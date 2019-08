El añejo y heredado asunto de los agentes despojados de sus grados; la instrucción viene de México + Ni son todos los que están, ni están todos los que son

Desde hace algunos días me habían estado preguntando algunos compañeros expolicías y otros en activo al respecto de las degradaciones de que están siendo objeto en estos momentos por parte de la autoridad municipal, lo que naturalmente les afecta tanto en su persona, --el daño moral que esto conlleva-- como en sus ingresos.

Conozco a la mayoría de los elementos policiacos, --hablo de la corporación en general-- por mi relación con ellos a través de los medios en que me he movido, cubriendo en algunas ocasiones la sección policiaca y como maestro que he sido en la Academia de Policía, en la que por cierto se retomaron las clases a partir de la presente administración, primero bajo la dirección del abogado Héctor Leyva y ahora bajo la batuta del licenciado Amado López Varela.

Y para conocer de cerca el problema asistí ayer a la reunión pública de Cabildo en la que, además de darle posesión al nuevo titular de Seguridad Pública, el teniente coronel retirado Jorge Manuel Solís, en lugar de Francisco Cano Castro, se abordó el caso de los agentes en desgracia, algunos de los cuales estuvieron presentes en la sesión a efecto de elevar su protesta y conocer en voz de Cabildo las razones de su actual situación.

Resulta que, de acuerdo a la explicación que rindieron ahí mismo tanto el regidor que preside la Comisión de Seguridad Pública, Víctor Manuel Ibarra Apodaca y el oficial mayor del Ayuntamiento de Cajeme, licenciado, Jesús Manuel León Félix, el problema no es de ahora ni es de ellos.

Ocurre que el secretariado de Seguridad Pública Nacional, es quien, desde el 2019 giró la instrucción para que estos elementos fueran despojados de sus grados en virtud de que según este organismo, no cumplen con los requerimientos necesarios y lo que necesariamente les vino a pegar o perjudicar en sus bolsillos.

Es decir, un problema que sencillamente dejaron correr anteriores administraciones repercute en la administración actual, en ocasión de que el citado organismo federal les establece un plazo fatal, es decir, determinante para que su cumpla con su disposición.

De ahí que es de entenderse también la postura de los elementos y del agente Arturo Berrelleza --precisamente exalumno del suscrito en la Academia de Policía y convertido ya en todo un abogado-- cuando reclama e invoca la autonomía del Ayuntamiento ante un problema que si bien no es de ahora, viene a afectar a algunos agentes cuyos ascensos datan de hace diez, veinte o hasta de treinta años atrás y que porque alguien desde la Ciudad de México encontró que no son aptos --así se trate de enfermedades o pequeñas lesiones, según lo expresado por el agente que hizo uso de la voz --se ordena el que sean degradados.

Qué bueno, por cierto, que en la mayoría de los regidores hubo el consenso necesario a efecto de que el Cabildo en pleno, con el alcalde Mariscal a la cabeza, retome el asunto y se analice uno por uno, en forma personal el caso de los agentes y se de que a cada quien lo que por derecho le corresponde.

Lo que si es un hecho es que en el referido análisis que tendrá que hacerse habrán de salir algunos de los muchos casos en los que si hubo agentes que recibieron ascensos en función del amiguismo, el influyentismo y en algunos otros en los que se dio la pestilente combinación del rastrerismo con las naylon prontas.

Y de estos casos, me consta, abundan porque los agentes beneficiados no aplican ni para agentes de crucero en la comunidad de El Realito.

FIERRITOS EN LA LUMBRE… Y en más de regidores, ya no supe si se someterían a aprobación o no, las propuestas que hicieron este pasado miércoles en la maratónica sesión de Cabildo en referencia los regidores Apodaca Ibarra y el tocayo Sergio Lamarque, pero de que les asiste toda la razón de eso no hay duda.

Y las propuestas precisamente tienen que ver con lo enjorroso y tedioso en que se cae la mayor parte de las veces en estas sesiones, debido a temas que pudiendo manejarse en forma directa, se les da toooooda una vuelta para que finalmente el regidor que la propuso termine votando él solo, ya sea porque el asunto no tenía la menor importancia o porque sencillamente no va lo suficientemente documentada.

Tú no estás para saberlo, lector, pero de buena fuente se sabe que hay un grupo de vecinos de las colonias Bellavista y Villa Itson que se aprestan a llevar su inconformidad ante el Ayuntamiento de Cajeme debido al servicio que vienen prestando algunos, ojo, algunos, no todos, trabajadores de Tecmed, recolectores de basura en el sentido de que en algunos casos, es más la basura que tiran que la que recogen debido a que no logran colocarla debidamente en el carro recolector.

Y mientras esto ocurre por las colonias del norponiente de la ciudad, por rumbos de las colonias del sur, sigue el descontento que ya han hecho llegar a la redacción de esta columna y algunos otros medios los usuarios de estas colonias proletarias en contra de la firma North Collect, encargadas de la cobranza de Oomapas Cajeme los que, sin decir agua va, agarran parejo en el corte indiscrimenado de servicios de agua, con lo que se viene a dar al traste con la política de solidaridad social para con los que menos tienen tan de boga en estos momentos a nivel nacional.

Esto, independientemente de que la gestión de cobranza que realizan no la hacen por veinte pesos, mínimo les resultan unos doscientos mil pesos semanales si, como se trata, la firma en cuestión, según los que saben, fijan una comisión a su libre conveniencia que va del 20 al 25 por ciento en este empapado asunto que desde luego, va en detrimento de su economía.

