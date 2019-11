El PRI en el Valle del Yaqui: ‘El Pato’ determinado, los acuerdos de facto y la unidad partidista

NADIE HABÍA IMAGINADO EN las filas priístas de Cajeme, que ‘El Pato’ ERNESTO DE LUCAS HOPKINS llegaría de repente a Ciudad Obregón y convocaría a un grupo de liderazgos locales a una reunión que ellos mismos denominaron ‘de unidad’.

Son los primeros pasos de una serie de acciones que podrán consolidarse para diciembre venidero tras de que De Lucas, el jerarca estatal del PRI, venga a tomarle protesta a la nueva directiva.

Estos mismos pasos se darán en otras latitudes.

De hecho, ‘El Pato’ ha decidido tomar el toro por los cuernos y hacer que los priístas —los que quedan— se sacudan la modorra, se arremanguen la camisa y se pongan a trabajar.

En la reunión de anteanoche, celebrada en un restaurante de la colonia Norte de Ciudad Obregón, se juntaron varios priístas que en otros tiempos dieron mucho de qué hablar.

De Navojoa se descolgó el dos veces alcalde ALBERTO NATANAEL GUERRERO LÓPEZ, a quien se le acredita una larga experiencia política en casi todos los rubros de la política.

Por ahí observé, posando en la foto de grupo, a ROBERTO YÉPIZ, dirigente del PRI navojoense.

Y al exlíder priísta en Cajeme, ADRIÁN MANJARREZ DÍAZ, actual agente fiscal del Estado en la región.

Otro personaje del priísmo local, FAUSTINO FÉLIX CHÁVEZ, estuvo en la reunión-cena.

De hecho, el ‘Tino’ lo ha sido casi todo en el andamiaje de la política: regidor, diputado local, diputado federal y presidente municipal.

Y JUAN LEYVA MENDÍVIL, dos veces diputado federal, una vez diputado local, amén de que ha dirigido la Alianza Campesina del Noroeste (Alcano).

En la referida foto de grupo, también aparecen LUIS ARMANDO ALCALÁ, diputado local, así como el regidor EMY OCHO BAZÚA, el doctor ALEJANDRO VILLEGAS ORRANTIA, MANUEL MONTAÑO, ANDRÉS RICO PÉREZ, RAÚL ACOSTA TAPIA y algunos más.

Como sea, ya se dieron las primeras acciones para llegar a acuerdos de unidad.

No hay que olvidar, caro lector, que los partidos de oposición en Sonora quieren darle prioridad a las alianzas de facto.

¿Qué significa esto de ‘facto’?

Tengo, para mí, que se trata de llegar a acuerdos tácitos en algunos municipios donde la población se podría unir para, llegado el momento, sumarse a favor del aspirante mejor posicionado.

Dicho de otro modo, no habría formalización de alianza entre partido. Serían acuerdo, eso sí, entre partidos, para sumarse a un candidato equis que en las encuestas figure con notoria ventaja sobre el resto de los candidatos opositores a Morena.

Bien vistas las cosas, la estrategia no se ve mal. Es más, de hecho se antoja muy bien.

Me cae que sí.

En este contexto, muy pronto podría hablarse de cambios en la directiva del PRI municipal de Cajeme.

Ahora solo falta preguntarle al ‘Pato’ de Lucas que hará para mover las cosas en municipios como Empalme, Bácum, San Ignacio Río Muerto y otros.

Ciertamente, el horno no está para bollos. Pero los priístas —los que quedan— están dispuestos a jugarse el todo por el todo para sacar adelante a su partido.

Al menos los de Cajeme están dispuestos a darle la pelea, a levantarse de la lona y seguir peleando.

Y algo más: extraoficialmente, me enteré que se buscará que exista una autentica equidad de género. Lo mismo en los liderazgos de ese partido que en las candidaturas.

Esto resulta interesante porque hasta ahora en ninguno de los partidos se ha hablado de equidad de género.

Incluso, los mismos priístas de Cajeme han obviado la presencia de la mujer en sus reuniones.

¿Por qué?

Pues quien sabe. Pero ciertamente es otra pregunta que requiere respuesta y deben darla todos los que asistieron a la cena-reunión del lunes.

Por otra parte, surge una interrogante más: ¿por qué en Hermosillo no han volteado al sur de Sonora? Como diría el ‘Fili’ CRUZ en su enfrentamiento con JAVIER LAMARQUE CANO: ¿qué les hicieron los priístas del Valle del Yaqui a los altos mandos priístas de Sonora?

Por ejemplo, al ‘Potrillo’ MIGUEL POMPA CORELLA.

El secretario de Gobierno ha delegado responsabilidades en personajes del Yaqui para que atiendan cuestiones que corresponden a su investidura. Si no como funcionario, sí como operador político.

Si existen los enlaces entre la capital y el Estado, esto no se ha visto en los hechos ni en ningún rubro. Ha faltado interés, y esto es algo que muchos sureños podrían no perdonarle a quienes más adelante envíen a estas tierras como representantes del centro.

¡Ojo chícharo!

Por lo pronto, ‘El Pato’ se dejó venir, se encerró con un grupo de notables del priismo cajemense y de Navojoa y algo bueno surgió de todo esto.

¿Llegarán estos priístas a puerto seguro?

Vaya usted a saber. Diría yo que sí, siempre y cuando ‘El Pato’ no se raje. Ya veremos.

En fin.

DE AQUÍ, DE ALLÁ Y DE MÁS ALLÁ

SE LO VOY A CONTAR, QUERIDO AMIGO: alguien a quien aprecio mucho me dijo ayer en un arrebato de sinceridad: “quiero que sepas que he dejado de leer la primera parte de tus Rumbos. Solo te leo a partir de donde dice ‘de aquí, de allá y de más allá’”…

--Adió, ¿y por qué, eh?...

--Porque es tóxica esa primera parte. Estás tomando mucho partido y eso no lo había visto en ti…

--¿No será que tú te estás fanatizando mucho?... Yo he pretendido ser objetivo, ya ves que hasta dejé de escribir de las mañaneras para no enajenarme. Trato de ser parejo, de emitir criterios a favor del presidente cuando sus líneas políticas lo ameritan pero tú no me podrás negar que de un tiempo para acá ha endurecido sus políticas de Gobierno…

Yo discuto con frecuencia con mi amigo en torno a esas famosas mañaneras, pero me propongo no hacerlo más… Ya lo dije aquí mismo hace algunos días: me ausentaré un tiempo de las mañaneras y regresaré a ellas cuando lo considere oportuno…

En esta tesitura, mi amigo en cuestión, volverá a leer la primera parte de mis columnas…

Bueno, digo yo…

A PROPÓSITO DE CUATES, PERO este de Cajeme (el otro es de Hermosillo), de unos días a acá se me ha insistido que escriba algo sobre la escritora e historiadora RAQUEL PADILLA RAMOS, asesinada de 35 puñaladas por su pareja romántica…

Desde que me hizo esa extraña solicitud mi cuate, me negué a hacerlo. Me pareció un tema inapropiado para mí, amén de cierta carga de cursilería que no me parecía bueno para una columna de temas políticos…

Ayer, por fin, decidí hacer algunas precisiones. Y llegamos a este acuerdo: solo diría lo que pienso que ocurrió y por qué ocurrió. El asesino es un patán, ella era culta, universitaria, apreciada en amplios círculos culturales y su relación con este individuo jamás debió ser… Ella lo conoció por internet y esa no era la actitud que una mujer de su talento debía de asumir…

Es todo.

Le abrazo.

m.rivastribuna@gmail.com