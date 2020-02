El PRI le regaló a Irma Terán una diputación federal y ahora la pone al servicio de otra bancada

CUANDO LA HOY DIPUTADA FEDERAL IRMA TERÁN VILLALOBOS, perdió la elección para diputada local, el PRI la rescató consiguiéndole una Sub-secretaría en el Gabinete de CLAUDIA PAVLOVICH, quizás por el aprecio que la gobernadora le profesa a su mamá, doña IRMA VILLALOBOS DE TERÁN.

Hasta aquí, todo iba bien dentro de una relación de grupo que se muestra solidario en la derrota de uno de los suyos.

Andando el tiempo, y ante el ocaso del sexenio de ENRIQUE PEÑA NIETO, sucedió algo que molestó a muchos priístas de Sonora: no es ningún secreto que según los cánones no escritos de la política de partidos, el presidente priísta de la República, Enrique Peña Nieto, tiene cinco opciones que nadie le puede disputar, excepto si se trata del candidato presidencial.

En el caso de Sonora, Peña era mano. Por tanto, le correspondían los cinco primeros lugares en la Circunscripción número I, que es la de nuestro Estado.

En este contexto, Peña Nieto tendría que señalar a los cinco primeros plurinominales a la Cámara de Diputados, que le serían leales a él en eventuales momentos de crisis personal.

Y así decidió que Irma Terán fuese candidata por el método de representación proporcional, ocupando el número 4 en la lista del PRI.

O sea, diputación federal asegurada. Un regalo para el clan Terán-Villalobos.

También hasta aquí, podría decirse que todo iba bien.

Pero luego vino la boda con JORGE ARTURO ARGÜELLES, diputado del PES. No faltaron los que hicieron su propio debate de cuates: ¿Argüelles se va al PRI o Irmita se pasa al PES?

Las apuestas entre políticos se cruzaron y durante algunos meses nada pasó.

Hasta que ayer en la mañana empezó a circular un tuitt de la bancada del PES, en el que le daba la bienvenida a ese grupo parlamentario a la sonorense.

No se menciona al PRI. Fue como si no existiera. Solo se resaltó el compromiso de todos los diputados de Encuentro Social, con la lucha por hacer de este país un lugar mejor y más seguro para vivir.

O algo por ese tenor.

Como para preguntarse: ¿por qué IRMA TERÁN no defendió su pertenencia priísta, partido a cuya sombra se ampararon durante varios años lo mismo sus padres que ella misma?

A Irma Terán el partido —o el presidente de entonces, pues— le regaló la diputación federal.

¿Y como le paga ella al partido que la rescató de la derrota electoral, la encumbró a una Sub-secretaría y le regaló una diputación federal que ahora pone al servicio de otro partido?

Conozco a algunos priístas de distintos lugares de Sonora, que se han comunicado conmigo para externar su coraje por lo que consideran un acto de suprema deslealtad.

Las redes sociales casi se saturaron con mensajes, casi todos coincidentes en un punto: estamos frente a un hecho que desprestigia a la política y la sitúa como referente de simulación, hipocrecia y carencia de valores.

Familiarmente, hay un antecedente: VICENTE TERÁN, se ufanaba de ser dueño de la franquicio del Partido Social Demócrata. Antes, había sido alcalde de Agua Prieta y diputado local. Lo mismo su señora esposa.

Pero ahora quería ser alcalde de nuevo sin tener compromisos con políticos del PRI.

El resultado fue que el PSD perdió el registro pero Terán ganó la elección en Agua Prieta.

Terminado el trienio, por alguna razón que desconozco, Vicente Terán, ‘El Mijito’, regresó al PRI.

Por otra parte, lo ocurrido con la única diputación federal priísta en Sonora, debería ser motivo de reflexión para los propios militantes del PRI.

Que se entienda que las élites de ese partido —los que no han corrido a rendirle culto al presidente de la Cuarta Transformación— no deben tener todo el margen de decisión para imponer en cargos legislativos y de Gobierno, a personas que no tienen ni la experiencia ni la capacidad para estar en esas responsabilidades, que por desgracia, hoy por hoy, están ocupadas por lo peorcito que existe en la política actual.

Alguien me dijo ayer que la actitud incomprensible de la diputada Terán, es una cuestión de valores. Que por fuerza, ella debió consultar a su familia.

Pues sí: verdad de verdades.

Como sea, para los priístas de Sonora, la nota de ayer fue el anuncio de Irma Terán de que pasa al PES para seguir “sirviendo a México”.

En fin.

DE AQUÍ, DE ALLÁ Y DE MÁS ALLÁ

Y A TODO ESTO, CARO LECTOR, ¿qué opina usted de esa jugada estilo presidente de la República —o al menos se busca parecerse— que exhibió el alcalde de Cajeme SERGIO PABLO MARISCAL ALVARADO, en su reciente visita a la Secretaría de Hacienda del Gobierno de Sonora, a cuyo titular RAÚL NAVARRO GALLEGOS, le exigió la entrega de alrededor de 125 millones de pesos, que supuestamente están en poder del Gobierno del Estado?...

¿De nada valió que OMAR GUILLÉN intentara convencerlo de que ese dinero jamás llegó a la Tesorería del Estado y que donde debe tocar puertas es en la Ciudad de México?...

Quienes conocen de esto, me han dicho que nadie quiere sacar la cara al público para decir explícitamente que esos millones de pesos nunca llegaron al Gobierno del Estado…

De hecho, me comentan que posiblemente esos recursos pasaron al área del subejercicio para luego incorporarse a una supuesta bolsa secreta que no es otra cosa que el Ramo 33, que el presidente puede gastar sin dar cuenta nadie en lo que le venga en gana…

Me cuentan que Sergio Pablo, no entendió razones pues realizó una intensa actividad cibernética, anunciando que le habían negado los recursos…

Decía yo que los que saben de estas cosas, me comentaron ayer que esta estratagema está muy trillada y que lo único que con ello se busca es que las criticas recaigan en la gobernadora, y con esto lograr que el Gobierno le entregue al Municipio de Cajeme recursos que no ha recibido de la federación…

MIENTRAS TANTO, DESDE AYER despacha como nuevo comisionado de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, MANUEL ESPINO BARRIENTOS, quien ya tuvo experiencia policiaca cuando se desempeñó como jefe de la Policía de Ciudad Juárez…

Espino trabajó muy cerca del presidente VICENTE FOX QUESADA, y ha tenido una activa trayectoria legislativa…

Lo que me lleva a recordar que nuestro paisano ANDRÉS SALAS SÁNCHEZ, director general de Asuntos Jurídicos de la precitada Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, no deja de voltear para su terruño, por aquello que usted ya se imagina…

Si me entiende, ¿verdad?...

Y ACÁ, EN CAJEME, HAY efervescencia política por rumbos del ITSON, cuando le elección para elegir o reelegir —según sea el caso— al rector de esa institución, está a la vuelta de los días…

Y es el proceso renovador se llevará a cabo el próximo martes, y, bueno, la verdad sea dicha, no se ve en el firmamento a nadie que puede competirle al actuar rector JAVIER VALES GARCÍA, que va por otros cuatro años al frente del ITSON… Por cierto, pocos saben que el rector es oriundo de Yucatán, el mejor lugar del mundo para vivir…

Y HABLANDO DE OTRAS COSAS, ayer platiqué ampliamente con la exsenadora ANABEL ACOSTA ISLAS… El tema fue, naturalmente, todo lo que está ocurriendo en la política…

Y CASI AL CIERRE DE ESTOS RUMBOS, solamente una sugerencia: A CLAUDIA PAVLOVICH mucha gente de Cajeme la extraña. La quieren bien y desearían verla por acá con más frecuencia… Eso dicen…

Es todo.

Le abrazo.

m.rivastribuna@gmail.com