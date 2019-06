El gasoducto, los obscuros intereses de un grupo de personas y la reacción del alcalde Mariscal

UNA SOLUCIÓN POR INFORTUNADA que sea, siempre será mejor que no hacer nada. Lo del Municipio de Bácum ya está resuelto.

Como digo, no será la mejor solución pero al menos se acabó la incertidumbre. Para bien o para mal.

BENITA ALMADA ya es la presidenta municipal de Bácum, Con ella, ya son 28 las alcaldesas en el Estado de Sonora. Gran mérito, sin duda de CLAUDIA PAVLOVICH ARELLANO.

Las cosas como son.

A nadie se le puede escapar que la equidad de género en la política, ha sido una de las muchas premisas de la actual gobernadora.

De hecho, la transparencia es una de sus grandes banderas. Y esto le acaba de serle reconocido al situarla entre los primeros cinco gobernantes estatales con mejores políticas en transparencia, que no es como decir enchílame otra gorda ni mucho menos.

Ciertamente, Claudia ha figurado en los primeros lugares de diversos rubros del servicio público y como gobernante.

Siempre, apenas unos dos o tres lugares atrás de los gobernadores de Yucatán y el de Sinaloa, QUIRINO ORDAZ COPPEL.

En otros renglones a veces queda entre los primeros diez lugares.

En transparencia, está entre los primeros cinco.

¿Cómo no estar contenta con una gobernante como ella, que ha tenido que lidiar con el atávico machismo que no se ha podido desterrar de Sonora y de México?

Como digo: con Benita Almada como presidenta municipal de Bácum, suman 28 mujeres encabezando gobiernos municipales.

De estas 28 alcaldesas, 17 son del PRI, 4 del PAN, 6 de Morena y sus aliados y una del MAS.

Pues sí: nada mal para la iniciativa de Claudia Pavlovich, que ha dado resultados concretos.

Naturalmente, le han llovido las felicitaciones a la gobernadora. Algunas, muy sinceras de personas que auténticamente la quieren y la admiran. Otras, como siempre ocurre en estos casos, más producto de la zalamería barata que de la sinceridad.

Y es que en política, es muy difícil establecer cuándo un reconocimiento emana del corazón pero también de la convicción, y cuando es lambisconería de pésimo gusto.

Por fortuna, la magdalenense no se deja curar en salud y sabe quién es quién.

Usted me entiende.

En fin.

DE AQUÍ, DE ALLÁ Y DE MÁS ALLÁ

¡Y AGÁRRATE, GENOVEVA, QUÉ VAMOS A GALOPAR! Sacó la casta el alcalde de Cajeme, SERGIO PABLO MARISCAL ALVARADO, en el tema del gasoducto y de la terca oposición de un pequeño grupo de miembros de la Etnia Yaqui, todos de la comunidad de Loma de Bácum…

Los que han generado la violencia en esa zona. Los responsables de víctimas fatales durante encuentros entre ellos mismos. Los que obedecen a ‘asesores’ con intereses ajenos a las familias de esa población…

Los mismos que se han manifestado en contra de que el gasoducto pase por su territorio o argumentando que es un peligro para la vida de sus habitantes…

Nada más absurdo pues está demostrado que, solo en casos de atentado el gasoducto no causa ningún problema…

El problema con nuestros indígenas de esa etnia, es que no quieren y tal vez no les interesa ver, los beneficios que esta obra llevará a toda la región sur de Sonora. Y es un hecho que si a Cajeme le va bien, a las comunidades yaquis también…

Pero como digo: los intereses y las ambiciones de esta minoría, no van en la misma dirección que los que buscan el bien común, el bien de todos…

De ahí que fueron bien recibidas las declaraciones del alcalde Mariscal en el sentido de que la llegada del gasoducto debe ser como lo marca el proyecto original, “ya que solo Loma de Bácum está inconforme”…

Más claro ni el agua, señor mío…

Para el alcalde de Cajeme, no hay duda: no se van a detener “por una minoría”. Y el remate, contundente: “El gasoducto pasará por donde tenga qué pasar”…

¡Oh, la lá!...

MIENTRAS TANTO, HA SIDO MUY COMENTADO el tuitt que subió a las redes RICARDO BOURS CASTELO, tras de haberse reunido en Hermosillo con la alcaldesa CÉLIDA LÓPEZ…

Hélo aquí: “Un gusto conoce a la alcaldesa de Hermosillo Célida López. Excelente oportunidad para el intercambio de ideas y experiencias como alcaldes. Hay mucho que hacer por Sonora. Le agradezco su amable invitación”…

Aquí ya lo he dicho, caro lector: en política tejer relaciones vale oro…

La suma de vínculos con aquellos con quienes hay coincidencias, puede ser de suma utilidad para todos los involucrados…

La vida da vueltas, la rueda de la fortuna, sube y baja, y en esto estriba lo interesante de construir relaciones, puentes de entendimiento con todo mundo…

La historia de los grandes individuos de la política, es rica en este tipo de experiencias…

Ricardo Bours está tejiendo si no alianzas sí estableciendo relaciones de acercamiento para los tiempos por venir…

Y AUNQUE EXTEMPORÁNEAMENTE, quiero hacer patente mi solidaridad con la familia Villarreal-Gámez, por el deceso sensible, lamentable y doloroso, de don FELIPE VILLARREAL MADRID, suceso acaecido en días pasados…

Particularmente, conocí a don Felipe desde que yo tenía quince años…

Nos unía un no solo la vecindad de nuestras casas, sino mi afición por la música, la composición y el canto. Él fue fundador del Trío Candilejas y con frecuencia me detenía a platicar con él cuando me encaminaba a la parada del camión…

Vivíamos en el viejo barrio de La Ladrillera, por la calle Tébari…

La casa de don Felipe estaba casi a espaldas del Templo de San José Obrero…

Había veces en que salía a la banqueta de su casa a refrescarse mientras llegaba la hora de salir a trabajar como socio del Bar Candilejas lo que le permitía mantenerse vigente con el trío del mismo nombre…

Me gustaba platicar con él. Eran mis tiempos de intérprete y buscaba siempre el consejo de los adultos con experiencia sobrada, que era su caso…

Un día me fui de La Ladrillera para nunca volver…

Andando los años, muy de cuando en cuando coincidía en alguna parte con don Felipe… Cruzábamos un saludo breve y nos despedíamos…

No puedo recordar en que momento el Bar Candilejas cerró sus puertas. Esto cerró definitivamente cualquier posibilidad de volverme a encontrar con él…

Desde entonces, transcurrieron varias décadas hasta que, repasando un periódico atrasado, vi la esquela luctuosa… Me dolió, de veras… Don Felipe Villarreal era parte de un trecho caminado que fue amable y en el que me gustaba ir de la mano de los sueños que nunca cristalizaron…

¡Dios le bendiga, querido amigo!...

(A JESÚS y JAVIER VILLARREAL, mis condolencias)…

Y ANTES DE CONCLUIR ESTOS RUMBOS, me interesa compartir con los que aman a Ciudad Obregón mi pena sincera por lo que está sucediendo, por lo que ha sucedido en los últimos tiempos… Tengo, para mí, que lo más doloroso es que nuestra entrañable plaza ‘Lázaro Cárdenas’ (antes ‘18 de marzo’), ya no solo es refugio de indigentes, drogadictos y prostitutas, sino que ha sido escogido para tirar cadáveres…

Es todo.

Le abrazo.

m.rivastribuna@gmail.com