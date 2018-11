El ‘Día de Muertos’: ¿en qué momento en el devenir de los tiempos cambió la tradición?

DEBERÍA DECIRSE DE GUARDAR pero ya no lo son. En algún momento del devenir de los tiempos, la tradición cambió.

Pues sí: antes estos días ‘santos’ eran de guardar. De velar a los que se adelantaron en el viaje final. Veladoras llameantes. Flores y coronas. Rezos.

Y la vigilia.

Familias enteras se pasaban toda la noche del día 1 de noviembre hasta el día 2 por la tarde.

Así honraban a sus difuntos.

Esto ya casi no se ve.

Un día, quién sabe cuándo, los cementerios se transformaron en grandes pachangas, con bandas de música y alcohol a morir.

Se han perdido los valores intrínsecos de los mexicanos. Nuestras fiestas para conmemorar el Día de los Muertos, era única en el mundo.

Poco a poco otra celebración de origen extranjero empezó a hacer furor en la chamacada. Al principio, era para puros menores. Salían por la noche a pedir golosinas en el vecindario. La gente no les regateaba los dulces. Después de todo, era una tradición gringa con una gran tradición. Para ellos, es una ‘noche de brujas’.

¿Y sabe qué?

Hoy, el Día de Muertos, en algunos lugares de la República, coincide con la celebración de halloween.

Pero esto no es todo lo que de Norteamérica nos ha llegado. Hoy, nos han cambiado el concepto. Un día le pregunté a un amigo que había enterrado a un familiar en un panteón con diseño gringo, por qué había dejado atrás nuestra tradición.

Su respuesta tuvo una connotación filosófica:

—Porque si te fijas bien, nuestros panteones son clasistas y discriminatorios.

—¿Por qué lo dices?

—Porque por siglos hemos hecho de nuestros cementerios pequeñas ciudades con capillas lujosas, hasta con edificios para albergar criptas, que contrastan con las humildes tumbas de la gente pobre.

Le dije que yo nunca lo había visto así. Que al igual que él, crecí con la tradición y me parecía algo bonito.

Un día asistí a un sepelio en el panteón que está situado al poniente de Ciudad Obregón, propiedad de una empresa funeraria. Los altos cipreses le dan un toque estadounidense. Y entonces recordé las palabras de mi amigo: todas las tumbas eran iguales.

Y eso me gustó.

Como sea, hoy es Día de Muertos y con catrinas o sin ellas, con ‘noche de brujas’ al estilo gringo, para millones de mexicanos sigue siendo una sentida celebración para recordar a nuestros muertos.

Sirva el tema para comentar que por estos días recalan al terruño muchos cajemenses radicados en otras ciudades. Ayer, por ejemplo, compartí la mesa en el Moka de Ciudad Obregón, con el licenciado JULIÁN LUZANILLA, delegado del CEN del PRI en los Estados de San Luis Potosí y Tamaulipas.

En algún momento, nos reunimos con RAÚL ACOSTA TAPIA, y, sí: hablamos de nuestros seres queridos que ya se fueron.

Ahora mismo, mientras comparto con mis dos que tres lectores estas reflexiones, caigo en la cuenta que un muy entrañable amigo mío, que lo es desde hace medio siglo, el doctor FRANCISCO VERDUGO VALENZUELA, celebra su cumpleaños justamente en el 2 de noviembre, Día de los Muertos.

O sea, que hoy arriba a sus 85 años de edad.

¡Felicidades querido amigo!

¿Cuántas personas morirían aquel lejano 2 de noviembre de 1933, cuando el doctor Verdugo vino a este mundo en Pueblo Yaqui?

Cuando él nacía, otros se iban.

En fin.

DE AQUÍ, DE ALLÁ Y DE MÁS ALLÁ

¡POR LAS TRIPAS DE SATANÁS! Mal y de malas Guaymas… Del bello Puerto (a pesar de todo) un día sí y otro también llegan reportes negativos…

Ahora se trata de ‘tres bombeos obsoletos’ que provocaron derramas de aguas negras que corrieron incontenibles varias calles de la ciudad, concretamente, en las calles 20, la 10 y en la avenida 5, según relata la nota del diario hermano LA VOZ DEL PUERTO…

Pero esto es apenas un atisbo de las tantas cosas que corren de boca en boca entre los guaymenses…

Hace unos días me platicaban de un incidente en San Carlos, Nuevo Guaymas, en el que salió a relucir el nombre del exalcalde LORENZO DE CIMA DWORAK, en relación con la venta de unos lotes alrededor de un campo de golf…

Al parecer, este asunto huele mal y, bueno, ya le platicaré…

¿Y SARA VALLE DESSENS?...

Igual… igual…

Cuentan los rumores que persiste en sus malas costumbres…

¿Qué le pasa a Guaymas?... ¿Acaso alguien dejó regado sobre sus calles el polvo embrujado de una maleficio?... Todo parece salir mal. ¿Desde cuándo no surge un buen alcalde?...

El PRI, ha dejado un mal sabor de boca, usted lo sabe muy bien; luego llegó el panista De Cima, tantito peor…

Y el remate: Sara Valle, que regresó de un sabático de 21 años…

Es demasiado sufrimiento para un pueblo… Pero a fin de cuentas los únicos responsables son los que votaron por ellos…

Aunque bien vistas las cosas, no hay mal que dure cien años ni pueblo que los aguante…

Por otra parte, ya lo dice el viejo y conocido refrán: Dios aprieta pero no ahorca…

Digo, ¿no?...

MIENTRAS TANTO, AYER TUVE EL gusto grande de recibir en mi refugio de trabajo al patriarca de El Campo 60, SERGE ENRÍQUEZ TOLANO…

Serge iba rumbo a la Palapa del ingeniero GILBERTO DOMÍNGUEZ PARADA, donde compartieron la mesa un pequeño grupo de amigos…

De por allá me reportaron a ENRIQUE GUERRERO BARRAZA, a MANUEL PALMA ESPINOZA, a RODOLFO JORDÁN VILLALOBOS, y a los precitados Serge Enríquez y Gilberto Domínguez, así como el secretario del Trabajo, HORACIO VALENZUELA IBARRA…

¿Qué celebraron?... Nada en particular: solo la dicha de ser amigos…

Mientras esto sucedía en la palapa de referencia, por rumbos de El Bronco, se reunieron a comer CHAYITO OROZ IBARRA, CARMEN AÍDA LACY, y JULIÁN LUZANILLA CONTRERAS…

Chayito y Julián fueron compañeros en la Cámara de Diputados, y hay entre ellos una entrañable amistad, amistas que comparten con el columnista, algo que me enorgullece…

Me cae que sí…

Y HABLADO DE OTRAS COSAS, ¿Qué diablos está pasando en Cajeme?... Flota en el ambiente algo extraño, sombrío, tal pareciera que hay presagios de acontecimientos funestos en los tiempos por venir…

Ahora mismo me estoy preguntando que le estará sucediendo a GUILLERMO URÍAS, ese magnífico locutor que en su larga carrera en el micrófono dejó una estela de admiradores a su estilo bronco de decir las cosas y sus expresiones coloquiales que mucho de mi generación recordamos con agrado…

Hasta donde recuerdo, Memo siempre fue un ser humano agradecido, amable y servicial, incapaz de una calumnia y de ponerle adjetivos a las personas…

Pero de un tiempo a acá Memo Urías cambió… Me duele decirlo pero ha llegado a la abyección, mordiéndole la mano a quien le dio de comer…

A Guillermo Urías me gustaría decirle, como amigo, algunas cosas: el periodismo no va por ahí… Es una vocación muy hermosa donde la improvisación no tiene cabida…

Es todo.

Le abrazo.

