El campo sonorense; a 43 años del reparto agrario y en el que no queda mucho por festejar + La diputada Ernestina Castro, mañana en Foro Cajeme

Este pasado 19 de noviembre se cumplieron 43 años de la expropiación agraria ocurrida en el Valle del Yaqui, fecha que quedará grabada por siempre en el recuerdo del sector rural del sur de Sonora, en función de dos cosas; la tragedia que antecedió al reparto de tierras en donde murieron siete campesinos y la convulsión política que trajo consigo la caída de Carlos Armando Biébrich como gobernador del Estado ocurrida horas después de la masacre de campesinos en octubre de 1975.

La manzana de la discordia era el Block 407 que ya tenía algunos días bajo el control de un buen número de ejidatarios encabezados por Juan de Dios Terán, mismos que serían desalojados la madrugada del 23 de octubre por agentes de la entonces Policía Judicial del Estado, al mando del teniente coronel Francisco Arellano Noblecía, desalojo que, como quedó demostrado fue la chispa que encendió los ánimos entre campesinos y agentes policiacos reforzados por elementos del Ejército.

Del lugar de donde se iniciaría el primer disparo, quién o cuántos es algo que jamás habrá de saberse, por más que especulaciones van y vienen.

Lo único cierto es que a poco de iniciado el zafarrancho el primero que cayó mortalmente herido fue el dirigente Juan de Dios Terán.

Al final de las hostilidades se contabilzaron, junto con su líder, siete campesinos masacrados, entre estos; Rafael López Vizcarra, Gildardo Gil Ochoa, Miguel Gutiérrez, Rogelio Robles Ruiz, Benjamín Robles Ruiz y Enrique Félix mismos que terminarían en las frías planchas del entonces hospital municipal de Ciudad Obregón.

Con sus sueños de ejidatarios caídos, también habrían de caer el por esos días gobernador consentido del presidente Luis Echeverría, a quien primero impuso como candidato del PRI a pesar de que no cumplía con los requisitos de edad para ser electo ante lo cual se enmendó la constitutución local que exigía 33 años como mínimo para poder convertirse en titular del Poder Ejecutivo en Sonora.

En su caída Biébrich se llevó por delante a sus funcionarios de primer círculo, incluido, desde luego a su procurador Miguel Ángel Cortés Ibarra, mismo que regresaría por la revancha años después en el Gobierno de su consuegro, el cananense Armando López Nogales.

El premio de consolación fue para el ‘Cuyo’ Jesús Enríquez Burgos que de secretario general de Gobierno, don Alejandro Carrillo Marcor el gobernador sustituto de Biébrich mandó a hacerse cargo del PRI estatal.

El ‘Cuyo’ sería relevado por otro abogado, el ‘Negro’ Raúl Encinas Alcántar el que por cierto no acompañó en todo su tramo a Carrillo Marcor, después de él vendría el doctor Samuel Ocaña García, que de presidente del PRI estatal brincó a la candidatura y de ahí a sustituto de don Alejandro.

Pero esos son otros López.

Como consecuencia de esta tragedia, justamente un año y un mes después llegarían de madrugada a Cajeme a bordo de varias aeronaves procedentes de la Ciudad de México, un fuerte grupo de trabajadores y funcionarios de la entonces Reforma Agraria a darle posesión a siete mil ejidatarios del sur del Estado de 37 mil hectáreas agrícolas y 61 mil de agostadero que habrían de cambiar de dueño de la noche a la mañana.

La autenticidad o vocación de los hombres del campo, mucho se dijo y se sigue dudando. Algunas voces surgidas del sector agrícola y patronal decían que se trataba de gente extraña al campo como peluqueros, albañiles, taxistas e incluso se llegó a decir que habían sido traídos exprofeso de algunas otras latitudes del Estado y del país para darle posesión de lo que horas antes había sido propiedad de algunas familias de agricultores del Valle del Yaqui.

El gobierno, en tanto, justificó la expropiación al decir que se hacía justicia a la par que se combatía el latifundio y la simulación y que nadie, de acuerdo a la ley podría poseer más de cien hectáreas.

Transcurridos ya 44 años de estos hechos, ¿surge la pregunta?

¿Cómo se llamó la obra…?

‘La vida sigue igual’.

Por una y varias razones:

Las tierras expropiadas ya son otra vez propiedad de los que te cuento. De aquel organismo pomposamente llamado 19 de noviembre, en honor al reparto precisamente, ya ni sus luces, por si hay alguien que lo ignore, desde hace mucho, sus instalaciones son propiedad de la cervecera Constalletión Brand y La vida del campo no ha cambiado un solo terrón.

El zurco, qué digo zurco, la brecha, qué digo brecha, el enorme cañón que hay entre los dueños de los bats y las pelotas y los que menos tienen sigue siendo abismal.

Para decirlo al estilo de Juan Rulfo, el ‘llano sigue en llamas’.

Y sigue la yunta andando.

FIERRITOS EN LA LUMBRE… Ayer corrió fuerte el rumor de que la diputada María Dolores del Río se había bajado del caballo --entiéndase candidatura a la gubernatura del Estado por Movimiento Ciudadano, partido del que sigue siendo coordinadora en Sonora-- pero, no, la verdad es que todavía queda un buen trecho por recorrer en eso de las negociaciones y el acomodo de calabazas.

Sigue vigente pues, lo dicho el sábado anterior ante el Foro Cajeme de Comunicadores y Profesionistas en donde sostuvo que ella, con todo y sus aspiraciones, pues, no son moneda de cambio.

Como quien dice, voy derecho y no me quito como en su tiempo diría el exalcalde de Guaymas, Antonio Astiazarán Gutiérrez a quien más le valió no haber alcanzado la candidatura a la Senaduría, por más que, aquí entre nos, el PRI, muy a su estilo, respondió con el dedazo a dos de sus integrantes que ni por asomo no solo no tenían la capacidad y la estatura política del guaymense y ni qué decir de su trayectoria.

Y en más de legisladores, mañana sábado, a partir de las cuatro de la tarde tendrá lugar el esperado encierro entre los integrantes de Foro Cajeme y la diputada local Ernestina Castro Valenzuela.

Los temas; el Presupuesto para este 2020, la posible contratación de más deuda para el Estado, su desempeño al frente de la bancada de Morena en el Congreso local y un laaaaargo etcétera.

Sugerencias y comentarios; premiereditores@hotmail.com