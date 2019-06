El de ayer, fue un “domingo negro” para el PRI y para el PAN en materia electoral

LA PRIMERA ENCUESTA DE SALIDA de la elección para Gobernador en Baja California, arrojó ese resultado:

JAIME BONILLA, de Morena, 44 %; JOSÉ OSCAR VEGA, del PAN, 23.33 %; ENRIQUE ACOSTA FREGOSO, del PRI, 10.36.

Es decir, no había sorpresa alguna.

Las tendencias cumplían con los pronósticos. Ganaría Morena el Gobierno del Estado y esto ya lo había visualizado el dirigente nacional del Sindicato de Locutores, RICARDO ACEDO SAMANIEGO, al expresarle, a nombre de su gremio, todo su apoyo a JAIME BONILLA.

Ya lo dice el viejo y conocido refrán: al que madruga, etcétera, etcétera.

Lo de Bonilla se veía venir desde principios de la campaña. Igual pasaba pero en sentido contrario, con el priista ENRIQUE ACOSTA, mejor conocido como “El Trampas”.

Sin embargo, dilecto lector, el punto no es este.

Aquí lo interesante sería determinar si el tricolor, perderá su registro. Hasta ayer a las 11:30 de la mañana, Acosta llevaba 10.33 por ciento de la votación en las encuestas de salida. ¿Esto significaría que conserva su registro el PRI en Baja California?

Estoy cierto que los priistas de pura cepa—los que quedan—acudieron a votar ayer domingo.

Es posible que no para ganar, sino para no desaparecer de las boletas en BC.

O sea, luchar para no morir.

Tristemente, este el gran reto, en estos momentos, del Partido Revolucionario Institucional.

Un partido que no merece este final. Como tampoco el desprestigio que han echado sobre sus siglas, los malos cuadros políticos que, a su sombra y escudándose en su estructura, se enriquecieron, saquearon al Erario y hasta se coludieron con el crimen organizado.

¿Por qué digo que no merece un final como el que le han pronosticado en Baja California?

Muy simple: porque un partido no es responsable de lo que hacen sus militantes cuando llegan al poder.

Lo que me lleva a recordar que, durante su intervención en la reunión del Consejo Político Estatal del PRI en Sonora, la Gobernadora CLAUDIA PAVLOVICH, se refirió a los funcionarios corruptos que, al amparo de sus cargos, se han hecho de grandes propiedades que no van con lo de sus salarios.

“No voy a pagar los platos rotos por lo que ellos se llevaron”.

Más claro ni el agua.

Ahora bien: ¿Dónde están esos que llevaron al PRI a esta situación de colapso?

Están en Morena, señor mío.

Tal es la realidad. Ellos vieron venir el desastre y se apresuraron a tomar sus providencias. Unos lo hicieron abiertamente. Otros, lo hicieron en sigilo. De estos últimos, ya se sabía desde mucho antes del I de julio.

Lo de Baja California no me sorprende. Fue una derrota anunciada.

La debacle venía desde 1989, cuando el PRI fue derrotado en las urnas y el entonces Presidente Nacional del PRI, LUIS DONALDO COLOSIO, tuvo que salir a anunciar que “las tendencias no nos favorecen”.

Y luego, 5 años después, el asesinato en Tijuana del propio Colosio. Y la serie de asesinatos que siguieron al 23 de marzo de 1994 en Lomas Taurinas.

Nunca se recuperó el PRI.

En fin.

DE AQUÍ, DE ALLÁ Y DE MÁS ALLÁ

DÉJEME DECIRLO: FALLECIÓ este sábado anterior a los 96 años de edad…

Igual que su vida, su muerte fue apacible, pero esto no fue óbice para que la noticia no levantara una ola de comentarios en un amplio sector de la sociedad cajemense…

DOÑA MARÍA MONA OBREGÓN VIUDA DE OCTAVIO VARGAS MARTÍNEZ, a quien simplemente se le conocía como Mona, era muy querida en Ciudad Obregón y ciertamente representaba el último vínculo sobreviviente con la historia revolucionaria del siglo XX y, particularmente, con el hombre más representativo del movimiento armado de 1910: el general ÁLVARO OBREGÓN SALIDO…

Doña María Mona nació en 1923, siendo su padre Presidente de México ¿Qué significa este dato?...

Que ella nació en el Castillo de Chapultepec, que era la residencia oficial de los presidentes de entonces…

Particularmente, una sola vez tuve la oportunidad de saludarla cuando en su negocio de regalos Tesia, ubicado por la calle 5 de Febrero, en Ciudad Obregón, buscaba un regalo y no me decidía por ninguno; ella amablemente se acercó y me orientó sobre lo que me convenía comprar…

Fue la última hija del General Obregón y de su matrimonio, siendo muy joven, con OCTAVIO VARGAS MARTÍNEZ, solo tuvo un hijo, OCTAVIO (El Tavo) VARGAS OBREGÓN, a quien tengo el gusto de conocer…

Las hijas del general eran tres: ALBA OBREGÓN TAPIA VIUDA DE HOFFER, CENOBIA OBREGÓN TAPIA VIUDA DE ORDUÑO y doña Mona…

Sus hijos: ÁLVARO, MAYO, FRANCISCO y ARIEL OBREGÓN TAPIA…

Con el deceso de doña Mona, se cierra, en efecto, un capítulo histórico que tanto nos enorgulleció a los cajemenses y seguirá siendo motivo de orgullo en el recuerdo…

¡Descanse en paz!...

MIENTRAS TANTO, AYER RECIBÍ TEMPRANO el video que después sería enviado por otros dos amigos: de la sorprendente victoria del peso completo mexicano ANDY RUIZ, cuyo nombre completo es ANDRÉS PONCE RUIZ, nacido en Imperial Valley, California, pero de raíces auténticamente mexicanas y muy concretamente cachanillas, y de ahí su fidelidad a la Ciudad de Mexicali, Baja California…

Yo no sabía que este joven pugilista de 29 años existía… No lo hacía en el deporte “de las orejas de coliflor”, quizás porque yo me deslindé muchos años ha, de este deporte venido a menos en México y en el extranjero…

Como sea, Andy Ruiz se enfrentó al inglés ANTHONY JOSHUA y lo noqueó técnicamente en el séptimo round, tras haberlo derribado en tres ocasiones…

Por increíble que parezca, este mexicano “regordete, flácido por su afición a los tacos, se vio muy superior al atlético inglés de color, que se vio como un guiñado incapaz de atajar la lluvia de golpes que le asestó el mexicano…

“Yo sé que me veo gordito, pero me deben apoyar porque no hay otro mexicano destacado en peso completo en México”, dijo a los medios antes de la pelea…

El cetro obtenido está reconocido por tres organismos mundiales del boxeo…

Y HABLANDO DE OTRAS COSAS, fui y viene a Guaymas el sábado pasado. Me acompañó mi amigo de toda una vida ENRIQUE GUERRERO BARRAZA… Invitado por AGUSTÍN RODRÍGUEZ, participé en un panel de Radio Red 93.3, que transmitió a control remoto desde el restaurant “Mariscos El Rey”, algo que fue una sorpresa para el Zurdo Guerrero y para mí… Esto nos permitió conversar ampliamente con ANTONIO CONTRERAS, con LUIS FERNANDO ASTIAZARÁN TOLENTINO, y saludar a los colegas BULMARO PACHECO, ANABEL GARCÍA y ARMANDO RAMÍREZ… ¡Larga vida para ellos!...

Y AQUÍ, LA NOTA TRISTE: ayer dejó de existir a los 90 años de edad, doña ARMIDA AMPARÁN DE RENERO, madre de mi entrañable amigo LUIS RAFAEL RENERO AMPARÁN… Hoy a las 5 de la tarde se le oficiará una misa de cuerpo presente en la iglesia del Sagrado Corazón de Jesús…

¡Dios la bendiga, señora!...

