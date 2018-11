El dueño de la empresa… con razón

El pasado miércoles, previo acuerdo entre el representante de Solaqua y OOMAPASC, se reanudó el servicio de tratamiento de aguas residuales, que bueno, era una cuestión de salud pública raparte de dinero, lo delicado es enterarse de condiciones que no sabíamos, lo cual se me clarificó, a ver la nota en TRIBUNA y al investigar quien es el dueño de la empresa.

En mi pasada colaboración hice una breve exposición de como estuvo el asunto en su origen, no voy ahondar más en ello, lo que me hizo ruido es que la concesión para Solaqua, por 20 años se extendió por unos años más durante la pasada administración de Faustino Félix Chávez con mensualidades que oscilaban, más o menos ente 6 y 7 millones de pesos. Ojo, los pagos por más de 20 años se han hecho, o sea esta empresa ha recibido más de ¡mil millones!, las plantas se pagaron hace rato, era para que OOMAPASC, ya hubiera tomado la administración de las mismas con un costo más bajo… ¿Por qué no se hizo?

Y la prueba está en el trato que acaban de hacer de nuevo, ante el cierre, ahora la mensualidad será de ¡3 millones menos!, chequen el diferencial, al margen del adeudo que se tiene, ese es otro boleto y lo que no entiendo aún es ¿por qué dejó la administración pasada, el organismo operador de pagar si en los recibos viene un cuota por saneamiento que todos pagan? ¿A dónde fue a parar ese dinero?

El detalle también es que me di a la tarea de investigar y preguntar ¿quién es el dueño y/o accionista principal de Solaqua? Y vaya sorpresa que me llevé, bueno no era para menos, resulta que esta empresa es subsidiaria de otra empresa que se denomina; Operadora de Empresas Servicios y el accionista principal es nada más y nada menos que… Ricardo Mazón Lizárraga.

Ante esto me queda claro porque no ha habido problema todos estos años, porque se le extendió el contrato por 4 años más, el cual todavía si se quiere rescindir, me imagino habría que pagar alguna multa, aunque por lo dicho por el director de OOMAPASC, Rodrigo González y el representante legal se buscaría la forma de anticipar la salida.

Yo solo pregunto finalmente, ¿cuál habrá sido el acuerdo, tras bambalinas, para que se resolviera esto? ¿Cómo que de 7 millones, se bajó a 3 millones el gasto operativo mensual? Entonces por más de 20 años se ha estado pagando un sobreprecio… saquen conclusiones, no se midieron.

Comparecencias

Ya se dio a conocer el rol para que funcionarios de la pasada administración municipal, se den cita en sesiones públicas y abiertas para que contesten los cuestionamientos de regidores, más bien del independiente Rodrigo Bours, quien fue el que abrió la ‘caja de pandora’ en su calidad de presidente de la Comisión de Hacienda, ha realizado investigaciones, y sacó el tema de que exfuncionarios rindan cuentas.

Es obvio que para los exfuncionarios esto tiene tintes de intereses políticos, la realidad es que se dio el acuerdo, el cual considero no debe haber problema, ya que es de carácter administrativo, no es judicial y servirá en todo caso, para que acaben los dimes y diretes y los ‘periodicazos’ como dice el ¿contralor? Pepe Guerra

De acuerdo a la lista será casi todo el gabinete, pero creo tomará relevancia la comparecencia de quienes fueran titulares de Contraloría, Obras, Agua, Seguridad y obvio el cierre que se dará con el exalcalde Faustino Félix Chávez.

Como en las sesiones del Congreso, al ser públicas y abiertas, es de imaginar que se llenará de porras y detractores, sin lugar a dudas, un ejercicio interesante, parte del cambio que se dio y ya veremos si todo queda en eso o al final y por presiones mismas de regidores, sociedad y medios, el alcalde Sergio Mariscal y Guerra, tendrán que entrarle al asunto y deberán, si es necesario, dar curso a alguna denuncia correspondiente, que si no lo hacen tengan por seguro que lo hará el ‘Pipigo’ y algún que otro regidor… al tiempo.

Comparecencia estatal

Dio inicio comparecencias de funcionarios estatales ante diputados en el Congreso, ahí está la crónica de TRIBUNA de lo que sucedió, ahí estuve presente, ya les he presenciado antes en este sexenio y anteriores y siempre terminan en lo mismo, muchas expectación, explicaciones y al final, como todos los años, seguimos en las mismas.

Muy claras las explicaciones del maestro Pedro Ángel Contreras, director el Isssteson su especialidad y carrera es en el área financiera, dio una radiografía de la grave situación que pasa la institución; el desfalco, las pensiones, donde por cierto hay de 140 mil hasta de 170 mil ¿cómo es posible si ni la misma gobernadora gana eso? Bueno pues eso es lo que cobran por ejemplo, Wenceslao Cota, Max Gutiérrez, un tal exmagistrado Islas, etc.

Y ya ni para que les digo de amigos y parientes de exgobernadores, algunos ni los años para jubilarse cumplieron y gozan de pensiones de 80, 90, 100 mil pesos… no hay fondo que aguante ¿cómo lo permitió el Tribunal Contencioso? Pues por motivos e intereses políticos, por subordinación y hoy las consecuencias.

También señaló Contreras, de organismos e instituciones que no enteran las cuotas de trabajadores, ahí está el caso de ITESCA, aquí de Cajeme a quienes les notificaron se quedaron sin servicios médicos, vivienda y de pensiones y yo me pregunto ¿qué culpa tienen trabajadores si del cheque que les pagan les descuentan la cuota? El problema es administrativo al igual que la Unison, deben millones, que se descuentan a trabajadores y no enteran el pago al Isssteson ¿dónde está el dinero?

Se nos ha dicho desde el inicio de esta administración de un desfalco de miles de millones, pero los que lo hicieron siguen libres ¿así como pues? Y ahora quieren vender activos, como los Estadios TOG y Héctor Espino, para resarcir en parte el daño ¿por qué?, son patrimonio de los sonorenses.

Murillo

Luego hizo acto de presencia el secretario de la Contraloría, Miguel Ángel Murillo, quien hizo una exposición del avance en temas de transparencia, que sin duda se han logrado, ante el desastre de la pasada administración, ahí están la creación de diferentes portales para que la ciudadanía acceda y también el buen lugar que ocupa el Gobierno en cuanto aplicación de recursos federales, el menos observado, pero obvio había una expectativa ante dos temas, nacionales, que le iban a preguntar y que vendrían de alguna de las bancadas sobre los casos Telemax y Operación Safiro.

Y sí vinieron las preguntas, las hizo la diputada del PAN Alejandra López Noriega y la respuesta de Murillo, en dos o tres minutos las contestó, sobre Telemax, donde se señala un presunto desvío o desfalco por 270 millones con origen en SEDATU cabe aclararse, el secretario señaló que está en proceso la investigación y se acata lo que solicitó la Auditoría Superior de la Federación… y punto.

Sobre la Operación Safiro, una investigación periodística hecha por un par de organizaciones, y que involucra desvíos de gobiernos estatales a campañas del PRI Sonora uno de ellos y que involucra también a la Secretaría de Hacienda, en el año 2016 dirigía el CEN del PRI, Manlio Fabio Beltrones, el secretario solo se limitó a señalar que recibió instrucción de la gobernadora para iniciar una investigación… y punto final, no hubo replica.

Así pues, habrá que esperar el curso y tiempos de la Secretaría de la Contraloría en ambos casos, como también habrá que ver qué es lo que dice el nuevo Gobierno de Andrés Manuel López Obrador, quien el próximo sábado asume a la presidencia.

Esta semana por venir está programada la presencia a comparecer en el Congreso del director de Telemax Daniel Hidalgo, veremos si amplía la información sobe el caso que le compete y a ver qué le preguntan los legisladores.

Odracir

Cerró las comparecencias el fiscal Anticorrupción, Odracir Espinoza y pues el mismo tenor de comparecencias anteriores y en ruedas de prensa que me han tocado con él y lo resumo en que hay muchos expedientes, aseguramientos, cateos etc… y lo que ustedes quieran, pero los amparos que interponen quienes saquearon en el sexenio pasado, están dando al traste con resultados.

Y como bien me lo dijo Odracir, en alguna ocasión, esto llevará años y en la medida que se vayan resolviendo de fondo los amparos, así que es difícil que caiga otro pez gordo, por lo pronto, no por falta de voluntad del fiscal, sino de leyes.

Se han asegurado como 580 millones de pesos, no que estén en caja, solo ha entrado lo que pagó Mario Aguirre, 2 millones de dólares, ¿Guillermo Padrés? Sí está en la cárcel, pero creo que no le sacarán un cinco, él va aguantar ahí, no va a negociar, prefiere pagarle millones a Antonio Lozano, que devolver lo sustraído, le apuesta a su salida y ahí la lleva.

En fin pues, mucho ruido las comparecencias, diputados no muy satisfechos, pero así es esto y el año que entra, la misma historia y así será siempre.

Senador

El pasado viernes tuvimos la visita en la Mesa de Cancún en Hermosillo del senador Arturo Bours, una de las primeras que da a grupos de columnistas y reporteros, ahora que ha iniciado con su primera experiencia política, nada más y nada menos como senador por Sonora.

Interesantes los conceptos de alguien que es un empresario, no político tradicional, ni militante activo de Morena y quiero dar a conocer y recalcar algunos de los conceptos vertidos por él, óptica y opiniones que vale la pena ponderar.

Señaló Bours, que aunque le cueste, no está de acuerdo con la cancelación del NAIM, una obra que sería un detonador para el país y fue claro al agregar, el dinero, las inversiones van a donde están las oportunidades y no las necesidades y el Gobierno está obligado a generar condiciones para que se den… y pues en esto es obvio que AMLO no tuvo esa visión, ha generado incertidumbre y va por satisfacer las necesidades de la población, ‘dará pescado, en ligar de caña’ pues y con fines de control político.

Otro dato interesante en cuanto a infraestructura de municipios, dio un ejemplo, un par más bien, se construyeron un par de estadios, el ‘Yaqui’ aquí en Obregón y el ‘Sonora’ en Hermosillo, se llevaron muchos millones y es cierto, 1200 millones entre ambos, más o menos, cuando muy bien dijo Arturo, se podrían haberse remodelado el TOG y el Espino, que están mejores localizados, más accesibles para la población, con menos dinero y hubieran durado otros 20 años y tiene razón.

El estadio en Hermosillo, se construyó para darle valor a las propiedades que adquirió el padrecismo en la llamada ‘Puerta Oeste’ a ese estadio se llega en 30 minutos o más, para ‘Juan Pueblo’ está muy lejos y caro los servicios.

Aquí en Obregón excelente ubicación el TOG por la Guerrero, el estadio que construyeron don Faustino Félix Serna y don Tomás Oroz Gaytán, no había necesidad de hacer otro, con una buena remodelada tenía, pero no, había que darle valor a terrenos propiedad de familias; Islas y Beltrones y teniendo un alcalde a modo, Rogelio Díaz Brown, se inició el proyecto, muy lucrativo para las artes involucradas, pero lejos para la gente, de hecho el terreno donde está el estadio era del extinto Fausto Islas, saquen conclusiones.

Otra cosa interesante que señaló el senador Bours y también cierta, “los empresarios entran en la política, pero los políticos, no le entran los negocios, porque ahí si hay que trabajar” y en muchos casos, esto es una realidad, lo vemos en exfuncionarios federales, estatales y municipales, después de que terminas su trienio y sexenio… a jugar golf, viajar o dizque de ‘asesores’ pero ya no se les sabe de que vuelvan a trabajar, así de lucrativa es la política, la corrupción e impunidad.

En cuanto a posibles aspiraciones rumbo al 2021, Arturo Bours, señaló que a ver como se dan las cosas, fue prudente, no adelantó vísperas, lo que sí y fue directo, es que ve en su primo Ricardo Bours, con quien tiene una excelente relación, a un buen candidato, a un buen gobernador, él es muy honesto, dijo.

Habló de más cosas, pero comentó esto para dar una semblanza de este empresario, un personaje muy sencillo, amable, directo, que entiende muy bien su rol de hombre de negocios y ahora de político, consciente también de que deben mejorar las cosas para los desposeídos… 30 millones así lo decidieron el pasado 1 de julio y pues interesante el panorama rumbo al 2021, no me cabe la menor duda el sur va con todo.

TRIBUNA

Interesante encuentro el pasado martes en uno de los salones de Los Lagos en la capital, a donde confluyeron empresarios que acudieron a invitación del presidente del Consejo de Periódicos Sonorenses que edita TRIBUNA, Gilberto Félix Bours y del también empresario Ricardo Bours.

El motivo, charla que dio un amigo de ellos Larry Rubin, miembro del partido republicano y aspirante a ser embajador de EUA en México y actualmente desempeña rol que tiene que ver con actividades comerciales y políticas entre ambos países, ya mi estimado Mario Rivas, en su columna dio algunos pormenores del evento.

Al margen de la fructífera charla y visión que tiene Rubin, quien contestó también las preguntas que le hicieron los empresarios asistentes, el fondo del encuentro fue dar a conocer la marca TRIBUNA en la capital, mercado al que está el plan de entrar y se está trabajando en el modelo que sea atractivo para sus futuros anunciantes.

TRIBUNA desde mi punto de vista, en los últimos años, se ha estado acomodando a la realidad política, plural y de negocios que se viene, cambió su formato, diseño, pero sobre todo de contenidos, ofreciendo a sus lectores y clientes lo que quieren, con un periodismo más crítico y asertivo, como también pondera lo bueno y ya se trabaja en la evolución de su página web.

He visto y he sido testigo la transformación de un periódico de corte oficialista a uno de contrapeso al ejercicio del poder y soy un convencido de que la medida de que los medios actúen así, tendremos mejores gobiernos y por ende, una mejor sociedad.

Felicitó a Gilberto Félix Bours, a su Consejo a Alfredo Félix, Sergio García, Ale, Rachel y cuerpo de reporteros por el trabajo y esfuerzo de llevar un buen producto, una buena fuente de información a sus lectores y anunciantes, TRIBUNA, se consolidará por el bien de la región y Sonora.

¿Cuarta transformación o de cuarta?

Alcaldesa de Guaymas, Sara Valle, le quita el apoyo de 10 mil pesos mensuales a Fray Ivo Tonek, que utiliza para ayudar; alcaldesa Navojoa, Rosario Quintero, envuelta problema ‘Valegate’ duplicidad vales de gasolina, ya hay denuncia, vaya con la ‘4T’ por ahí.

