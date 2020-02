Dramática situación enfrentan productores de El Carrizo, Sinaloa, víctimas de la corrupción y abusos oficiales

LA SEMANA ANTERIOR LA ZONA norte de Sinaloa literalmente “ardió”. De hecho, algunos medios escritos utilizaron para sus encabezados la frase “polvorín a punto de estallar”.

Se referían a la Sindicatura (Comisaría) de El Carrizo, donde cientos de productores de trigo y de maíz, rodearon las instalaciones de Multigranos de Los Mochis, en cuyos silos se almacenan 25 mil toneladas de granos que han sido vendidos y revendidos y vueltos a vender.

Los productores de El Carrizo llevan dos años buscando que les paguen sus cosechas. El dueño de Multigranos, un tal señor de apellido MARTÍNEZ, se ha hecho ojo de hormiga, según me comentan colegas sinaloenses.

Los reportes indican que hay un claro asunto de corrupción, pues acusan al alcalde de Ahome (Los Mochis) de estar protegiendo al empresario en granos y de ahí que haya mandado a un piquete de policías municipales a resguardar los silos y el resto de las instalaciones.

Las fotos no mienten: rastras y maquinaria agrícola fue puesta en los accesos de la empresa. Se incendiaron llantas y otros enseres para bloquear a los gendarmes.

Los productores argumentan que se les debe más de 300 millones de pesos. Que sus productos han sido vendidos a unos, luego a otros y hasta pusieron los granos como garantía en un préstamo bancario.

En este punto, el banco remató el grano complicando todavía más el conflicto.

En pocas palabras, los productores del norte de Sinaloa, se encuentran a merced de delincuentes de cuello blanco y para colmo, no cuentan con el apoyo de las autoridades de su municipio.

Usted estará de acuerdo en que ni el anterior no este han sido años buenos para los productores de Sonora y de Sinaloa.

Les ha llovido muy tupido.

Lo que llama la atención es que uno pensaría que se trata de un problema que tiene qué atender la federación. De algún modo, la Secretaría de Agricultura tendría que meter las manos y sancionar al empresario deshonesto.

Pero Sader brilla por su ausencia y de VÍCTOR MANUEL VILLALOBOS, ni sus luces.

Así las cosas.

En fin.

DE AQUÍ, DE ALLÁ Y DE MÁS ALLÁ

DÉJEME DECIRLO: EL QUE anda muy ajetreado recorriendo distintas ciudades del país y de Sonora, es RICARDO BOURS CASTELO, quien desde el lunes inició una serie de encuentros por la Ciudad de México para de ahí continuar hacia otras regiones de la República…

Según me comenta en un correo electrónico, en la capital del país se entrevistó con la dirigencia de Movimiento Ciudadano, luego con CÉSAR AUGUSTO SANTIAGO y con otros políticos…

De acuerdo con el exalcalde de Cajeme, con estos encuentros está oficializando el proyecto y haciendo alianzas tan necesarias…

Terminada su agenda en la Ciudad de México, “voló” ayer a Mexicali a las 6 de la mañana para estar desayunando a las 09:00 horas en San Luis Río Colorado…

De aquí continuará otra gira más por SLRC, Puerto Peñasco, luego a Sonoyta, Caborca y regresar el fin de semana al terruño, para “cargar pilas”, según propias palabras…

En este contexto, Ricardo tomará el lunes venidero la ruta del Río Sonora hasta llegar al norte… Su itinerario comprende Ures, Baviácora, Aconchi, Banámichi, Arizpe, Cananea para culminar la semana en la fronteriza Nogales… Como verá usted, caro lector, no hay duda de que uno de los partidos que estarán acompañando a Ricardo en su proyecto, es MC, más los que se sumen…

MIENTRAS TANTO, NO PUEDO menos que expresar mi gratitud por sus inmerecidos conceptos, a doña CUQUITA AMADO DE ARAIZA, excelente amiga y una mujer muy honesta en sus críticas periodísticas; al doctor ARNULFO RODRÍGUEZ, amigo de tantos años, y a LOURDES SORIA, activista del PRI, cuyas palabras me reconfortan…

Curiosamente, Lourdes y yo nos conocimos en la primera campaña política de EDUARDO BOURS CASTELO… Juntos recorrimos gran parte de Sonora, desde Agua Prieta hasta al sur del Estado…

¡Larga vida para ellos!...

Y HABLANDO DE OTRAS COSAS, me cuentan que le fue muy bien al ‘Pato’ ERNESTO DE LUCAS durante la reciente reunión que se llevó a cabo en Hermosillo…

Escuché en video su discurso, muy macizo, señalador y directo a la llaga, como corresponde a un líder de oposición…

Según veo yo las cosas, De Lucas se encuentra en una situación muy compleja y ciertamente tiene que hacer malabares para salir adelante…

Las cosas como son…

A PROPÓSITO DE NATIVOS de Magdalena de Kino, uno de mis dos que tres lectores, me pregunta por DANIEL TRELLES IRURETAGOYENA, a quien me dice conoció en sus tiempos de secretario particular del gobernador RODOLFO FÉLIX VALDÉS…

Pues sí: Trelles ha sido muchas cosas en la política y en el servicio público…

Sin embargo, vale la pena decir que Daniel Trelles es un político que, siendo profesional en la materia, ama profundamente el ejercicio de la política, su vida no gira en torno a ella y esto le ha permitido mantener inhiesta su congruencia y su dignidad…

¿A qué viene todo esto?...

A que Trelles no busca, incluso, declina, encuentros que van en contra de sus principios…

Vive decorosamente de la rentabilidad de su rancho, que él mismo trabaja de sol a sol montando en su caballo, como cualquier vaquero…

Ni hablar: al César lo que es del César…

¡Y AGÁRRATE, GENOVEVA, QUÉ VAMOS A GALOPAR! Algo está sucediendo en el Isssteson de Ciudad Obregón, pero también a nivel Estatal…

La pregunta es: ¿de quién es la mano que mece la cuna?...

He ahí la cuestión…

Y A TODO ESTO, ¿SABÍA USTED que el PRD si existe en algunas partes de Sonora?... Por lo pronto, existe en Guaymas y según reportes de por allá, JESÚS SALDAÑA vino a oxigenar el ambiente y, bueno, habrá que indagar con mucho cuidado…

Tengo, para mí, que algunos se están precipitando para las municipales… Por ejemplo, en Guaymas, donde se han hecho frecuentes las reuniones políticas…

¿Y el PAN?... De eso ya hablaremos, aunque el partido que está más activo es Movimiento Ciudadano y según los rumores, por ahí anda el exalcalde porteño ERNESTO ZATARAÍN GONZÁLEZ, el popular ‘Bebo’…

En torno al también exdiputado federal, me han dicho que el ‘Bebo’ sería bien visto como candidato de MC a la presidencia municipal de Guaymas…

Al costo, señor mío… Al costo…

AH, CASI LO OLVIDO: ayer me reportaron en una fondita de Empalme, al maestro JOSÉ LUIS ISLAS PACHECO y a su casi pariente, BULMARO PACHECO MORENO…

El de Huatabampo me presumió el menú del medio día: barbacoa a la sonorense, con sopa de codito en caldo y fría, y frijolitos maneados…

Ni el presidente AMLO, con sus pucheros tabasqueños…

Me cae que no…

Y POR ÚLTIMO, TUVE LA OPORTUNIDAD de charlar brevemente por teléfono, con ANTONIO ASTIAZARÁN y la verdad sea dicha, le percibí optimista y firme en su pretensión de buscar alianzas…

Es todo.

Le abrazo.

m.rivastribuna@gmail.com