El destino del hombre

“Pues es Dios quien nos ha hecho; Él nos ha creado en Cristo Jesús para que hagamos buenas obras, siguiendo el camino que Él nos había preparado de antemano”. (Efesios 2:10).

Seguramente más de una vez nos hemos preguntado si nuestra vida, tiene ya trazado un destino por Dios o simplemente lo tiene o nosotros lo forjamos dándole sentido o un propósito a nuestra existencia en este mundo. Este tema despierta mayor interés en aquellas personas que tienen inquietudes espirituales. Son muchas las opiniones y cada quien tiene su verdad en particular.

De hecho nuestros actos tienen consecuencias: digamos que el bien o el mal que hagamos tarde que temprano actúa como un boomerang... ¡se regresa!

La palabra de Dios, la Biblia nos dice qué somos y hacia dónde nos dirigimos. Solo basta con leerla y entenderemos qué camino debemos seguir y cómo seguirlo.

Todos los seres humanos estamos destinados a la felicidad y a la salvación en Cristo: Ese es nuestro destino final y el que más nos debería de importar. También tenemos una ‘destinación’ muy singular: ‘Sean perfectos como su Padre celestial es perfecto’.

Pero esto no se logra entender del todo si primero no tenemos una relación personal con Él, que permanezca cada día de nuestra vida.

Pero para muchas religiones o filosofías, el destino es un plan creado por Dios inalterable que no puede ser cambiado por el hombre. Que hagamos o intentemos algo para conseguir un propósito, este no se dará porque no está en ‘nuestro destino’ el conseguirlo (según ellos). Generalmente esto ocurre por ausencia de formación en la fe, la cual les hace contemplar la propia historia como trazada ya y con la obligación de recorrerla.

Entonces significaría que las personas simplemente están desempeñando un rol predeterminado en cada asunto en que intervengan, inclusive cuando piensan que están tomando sus propias decisiones. Solo seríamos ‘actores’ en un escenario interpretando una escena ‘X’. Y este pensamiento se da no solo en personas ajenas a toda clase de espiritualidad sino en creyentes y seguidores de Cristo.

Sin embargo, el verdadero cristianismo no cree que exista una predestinación total y absoluta; sino que enfatiza que Dios ha dotado al hombre del libre albedrío (la libertad de poder hacer y tomar nuestras propias decisiones).

Al crearnos, Dios nos concedió un conjunto de cualidades como el alma, la inteligencia y, sobre todo: la gracia. Eso quiere decir que Dios tiene un plan para cada uno de nosotros y estamos en este mundo para cumplir Su misión, conocer la verdad y amar a nuestro prójimo. El hombre a de emplear su inteligencia para afirmar la existencia de Dios, que es la verdad plena y total y comprender el propósito que Dios nos ha dado que es la llave de la verdadera vida. Sin ese propósito la vida no tiene significado alguno, ya que es el origen y el motivo para hacer lo que como cristianos se nos encomienda. Hay personas que no tienen ni les importa el compromiso en la obra del Señor y en nada de lo que hacen. Y no es porque no sean muy inteligentes sino la falta de interés en el propósito. Porque si nos importara lo suficiente y lo comprendiéramos, automáticamente tendríamos la motivación y el compromiso de llevarlo a cabo.

Cuando sabemos que fuimos creados con un propósito, entonces vivimos para ello.

Nuestro destino no es determinado por el mundo, ni por los que gobiernan, ni por la familia, ni por nuestro nivel de educación. Nuestro destino es determinado por nuestra fe, una fe que sabe que si Dios está, se puede lograr todo lo que Él nos llamó a realizar. Porque cuando Dios hace algo es con un propósito, con una idea, con una intención. Él nunca crearía algo sin una finalidad. No somos seres humanos de segunda, no somos errores. Somos creación de Dios, formamos parte de un plan. Cuando Dios creó el universo, también nos creó a nosotros. Nos puso un nombre y un propósito. No estamos aquí para pasar el tiempo, Dios nos escogió para hacer lo malo bueno, hacer feliz al mundo entero y hasta para cambiar las mismas generaciones. Pero mientras no lo descubramos, estaremos haciendo malas elecciones. Somos instrumentos clave en el plan maestro de Dios. Resultaría una postura sabia aceptar que quien mejor nos conoce es Aquel que nos ha creado.

Jesucristo vino a proclamar que Él es el camino, la verdad y la vida eterna. Vino a ofrecerle al hombre una vida abundante, feliz y eterna, si es que el hombre así lo decide. Cada persona que muere vivirá en la vida eterna lo que ha elegido previamente en esta vida. Jesús nos da la salvación, pero no nos obliga a aceptarla. Somos nosotros quienes tenemos que aceptarla de una manera voluntaria.

La Iglesia de Cristo inspirada en la revelación divina, afirma que el hombre ha sido creado por Dios para un destino feliz situado más allá de las fronteras de la miseria terrenal.

¿Qué cosa podría ser mejor que eso?...