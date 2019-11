Duro el golpe y fue de Villarreal

De impacto y que se relejará en la estadística y economía, el anuncio que dio el dirigente de Index Gerardo Vázquez, de que una maquiladora, Cactex con 24 años en Hermosillo y Agua Prieta, con una planta laboral de más de 2 mil empleados decidió cerrar sus puertas para irse a Honduras, a más de 2 mil kilómetros al sur, cuando Sonora, es frontera con el principal cliente, lo que de entrada suena ilógico.

Y fue claro Vázquez, en entrevista, que una de las causas de la salida de Cactex fue acoso laboral, lo que no pongo en duda conociendo como se las gasta el dirigente de la CTM Javier Villarreal, un ‘monstruo’ como me lo han señalado algunos funcionarios de Gobierno.

Hice algunas consultas y me quedo con lo señalado por un empresario afectado por esta decisión, quien literal dijo “fue culpa de Javier Villarreal, infló muchos los contratos colectivos y en el último, enfadó de plano a los empresarios a quienes el dirigente de la CTM retó a que se fueran, si así lo deseaban, empresas van y vienen”, ahí nomás para dar cuenta de lo que hace este personaje y las consecuencias, decidieron irse, lo que le vale, él tiene su holding de empresas y algunos contratos muy redituables, como en la minería.

Como era de esperarse, hubo reacción gubernamental ante esta noticia y el pasado viernes el secretario de Economía Jorge Vidal y el del Trabajo Horacio Valenzuela, citaron a rueda de prensa para intentar matizar, contener el impacto de la salida de esta empresa maquiladora.

Señaló Vidal, que efectivamente el golpe es duro, pero que están llegando empresas y dio una relación de las mismas, de todo tipo, chicas, medianas, grandes y que bien, es su función, gestionar y dar condiciones para que lleguen, es el trabajo de Jorge y lo hace bien.

El problema y es el punto ¿cuántas de esas empresas van a caer en las garras de la CTM, Villarreal y secuaces que lo acompañan? Eso es lo delicado, ya se han dado situaciones de este tipo, que se han arreglado vía chantaje, dándole dinero a la CTM por fuera. ¿Hasta cuándo?

Horacio Valenzuela en su cuenta de red social dijo “que no se pretenda lucrar políticamente con esto, fue una decisión de negocios y de competitividad” o sea, ¿Sonora dejó de ser competitivo para el Grupo Gildan después de 24 años? y agregó, Horacio “en estos casos todos los actores debemos estar alineados, para atemperar efectos”, es cierto, lo que yo me pregunto ¿Javier Villarreal y la CTM como actores están alienados por Sonora?, juzguen ustedes.

En fin, duro el golpe, creo no hubo previsión en esto, al margen de una decisión del corporativo, era para que se hubiera negociado con Villarreal, para que le bajara a sus pretensiones, contratos leoninos y lesivos para empresas y aquí está el vivo ejemplo, más de 2 mil personas se han quedado sin trabajo, a esos agréguenle los indirectos, proveedurías, logística, etc… obvio tendrá efectos colaterales y en un ambiente de incertidumbre y desaceleración.

Señaló Valenzuela, que estarán atentos a que se les pague e indemnice de acuerdo a la ley, no creo que haya problema en eso, la cuestión es ¿cuánto les va a durar el dinero para vivir? ¿Cuántos se podrán contratar en otra empresa?, decir que van a encontrar espacio en otra empresa, son ahorita buenos deseos, ya veremos y otra pregunta ¿cuál es el sentir en estos momentos de toda esa gente que se quedó sin trabajo y sus familias? ¿Qué opinarán de la CTM y sus dirigentes? No olvidarán, sobre todo en el 2021 ¿para donde se van alinear? Saquen conclusiones.

Y pues a ver la reacción de la gobernadora Claudia Pavlovich, no creo que esté contenta con esto que sucedió máxime si no se le informó con antelación para haber tomado medidas pertinentes.

FRAUDE… AGUA

El sector agrícola y el agua siguen dando de qué hablar, en un tema que no sale del escenario últimamente, el agua, ahora surgió otro problema y es por rumbos de la Costa de Hermosillo y sus Distrito de Riego, en donde todo parece indicar se dio un entramado, un fraude entre un exdirigente, un tal Sierra, con quien sabe quiénes más y obvio complicidad de exfuncionarios y quizás funcionarios actuales de la Conagua.

Resulta que hace unas 3 semanas un grupo de productores dieron cuenta de títulos vencidos, apócrifos, de venta de agua y vayan ustedes a saber cuántos pozos entraron en esa ‘polla’, ¿cuántos pozos ilegales habrá? ¿Cuántos permisos? Y todos sin registrar, no aguantarían una auditoría de Conagua.

De acuerdo a ellos, calculan el fraude en un monto de ¡900 millones de pesos!, no lo dudo, en Sinaloa, rumbo al proceso electoral del año pasado, los Distritos de Riego aportaron o desviaron ¡2 mil millones!, para apoyar candidaturas del PRI, ya ven lo que pasó, perdieron todo.

Por lo pronto estos productores de la Costa están analizando que harán y a ver cómo le entra al tema el actual dirigente Bernardo Bay, los productores están molestos, los que actuaron de buena fe, ignoro si hay quienes sabían del dolo y aun así le entraron y pues que asuman riesgos si le entra la Conagua.

Esta persona, Sierra, ya enterado del asunto, ya mandó mensaje que hagan lo que quieran, que lo demanden si quieren, no pasará nada, es cierto, no les pasó nada con lo que hicieron el sexenio pasado, estas son minucias.

Aquí el punto es, Conagua es de imaginar que la doctora Blanca Jiménez Cisneros, está enterada de este asunto y de otros, y a ver las reacciones, como tampoco pueden y deben olvidar productores que en el escritorio del senador Ricardo Monreal, esta una iniciativa para modificar la Ley de Aguas, que por lo pronto está en ‘stand by’, pero que si siguen surgiendo este tipo de escándalos, rumbo al 2021 o 2024 y conociendo a Andrés Manuel López Obrador, pues ya sabrán, aténganse a las consecuencias.

‘PATO’ REVOLUCIONARIO

A quien le entró lo revolucionario y no lo institucional, como él mismo ha dicho es al dirigente del PRI, Ernesto de Lucas, al señalar que el Gobierno de Sonora, debe salirse del pacto federal, ya que no recibe corresponsabilidad del Gobierno Federal, es cierto, nomás hay que ver cómo le fue a Sonora con el presupuesto de este año, no le aprobaron nada a la gobernadora Claudia Pavlovich.

El detalle es que al señalarle en rueda de prensa al ‘Pato’ que esa no es la visión de la gobernadora, él respondió “es la opinión de ella, en el PRI pensamos de otra manera” ¡cuac!, dije ¿y esto?

Bueno pues creo que todo mundo tiene derecho a disentir, no lo habíamos visto entre un dirigente y el gobernador emanando del partido en el poder, pero los tiempos han cambiado, y así debemos de verlo y vaya que así será el año que entra y con más en el 2021.

Los posicionamientos de Ricardo Bours y Antonio Astiazarán, quienes buscarán la gubernatura y posicionarse, irán subiendo de tono, es un proceso normal rumbo a una elección, ignoro cuál vaya ser la postura de Ernesto Gándara, de institucionalidad o si va a disentir y criticar y obvio Morena se dejara ir con todo, por lo pronto, el dirigente De Lucas, con esto que dijo marca línea, como será su proceder rumbo al 2021.

Ahora con respecto a romper el pacto federal, algo que ya amenazó el gobernador de Chihuahua, Javier Corral, pues hay que ver cómo le va a Sonora con el PEF 2020.

La gobernadora Pavlovich ya le presentó al presidente el documento y proyecto de presupuesto, está solicitando 6 mil millones de pesos, 4 mil serían para municipios y 2 mil para obras del Gobierno Estatal para que tomen nota alcaldes de Morena y los 7 diputados federales de ese partido, hacen equipo, presionan, o no habrá nada.

Si para el presupuesto 2020, se la vuelven ‘aplicar’ a la gobernadora, que el año pasado presentó 57 proyectos y no le aprobaron nada, pues yo no sé qué opciones tendrá el Gobierno y aparte sería el antecedente rumbo al 2021, no le darían nada de nuevo para su último presupuesto, va apretar tuercas el Gobierno Federal a las 13 entidades donde se renovarán gubernaturas.

Van por INE y locales

Interesante el artículo de Carlos Loret de Mola, donde da a conocer la ruta que lleva Morena, para apoderarse del INE, no sé si les alcance para el 2021, pero si sigue sin contrapesos, no me cabe la menor duda tendrán control total para la elección del 2024.

Y señala a dos personajes, ambos de Sonora, ligados al padrecismo, como parte de las piezas; Sergio Gutiérrez Luna y José Roberto Ruiz Saldaña, hoy morenistas conversos.

De hecho Gutiérrez Luna, trae el proyecto e iniciativa para que desparezcan los organismos electorales locales y que todas las atribuciones las absorba el INE, de ese tamaño viene la cosa y el centralismo del poder de este partido y del mismo presidente.

Por lo pronto Morena está colocando gente suya en el INE, una de ellas, Diana Karina Barreras, esposa de Gutiérrez Luna y exregidora del PAN en el Ayuntamiento de Hermosillo, y después defenestrada por el voto clave que dio para la controvertida concesión del Alumbrado Público en la administración del Maloro Acosta.

Saco a colación esto también, porque hace un par de semanas, la junta de Coordinación Política del Senado, controlada por Morena, nombró al hoy exconsejero local del IEE, Vladimir Gómez, como Magistrado del Tribunal Estatal Electoral, en la vacante que dejó el padrecista, Jesús Ernesto Muñoz Quintal.

Gómez, hábilmente se movió hace meses en la Ciudad de México, hizo los acercamientos adecuados con actores de Morena y hoy será una pieza del morenismo, aunque digan que son imparciales y que juzgan de acuerdo a hechos y pruebas, puro rollo, hay intereses partidistas en todos los órganos electorales.

Y el próximo año se vencen los plazos de dos consejeros del IEE, Daniel Núñez, ligado al PRI y Maribel Salcido Jashimoto, ligada al PAN y como Morena tiene el control en el Senado, seguro colocarán un par de piezas más en el tablero del organismo local.

Así pues, al ver esto, vaya la importancia del proceso electoral del 2021, urge en el país un balance en el poder, debe perder Morena el control de la Cámara de Diputados o mínimo los partidos de oposición deben ganar espacios perdidos, incrementar el número de diputados para que se tengan que negociar reformas constitucionales, hoy están haciendo lo que quieran y vean el rumbo que lleva el país, pero pues no hay contrapesos.

CÁLLENSE MEJOR

Una verdadera burla y es mejor que se callaran, lo sucedido esta semana, primeramente al dar a conocer, obvio con el aval del presidente, la cronología de lo que sucedió en Culiacán, que lo único que evidenció, y quedó claro, la pésima estrategia y las contradicciones en que cayeron.

Quizás creyeron que la prensa o analistas no darían cuenta, o la soberbia que da el poder, ahí está el video y fotos que mostraron, como el detenido, sale con una camisa y luego con otra, desaliñado sin rasurar, y en otra, peinado, rasurado, bueno hasta le quitaron y pusieron escapularios, todo armado tal fue el caso de Florence Cassez o de una novela de Ernesto Alonso.

Y luego la ‘ventaneada’ que dan de quien fuera encargado del operativo, es de imaginar que dio la orden el presidente y el titular de la Sedena, Luis Crescencio Sandoval, tuvo que apechugar, pero con esto han expuesto a un militar, que acata las órdenes que recibe y a su familia, violaron la ley, pero el ‘culiacanaz’ los trae con la mira perdida a la 4T.

Y vaya que hubo reacción de las fuerzas armadas, en un desayuno de la élite con el titular de Sedena, Luis Sandoval, un general Carlos Galván, reiteró lealtad al presidente, pero en su mensaje, que no tiene desperdicio, dio a entrever que se sienten agraviados, que la sociedad está polarizada por la llegada al poder de una ideología de izquierda resentida y los frágiles contrapesos que hay, que está haciendo que se tomen decisiones equivocadas… la pura verdad dijo.

Y como era de esperase, el presidente Andrés Manuel López Obrador, discrepó a lo dicho y que lo expresado por el militar fue en el marco de la libertad de expresión.

Y el problema es que el presidente no quiere, ni Alfonso Durazo, aplicar la ley, utilizar los instrumentos del Estado para atacar al crimen organizado, ‘abrazos, no balazos’. ¿Hasta cuándo van a aguantar los del verde olivo con eso? Todo tiene un límite.

SUR NO CEDE

Y pues los resultados de las políticas de seguridad, no se sienten en el sur de la entidad, octubre otro mes malo para Cajeme, en ejecuciones; Bacum, Empalme, Guaymas, en manos de la delincuencia y no servirá la articulación y coordinación de los 3 niveles de Gobierno, con esa visión que tiene el presidente, los efectos de lo sucedido en Culiacán, van a permear en entidades con problemas, Sonora, no está ajeno a esto y la población tendrá que vivir en la zozobra y acostumbrase a vivir con esto y ahí sí ya la perdimos como sociedad.