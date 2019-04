Dos empresas; un solo concesionario del transporte

COMO SE DIO a conocer por la oficina del Transporte del Gobierno del Estado, dos son las empresas ganadoras de la licitación para la operatividad del transporte público en Hermosillo.

Ha trascendido que el propietario de ambas firmas es un empresario destacado de la ciudad de México y que está familiarizado con el ramo, pues maneja el sistema de trolebuses en aquella “Jungla de asfalto”.

El nombre de este señor es Jesús Padilla y su presencia también aparece en la presidencia de la Coparmex de la capital de la República.

Desde luego, tiene la capacidad económica sobrada y la experiencia para mantener la expectativa de un transporte en la capital sonorense más eficiente y eficaz que el que hemos tenido en los últimos 45 años.

Como dato curioso, hay un sonorense muy destacado en la rama empresarial de la ciudad de México y con el transporte público. Es Originario de Navojoa y se llama Hugo Camou.

Dicen que es propietario de uno de los ranchos más bonitos del Estado, ubicado cerca de Alamos, al que han asistido destacadas personalidades de dentro y fuera de Sonora.

Hace unas cuantas semanas, ahí se dio un encuentro de la Gobernadora del Estado, con su familia y sus compadres.

Camou está ligado al sistema colectivo “Metro” y entre otras gracias ha adquirido recientemente el periódico “Diario del Yaqui”, con asiento en Ciudad Obregón.

EN LO QUE respecta a la Gobernadora Pavlovich, ella cumplió una agenda en la ciudad de México en la que –podemos decir- prácticamente comprometió a sus interlocutores… Por ejemplo, a estas alturas cuando menos, ha logrado el propósito de dejar en conocimiento de todos que por ella no ha quedado la insistencia ante la solicitud de formalizar el convenio para mantener el subsidio en las tarifas eléctricas que CFE aplicará a los sonorenses en la “época de infierno”… Fue recibida por el Presidente López Obrador y fue la tercera vez en que le insiste al primer mandatario de la Nación, en la necesidad de esa firma… Primero fue en el estacionamiento del gimnasio de la UniSon, la segunda en San Luis Río Colorado y esta, la tercera, todas directamente al Presidente… Insistió además en aumentar el apoyo a las madres que tienen hijos en estancias infantiles, en el regreso del Fondo Minero, en la insistencia para apoyos en la obra pública que, como ha trascendido, disminuyó por parte del gobierno federal en poco más de 1,900 millones de pesos para este 2019… Aparte, se entrevistó con el secretario de Educación Pública, Esteban Moctezuma y con el secretario de Hacienda, Carlos Urzúa… Con todos, el asunto se relaciona con los pesos y los centavos… Y bueno… El Presidente y los secretarios dieron la mano, el abrazo, el ¡“Nos comunicamos!”, pero en los hechos, no hay nada aún… Seguiremos esperando.

DENTRO DE LAS reuniones de información que han sostenido los líderes de los sindicatos de la Universidad de Sonora con sus afiliados y con estudiantes, ha trascendido la revelación de datos que conducen al estilo de vida privilegiado que se maneja en Rectoría y para sus muy allegados… Como botón de muestra, se informó que el exrector, Heriberto Grijalva, renunció a la impartición de sus materias en Ciencias Químicas para esperar a ser beneficiado con una jubilación con sueldo de Rector el próximo año, porque además, fue contratado como “asesor” con un sueldo de 37 mil pesos mensuales… Y aún hay mucho más… Y es que ese criterio de que “Autonomía” es como una isla en la que no entra nadie, ha permitido no solo la burocratización de la Alma Mater, sino que las autoridades se sirvan literalmente con la cuchara grande… Pero estos excesos son permitidos por alguien que teniendo el poder y la facultad, no actúa… ¿De qué nos sirven las instituciones?

LA ACTITUD asumida por el Presidente López Obrador ante “el llanto” del expresidente Vicente Fox por la presunta irrupción de gente armada a su rancho, revela la extraordinaria falses e incongruencia entre el discurso y la realidad… Ordenó de inmediato se le brindara protección… Y algo similar sucedió con Felipe Calderón… No pudo AMLO sostener su palabra de que quitaría privilegios a Expresidentes… Luego entonces, las cosas no son distintas al pasado reciente… ¿Qué no?

SI EL GANADERO Daniel Baranzini promueve la creación de otra asociación ganadera para competir con la Unión Ganadera Regional de Sonora, luego de su derrota ante Héctor Platt Martínez, se podrá confirmar que sigue instrucciones de MORENA y la “Cuarta Transformación”… Porque eso sí, después de la “regañada” muy folclórica que recibió de parte de Luisito Sierra, ya no le nace fomentar esta relación, donde sabe perfectamente los antecedentes de corrupción que se registraron cuando Guillermo Padrés era Gobernador.