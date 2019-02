El barco, Constellation, ¿qué hizo y qué se trae Rodrigo González?

Creo que no me equivoqué o quizás sí juzguen ustedes, ante un posible pacto del alcalde Sergio Pablo Mariscal, ante reunión que sostuvo la semana pasada con el exalcalde Rogelio Díaz Brown, por las denuncias presentadas por el regidor Rodrigo Bours Castelo, que involucra a Oomapasc, por las decisión que tomó y la actitud que tuvo el hoy exdirector Rodrigo González, ante el cese del alcalde por no estar en su “barco” lo cual lo veo bajo dos aristas y coyunturas.

De acuerdo a lo dicho por González, en entrevista a medios, sacó a relucir un mensaje de WhatsApp, algo que en lo personal considero incorrecto, para clase política y privada también, es algo personal, no se vale, pero en fin, lo hizo y ahí el alcalde lo cuestiona que no está en su barco, esto ante lo dicho previamente por González, de que el Ayuntamiento debe 90 millones al organismo.

En primer lugar no se está descubriendo el hilo negro, las dependencias de los 3 niveles de Gobierno no pagan, solo los ciudadanos y las deudas son arrastradas por años, eso para mí no es fondo, no es lo que quiso decir o referirse el alcalde Mariscal, cuando le señaló no estar en el barco y aquí me voy a otro punto, ojo.

¿Quién es Rodrigo González? Es un profesor e investigador del ITSON, conocedor de temas hídricos, fue asesor del MCA, pero más de la Tribu Yaqui en este tema y en lo del gasoducto, tiene ascendencia con ellos y fue el principal opositor a que pasara la línea por los pueblos Yaquis.

También recordar que en reunión sostenida en casa de productor de la zona norte, lo comentamos, solicitó o fue mensajero de pedir 100 millones de pesos y con eso se arreglaba el asunto, obvio lo mandaron por un tubo y al final salieron perdiendo los yaquis, el gas entró finalmente entró de sur a norte y con ello el beneficio para Navojoa y Cajeme.

También surgió otra cosa, no sé si fue por investigación periodística, por el problema que hay, que se está subsanando, pero al parecer hubo trasfondo político y apareció la mano de este controvertido personaje, González, resulta que estuvieron haciendo reportajes y levantando supuestas quejas de vecinos de comunidades, que no tenían agua y le estaban echando la culpa a la extracción de pozos para surtir de agua a Constellation ¿qué bien informado estaban?

¿Qué se venía? Alborotar a la gente, igual que en Mexicali, donde ahí sí tuvo fuertes problemas la empresa Constellation y ante esto vino una reacción rápida de empresa, sectores productivos, AOASS, Distrito de Riego Río Yaqui, Gobierno el Estado (Miguel Pompa y Jorge Vidal) y las autoridades locales de Cajeme y Navojoa.

Obras Constellation

Esta semana se inauguró una parte de las obras a las que está comprometida la empresa, junto con DDRY y el Gobierno del Estado, el primer represo para eficientar el uso del agua, tanto agrícola, como para el consumo humano y se harán otras más, así que tranquilos por ese lado, no habrá problema.

Van hacer 3 represos con una inversión conjunta de 50 millones de pesos, lo que denota el compromiso de la empresa y su corresponsabilidad social, que ya lo vimos con arreglos de escuelas en el Municipio.

También el viernes al mediodía, en conocido hotel de la Miguel Alemán, hubo encuentro de empresarios, dirigentes de cámaras empresariales de Obregón y Navojoa, autoridades y hubo también un desplegado firmado por todos, cerrando filas con la empresa, cuya llegada coadyuvará a mejorar la economía de la región.

¿Por qué? Porque aumentará la producción y esto conllevará la llegada de empresas colaterales, ahí viene la cartonera, envases, más logística etc… que todo tendrá impacto en Cajeme y Mayo, más empleos y efecto de dominó en la economía.

Por cierto, vinieron altos directivos de la empresa, y no era para menos, son muchos los millones de dólares invertidos, las proyecciones y no quieren otro ‘Mexicali’ y con justa razón, autoridades y sectores a dar tranquilad y así quedaron las cosas.

Por ahí; Jorge Vidal, Enrique Ruiz, Regino Angulo, Arturo Knapp, Miguel Olea, Juan Leyva, Antonio Fornés, Ángel Bours, Adrián Bours, Alfredo Santini, Avelino Fernández, entre otros.

El encuentro

El resumen el encuentro de empresarios, autoridades y directivos de Constellation fue total apoyo a la empresa, una alianza de Cajeme y Navojoa, para atraer inversiones para promover al sur como un atractivo corredor industrial.

La Cartonera ya iniciará trabajo en las próximas semanas, más empleos, se incrementará la proveeduría local para la empresa y se confirmó la coinversión tripartita para otros represos que significarán en eficiencia y ahorros de 25 millones de metros cúbicos de agua.

Así pues bien por estos acuerdos a que llegaron, que dan certeza, lo que no vemos a nivel nacional con las decisiones y políticas del nuevo Gobierno y bien que paran en seco un conflicto a todas luces político con comunidades aledañas y ahí quizás esté la mano del hoy exdirector de Oomapasc.

¿Venganza?

Por cierto el viernes estuvo Rodrigo González, en el Tribunal Estatal Electoral, en Hermosillo ¿qué se trae? ¿Qué andaba haciendo ahí?, entró y salió con cajas, documentos ¿qué contienen?, sabe.

Este personaje fue coordinador de campañas en Cajeme y es obvio que sabe algo y pues muy contento no salió que digamos con Mariscal, querrá vengarse, ya se verá a su debido tiempo el resultado de esa vista extraña al TEE.

Hay una cosa que si le abono a González, el destapar parte de la podredumbre que hay en Oomapasc, al parecer tenía voluntad, ante las denuncias de Bours, no me queda claro lo que quería hacer en relación a grandes empresas como Constellation, que quizás era el barco al que se refería el alcalde Mariscal.

El hecho es que este controversial personaje ya salió, junto con otros, veremos si el nuevo director y su equipo dan seguimiento y resuelven problemas, como el de aguas negras, es un problema de salud pública que está brotando por todos lados, colonias, ahí nomás para que sepan lo que comen en lugares públicos abiertos, hot dogs, taquerías etc…

Y pues ya se verá también si dan seguimiento al igual que el contralor Pepe Guerra, pues la ‘4T’ y el alcalde habrán quedado mal con este compromiso, el tiempo lo dirá.

Por cierto, mientras aquí en Obregón y Navojoa, autoridades y empresarios le apuestan al desarrollo económico y tomas decisiones concretas, vean lo que hizo el alcalde de Culiacán, Sinaloa, de Morena, obvio, canceló los certificados de promoción fiscal para el Municipio, a lo mejor porque era una política ‘neoliberal’ pero se acaba de comprar un auto de lujo.

Bueno, pues el secretario de Economía del Gobierno, Javier Lizárraga, no se anduvo por las ramas, ya le respondió que no promoverán la capital, se enfocará a otros municipios, vean nomás pues los improvisados las decisiones que toman, mientras aquí el secretario Jorge Vidal, promoviendo y facilitando que lleguen, la gobernadora Claudia Pavlovich, en reciente gira por España, gestionando inversiones para la entidad, el Gobierno Federal no está facilitando las cosas, yo y ustedes lo estamos viendo.

Por eso importante el apoyo a Constellation, creo se viene una contracción en inversiones, no hay certidumbre, Sonora, no quedará ajeno a esto, hay proyectos que están en el sur en ‘stand by’, la cancelación de proyectos de energía limpia, vean lo que sucedió con las guarderías, ya canceló también AMLO los refugios para mujeres violentadas etc… ¿A dónde vamos como país?, y el presidente AMLO como si anduviera en campaña por todo el país, solucionando todo con dinero y no corrigiendo, todo es corrupto y neoliberal.

Viene AMLO

Ahí viene el presidente Andrés Manuel López Obrador a Sonora el próximo 3 de marzo, estará en la capital, interesante la vista porque quizás venga ya con una solución al tema de los estadios ‘Héctor Espino’ y ‘Tomás Oroz Gaytán’ los cuales el Gobierno del Estado necesita vender para resarcir la desfalcada que le dieron al Isssteson; Guillermo Padrés, Alejandro López Caballero, Tere Lizárraga y compañía.

En una de las entrevistas mañaneras, una periodista sonorense le preguntó sobre esto y respondió palabras más o menos, que vería la manera de apoyar para que no se vendan, como ustedes ya saben, le gusta el beisbol y hasta dijo que fue prospecto para Grandes Ligas, cuando estuvo en secundaria, soberana mentira.

En fin veremos si viene con el cheque, o a ver con que sale, que si no, no habrá más remedio, en Hermosillo, no creo haya problema, ya hasta proyecto de Centro de Convenciones hay, el problema sería Cajeme, aquí no son muy dejados que digamos, habrá consecuencias y no está el horno para bollos y abrir más frentes, y pues ahí está un no muy lejano 2021, el tiempo corre, es inexorable.

Y a ver si ya viene el presidente con la noticia de que girará instrucciones al secretario de Hacienda Carlos Urzúa, para que firme el convenio y gestión que ha hecho la gobernadora Claudia Pavlovich, cada año para que ciudadanos, familias de los 72 municipios accedan a la tarifa IF de CFE para verano, que si no lo hace, vaya problema social y económico que se viene, ya gente de Agua Prieta, protestó esta semana en el Congreso, recibos de 11 mil, 21 mil, de 50 mil… ¿Y en verano? Comen o pagan y muchos son pensionados.

Guadiana

Y a propósito de la CFE y cancelación de subastas de proyectos de energía limpia, como el troncal de BCN a Sonora, una inversión de más de 1000 millones de dólares, ya salió el peine porque la CFE va a comprar 400 mil toneladas de carbón para generar ¡energía electica!, en Coahuila, como en el siglo pasado, para reactivar minas y darle empleo a la gente.

Pues resulta que el dueño de la mayoría de esas minas es el senador de Morena, Armando Guadiana, ese que no se quita el sombrero ni para ir al baño, vaya conflicto de intereses, ¿y el presidente? ¿Y su 4T?

Y peor, es el presidente de la Comisan de Energía en el Senado, ya saben que dijo esta semana para solucionar el problema de ‘huachicoleo de luz’ para la gente pobre que se cuelga de postes con ‘diablitos’, pues… que no paguen, regáleselas, hay que invertir mil millones en un proyecto para tal efecto, vean nomás.

Y con otra ¿saben que dijo Guadiana sobre energía limpia y paneles solares? Ahí está en redes sociales, se hizo viral, las cuestionó, ya que en la ‘noche’ no se necesitan, se apaga la luz… sin comentarios, es el presidente de Comisión de Energía, ya me imagino lo que opina mi buen Antonio Astiazarán, uno de los principales promotores de energía limpia en Sonora, es el futuro, aunque el presidente se resista.

Confusión

Pues fue una confusión el ataque en donde un comunicador Reynaldo López, y otro Carlos Cota, lucha por su vida, más de 12 balazos en su cuerpo y a ver las secuelas, no hay palabras, un par de familias destrizadas, como otras inocentes por cuestiones que tienen que ver con el crimen organizado.

Así nomás, los sicarios se equivocaron, en alguna ocasión le pregunté a un jefe policiaco, ¿cuánto cuesta mandar matar a alguien? A según, pero el promedio aquí en Cajeme… “4 mil pesos” ¡no puede ser!, le dije y me quedé reflexionando, el valor y la falta de respeto por la vida de gente sin escrúpulos, pero así es esto.

Lo bueno es que la Fiscalía resolvió el asunto, lo que no han hecho en otras entidades, un punto a favor para agentes y la fiscal Claudia Indira Contreras, y pues ojalá que esa celeridad se dé para otros casos de muchos ciudadanos para que Sonora, marque pauta en esto.

Y pues otra confusión se dio esta semana, otra vez San Carlos, cuando sicarios llegaron a lujoso fraccionamiento ‘Royal Golf’ sometieron al guardia, eliminaron cámaras de video y se llevaron a 4 personas, dos de Hermosillo y las otras de aquí, Ciudad Obregón.

Pero en el trayecto se dieron cuenta que no eran y gracias a Dios, los dejaron en Guaymas, en una de sus avenidas ¿se imaginan el susto y lo que vivieron estas personas? Y que la libraron.

Me imagino que por los que iban, ya se fueron para no volver en un buen tiempo… o nunca, pero da idea como andan las cosas y ahí viene el carnaval, tremendo compromiso para policías de los 3 niveles de Gobierno mandar mensajes de tranquilidad, confío más en las acciones del titular de SSP, David Anaya, porque entre inseguridad, el clima que hay, una Policía Municipal comprometida, más los desfiguros de la alcaldesa Sara valle, puede terminar en un fracaso.

No atiende resolutivo

Por cierto, sigue sin atender resolutivo del ISAF la alcaldesa Sara Valle, de remover al cuñado Santiago García, esto debe ya de pasar al Congreso y pues lamentable que hasta en la Sesión del Congreso los regidores llegaron con verduras, para que ella atienda el mensaje, esto ya raya en burlas.

Acaban de tomar la decisión que la reina del Carnaval Infantil sea la hija de una funcionaria allegada a la alcaldesa, eso es un despropósito, está mal, no es la niña el asunto, ella no tiene culpa, es ajena a esto, es la señora Valle, sus acciones, su nepotismo.

Con respecto a la situación del diputado Rodolfo Lizárraga, no hay vuelta de hoja de acuerdo a la dirigencia nacional, fueron esta semana en busca de acuerdo, iban por una coordinación rotativa y respuesta fue no, está fuera de la coordinación y su equipo será liquidado y con esto adiós a las prerrogativas, el sueño de ser candidato a la Alcaldía y a ver si lo reciben en Morena.

