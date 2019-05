Doña María, una historia que despierta el lado bueno de incontables sonorenses

TIENE UNA ATMÓSFERA DE nostalgia y de recuerdos. Así suelen ser todas las historias que se cuentan muchos años después de que se escribieron.

Es la historia de una familia de origen vasco que se remontaba a más de un siglo en el tiempo.

La historia que antecede a don CÉSAR LARRINAGA, de Huatabampo.

El relato es de BULMARO PACHECO, naturalmente, y seguramente usted lo leyó en la colaboración de Pacheco de este lunes anterior.

Le viene bien lo de historiador. Y se percibe su vocación y amor a su tierra donde retozó en años infantiles y creció hasta dejar el pueblo para buscar mejores horizontes educacionales.

Con todo, jamás ha dejado de pensar en Huatabampo. Lo lleva estampado en la memoria. Igual a su gente. A los huatabampenses más emblemáticos. Y los contemporáneos —pobres o ricos— que más se recuerdan por sus personales características.

Autor de la zaga “El Huatabampo que se nos fue”, Pacheco ha escrito y publicado el trabajo que correspondería hacer a un cronista del municipio.

Lo prueba, —como ha sucedido con otros documentos— la historia de don César Larrinaga que acabo de leer en la colaboración de este lunes, relatada por mi amigo.

Es absolutamente placentera su lectura. Saltar de una generación a otra, desde el primer ancestro mencionado, que se embarcó como polizón en España con rumbo al prometedor Continente Americano.

Concretamente, a Galveston, en Texas.

Esos últimos días comiendo harina con agua para subsistir. De ahí a Tampico, enseguida a Chihuahua, luego a Sonora hasta llegar al bajo Río Mayo.

Atrás, al otro lado del Océano Atlántico, había quedado todo lo que había conocido hasta entonces. Sus padres, sus amigos. Sus sueños. Todo. Todo.

Pero no había tiempo para melancolías. El trabajo que esperaba en Huatabampo y luego en El Naranjo, Sinaloa, era extenuante. Este primer ancestro en suelo sonorense de don César Larrinaga, no volvería a visitar su tierra de origen sino hasta treinta años después. Y sería la única y la última vez que lo hiciera.

Pacheco cuenta que fue cuando los funerales, de su mamá, doña Norberta.

A medida que avanza la historia, nuevos nombres van apareciendo. Como el de JOSÉ PLANAGUMA y el de PATRICIO ESTEVEZ. Este último, no sé si sea el mismo que yo conocí como esposo de CECILIA SOTO, que fue candidata del PT a la Presidencia de la República en 1994.

Una gran parte de lo que BPM escribe en esta casa editorial, es para compilarse. Para guardarlo como material de consulta.

No solo para los huatabampenses, que son muchos, los que viven en Huatabampo y los que residen desde hace décadas en Hermosillo y en otras ciudades (en Cajeme viven muchas familias de la tierra de los generales. Algunos y algunas son mis amigos).

¿Por qué es importante leer la historia de otros?

Lo es por lo aleccionador que puede resultar. Como el propio Bulmaro me lo comentaría en un mensaje: “para quienes no tienen resuelta su situación patrimonial”.

Pues sí.

Léalo, lector, disfrútelo y, si lo considera interesante, guárdelo.

En fin.

DE AQUÍ, DE ALLÁ Y DE MÁS ALLÁ

¡POR LAS TRIPAS DE SATANAS! A la orden del día han estado las encuestas sobre el desempeño de los gobernadores y la buena noticia para Sonora es que en todos los ejercicios CLAUDIA PAVLOVICH ARELLANO aparece entre los mejores posicionados…

De hecho, junto con el sinaloense QUIRINO ORDAZ COPPEL, Claudia forma la mancuerna de gobernadores priístas que figuran en los primeros cinco lugares de la lista…

Que a como están las cosas, no es como decir enchílame otra gorda un mucho menos…

MIENTRAS TANTO, EN CIUDAD OBREGÓN y con motivo de este “Día de las Madres” organismos altruistas y medios de comunicación, se dieron a la tarea de seleccionar a una madre con problemas de profunda adversidad para hacerle la vida feliz, no solo en la fecha señalada sino para el resto de su vida…

Doña María es una mujer que comparte las ruinas de una vivienda con una hija enferma de los nervios. Su soledad duele, la pobreza lastima, y debo decirlo, señor mío: pocas veces la historia de una persona ha despertado tal perturbación sentimental (la rebelión de los sentimientos, diría el filósofo) como este caso…

Tengo entendido que ya hicieron llegar a MANUEL PUEBLA, el joven secretario de Desarrollo Social del Gobierno del Estado, los datos de doña María y conociendo la nobleza de este funcionario, es factible que la repuesta sea positiva…

Ojalá que doña MARÍA DE LOS ÁNGELES VALENZUELA ROJO, reciba el cariño y la solidaridad de toda esta gente que se ha hermanado en causa común…

Ojalá…

DÉJEME DECIRLO: yo también, como otros, leí el artículo de JORGE ZEPEDA PATERSON, sobre la personalidad de ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR…

Coincido con él en que todavía, no se ha roto nada y el hombre no come lumbre —hasta ahora— en el caso de DONALD TRUMP y su sarta de intemperancias…

En efecto, no lo ha confrontado y, ciertamente, el peso está estable frente al dólar, la inflación no se ha disparado y bueno, Zepeda pone de ejemplo el caso de ERNESTO ZEDILLO y el “error de diciembre”…

Estoy de acuerdo pero eso no logra disipar un sentimiento de aprehensión en muchos mexicanos…

¿Por qué será?...

Y HABLANDO DE OTRAS COSAS, tenemos enfrente el mes de mayo. Es decir, estamos aproximándonos a la mitad del año. Restaría año y medio para llegar al año de las elecciones para renovar el Gobierno del Estado, la Cámara de Diputados Federales y en Sonora el Congreso local, amén de los 72 municipios, con toda la cauda de nuevos funcionarios, incluyendo, por supuesto, a regidores, suplentes y síndicos procuradores…

Toda la estructura, pues…

¿Le parece a usted que está muy distante el tiempo de la política electoral?...

Pudiera ser, sí, pero hay quienes piensan que el tiempo se va muy pronto y ya estamos con la política encima…

En este contexto —y aquí lo hemos platicado usted y yo— en los cochupos cafeseros ya se habla con cierta regularidad de los suspirantes…

Pero ya no es solo el PRI el tema de conversación…

En realidad, se platica y se polemiza en torno de varios nombres y de varios partidos…

Por ejemplo, el nombre del guaymense ANTONIO ASTIAZARÁN GUTIÉRREZ, salta a la discusión cada vez que se aborda el tema…

Hay algunos que dan como algo seguro que Toño será el candidato del PAN a la gubernatura…

Algunos menos apasionados, afirman que un importante número de panistas se está reagrupando para lanzar un candidato fuerte, con la marca del exgobernador GUILLERMO PADRÉS ELÍAS….

Quien sabe, eso se dice…

Otro nombre infaltable en estas charlas cochuperas, es el de RICARDO BOURS CASTELO… Él iría como independiente, aunque otras voces apuntan hacia una eventual alianza de partido para lanzarlo…

En política todo puede suceder…

Y claro, está ANA GABRIELA GUEVARA, por el PT, ERNESTO GÁNDARA, por el PRI, ALFONSO DURAZO, por Morena más los que se acumulen…

Es todo.

Le abrazo.

