Edificio del PRI en Guaymas: la viva imagen del abandono y la rapiña de algunos

LA TIENEN A LA DEFENSIVA y la obligan a reformular sus aspiraciones políticas.

Que por otra parte, ella nunca ha negado.

Me lo confirmó a mí en dos ocasiones. Quiere ser gobernadora de su Estado y esto es algo legítimo.

Pero en política, como en todas las actividades de la vida, la prudencia, la habilidad y el colmillo son factores fundamentales.

Y los errores se pagan muy caro.

ANA GABRIELA GUEVARA, pues, quiere ser candidata al Gobierno de Sonora. Ha dicho en entrevista, que no se encarta ni se descarta. Lo mismo me dijo a mí a principios del año pasado.

“Podría ser por el PT, aunque no descarto que sea por Morena”, me comentó.

Ahora sale a dar la cara abrumada por una nota que publicó el lunes el diario El Universal de la Ciudad de México. Aparentemente, la nota fue muy directa y efectiva si de dañar el ánimo de alguien se trata.

Ella tiene que aguantar vara, dejara de ser sonorense.

Quiere ser candidata, aunque ponga en duda la decisión.

Pero tiene que derrotar en las ‘primarias’ a personajes de Morena tan poderosos como ALFONSO DURAZO MONTAÑO y la propia CÉLIDA LÓPEZ, de quien se dice es víctima de la guerra sucia de algunos políticos.

Incluso, de algunos que fueron sus correligionarios en el PAN. Hay gente que se mueve bien utilizando las redes sociales. Lo que por otra parte, no presagia nada bueno.

Lo cierto es que entre que si se encarta o se descarta, Ana Gabriela ya está en la palestra para el 2021.

Es su derecho y sus razones tendrá, como las tienen todos los que aspiran a un cargo de elección popular.

Aunque no todos los aspirantes —o suspirantes— tiene el perfil que se requiere para andar buscando una posición en la que la más importante de sus preocupaciones debe ser la ciudadanía fortaleciendo el bien común y todo eso que se necesita para que un pueblo pueda sentirse ‘mucho, mucho muy feliz’, como dijera el clásico en la mañanera de principios de semana.

¿Ya vio usted, dilecto lector, que la grilla política ya está aquí?

Es evidente que si Ana Gabriela Guevara no estuviera moviéndose para ser candidata a la gubernatura de Sonora, no tendría necesidad de andar haciendo declaraciones en defensa de su causa.

Porque ha de saber usted que no habló del deporte ni de atletismo, sino de un asunto viejo que resolvió como lo han hecho millones de mexicanos cuando por cuestiones contables, muchas veces ajenas a la voluntad de la persona, es requerida por Hacienda.

Ana Gabriela dice que pagó y solicitó el perdón fiscal. Pero que nunca hubo un intercambio político.

No cabe duda: algo le ven a la exvelocista de Nogales para que la están torpeando tan de fea manera.

En fin. Esto apenas está empezando.

DE AQUÍ, DE ALLÁ Y DE MÁS ALLÁ

DÉJEME DECIRLO: AYER ME LLAMÓ por teléfono el exalcalde de Huatabampo, HELIDORO SOTO RODRÍGUEZ, siempre él afable, festivo, aun cuando el objetivo de la llamada haya sido aclarar ciertas cosas que dije en un comentario publicado en los Rumbos de ayer…

Heliodoro, afirma que por su parte, no hay fricciones con PRÓSPERO IBARRA OTERO, y piensa que tampoco debe de haberlas por parte del también exalcalde…

Sostiene que las diferencias políticas se dan en todos los partidos, incluso, en las familias, sin que esto signifique que existe una ruptura…

Entendí la posición de Heliodoro padre, pues esencialmente es un hombre de buena fe y estoy cierto que, como él mismo dijo, su partido, el PRI cuenta con diversos factores para replantearse y volver a la senda de los triunfos electorales…

Y cita cuales son: buen Gobierno de CLAUDIA PAVLOVICH, a la que describe como bien posicionada en los organismos que califican el desempeño de los gobernadores; es priísta hasta la médula, se le quiere bien en Sonora y hay excelentes cuadros…

Todo esto está bien, es una opinión respetable la de mi amigo Heliodoro…

Pero a nadie se le puede escapar que el PRI es un partido enfermo que está postrado por la irresponsabilidad de algunos de sus miembros más importantes que en algunos municipios se han apropiado hasta de los edificios, como si se tratara de franquicias que pueden manipularse de esta forma…

Un ejemplo doloroso y triste es el del PRI de Guaymas. Sus figuras más emblemáticas y ‘talacheras’ se han ido (MANUELITA OJEDA), y en estos momentos no hay directiva formal. Las puertas tiene candados desde hace tiempo y algunos militantes me dicen que la llave la tiene OTTO CLAUSSEN y no se la quiere dar a nadie…

Por las noches —me cuenta— el edificio que alberga las oficinas, luce más lóbrego pues la energía ha sido cortada tiempo ha…

Es una situación deprimente…

Me pregunto, cómo se sentirán los priístas de viejo cuño, los que verdaderamente aman a ese partido.

¿Cómo MARCO ANTONIO LLANO ZARAGOZA?...

Por ejemplo…

MIENTRAS TANTO, EL MARTES ANTERIOR el staff de Contacto Ciudadano, el programa de radio que pasaba —sí, pasaba— al aire por TRIBUNA RADIO, estuvo de plácemes en virtud de que nuestra compañera ANGÉLICA GUTIÉRREZ arribó a un año más de vida…

Fue una celebración agridulce, pues por una falla en la antena de transmisión, estará fuera del aire temporalmente…

De cualquier forma, a fin de que Contacto Ciudadano continué informando a sus radioescuchas, a sus fieles seguidores, todo el equipo de trabajo decidió mantener el servicio a través de Facebook… Así que si usted desea escucharnos, solo escriba TRIBUNA RADIO en Facebook y ya está…

En la pequeña convivialidad mañanera del martes, estuvieron los que hacen posible el noticiario, personal administrativo y algunos de sus colaboradores, como BULMARO PACHECO MORENO que llegó pastel en ristre, y el columnista…

Yo seguiré colaborando los martes y los viernes…

Por ahí el gusto de saludar a MARY VERDUGO ROSS, a RITA VERÓNICA QUINTERO, LOURDES VILLA, ANITA ALDAY, VÍCTOR BARRERAS, JOSÉ ÁNGEL TOVAR y BULMARO PACHECO…

A pesar de cierto halo de tristeza que flotaba en el ambiente, la sonrisa estuvo a flor de piel en quienes nos dimos cita esa mañana… ¡Larga vida para todos!...

Y HABLANDO DE OTRAS COSAS, me peguntan por la continuación de la crónica sobre el excampeón de peso welter JOSÉ ÁNGEL ‘Mantequilla’ NÁPOLES lo cual es perfectamente comprensible…

He explicado que cuando dije que continuaría no afirmé que sería al día siguiente pero en vista que a algunos les picó la curiosidad, mañana sacamos esta historia que, en realidad, solo es de interés para mí…

Pero agradezco la pregunta…

TAMBIÉN HAY UN TEMA que he estado madurando y que tiene qué ver con los migrantes y el desprecio desmesurado que se tiene por ellos en varios países de Europa, Estados Unidos y México… Mañana, señor mío… Mañana…

Es todo.

Le abrazo.

