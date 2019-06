Donald Trump “dobló” hizo claudicar al Gobierno

El multimillonario presidente de EUA, Donald Trump, hizo valer su posición de ser un negociador, un ejecutivo que sabe dónde apretar ante la política migratoria que puso el presidente Andrés Manuel López Obrador, de abrir de par en par la puerta sur del país, Chiapas, a miles y miles de migrantes que estaban causando un problema de seguridad, amenazó con aranceles lo que hubiera sido un desastre para México, y al final “dobló” hizo claudicar Al Gobierno Mexicano.

Como recordaremos al inicio de la actual administración de López Obrador, y en un evento que encabezó la secretaria de Gobernación Olga Sánchez Cordero, en la misma frontera sur de Chiapas, abrieron las puertas por donde empezaron a entrar miles y miles de migrantes huyendo de sus países; Honduras, San Salvador, Venezuela, Nicaragua, Cuba, Haití, hartos de tanta pobreza cono resultado de políticas de corte socialista.

Y aquí en México, dimos cuenta de esto en todas las entidades, Sonora, incluida, el ver el paso de miles rumbo a Tijuana y el problema que estaban generando en toda la frontera norte, hasta que Trump, dijo ¡basta!, paran esto o aprieto donde duele y así fue, se salió con la suya y de paso nos pegó una ayuda, porque hoy el Gobierno Mexicano tendrá que “sellar” la frontera sur.

A partir de la semana que entra se tendrán que desplegar 6 mil elementos de la Guardia Nacional en Chiapas, con la misión de contener y parar en seco las caravanas de migrantes y no habrá de otra más que endurecer la política de entrada de migrantes.

¿Qué sigue? Pues habrá que ver, porque la pobreza de esos países ahí está, la gente seguirá intentando ir en busca del “sueño americano” y solo hay de dos formas; por Miami, en balsas, lanchas o por México.

Pero más allá de eso mientras no cambien las políticas públicas en esos países, si no hay desarrollo y generación de empleos, el problema seguirá y habrá que ver eso de que México, en la claudicación ¡perdón! Negociación, haya quedado como “tercer país seguro”.

¿Qué significa esto? Que todos los deportados se queden aquí, no regresen a sus países, lo que será un problema para entidades fronterizas, tal es el caso de Sonora. ¿Qué hacer con toda esa gente? Coincido con un tuit que subió en ese sentido el dirigente del PRI, Ernesto de Lucas.

El presidente López Obrador, les quiere dar trabajo pero aquí también en Oaxaca, Guerrero, Zacatecas y demás entidades hay pobreza, primero están los mexicanos, total ya veremos en las próximas semanas y meses como se viene esto y lo que haga el Gobierno que si falla el presidente, Donald Trump, actuará en consecuencia, el año que entra hay elecciones, y va por su reelección y el endurecimiento de su política migratoria fue clave para su triunfo y esto que acaba de lograr fue un triunfo para él y será clave para el 2020.

Bácum

Mañana lunes habrá Sesión Extraordinaria en el Congreso, uno de los puntos a tratar y votar es la revocación de mandato del alcalde interino Francisco Villanueva, lo cual se da por un hecho, el detalle es lo sucedido previo a lo que pasara mañana.

El coordinador de los diputados del PRI, Rogelio Díaz Brown, quería que este tema se hubiera resuelto en la Comisión de Gobernación que preside el diputado Jesús Montes Piña, pero tanto este como la coordinadora de Morena Ernestina Castro, dieron cuenta de la jugada del ‘Roger’ y actuaron en consecuencia, debía reponerse el proceso y que el presidente de la Mesa Directiva de la Permanente Luis Mario Rivera, citará a pleno para que todos los diputados voten.

Ustedes se preguntaran ¿por qué Díaz Brown no quería que bajara al pleno el tema de Bácum? Porque como ya se sabe ese municipio es terreno que controla el “huachicol” el crimen organizado pues, como también recordar que el problema que vive actualmente Cajeme, de inseguridad, ayer mataron a otros dos, se inició durante su periodo como alcalde.

Dicho en otras palabras Díaz Brown, por razones más que obvias no quiere saber nada de estos temas, quiso operar y evitar tener que votar, no lo logró ahora habrá que ver mañana si asiste o no a la sesión, el sentido de su voto o a lo mejor se abstiene.

Lo que sí está en juego mañana es el Estado de Derecho, la democracia y la seguridad de Bácum, hoy controlada por la delincuencia y será vital para quien surja como nuevo alcalde que tenga el apoyo de la Secretaría de Seguridad Pública que encabeza David Anaya y de la Guardia Nacional, de eso debe estar consciente Alfonso Durazo, quien esta semana sostuvo reunión de trabajo con la Gobernadora Claudia Pavlovich.

No cede y ¿sedición?

Desde el “jueves rojo” de la semana, día aciago, ya que se perpetraron varios feminicidios, no han parado homicidios en Cajeme y Hermosillo, y como lo señaló el titular de Seguridad David Anaya, la mayoría relacionado con el crimen organizado, la distribución y el trasiego de drogas, lo que ya todos sabemos.

Mesas de Coordinación por la Paz, ahora así se llaman, como si fuera la solución, reuniones van y vienen de autoridades de los tres niveles de Gobierno, nos hablan de coordinación y la matadera sigue, obvio focalizada entre integrantes de bandas, pero con el riesgo latente siempre de que caiga abatida gente inocente, como ya ha sucedido.

Se está manejando que la llegada de la Guardia Nacional, como la gran panacea, la solución al problema, yo no creo, el que haya cientos o miles de policías, sino de voluntad política y de un buen trabajo de inteligencia que no hay y obvio, reconociendo el poder que tienen los cárteles en el país.

Lo que ahora también preocupa y ocupa, es la decisión que acaba de tomar la fiscal Claudia Indira Contreras, de dar cárcel, uno a tres años, tipificando el delito como “sedición” a quien tome fotos o videos de escenas de crimen y la suba a redes sociales.

Resulta que se está haciendo costumbre, lo hemos visto aquí en Ciudad Obregón, cuando hay un crimen, la gente se arremolina, incluso ¡niños! Y empiezan a tomar fotos y videos de los heridos, incluso agonizantes y esto está muy mal, una sociedad que se acostumbra a esto, pero a eso hemos llegado, ya nomás falta que la gente se tome “selfies” con los cadáveres.

Concuerdo con la fiscal Contreras, esto no puede seguir así, aunado a que contaminan el área donde se efectuó el crimen para efecto de periciales. ¿Pero cómo iniciar proceso contra un joven, niño, una mujer que toma fotos o videos? Eso va a generar encono.

Creo que esto es un tema de civismo, al dar cuenta de algún homicidio o escuche balaceras, pues que la gente avise a la autoridad y no se acerquen a la escena del crimen, dejen que actúen las autoridades y pues por lo pronto advertidos, quien suba a redes crímenes puede este sujeto a proceso, así que hay que empezar actuar con responsabilidad social.

Lo único rescatable en estos días es la iniciativa de la gobernadora Claudia Pavlovich, de la APP que lanzó la Secretaría de Seguridad Pública, “Mujeres Seguras” aplicación móviles que ya lleva miles de descargas y que coadyuvará al margen de las medidas personales que tome cada mujer a que se sientan seguras y que al apretar un botón de su celular, en pocos minutos estará la Policía para apoyarlas

“Arrabalera”

Hace unos días se dio un desencuentro entre el regidor Rodrigo Bours y un periodista, Becker García, parte de esto fue por un término que usó este último “arrabalera” supuestamente en contra de la diputada Ernestina Castro, y esto desató polémica, controversia, incluso en temas de comunicación social, dimes y diretes.

De hecho ambos estuvieron en un programa de televisión, fijando cada quien sus posiciones, en los personal me encontré con la diputada Ernestina Castro, y le pregunté cómo había visto ese asunto lo del término “arrabalera” y ella me contestó que lo dicho por García, había sido en un tono despectivo, así literal me dijo.

Yo no sé en qué términos lo dijo Becker, el léxico que usamos lo sonorenses es habitual decir este tipo de palabras, hasta mentadas de 10 de mayo, como saludo, en fin es algo que tendrá que aclarar él con la diputada cuando se dé un encuentro entre ellos, no quiero ahondar más.

Lo que sí creo es que están sucediendo este tipo de cosas porque el alcalde Sergio Pablo Mariscal, no está dando cauce debido a temas en sesiones de Cabildo, como también el alejamiento de él con los diputados de su partido y a sus “pactos” con el diputado Rogelio Díaz Brown, y aquí las consecuencias.

Y van a seguir así mientras que el alcalde siga viendo “golpeteo” por todo lados ante cuestionamientos que le hacen, no hay proyecto de Gobierno, los regidores de Morena de simples observadores y el regidor Rodrigo Bours, macano la agenda en la que deberían estar incluidos todos.

Negocios

Esta semana se efectuó un encuentro de negocios auspiciado por la Secretaría de Economía que encabeza Jorge Vidal, el subsecretario Omar Guillén, el Ayuntamiento que preside Sergio Pablo Mariscal y empresarios locales.

¿El fin? La posibilidad de concretar como dije, negocios a través de franquicias, quizás alguna sociedad y todo parece indicar por datos que recabé, fueron más de 200 acuerdos y posibilidades factibles que se aterricen algunos proyectos en el ramo de tecnología, comercial, entre otros.

Más de 600 asistentes entre empresarios locales y foráneos, ahora solo queda esperar darle seguimiento y que un buen porcentaje de los acuerdos a que llegaron empresarios, se concrete, Ciudad Obregón, necesita que llegue más inversión, grande, mediana o pequeña, pero que llegue, es lo que genera empleo y da estabilidad al Municipio que siempre ha dependido de un sector primario, la agricultura.

San Juan

Continúa la controversia en relación a las Fiestas de San Juan, que como cada año y tradición se efectúan en Cócorit, ahora resulta, no sé a quién se le ocurrió que los bailes y eventos se realicen en el Estadio Yaquis, lo que considero inconcebible y doy la razón a los habitantes de esa Comisaría a protesta que hicieron en el Ayuntamiento.

Las fiestas se deben llevar a cabo en la plaza y lugares donde se efectúa los actos, son eventos de y para el pueblo y es menester del alcalde Sergio Pablo Mariscal, dar solución a lo que solicita la gente.

Hace dos semanas comenté que había gente, que se ha ido a vivir a Cócorit, no quiere que haya bailes porque hay desmanes y que incluso hacen sus necesidades fisiológicas en la calle.

Recibí mensajes, incuso llamadas de que quieren que se lleve a cabo la tradicional fiesta, lo único que piden es seguridad, ya que son más de 6 mil personas las que acuden a diario a ese evento, para que estén solo unos pocos policías, pues no.

Así pues está en manos del alcalde Sergio pablo Mariscal y el titular de la Policía Francisco Cano Castro, dar tranquilidad a la Comisaría y asignar para esos días los elementos necesarios para que las fiestas se lleven en paz y tranquilidad.

Elecciones

Las elecciones del domingo pasado en algunas entidades han dejado varias lecturas, la primera y creo importante y preocupante fue el de la participación de la gente en las urnas, un promedio del ¡30! por ciento lo que da idea del hartazgo de la gente por los partidos políticos, algo que seguramente motivará al empresario Ricardo Bours.

La segunda, sí en efecto arrasó Morena en BCN se veía venir, pero se anticipaba el gobernador Francisco ‘Kiko’ Vega, salió peor que Guillermo Padrés, y en Puebla, también se anticipaba que ganara Barbosa después del “accidente” en donde murió la gobernadora Marta Erika Alonso y su esposo, el senador Rafael Moreno valle, pero no arrasaron.

Tercero; el PAN se convirtió en el partido de contrapeso a Morena en Tamaulipas, Aguascalientes, y en Durango, ahí dio un poco de pelea el PRI; cuarto, el PRI sigue en caída libre en BCN solo tuvieron el ¡5! por ciento de votación y de seguir así, van a empezar a perder registros estatales. ¿Quién lo hubiera imaginado?

Quinto; ya no hubo efecto AMLO, el partido Morena recibió menos votos que la elección del año pasado, ojo con esto, ya inició el desencanto, que de seguir así, ante las políticas y ocurrencias del presidente, el 2021 puede que cambien las cosas, habrá elecciones para renovar Cámara de Diputados Federal y 13 gubernaturas, incluida la de Sonora.

Creo que Ernesto Gándara, es hoy la mejor opción que tiene el PRI rumbo al 2021 y de seguir las cosas así, que no creo que cambien, para fines de este año el tricolor deberá cerrar filas, incluso dar posiciones a gente cercana al ‘Borrego’ en el CDE para empezar a mover lo territorial y estrategias todo el 2020, no hay de otra.

Van intentar darle juego al secretario de Gobierno Miguel Pompa, lo van a medir todo este año, pero en lo personal creo, ante las circunstancias que vive el PRI como marca y guerra que se viene, sobre todo sucia, para el proceso electoral en Sonora, el tricolor se tiene que ir con Gándara, otra opción es alto el riesgo, en fin allá el PRI, el partido lo necesita no Ernesto, tiene otras opciones.

Antonio Astiazarán, hoy es la carta del PAN, el problema que veo, es que el del “brazalete” en el pie Guillermo Padrés y su grupo, controlan el partido, Ernesto Munro, es solo una pieza del tablero y pues vaya problema para “Toño” tener que estar lidiando con quienes saquearon al Estado y la gente no olvida.

Lo que sí, en el caso de que Ernesto no vaya por el PRI y Toño por el PAN, que interesante sería en el escenario político, la construcción de acuerdos junto con Ricardo Bours, estos tres personajes, amigos, juntos la que armarían rumbo al 2021.

Ley de Aguas

De manera extraoficial confirmó que para el siguiente período de sesiones Cámara de Diputados, entra a discusión nueva Ley de Aguas Nacionales, Morena va por el control de los Distritos de Riego para que los maneje Conagua y quien controla el agua, como el dinero, lo controla todo y luego seguirá la tierra, así que productores a prepararse y unirse para lo que se viene.