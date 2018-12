El de la Cuarta Transformación, un Gabinete de los más ‘ancianos’ en muchas décadas

AYER ME SUCEDIÓ ALGO MUY CURIOSO que se ha vuelto una costumbre en este otoño existencial de mi trabajo como periodista. Me gusta saciar mis curiosidades. Aún aquellas que podrían considerarse inapropiadas o fuera de tiempo y circunstancias.

¿Sabe usted qué me llamó la atención? El notorio entreveramiento generacional del gabinete de AMLO.

Si yo tuviera las capacidades que CHAYITO OROZ IBARRA tiene y que deslumbran por su facilidad para manejarlas, matemáticamente sacaría el promedio de edad de los ministros de López Obrador.

He escuchado a muchas personas decir que el gabinete del nuevo Gobierno, es demasiado “adulto mayor”.

En principio, creí que tenían razón.

Y por eso ayer me puse a sacar mis cuentas. De hecho, utilicé los dedos de las manos para no perder el hilo de los números. Antes me apenaba que me vieran haciéndolo, pero ya no desde que leí la biografía más seria de CARLOS SLIM HELÚ, en la que se le describe como un magnate que hace sus cuentas auxiliándose con los dedos de las dos manos.

“Sí él hombre más rico de México lo hace, ¿por qué diablos yo no?”, me pregunté.

Entremos en materia, caro lector y empecemos con los ‘adultos mayores’: todo mundo sabe que ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR acaba de cumplir 65 años. También se sabe que OLGA SÁNCHEZ CORDERO, la secretaria de Gobernación, ronda los 71 años. Y que MANUEL BARTLETT, el director general de la Comisión Federal de Electricidad, tiene 82 años de edad.

Pero pocos saben que ESTEBAN MOCTEZUMA, el titular de la SEP, tiene 64 años, misma edad del nativo de Bavispe, Sonora, ALFONSO DURAZO MONTAÑO, el poderoso secretario de Seguridad Pública Federal.

MARCELO EBRARD, el canciller, es el más joven: ‘apenas’ tiene 59.

JAVIER JIMÉNEZ ESPRIU, anda en 81 años. Él es secretario de Comunicaciones y Transportes.

CARLOS URZUA MACÍAS, secretario de Hacienda, tiene 63 años y ALFONSO ROMO GARZA, jefe de la Oficina de la Presidencia, tiene 68 años. Por su parte, el secretario de Agricultura y Desarrollo Rural, VÍCTOR VILLALOBOS ARAMBÚLA, anda en los 68.

El secretario de Turismo, MIGUEL TORRUCO MÁRQUEZ, tiene 67 años.

Aunque no pertenece al Gabinete pero sí es un pilar en el proyecto de la Cuarta Transformación, PORFIRIO MUÑOZ LEDO tiene la importancia política suficiente para ser incluido en esta clasificación: ¡tiene 85 años!

Ahora bien: ¿Quiénes integran el grupo de la ‘chaviza’?

A saber: MARÍA LUISA ALBORES, de la Sedesol, tiene 42 años de edad. JOSEFA GONZÁLEZ BLANCO—ORTIZ MENA, titular de Semarnart, 53 años. ROCÍO NAHLE, secretaria de Energía, 54 años.

GRACIELA MÁRQUEZ COLÍN, secretaria de Economía, anda en los 55 años. ERÉNDIRA SANDOVAL, secretaria de la Función Pública, tiene 46 años, en tanto que ROMÁN GUILLERMO MEYER, se convierte en el más joven del grupo con 36 años de edad.

Creo que faltan dos, las dos mujeres, de las que no pude obtener sus edades por motivos que solo pude explicarme en un exceso de vanidad de ALEJANDRA FRAUSTO GUERRERO, titular de la Cultura, y LUISA MARÍA ALCALDE, secretaria del Trabajo.

Pelillos a la mar, en todo caso.

Sin entrar en cuentas perfectas, es indiscutible que el promedio anda en los 65 años. Poquito más, poquito menos.

La cuestión, sin embargo, es que los principales miembros del Gabinete andan por arriba de los sesenta y de los setenta. Por ejemplo, los titulares de Gobernación, de comunicaciones, CFE, Turismo, y otros.

Pues sí: un gabinete ‘ancianito’.

¿Hay características dignas de escribir a casa?

Sí las hay.

Verbigracia: JOSEFA GONZÁLEZ BLANCO-ORTIZ MENA, es descendiente del exgobernador de Chiapas, PATROCINIO GONZÁLEZ GARRIDO, pariente de quien fuera gobernador de Tabasco en el cuatrienio de Calles y odiada por los católicos por considerársele un ‘come curas’.

Se llamaba TOMÁS GARRIDO CANAVAL.

El padre de la nueva funcionaria, fue priísta, secretario de Gobernación en sustitución de FERNANDO GUTIÉRREZ BARRIOS en el Gobierno de CARLOS SALINAS. Cuando estalló la insurgencia zapatista, Salinas lo destituyó en virtud de que los líderes del zapatismo lo acusaban de ser parte del problema de hambre y sometimiento que sufrían los indígenas de la selva chiapaneca. Se le señalaba, también, de haber asesinado a líderes opositores, activistas sociales y a periodistas.

Pero a contrapelo, doña Josefa también es descendiente del más notable y eficaz secretario de Hacienda que ha tenido este país: ANTONIO ORTIZ MENA.

PORFIRIO MUÑOZ LEDO también fue priísta al más alto nivel, solo abajo del presidente de la República (en otra ocasión, citaré aquí mismo un breve texto de las memorias de López Portillo en el que describe la plática con Muñoz Ledo, poco después de haber sido destituido como secretario de Educación Pública).

MANUEL BARTLETT: ¿Quién no ha oído hablar de quien fue secretario de Gobernación con MIGUEL DE LA MADRID y autor de la célebre ‘Caída del Sistema’ en 1988?

Huelgan comentarios.

MIGUEL TORRUCO MÁRQUEZ: es hijo de MIGUEL TORRUCO y de MARÍA ELENA MARQUEZ (no Márques), actor y actriz de alto perfil en la época de oro del cine mexicano.

ALFONSO ROMO GARZA, el influyente asesor financiero de AMLO. Viene de mejores tiempos en el mundo de los negocios. Perteneció al llamado Grupo Monterrey y en su segundo apellido tiene su mejor referencia. De ese pasado, hay una etapa negra que lo alejó de la élite del empresariado regiomontano.

En suma, los más notables miembros del Gabinete de la Cuarta Transformación, son de origen priísta, empezando por el presidente de la República.

Tengo, para mí, que conocer las raíces de una estructura gubernamental, es importante porque permiten adentrarse en la objetiva revisión de lo que puede esperarse de estos servidores públicos al frente de sus respectivas responsabilidades.

Bueno, digo yo.

En fin.

DE AQUÍ, DE ALLÁ Y DE MÁS ALLÁ

DÉJEME DECIRLO: AYER RECIBÍ un mensaje en el que jubilosamente El Bebo CARLOS ZATARAIN GONZÁLEZ, me comunica que su linda y talentosa hija, KARLA JUDITH, recibió su título que la convierte en licenciada en Relaciones Internacionales…

“Gracias a Dios solo falta Ernesto que está en primero de prepa”, agrega quien fuera hasta hace algunos meses director general de Concertación Agraria de SEDATU…

¡Enhorabuena, querido amigo!...

Ah, por cierto, El Bebo me comentaba que tuvo la oportunidad de convivir con los sonorenses Don GUSTAVO OBREGÓN y su primogénito GUSTAVO OBREGÓN, con quien en alguna ocasión tuve el placer de compartir la mesa en un restaurante brasileño ubicado allá rumbos de Polanco, en la Ciudad de México…

Si no recuerdo mal, a la mesa también estuvieron el ingeniero LUIS RAFAEL RENERO AMPARÁN y ADÁN MANCILLA…

¡Larga vida para ellos!...

Y AYER SE CUMPLIERON 65 AÑOS del deceso de quien fuera un ícono de la música mexicana en México, JORGE NEGRETE, nacido en Guanajuato, pero cuyas más notables canciones, hacían referencia al Estado de Jalisco…

¿La más representativa?...

¡Ay, Jalisco no te rajes!...

Es todo.

Le abrazo.

[email protected]