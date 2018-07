El doloroso honor de Jorge Carlos Ramírez: ser el único priísta en ganar una senaduría

HAY TRIUNFOS QUE DUELEN Y ESTO es, justamente, lo que le sucede al amigo y compadre de CÁSTULO RAMÍREZ GARCÍA, delegado de la Procuraduría Agraria Nacional en Yucatán, si bien sonorense de origen.

Su amigo y compadre se llama JORGE CARLOS RAMÍREZ MARÍN. Yo le recuerdo de la primera vez que fue diputado federal y coordinador de la bancada del PRI. Después, volvió a ser diputado federal y posteriormente, secretario de SEDATU.

Cástulo lo conoció cuando era gerente regional del Banrural y Jorge Carlos oficial mayor en el Gobierno de VÍCTOR CERVERA PACHECO, cacique del sureste mexicano.

Nació entre ellos una buena amistad. Andando el tiempo, Jorge Carlos apadrinó a ADRIANA RAMÍREZ, la hija de Cástulo. Este se quedó a vivir allá y entre sus amistades más cercanas, está este personaje que ya estuvo en las grandes ligas de la política.

Jorge Carlos Marín se perfilaba para la candidatura al Gobierno de Yucatán. De hecho, era el mejor posicionado pero alguien de ‘arriba’ se interpuso y la candidatura se la dieron a otro.

Hoy, Jorge Carlos Ramírez tiene ese raro honor de ser el único candidato del PRI en haber obtenido una senaduría ganada a ley en las urnas.

El único, en toda la República, señor mío.

En estos momentos, me cuenta Cástulo, muchos priístas yucatecos están indignados con sus dirigentes por haber permitido que desde México les quitaran la candidatura a quienes le planteaban para Jorge Carlos Marín.

Historias como esta, hay cientos por todo el país.

A la militancia priísta no le pasa por la cabeza que en realidad no fueron las malas decisiones de los líderes los que causaron el desastre electoral de ese partido.

La tragedia electoral priísta estaba ENUNCIADA. Si, así como la escribí: ENUNCIADA.

En estos Rumbos, lo advertí en reiteradas ocasiones. Lo que viene no podrá revertirse. AMLO arrollará en las elecciones. Esto no tiene vuelta de hoja.

Si usted tiene buena memoria, seguramente lo recordará. También lo dije en mis participaciones en radio.

Nunca afirmé que AMLO no ganaría. Lo dije categóricamente: no había forma de revertir las tendencias.

Y agregaba: sostengo que muchas de sus promesas de campaña simplemente son imposibles de convertirlas en realidad.

Ayer mismo, en el programa de radio Contacto Ciudadano, dije que algunas promesas sí podrá llevarlas a cabo de inmediato, si así lo desea él.

Por ejemplo, poner a la venta los aviones de la Presidencia, incluyendo el que utiliza el presidente ENRIQUE PEÑA NIETO para su servicio.

También he dicho —y ayer lo dijo de nuevo— que los helicópteros de la Presidencia serán adecuados para ser ambulancias.

Esto lo podrá hacer sin problemas. Está entre sus facultades.

Igualmente, podrá regresar al Ejército a los elementos del Estado Mayor Presidencial.

Claro: las quejas de los militares, acostumbrados al boato del EMP, se escucharán más allá de Los Pinos.

AMLO utilizará —lo dijo también ayer— aviones comerciales con todos los inconvenientes que esto conllevaría.

¿Qué seguirá viviendo en su casa?

Esto es perfectamente factible. Ya lo hizo en Uruguay el presidente JOSÉ MUJICA, que siguió viviendo en su modesta vivienda donde criaba gallinas y puercos.

Dijo que todos los funcionarios se desplazarán por el país en vuelos comerciales.

No hizo referencia a los imponderables que enfrentan todos los que viajan en aviones comerciales.

Ya sabe usted: retrasos en los vuelos, que se extravió una maleta, las enfadosas revisiones, las colas larguísimas a las que el ciudadano presidente López Obrador, tendría que someterse.

Ya no ha vuelto a mencionar el asunto de la amnistía a los capos del crimen organizado. Ni tampoco cómo hará la desaparición del Ejército y la Marina.

Esto sí que está en chino.

A propósito de AMLO, ayer las redes sociales difundieron un artículo de RAYMUNDO RIVAPALACIO, que supuestamente le fue censurado por el diario Reforma.

Lo que ahí señala el periodista, es pura especulación y por ello no voy a transcribirlo en estos Rumbos.

Y mire que yo admiro a RivaPalacio.

Pero sucede que a estas alturas no se puede —ni se debe— andar jugando a las elucubraciones como esas que circularon en los días previos a las elecciones que hablaban de un pacto entre AMLO y el presidente Enrique Peña.

AMLO ya es el presidente virtualmente electo. Y punto.

¿Acá en Sonora?

Los rumores que no cesan. La incredulidad general. A muchos todavía no les cae el veinte.

¿Y en Hermosillo?

Se oyen rumores. Pero nada que ver con los que se estuvo manejando en torno a KITTY GUTIÉRREZ MAZÓN. Me dicen que lo que pasó es que hay una leve diferencia y esto dio pie para una exhaustiva revisión. Ignoro en qué quedó este asunto. Kitty es un cuadro político valioso y si no resulta ganadora será una de esas derrotas injustas a las que me referí ayer.

En todo caso, ya se verá.

Desde luego, establecí comunicación con un buen amigo mío, gente de campo, claridoso como nadie.

—¿Qué si qué he oído por acá? Pues mira, ahora que venía para mi oficina, en la radio estaban entrevistando a Célida López, la candidata de Morena que ganó la Presidencia Municipal de esta capital.

—¿Y qué te pareció?

—Pues fíjate que yo no la conozco personalmente pero se le escuchó muy propia en el hablar. Pareció que tiene un cierto parecido a NATALIA RIVERA, aunque sin el pulimiento de esta. Le preguntaron si sus adversarios en la campaña ya la habían felicitado por su triunfo.

—¿Y…?

—Pues que dijo que solamente lo había hecho José Guadalupe Curiel. Que ni Ernesto de Lucas y tampoco nadie del Gobierno.

CÉLIDA LÓPEZ VIENE del PAN. De hecho, fue cercana a GUILLERMO PADRÉS ELÍAS pero tuvo diferencias con ese grupo antes de que pasara lo del encarcelamiento del exgobernador.

De hecho, cuando todos corrieron ella intentó mantenerse leal pero no hubo manera de que esto se pudiera dar. Morena le ofreció la candidatura y héla ahora que está a punto de convertirse en alcaldesa del municipio más importante de Sonora.

Y POR ÚLTIMO, ME CUENTAN que hace unos días anduvo por tierras cajemenses la licenciada RUTH ACUÑA RAZCON, coordinadora en la Zona 09, en el sur de Sonora del ISEA…

Ruth, es una de las mujeres que el PRI no ha sabido aprovechar debidamente, pero aun así, ella le sirve a su comunidad desde cualquier trinchera… Lo hizo estupendamente desde la presidencia municipal de Álamos y ahora desde el ISEA… Bien por ella…

