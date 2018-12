El ciclista que se le emparejó a López Obrador y la conminación inapelable

TERMINÓ LA FRANCACHELA DEL triunfalismo. Ha empezado, yo no diría que la Cuarta Transformación, sino la lucha contra la terca realidad.

Vienen los tiempos de las verdades.

Yo también, como ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR, me quedo con las palabras del ciclista que se emparejó al auto que lo transportaba a San Lázaro:

“¡No tienes derecho a fallarles!”.

Pues sí: no tiene derecho a fallarles a los adultos mayores, a los jubilados y pensionados, a los discapacitados y a los militares a quienes les ofreció duplicarles la pensión.

No tiene derecho de fallarles a los millones de mexicanos a los que les prometió bajar el precio de las gasolinas aunque, condicionó, a que esto será hasta que termine la construcción de una nueva refinería y se hayan reconstruido las seis existentes. No importa que los expertos sostengan que eso ya no es viable, que hay otras tecnologías para procesar el petróleo.

No tiene derecho de fallarles a los 130 millones de mexicanos que según INEGI ya somos en este país, cuando les promete acabar—acabar, fíjese bien—con la corrupción.

No tiene derecho de fallares a las familias a las que prometió acabar con la inseguridad y con la violencia.

Tampoco, por absurdo que en estos momentos parezca, tiene derecho a invocar motivos políticos y sociales y a una austeridad republicana, para que funcionarios de carrera en el servicio público, no solo del Gobierno sino de la administración de la justicia, bajen sus salarios y prestaciones.

No tiene derecho de prometer honestidad absoluta en todos los ámbitos de la vida de este país, cuando en su estructura gubernamental tiene a personajes de negro historial, incluso, en los primeros niveles.

No tiene derecho, igualmente, de hacer promesas que en sí mismas son un contrasentido, pues la realidad en estos cinco meses que fueron de la transición, le mostraron algunos puntos obscuros de los nominados para puestos públicos, cuyos perfiles no los hacen merecer esas posiciones.

Verbigracia: el caso de PACO IGNACIO TAIBO II.

No tiene derecho a jugar con la buena fe de quienes creen a pie de juntillas en sus promesas, que constituye más de la mitad del pueblo mexicano.

No tiene derecho a ello, porque todos sabemos—y así ha quedado demostrado—que las consultas de este Gobierno están hechas a modo para que den resultados a favor de Morena.

Lo vimos con lo de Texcoco. Lo vimos con lo del Tren Maya.

El Presidente ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR, no tiene derecho a crear tan altas expectativas.

No tiene derecho a fallarles a esos hombres y a esas mujeres que creen ciegamente que estos proyectos serán una luminosa realidad a la vuelta de tres años.

¡Qué más quisiéramos todos!

Hay voces de personas inteligentes y ajenas a la política, que están seriamente preocupadas por este alud de ofrecimientos casi milagrosos.

Particularmente, creo que AMLO es el líder más formidable que ha dado este país en muchos años.

Mueve a grandes masas. Ha sido capaz de llenar las conciencias, las almas y las mentes de millones de ciudadanos, con esperanzas que ningún otro político pudo hacer.

La veneración que millones de mexicanos sienten por él, supera en intensidad, a la que en su tiempo recibió LÁZARO CÁRDENAS o en el suyo BENITO JUÁREZ.

Pero por eso mismo su discurso de toma de protesta, resulta inquietante para la gente pensante del país.

Para los que están más allá de “ismos”.

Para los que ven con mente fría lo que sí se puede lograr en un sexenio y lo que no tiene viabilidad.

Pues sí: inició la etapa de las realidades. De la congruencia, del tiempo en el que López Obrador tiene qué dejar de lado su proclividad de ser líder de mitin, para ser el Estadista y líder de todos los mexicanos que le demanda la nación.

Ojalá que Dios ilumine sus ideas.

Ojalá.

En fin.

DE AQUÍ, DE ALLÁ Y DE MÁS ALLÁ

ACÁ, EN CAJEME, ESTE DÍA entrarán en funciones el Dr. SALVADOR ICEDO, como nuevo Director General del Hospital General de Ciudad Obregón, y GILBERTO DOMÍNGUEZ GIL (Chibeto), como titular de Alcoholes en el Municipio…

Como bien se sabe, el Dr. Icedo ya había desempeñado el mismo pues al que renunció por motivos personajes, y ahora regresa a poner orden donde quien lo había sustituido, generó un desorden que no ha escapado al escrutinio de la opinión pública…

Como verá usted, vienen mejores tiempos para el Hospital General de Ciudad Obregón…

Tiempo al tiempo…

Y AQUÍ, UN PARÉNTESIS para hacer expresivas las gracias al matrimonio ELMO Y ALMA ESCALANTE, vecinos de uno de los sectores al sur de Ciudad Obregón…

Se agradece cumplidamente que lean esta columna…

MIENTRAS TANTO, DE VERDAD lamento no haber podido atender la invitación que me formuló JUAN GÁNDARA GONZÁLEZ, Presidente de la Asociación de Productores Rurales, para asistir al convivio prenavideño que se llevó a cabo en el feudo de JUAN RURICO LÓPEZ, o sea, El Bronco de Ciudad Obregón…

Me reportan que fue una reunión muy entre cuates y compañeros del campo, en la que la amistad y la camaradería brilló por todo lo alto…

Entre los comensales estuvieron los siguientes: AQUILES SOUQUI, (el popular Kilón); ANTONIO GÁNDARA ASTIAZARÁN, padre del anfitrión; ANTONIO FORNÉS GASTÉÑUM, Presidente del Distrito de Riego del Río Yaqui; MIGUEL ANZALDO, HUMBERTO BÓRBON. Director del Distrito; RAMÓN ZAZUETA, MANUEL FLORES, LUIS AGUILAR, EMILIO TORRES MORALES, SERGIO ANTILLÓN, SERGIO CRUZ, BALTAZAR PERAL GUERRERO, RAMÓN ROMERO, BENITO RAMOS, entre otros…

(Ah, claro: y el anfitrión, JUAN GÁNDARA)…

Y HABLANDO DE OTRAS COSAS, yo no creo que la ex Presidencia de ENRIQUE PEÑA NIETO puede disfrutar de un primer año apacible y sin sobresaltos…

Digo, a juzgar por las revelaciones que su esposa ANGÉLICA RIVERA hizo a la conductora del programa de espectáculos “Ventaneando”, en el sentido de que está preparando la edición de un libro en el que dará a conocer sus experiencias personales como “primera dama” en el sexenio que acaba de terminar…

¿Mal presagio?...

Depende, por ejemplo, del estado de ánimo en que se encuentre esta hermosa dama de la que muy poco se supo en estos seis años y de quien, por cierto, no se supo qué actividades reales desempeñó en la administración de su periodo…

Porque, hasta donde sé, no asumió responsabilidad alguna en el DIF nacional como era la tradición y en cambio, se rumoró intensamente sobre sus desavenencias con Peña Nieto…

De hecho, en alguna ocasión CARLOS LORET DE MOLA escribió que de buena fuente se había enterado que en Los Pinos se habían encendido los focos rojos luego de que la señora había armado un verdadero escándalo y amenazado con revelar ciertos secretos de la casa presidencial…

De ahí que el anuncio de que publicará un libro, debe de haber asustado a más de un personaje de la política…

En todo caso, ya se verá…

Es todo.

Le abrazo.

[email protected]