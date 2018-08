El Congreso y la lectura de Morena a su triunfo

Esta semana se concretaron en el Congreso iniciativas y cambios que generaron ruido al interior de Morena partido que arrasó en Sonora y en el país, no les pareció, pero pues desde mi punto de vista analicemos porqué las cosas llegaron a ese punto. El 1 de julio, Morena, arrasó, y después de ese triunfo en días y semanas subsiguientes, de acuerdo a entrevistas que dieron algunos de los triunfadores; Alfono Durazo, Jacobo Mendoza, Jorge Taddei, Jaime Moreno Berry, dieron señales, no de humildad y de ser magnánimos en el triunfo, sino todo lo contrario, de que iban por todo, sobre todo contra la gobernadora, Claudia Pavlovich y el mismo Congreso, y no nomás aquí, en todos los Estados gobernados por el PRI. Ante esto, y tomando en cuenta que se designaron también a 32 coordinadores federales, nombrados “Virreyes”, cuya función será de contrapeso a Ejecutivos, violando el pacto federal, vino la reacción de los gobernadores del PRI, imposible para la gobernadora, trabajar los 3 años que le quedan de Gobierno en esas condiciones, con un partido, Morena avasallándola. Vino entonces el primer intento de reformas a través de sesión extraordinaria de Congreso, el PRI y aliados son mayoría, algo que no entendieron o no quieren entender los morenistas, sí en efecto, ganaron, la señal de urnas fue clara, pero el mando constitucional de los diputados actuales termina en septiembre y a partir de ahí, lo que quieran. Hubo en principio acuerdo con el PAN, y pues se rajaron, por razones obvias, y se canceló la sesión donde se votarían las reformas e iniciativa, que creyeron los de Morena por las protestas y movilizaciones que hicieron, falso, pagaron el noviciado, los gritos y protestas son parte del “show” aunado a que la gente acarreada no sabe ni a lo que va.

Bueno, pues vino la negociación entre el PRI-PAN, se llegaron a los acuerdos, y se citó a nueva sesión, ahora sí, tomando las medidas necesarias, se amuralló el Congreso con policías y los diputados…pernoctaron ahí desde la noche anterior, nadie entraba, y nadie salía.

Votan

En la mañana se dio la sesión extraordinaria, como era de esperarse fueron aprobadas las Reformas, afuera gritos (dioquis) en lo personal considero importante lo que hicieron, que tendrá impacto para este Gobierno, y para futuros también, porque da un balance y equilibrio en el ejercicio de poder y en las acciones de Gobierno. Las Reformas votadas obligará al Poder Ejecutivo y al Legislativo, a sentarse a negociar, ninguno avasallará al otro, ya que a partir de que sean votadas las Reformas por los cabildos y firmada por el Ejecutivo, porque a partir de septiembre, cualquier iniciativa de Reforma Constitucional, deberá ser avalada por 3 cuartas partes de cabildos, hoy es el 50 por ciento más 1.

Morena se llevó los principales municipios, pero no completa las 3 cuartas partes, ya que el PRI se llevó la “chiquillada” de la Sierra y Río, forzosamente implica a partir de septiembre, si Morena quiere hacer cambios constitucionales, a negociar con el PRI. Igualmente en el presupuesto para el 2019, donde los morenistas estaban mandando señales de meter “tijera” al Ejecutivo, ya no podrán, tendrán que negociar con el Gobierno, no habrá de otra, ya que la gobernadora, Claudia Pavlovich, tendrá la facultad de hacer observaciones al presupuesto, dicho en otras palabras, se llega a acuerdos, o le da para atrás, o reconducción presupuestal, se opera el mismo presupuesto del año en curso, lo que no conviene. Para efectos de la población y sectores, esto aprobado es bueno, aunque no le gustó a, Morena, pero lo verán bien en el 2021, si se sienten seguros de que van a ganar, así que tranquilos y serenos. Otra cosa que se votó, en relación al Congreso, es que los puestos y direcciones, para cambios, se tienen que ver en Sesión, los actuales funcionaros, para moverlos, tienen que presentar su renuncia, solo los pueden quitar si cometieron una falta grave, que en todo caso lo resolvería el Tribunal Contencioso Administrativo, que preside el magistrado, Aldo padilla, y eso llevaría meses, o años. Esto molestó a Morena, pero pues circularon una lista de cambios, iban por todos, y pues fue otra de las causas, quisieron adelantar las cosas, las señales no gustaron, no tendieron puentes, y el Gobierno y PRI que es mayoría en el Congreso, actuaron en consecuencia, se les olvidó que entraban hasta septiembre, y le dieron lectura adelantada al triunfo en las urnas. Se voto también por algunas mejoras regulatorias que envió la gobernadora, Pavlovich, y lo de la eliminación del fuero, pero el gozo se fue al pozo, en elación a diputados, porque la SCJN ya dijo y falló que no se puede eliminar el fuero a diputados y senadores. Lo que sí creo estuvo mal es que al término de la sesión, los diputados salieron por la puerta de atrás, no dieron la cara a medios de comunicación, eso hizo levantar mucha suspicacia, pro en fin, así fue el diseño de estrategia.

Partida

Se hizo mucho ruido, de hecho más de parte de los futuros diputados de Morena, de eliminar las partidas que manejan los legisladores para “gestión social” algo que en lo personal he cuestionado, no es el Congreso, la Sedesson , ni el DIF, en lo que se ha convertido hace años de gente que va por “apoyo” de los diputados. Para que se den una idea, son como 400 millones, en una partida, los que se manejan anualmente en ese rubro, y al parecer hay otra, ¿Por qué? La función de un legislador son leyes, no de benefactor social. Ahora sale el futuro diputado el PT, Jaime Moreno Berry, con una propuesta de que 200 millones de pesos se vayan a la Unison, y que cada diputado reciba ¡1 millón! de pesos mensuales para “gestión social” y les pegunto, ¿Ustedes creen que; Rogelio Díaz Brown, Luis Armando Alcalá, el ‘Pollo’ Castelo, el ‘Siri’, Ernestina, y todos los demás van a entregar ese dinero en colonias y gente necesitada? ¡Yo tampoco!. Ah!, pero eso sí, van por bajarse el sueldo ¿Y las compensaciones? ¿Fondos?, en fin ya veremos cuando entren, que decisiones tomen en cuanto a partidas, y si habrá austeridad republicana en el Congreso.

Reacciones

Como era de esperarse vinieron las reacciones de los senadores electos, Alfonso Durazo, Lilly Téllez; del dirigente, Jacobo Mendoza, Jorge Taddei, futuro coordinador de delegaciones, creo políticamente correcto, pero legalmente no, a menos que en el futuro, la SCJN diga otra cosas.

Lo interesante fue lo dicho por la exministra de la Corte y futura secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, y por el Jurídico del Gobierno, Iván Jaimes, uno de los operadores, en materia jurídica, de lo que se votó en el Congreso, en conjunto con abogados de la fracción parlamentaria del PRI, y quizás del propio Congreso.Doña Olga, señaló que van a revisar lo hecho por el Congreso de Sonora y que tomarán las acciones que corresponde, y Jaimes, le contestó que efectivamente lo hagan, pero que será la SCJN la que decida. Aquí hay otro punto que no hay que olvidar, los actuales ministros de la Corte, son propuestas del expresidente, Felipe Calderón, y del actual presidente, Enrique Peña Nieto, y no olvidar que controversias, que en ese cao la hará Morena toda vez que tome control del Congreso del Estado, puede llevar; meses, años, nomás hay que ver cuántos años lleva lo del Novillo, y eso que no es controversia, sino fallos que no se cumplen. Así que en septiembre, toda vez que Morena haga valer su mayoría en el Congreso, no podrán efectuar cambios de personal, todo seguirá igual, y a ver cuánto tiempo. Lo hecho por el Congreso, cuestionado por Morena, fue legal y el procedimiento sigue, con la aprobación de cabildos y la promulgación, o firma por parte de la gobernadora, Claudia Pavlovich, y su publicación, y revertirla, si se llegara a dar, llevará mucho tiempo. Esto que paso, es porque a los actores de Morena, como lo comente, les faltó prudencia, tacto, sensibilidad política, se engallaron con el triunfo, y se les olvidaron los tiempos constitucionales. De hecho ha sido más prudente el hoy presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, el pasado miércoles cuando le entregaron la constancia en el TEPJF, fue claro al señalar que ningún poder sobre otro, respetará la división de poderes, y que no habrá “Halcones” ni “mensajeros”. Y pues el que no entendió fue, Alfonso Durazo, porque esa misma tarde, en su cuenta de twitter, cuestionó lo hecho por el Congreso y Gobierno, lo que le valió revire del mismo jurídico del Gobierno, Iván Jaimes, quien le recordó lo dicho por, AMLO, unas horas antes.

Sur Seguridad

Siguen las cosas mal por el sur, en, Guaymas y Empalme, la Secretaría de Seguridad Pública, de plano tomó el control de las cosas, para dar cierta tranquilidad a la ciudadanía, y en, san Carlos, importante polo turístico, de hecho el titular, Adolfo García Morales, se reunió con la cónsul de los EUA, con el fin de tranquilizar al gobierno y estadounidense. Un desorden en cuanto al; armamento, permisos, parque vehicular, elementos no aptos, fue lo que se encontró en la revisión en ambas comandancias, cuyos ayuntamientos los presiden los dos peores alcaldes de Sonora; Lorenzo de Cima, y Carlos Gómez. Yo me pregunto ¿Y si le entran a Cajeme? ¿Cómo andarán las cosas aquí? nomas de ver tantas ejecuciones, nos da un perfil, de acuerdo a fuentes consultadas, más de 100 policías están en la nómina de los malos, es por eso que falla a veces la coordinación, de ahí salen muchos “pitazos”. Por cierto, según exámenes, más de 500 policías pasaron el examen antidoping, difícil de creer, pero en fin, el fondo el problema es que va, Cajeme, para 6 años, mal en cuanto a seguridad para la ciudadanía, es un municipio fallido en este rubro, y pues a ver qué plan e innovaciones trae el alcalde electo, Sergio Pablo Mariscal, porque la imagen del policía municipal en, Cajeme, está muy deteriorada. Mientras las ejecuciones no ceden, mas de 40 entre julio y lo que va del mes, los últimos ya de horror, quemar una casa con gente adentro, hielera con cabeza ¿Qué sigue? ¿A dónde vamos a parar? Y la capacidad de asombro de la gente se diluye, lo esta viendo como costumbre oír balazos, pasar caminando sobre cadáveres, hasta niños, ya ven hasta fotos y videos toman, y lo suben a redes, ya noma faltan las selfies. Ayer sábado llegarían policías; militares, marinos, federales, agentes especiales, de la AMIC y SSP, para iniciar un nuevo plan operativo, que bueno porque no están funcionando las cosas, al igual que se asignarán mas MP y se espera la presencia del mismo titular, García Morales, para coordinar con mandos federales y militares. Y pues a esperar resultados en el corto plazo, que haya un buen trabajo de inteligencia, deben ir sobre las cabezas, o ya de perdida controlar la plaza, no es posible seguir así, Cajeme, tiene dos problemas; narcomenudeo y trasiego a través del valle y Bahía, ahí hay que enfocar el trabajo. Y la cuestión también es el riesgo de que caiga gente inocente, como ya lo comentamos, eso no puede seguir, en este sentido, en relación al caso, Alexis, los policías imputados ya están suspendidos, al parecer notificados, pero no están en sus domicilios, andan con amparos, pero hay disposición de la SSP de que se deben presentar ante el MP aquí en, Ciudad Obregón, para inicio del proceso. Para la Fiscalía General, hay elementos para vincularlos a proceso, ya se verá la posición de los implicados cuando se presenten y se defiendan, y a ver que decide el juez, de acuerdo al Nuevo Sistema de Justicia Penal, habrá que esperar.

Cobraron…y perdieron

En anterior colaboración hice mención de que parte de que perdiera el PRI el pasado 1 de julio es que desmantelaron al CDE y enviaron gente al piso “7” de una Torre en el Vado el Río, y desde ahí se coordinó toda la campaña, dejando el peso de la misma en asesores externos, un tal, Lam y Zaragoza, entre otros, incluido el ‘exchico maravilla’ Ruibal. Bueno, pues los dos primeros mencionados, entre ambos, cobraron, en dos facturas, 3 millones de pesos y… ¡perdieron! Y pues no cabe duda, manejar redes sociales, y venderte como que experto en marketing político, no tiene precio, hay que tomar un curso para el 2021. Ah! y también en el pasado proceso, para que vean como manejaron las cosas algunos, había la intención de iniciar proceso de expulsión para; Ricardo Bours, y el exgobernador, Eduardo Bours, a ese grado llegaron las estrategias, menos mal que también hubo prudencia de alguien y se desistieron, pero hubo la intención.

No tiene precio

Que un funcionario compre una casa en 8 millones de pesos y le meta otro tanto en remodelarla, como dice el anuncio de la Tarjeta “No tiene precio” porque lo más probable es que no pase nada, lamento como ciudadano, enterarme y confirmar esto que es veraz.

