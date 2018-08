El equipo propuesto por AMLO se está convirtiendo en un gobierno injerencista

EN VERACRUZ EL “VALIENTE” MIGUEL ÁNGEL YUNES, se acobardó ante las amenazas de Morena y dio marcha atrás.

Reconocido su carácter violento y bravucón, su reculamiento lo hizo verse ridículo.

Pero en Sonora otra fue la historia.

Cual vándalos de la CNTE, morenistas intentaron secuestrar el Congreso y repetir la historia veracruzana.

No lo lograron.

La Reforma Constitucional Sonorense 2018, fue aprobada por 27 de treinta Diputados que asistieron y, tal como lo platicaba con usted en los Rumbos de ese día, los beneficios de las reformas saltan a la vista.

Yo dije al principio, que lo que se busca es adecuar la Constitución a las nuevas realidades.

De hecho, no se afecta a nadie y la actual Legislatura sí tiene facultades para hacer lo que se hizo.

“¿Por qué no habría de tenerlas si una Legislatura tiene vigencia hasta el último instante del periodo Constitucional?”, me dice, se pregunta, un abogado.

Esa es la cuestión.

Haber ganado abrumadoramente las elecciones, no les da derecho a los morenistas a meterse al Congreso a impedir el trabajo legislativo de una legislatura que no ha terminado su mandato constitucional.

Si no fuese así, ¿Qué caso tendrá que los actuales diputados permanezcan en sus funciones?

Bueno, digo yo.

Las Reformas eliminan el fuero de todos los servidores públicos. ¿Qué no era eso algo que se ha reclamado por años?

Se fomenta el servicio civil de carrera en el Congreso del Estado.

Pero también se fortalece la democracia, como se dijo aquí mismo en la columna del miércoles.

He leído los artículos que están a debate. Y la verdad sea dicha, no encuentro en donde diablos está esa definición que han dado en llamar “Golpe de Estado”.

Ya no van a ser 37 los municipios con capacidad de voto, es decir la mitad más uno, sino dos terceras partes, 48 municipios.

¿Dónde está el veto anulador, absoluto, que tanto señalan los morenistas?

Y para terminar este pequeño comentario, quiero citar textualmente dos artículos que me parecen interesantes:

Art. 146: En el Estado de Sonora ningún servidor público gozará de fuero, inmunidad legal o procesal, que le otorgue privilegios o prerrogativas jurídicas. Nadie podrá ser reconvenido por las opiniones que se manifiesten en el desempeño de su cargo”.

Y 163: “Esta Constitución puede ser adicionada o reformada. Para que las adiciones o reformas lleguen a ser parte de la misma, se requiere que hayan sido acordadas por las dos terceras partes de los miembros de un Congreso y aprobadas por las dos terceras partes de los Ayuntamientos del Estado”.

¿Cuál veto?

Tuve la oportunidad de leer lo que declaró la Ministra de la SCJN, y propuesta para Secretaria de Gobernación, OLGA SANCHEZ CORDERO, sobre lo que ocurrió en el Congreso de Sonora.

Salvo su mejor opinión, caro lector, el protagonismo de la señora Sánchez, muestra una actitud inquietante pues da la impresión de que ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR y sus más cercanos colaboradores, ya están ejerciendo sus funciones.

En fin.

DE AQUÍ, DE ALLÁ Y DE MÁS ALLÁ

¡POR LAS TRIPAS DE SATANÁS! Vaya intercambio de adjetivos que protagonizaron ayer a través de sus cuentas de twitter, BECKER GARCÍA FLORES y FIDEL COVARRUBIS MIRANDA…

No diría yo que me sorprendió, pero sí me llamó la atención el tono de las palabras y, principalmente, la descalificación mutua…

A ambos le acredito talento e inteligencia y creo que bien podrían hacer una revaloración de hecho y zanjar sus diferencias…

¿A qué malgastar el tiempo de cada quién en tonterías?...

Digo…

MIENTRAS TANTO, ROBERTO LAGARDA LAGARDA, tuvo la gentileza de enviarme un interesante relato de su hermano, el historiador y escritor IGNACIO LAGARDA LAGARDA…

No podría citar el texto dada su extensión, pero puedo compartir con mis dos que tres lectores, algunos atisbos de la crónica…

Ignacio empieza y termina su historia con el mismo tema: que alguien le llamó de Navojoa para decirle que en una radio del mayo estaban informando del deceso de ROBERTO LAGARDA LAGARDA… Y le preguntaba sí eso era cierto…

Naturalmente, Ignacio se quedó electrificado por la sorpresa y pidió unos minutos para hacer algunas llamadas… Llamó a su hermano Roberto y este le contestó el teléfono. Estaba vivito y coleando…

Luego resultó que el otro Roberto Lagarda Lagarda, el fallecido, tenía 76 años lo que movió en Ignacio su vocación de historiador de modo que se dio a la tarea de releer su propio libro relacionado con la genealogía de los Lagarda, para establecer de donde proviene el Roberto Lagarda Lagarda fenecido…

Previo a este relato, rescató algunos párrafos de Cien Años de Soledad, de GABRIEL GARCÍA MÁRQUEZ, y comparó a Macondo (que en realidad sí existe pero se llama Aracataca, tierra donde nació Gabo), con San Bernardo, de donde son originarios los Lagarda…

El texto no tiene desperdicio y ojalá que Roberto le dé más difusión…

Yo solo agregaría que tengo por orgullo contar con la amistad de un LAGARDA, RICARDO hoy radicado felizmente en Saltillo, Coahuila…

A PROPÓSITO DE TEXTOS y lecturas, nunca he dicho que CARLOS ZATARAIN GONZÁLEZ, exalcalde de Guaymas, tiene por costumbre enviarle todos los días a primera hora a sus amigos, el resumen biográfico de autores literarios de todos los tiempos…

Sin duda es un ejercicio muy interesante y aleccionador para aquellos que no saben darse su tiempo para leer aunque sea uno por cada día…

Bien por el Bebo…

¡OH, LA LÁ! LA SONORENSE ANA GABRIELA GUEVARA al fin logró el reconocimiento a su talento y espíritu de lucha, al ser propuesta para ocupar la titularidad de la Conade, un puesto de indiscutible importancia deportiva…

Desde esa posición, la nogalense podrá llevar a cabo todo aquello que como atleta en activo intentó corregir, lo que le valió la enemistad de las mafias del deporte en México…

Este tema lo platicamos ampliamente ella y yo en un desayuno que tuvimos hace algunos años en un hotel de la avenida Miguel Alemán de Ciudad Obregón y que continuaríamos semanas después en una comida en Los Arbolitos de JUAN DIEGO COTA COTA…

Hoy, Ana Gabriela, nuestra admirada deportista, se encuentra ante la anhelada oportunidad de hacer realidad lo que tanto demandó a sucesivos directivos de Conade…

Que así sea…

¡EUREKA! NO CABE DUDA que la tenacidad y el esfuerzo siempre da frutos: ADALBERTO ANDUAGA, RODOLFO UGARTE y EFRAÍN ZAZUETA, echaron a andar un proyecto digital que promete mucho…

Con el simpático nombre de La Kpirotada, este trío de jóvenes entusiastas, conduce el programa de noticias y entretenimiento La Kpirotada, con un estilo fresco, directo y con la explicitud de los jóvenes, que me llevó a recordar los primeros días de El Chiltepín, el portal de JOSÉ ALFREDO OCHOA, que hoy conduce en compañía de otro colega, el programa de radio “De Sol a Sol”, desde la capital del Estado…

¿Qué puedo decir?... Que se les desea toda suerte de éxitos…

Con el nombramiento de Ana Gabriela, sumarán cuando menos tres sonorenses en puestos de importancia en el sexenio que se aproxima… Los otros son ARTURO BOURS, ALFONSO DURAZO y JAVIER LAMARQUE CANO…

Es todo.

Le abrazo.

