que se ve plasmado, hoy Javier y bajo su batuta, se ha consolidado, Bachoco, la principal empresa de origen sonorense, que ya ha cruzado fronteras y contribuye al PIB local y nacional.

Creo que no hay mucho más que agregar, la contribución y legado de Don Javier Bours Almada, ahí queda para siempre, para orgullo de su familia, de todos los que lo conocen, claro, sin dejar de pasar, la gran ayuda que ha dado y ha sido para muchos, y sin hacer ruido, como dijo Ana María Rabate ‘En vida, hermano, en vida’ y que bueno que así han sido los reconocimientos para este visionario empresario sonorense.

LEY DE EDUCACIÓN

Y mientras en Monterrey, se entregaba reconocimiento a Don Javier Bours, en la Cámara de Diputados, la ‘4T’ echó para abajo esta semana la Reforma Educativa, con toda la regresión que significa esto y lo peor que ha quedado la educación pública de este país en manos de sindicatos.

No habrá evaluaciones a maestros o se harán al modo, las plazas se van a heredar etc… esto sumado a que hace unos meses se aprobó que los niños puedan copiar, pases automáticos, no sé qué clase de profesionales saldrán de universidades pública, con estas leyes que aprueba Morena.

Otro ejemplo de lo que se viene en lo que aprobaron, desaparece el Instituto Nacional de Infraestructura, la dependencia que construye escuelas ¿saben que decisión tomó AMLO? Entregar esto a la gente.

A partir del año que entra en todo el país, ciudades, colonias, se van a formar comités de padres de familia, que seguramente serán de Morena y a ellos se les van a entregar recursos para que ¡reparen o construyan escuelas! ¿Qué es esto?, nomás imagínense, entregarles dinero sin control, en completa opacidad a comités de vecinos… se lo van a robar.

Así pues, en este absurdo, el año que entra el ISIE del Gobierno de Sonora, que encabeza la arquitecta Yalia Salido, no recibirá un solo peso del Gobierno Federal, ni la SEC. ¿Qué va a pasar? La infraestructura educativa se empezará a caer, no habrá nuevas escuelas o estará muy limitado esto, dependerá de recursos estatales, pero el PEF 2020, pinta mal para Sonora y demás entidades.

Como dijo Raúl Navarro, no habrá de otra, habrá que ser más eficientes en recaudación impuestos estatales.

PEF 2020

Para que se den una idea de cómo viene el Presupuesto de Egresos de la Federación y la visión centralista del presidente, están proyectados para la Secretaría del Bienestar, la que maneja los programas asistenciales ¡500 mil millones de pesos!, medio billón de pesos, ni más ni menos y que la agricultura, por ejemplo, las políticas comerciales, se vayan al carajo, eso sí, para el campesino todo, para tenerlo controlado políticamente.

Por cierto, esta semana en otro viaje más y gestiones, anduvieron el titular de Sagarpa estatal, Jorge Guzmán, el dirigente de Aoass Baltasar Peral, viendo como vienen las cosas, el panorama pinta mal, incluso ya lo reconoció el titular de Sader Víctor Villalobos, él va a trabajar con el presupuesto que le asignen.

Tuvieron reunión con el director de Segalmex, Ignacio Ovalle, al parecer hay una ventana de posibilidades por ahí, el funcionario reconoce que no puede haber retroceso en apoyos al campo, y sobre todo para la producción de trigo, por cierto al parecer el año que entra buena parte se va a manejar por ferrocarril, se está trabajando en eso.

Y pues no queda de otra, estos meses, organismo agrícolas del país tienen que dar la pelea antes que se apruebe el presupuesto, incluso el de tomar actitudes como los de la CNTE, que buenos frutos les rindió. ¿Llegarán a eso? Lo veremos.

El problema es AMLO y su proyecto y visión de centralizar todos los recursos, y él repartir, ya vieron la reacción del gobernador de Chihuahua, Javier Corral, advirtió la posibilidad de romper con el pacto de coordinación fiscal.

Veremos qué logra la gobernadora Claudia Pavlovich y el secretario de Hacienda Estatal, Raúl Navarro de sus reuniones y gestiones con el secretario de Hacienda Arturo Herrera, pero el panorama luce mal, un presupuesto igual que el año pasado.

Por cierto, mención aparte, buen detalle y decisión de la gobernadora esta semana de visitar y apoyar a familias que perdieron todo cuando explotó tanques de gas en una vivienda, donde hubo pérdidas humanas, colapsaron varias viviendas, las tendrán de vuelta.

LEY DE AGUAS

Quienes anduvieron también por la Ciudad de México, fueron los dirigentes del Distrito de Riego del Yaqui, Miguel Anzaldo y el del Mayo, César Granich, en gestiones de recursos ante la Conagua para rehabilitación de pozos, seguir con programas de modernización y maquinaria.

También al parecer, dejaron solicitud de protocolos de sequía para ambos valles y así poder acceder a recursos adicionales para rescatar volúmenes de agua, entre otras gestiones.

Me imagino que Conagua verá al final del actual período de lluvias, como quedan los embalses del Sistema de Presas del Yaqui y Mayo y tomarán las decisiones pertinentes.

Lo que sí es casi un hecho, es que ahí viene a discusión en este periodo ordinario en el Congreso, cambios en la Ley de Aguas Nacionales y en esto tienen que ver y son corresponsables, quienes han dirigido en Distritos de Riego.

Se acaba de dar a conocer y de seguro el reporte está en el escritorio de la doctora Blanca Cisneros, directora de Conagua, la corrupción que se ha dado en el Distrito de Riego de Sinaloa, que involucra a políticos y dirigentes, de acuerdo a la investigación, se detectaron desvíos por más de ¡mil millones!, que de seguro fueron a parar a campañas políticas y no contaron con que perderían.

El actual Gobierno ya está enterado, por alguna razón no le quiso entrar y armar una escandalera en Sinaloa, pero es obvio que quiere cambiar las cosas y por ahí va el asunto y los productores serán los responsables, ante esto yo me pregunto ¿cómo saldría una auditoría de Conagua o de la ASF a la gestión de Antonio Fornés?... ¡tierrita volada!

LEY DE AMNISTÍA

Pues agárrense en el sur de la entidad, donde la inseguridad no cede, si se aprueba la Ley de Amnistía que envió AMLO a la Cámara de Diputados, un disparate, una aberración que pondrá en jaque a gobiernos estatales y municipales.

Eso de conceder perdón a quienes con el argumento de ‘pobreza’ se dedicaron al narcotráfico ¡por favor!, nomás imagínense como se pondrá Cajeme, Navojoa y Guaymas, si los sueltan, si ahorita en estas condiciones, no se la acaba las autoridades, ni la sociedad civil, devolver a las calles a personas que no están para reinsertarse en actividades legales es una barbaridad.

Y con otra, muchos de esos que posiblemente salgan, son ‘cabos sueltos’ y de seguro los van a liquidar, y en menor peor de los casos, se dedicarán a lo mismo y ahí en el futuro, si los detienen, de vuelta a la cárcel… una ‘puerta giratoria’ se convertirá esta Ley de Amnistía, el presidente cree que se ‘portarán bien’, sin comentarios.

Otra más, ahora si un delincuente por razones de pobreza robe hasta 51 mil pesos, no le pasará nada, no será sujeto a proceso. ¡Hagan el favor! Para que se vayan preparando; comerciantes, productores, ciudadanos, el presidente está dando permiso, por razones de pobreza, de ¡robar!, pero hasta por 51 mil pesos, no puede ser, ¿cuántos heridos y muertos habrá ante esta vía libre que darán? ¿Cuántos inocentes más?

LEY EXTINCIÓN DE DOMINIO

A prepararse también con la reciente Ley de Extinción de Dominio que acaba de aprobar la aplanadora de Morena en el Congreso, otra aberración jurídica que atenta contra la propiedad privada y la presunción de inocencia.

A partir de ya, incluso con solo una llamada y denuncia anónima, el SAT podrá caer a personas físicas y morales y de entrada congelarte cuentas, embargarte, sin procedimiento judicial correspondiente, sin presunción de inocencia ‘te quito y después averiguamos’.

O sea, te congelarán tus cuentas, te quitarán propiedades, que podrán ¡vender! Incluso antes de que un juez dicte sentencia y si falla a tu favor, te devolverán a como vendieron, no a precio de mercado ¿qué tal?

Esta semana platiqué con un financiero y fue claro al decirme y le consta, quienes tienen recursos se están acercando y de manera legal, buscando asesoría para proteger su patrimonio ante este terrorismo fiscal que se viene.

¿Hay soluciones? Sí, una es la creación de fideicomisos, son inembargables, otra, productos que con solo dar un ‘click’ en tu computadora, se transfieren tus recursos a otro país de manera instantánea.

Esta Ley de Extinción de Dominio, es un arma letal para auditores del SAT y jueces, que se prestará al chantaje, a un verdadero terrorismo fiscal, la posibilidad que te quiten tu patrimonio de toda una vida, por una denuncia, incluso anónima, por algún error en tu declaración, o por coacción política, será un instrumento para intentar doblar a empresarios que intenten entrar a la política, esto es la 4T, agárrense.

INFORME

El pasado lunes el alcalde Sergio Pablo Mariscal, inició su discurso diciendo de que son ‘calumnias’ señalamientos contra su familia y administración, lo cual para quien esto escribe y este espacio, considero una distinción y entiendo al alcalde, está en su derecho y es la condición humana y de políticos, de no aceptar señalamientos, mucho menos denuncias y solicitudes de investigación.

Serán las autoridades correspondientes, después de investigaciones, quienes diriman y resuelvan sobre el par de temas que denuncie, sobre todo el caso de Oomapasc, lo otro es un asunto de otra índole, aunque relacionado en el contexto de lo que hay en esta administración… mucha hambre.

El Organismo Operador de Agua ha funcionado como ‘caja chica’ para financiar campañas políticas, por eso están sus finanzas así, recuerdo muy bien lo dicho por un exregidor y actual dirigente sindical, Luis Acosta, en un acto con empleados de Organismo cuando amenazaban a huelga para mejorar sus condiciones contractuales.

Dijo “he sido testigo del desvío millonario que hay en Oomapasc…” y yo hice unas preguntas en una columna ¿por qué no denunció? ¿Por qué actuó como cómplice? Ah, pero que bien quedó el nuevo edificio de la CTM.

Que en la próxima Sesión de Cabildo regidores van a solicitar al alcalde recisión del contrato de North Collect, la empresa que supuestamente cobra recibos de agua y prediales, dudo que acepte, sería reconocer tácitamente la irregularidades que hay detrás de esto, pero interesante la solicitud, si se da y la respuesta que dé el alcalde, la argumentación de funcionarios de la dependencia.

Sería bueno que regidores solicitaran una auditoría operacional externa, no a Pepe Guerra, sería perder el tiempo, a la precitada empresa, North Collect.

En lo referente al informe, el alcalde señaló en cuanto al alumbrado público, servicio concesionado, cuestionado y muy caro que se hizo durante la administración de Rogelio Díaz Brown, que se repusieron, 9 mil 459 lámparas. ¿Dónde? Hay colonias oscuras, que opinarán ciudadanos de esto y la pregunta ¿de a como $$ por cada foco dizque cambiado?

Basura, otro servicio concesionado, señaló el alcalde, captamos 16 mil toneladas, 4 mil más que el año pasado. ¿La misma empresa y con el mismo equipo, colecta más? Creo que en lugar de dar gusto, da incertidumbre saber que alguien infla números para cobrar más.