Eduardo Bours con ‘Alito’… se impugna elección UGRS

Creo interesante la noticia de cara a la elección de la nueva dirigencia del PRI nacional, programada para septiembre, de quienes coordinarán los esfuerzos en Sonora, para que los aspirantes logren penetrar en la militancia del PRI, partido que el año pasado sufrió una de sus peores derrotas en su historia, producto de tanta corrupción, impunidad y de decisiones cupulares que hoy obligan a la dirigencia y aspirantes a recuperar la confianza y el voto de ellos y de la sociedad civil.

Lo interesante en referencia a Sonora, es que el exgobernador de Sonora, Eduardo Bours, vuelve al activismo político, será el coordinador del gobernador de Campeche, Alejandro Moreno, conocido como ‘Alito’, aquí en la entidad, lo que seguramente levantara ámpula, ruido, muchas reacciones, más positivas que negativas, obvio el que “no manda” seguro ya paró antenas y actuará en consecuencia, válido, está en su derecho.

De hecho para otro de los aspirantes, la exgobernadora de Yucatán y exsecretaria del PRI, Ivonne Ortega, el coordinador lo será José Encarnación Alfaro, de la cuadra de Villa Juárez; y para coordinar al exrector y exsecretario de Salud, José Narro, lo será el exdirigente y exsecretario de Salud, Manuel Robles Linares, quedando pendiente saber quién será el del exgobernador de Oaxaca, Ulises Ruiz, seguramente alguien de la corriente crítica y que sea de peso.

Así que hay viene una prueba de fuego para los priístas de Sonora, quienes tuvieron una estrepitosa derrota el año pasado, producto de decisiones cupulares, y a esperar que entiendan que deben soplar vientos de cambio, y debe haber apertura total a los 4 aspirantes en sus visitas a Sonora, que la “línea, sea, que no hay línea para nadie” piso parejo.

El exgobernador Bours sostuvo reunión esta semana con el todavía gobernador de Campeche y luego sostuvo reunión en la capital con quien fuera su secretario de Gobierno, Roberto Ruibal, famoso por aquella máscara del ‘Místico’ que uso aquí en Obregón, por aquello de aspiraciones que tenía en aquellos momentos y se le frustraron.

Es obvio que Bours, va a formar un trabuco, conoce de esto, tiene excolaboradores, funcionarios, militantes, que se le van a sumar y no pienso tenga trabas por parte del actual dirigente tricolor, Ernesto ‘Pato’ de Lucas, amigo, excolaborador.

El exgobernador Ulises Ruiz, ya estuvo aquí en Sonora, al igual que Ivonne Ortega, quienes han mantenido una actitud crítica al partido y que debe romperse el esquema de decisiones cupulares, y debe consultarse a la base, en ese sentido también va Alejandro Moreno, nomás que al parecer hay un problema, no hay dinero para una elección abierta, que mañana habrá reunión de Consejo, a ver cómo le hacen, por la fama de tramposos y mañosos y que sea un proceso y elección creíble.

De Narro, lo que sabemos es de si pasó por la Rectoría de la UNAM y la Secretaría de Salud, un buen hombre, se ve de edad avanzada, no sé si puede convertirse en un ‘Bernie Sanders’ y despierte el entusiasmo de los jóvenes del PRI, veremos.

Tuvo a bien invitar a la gobernadora Claudia Pavlovich, hace unos meses o exploró la posibilidad de que fuera de fórmula con ella, por razones obvias seguramente le dijo que no, tiene un mandato constitucional y por otro lado imposible ir ante la situación que vive el PRI, a una aventura perdida, en lo personal, no creo llegue Narro.

En fin, muy interesante lo que viene, si renuncia Moreno, a la gubernatura de Campeche, es que trae buenos amarres con gobernadores priístas y tendrá buenos equipos en las entidades del país, y veremos el rol de Ortega, Ruiz y Narro.

Aquí insisto, lo que habar que seguir es el papel que jugará Eduardo Bours, la reacción del “que no manda”, el ver si habrá un partido más revolucionario y menos institucional en ese proceso, tal como lo señala Ernesto de Lucas, y la actitud de Palacio ante lo que se viene.

Aclara Natalia

Esta semana en reunión con integrantes de la Mesa de Cancún, a donde asistió Natalia Rivera, jefa de la Oficina de la gobernadora Claudia Pavlovich, hizo unas precisiones en cuanto a un tuit que subió, que fue motivo de comentarios, en donde criticaba al PRI y que no representaba el sentir de los priístas, inclusive de ella.

Yo le hice un comentario de que creía, dada su posición, que aparte de analizado, había sido consultado y fue clara al responder que fue a título personal, que la gobernadora no se necesita de mensajeros ni de “bules para nadar” y que el motivo de su tuit fue el voto a favor de los diputados del PRI a favor de abrogar la Reforma Educativa, el acuse de recibo fue para ellos, donde está una sonorense, Irma Terán, quien por cierto está de pura figura decorativa, no aporta, ni aportará nada.

Señaló también Natalia, ante la situación que se vive actualmente de división y polarización, que hay que pasar de la “estridencia a la negociación” coincido con ella, el problema es que lo entienda el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien todos los días en las “mañaneras” nos sale con cada cosa, y pues ahí estamos viendo las consecuencias de las decisiones que está tomando, el peor arranque en materia económica, y continúa la perspectiva de incertidumbre.

Tuvo bien a hablar bien de Ernesto Gándara, como un viable candidato, tuvo elogios para él, aunque dejó entrever que pueda surgir otro, lo que personalmente no creo, no se pude construir candidatura en unos meses, menos en las condiciones actuales del PRI, al margen de la buena imagen de la gobernadora Claudia Pavlovich, que es el activo que tienen, no creo en el gabinete quien pueda aspirar a la candidatura.

De lo que sí estoy casi seguro es que a Natalia Rivera, dado su perfil, vocación, preparación y servicio, la veremos en la boleta electoral en el 2021, no sé si como candidata a diputación federal o local o para la Alcaldía y al igual que a Ernesto Gándara, será el tricolor el que los necesite, al tiempo.

Reforma Educativa

Como ya es de todos conocido la abrogación de la Reforma Educativa, pasó su aprobación en la Cámara de Diputados con la alianza de “Primor” pero al llegar a la Cámara de Senadores, no logró el consenso, faltó un voto, en lo particular fue el de un senador de Morena, Salvador Jara, quien abandonó el pleno o no asistió por un problema familiar, que a la postre costó que no pasara y se regresara la minuta a la Cámara de Diputados.

¿Cuál fue el sentido de los 7 diputados federales de Morena? A favor de abrogarla, de “rodillas” como todo lo que han hecho, ni presupuesto le asignaron a Sonora, y vienen y en entrevistas de radio y prensa hablan bondades de lo que han realizado, pura hipocresía y demagogia.

En el Senado donde están los más preparados legisladores sonorenses, el voto de Lilly Téllez y Arturo Bours, fue a favor en lo general y particular la Reforma Educativa; el voto de Sylvana Beltrones, a favor en lo general, pero en contra en lo particular; Damián Zepeda votó en contra en lo general y particular.

¿Cuál es la parte medular del voto en contra en lo particular y que reservan Beltrones y Zepeda? En dos puntos, que sin claves para el futuro de la ecuación de los niños; evaluación y herencia de plazas.

La Reforma Educativa, si se abroga, regresaremos al pasado, la CNTE en Michoacán, Guerrero, Oaxaca, y demás entidades, inclusive Sonora, haciendo lo que quieran, sin evaluarse y “heredando” plazas a sus hijos o a quien les pegue la gana. ¿Qué clase de educación tendremos? ¿Qué le espera a futuras generaciones? Ya de por sí ya se hizo oficial que puedan “copiar” los niños en exámenes, los pases automáticos de año. ¡Qué horror!

Este próximo martes reunión clave de Ricardo Monreal, con senadores para ver si amarra este asunto, espero que no, en la Cámara de Diputados, Mario Delgado ya sacó el asunto con los votos del… ¡PRI!

SI no hay acuerdo en el Senado, el asunto se va hasta septiembre y fue claro Monreal, esto no será de “memorándum” si no pasa, seguirá la Reforma vigente por más estridencia que haga la CNTE y destroce congresos y tome ferrocarriles.

En lo personal respeto la opinión de los senadores, Téllez y Bours, su opinión, pero no comparto al igual que muchos sonorenses, dada su formación, que acepten por motivos políticos, que se abrogue una Reforma que beneficia a miles de niños y jóvenes sonorenses, me extraña sobremanera, pero en fin allá ellos.

Se impugna elección UGRS

Ya es oficial la Sader dio entrada y por primera vez a nivel nacional hecho inédito e histórico como dicen a cada rato los políticos, a una impugnación de una elección de dirigente, en esta caso la de la UGRS, en donde contendió el actual dirigente que se reeligió Héctor Platt y Daniel Baranzini.

La denuncia en la que se basa la impugnación, hecha por algunas asociaciones locales, es que algunos delegados hicieron caso omiso a un mandato que les hicieron ganaderos agremiados en asambleas locales a que votaran por Baranzini y lo hicieron por Platt.

¿Fueron coaccionados y cooptados? Al parecer de hecho a los días de la elección, en sendos desplegados publicados en medios, ganaderos de Caborca, Nogales y de otros municipios y asociaciones, fustigaron a sus delegados por haberles llevado contras al mandato que les dieron y los expulsarían.

Y pues con esto da inicio a un proceso legal, tendrá la UGRS, Héctor Platt, un término legal de 15 días para fijar sus posturas y comprobar que todo se hizo en el marco de la legalidad y a ver qué pasa.

Estas son las consecuencias cuando no se hacen las cosas de manera pulcra, fue un proceso muy largo, desaseado y pensar que Platt, iba en caballo de hacienda, pero con aquella desafortunada rueda de prensa en diciembre, dónde se le fue a la yugular al exgobernador y ganadero, Eduardo Bours, se le empezó a revertir todo y con su proceder y el de Rubén Molina, Alfonso Escalante, se convirtieron en los principales promotores de Baranzini, a ver en qué termina esto.

Concesiones

Duro golpe acaba de recibir el Ayuntamiento de Hermosillo, al no otorgar un juez amparo para que en un futuro la Concesionaria del Alumbrado Público, que se le otorgó en la pasada administración del ‘Maloro’ Acosta, se cobre con los derechos e impuestos que recabe, las mensualidades.

Son 15 años la concesión, con un costo de más de ¡2mil! millones de pesos, un mundo de dinero, que obvio incluye la “mochada” por todo ese tiempo para políticos y empresarios coludidos en la operación.

Como es de esperarse esto pone en riesgo la viabilidad del Ayuntamiento que encabeza Célida López y de cualquiera, lo que hemos visto también en otros municipios de Sonora y en todo el país.

Pero “no veamos el árbol, veamos el bosque” esto es el resultado del contubernio de autoridades y empresarios, que han visto en este régimen de concesiones el filón de oro; agua, basura, carreteras, libramientos, cuando es el Estado mexicano en sus tres niveles de Gobierno los obligados a dar el servicio.

Vean nomás el ejemplo de aquí de Cajeme, con el agua y la famosa Planta de Aguas Residuales, les invito a que la vayan a ver para que me digan si vale los más de ¡2 mil! millones que ha recibido en 20 años, el contrato se venció desde la administración pasada y se renovó de Sergio Pablo Mariscal, validó esto cuando Oomapasc, ya pudo tomar el control y pagar menos… y no lo hizo.

El contrato y concesión de la luz del exalcalde Rogelio Díaz Brown, por las mismas, cientos de millones, que todavía se pagan ¿y cómo ven Cajeme, sus colonias? ¿Muy iluminadas?... pero que tal los “moches” eso sí cada mes seguramente depositados en cuentas de empresas fachada.

Y ahí viene el respingo en la siguiente Sesión de Cabildo del regidor ‘Tirabichi’ Juan Cota, contra la concesionaria Tecmed de basura, por algunos supuestos incumplimientos de contrato y de prestaciones a trabajadores, que seguramente quedaré en lo mediático, no se cancelará, el Ayuntamiento no tiene equipo, ni dinero.

Nomás para que vean, esta semana fue el alcalde Sergio Pablo Mariscal, fue a la capital a la firma de un convenio de Mejora Regulatoria, para abrir negocios impulsada por la gobernadora Claudia Pavlovich, de ahí se pasó al Congreso, para ver lo de recursos para obras y pues la diputada, Ernestina Castro, le respondió, no hay recursos, no se puede, hasta el presupuesto 2020.

VALOR

Esta semana se presentó en Hermosillo a agencias de publicidad el semanario y futuro periódico VALOR del Grupo FEBO por parte del empresario Gilberto Félix Bours, que implicará una nuevo modelo de negocio y una nueva filosofía empresarial, y vaya que será así, porque de entrada su entrega será… ¡Gratuita!, lo que asegura entrada a importantes sectores, miles de hogares y arranca ahora en mayo.

Será un medio plural, abierto, con reportajes de fondo, con un cambio en sus contenidos, que será del agrado de los lectores, consumidores y que al entrar a miles de hogares de municipios de Sonora, su cobertura será estatal y esto es un plus para los empresarios y sectores productivos, que los productos que ofrecen lleguen a todos.

Tendrá un tiraje inicial de 10 mil que seguramente se irá incrementando de acuerdo a plazos, metas fijadas, demandas de anunciantes, los trabajos ya van muy avanzados en el Parque Industrial de Hermosillo, con planta y tecnología de punta y tendrá también plataforma de radio y televisión.

Las reacciones ya se hicieron llegar desde que se anunció el proyecto, un medio de la capital ya actualizó su página web, otro medio de aquí de Ciudad Obregón, anuncia su canal de noticias por internet y pues que bueno, bienvenida la competencia y que todos se suban en beneficio de lectores y anunciantes.

Y si creen algunos que VALOR será una vitrina para uno de los socios Ricardo Bours, están equivocados, por aquello de sus aspiraciones políticas, este es un modelo de negocios y sus páginas estarán abiertas a todas las corrientes políticas, será plural rumbo al 2021, no tendrá convenio con ninguno de los 3 niveles de Gobierno, más que un trato comercial con tarifa como se le da a cualquier empresa que desee publicitar algo y no habrá corte de listón oficial.