El gran dilema de los partidos en Sonora para el 2021: sus divisiones e indisciplina

MIENTRAS EL PAÍS SE DISTRAE con las ‘mañaneras’ del presidente AMLO, la otra mitad de los adultos de México, se enfrenta a la auténtica realidad: inflación real apenas entrando el año, con alzas en artículos de la canasta básica, el gasolinazo que en las ‘mañaneras’ niegan que exista, la amenaza que se cierne sobre millones de mexicanos que viven en la economía informal, sin entender bien a bien qué diablos significa toda esa palabrería sobre los castigos que enfrentará todo aquel que no se ponga al corriente con los impuestos.

Analistas serios, no comprometidos con el equipo de lambiscones que rodea al presidente AMLO, coinciden en que la de ayer fue la conferencia de prensa más errática de cuantas ha presidido AMLO en lo que lleva de presidente.

Se equivocó en el tema del avión presidencial, de cuyas funciones opinó sin tener conocimiento del caso.

Dijo que empezamos bien al año. Que habrá medicinas y atención gratuita para los pobres que no están afiliados ni al IMSS y ni al Issste.

Que no subirán los combustibles, que todo marchará como miel sobre hojuelas.

Particularmente, este columnista lleva alrededor de 45 años observando y comentando el quehacer del sistema político mexicano. De hecho, me inicié en este oficio en tiempos del Gobierno de LUIS ECHEVERRÍA.

Lo padecí, lo temí, y también sufrí la decepción cuando descubrí que me había equivocado en mis iniciales apreciaciones.

Luego, los mexicanos nos dimos un respiro con JOSÉ LÓPEZ PORTILLO. En principios, su discurso de toma de posesión, pareció que presagiaba un cambio en la política populista de su antecesor.

Con JLP muchos nos equivocamos. Y nos llevó alrededor de cuatro años para darnos cuenta de nuestro error.

Al quinto año, el colapso financiero nos sacó de nuestro letargo. Solo entonces, comprendimos que el echeverriato no había concluido en 1976 sino que se había prolongado hasta el siguiente sexenio.

La fuga de capitales fue la excusa de López Portillo para decretar la estatización de la banca privada.

Los siguientes, fueron años de incertidumbre. Todas las ilusiones de millones de pobres de este país, se hicieron añicos.

Lo que vino después, fue un sexenio de sobrevivencia. No quisimos culpar a MIGUEL DE LA MADRID de su incompetencia para evitar que fuerzas obscuras se apoderaran del país.

El del colimense, fue el sexenio de la transición. Es decir, del populismo al neoliberalismo.

Algunos decían que habíamos salidos de Guatemala para entrar a “Guatepeor”.

No lo sé. Nunca lo supe.

Lo único que mi memoria me ha regalado en todos estos años, son los recuerdos de una niñez y adolescencia felices, en las que todo permanecía inmóvil, sin que la llegada de un nuevo año modificara el estilo de vida de los mexicanos.

No había mucho desarrollo ni mucho crecimiento. Pero tampoco había inflación. Los precios de los alimentos, de los autos, de cualquier artículo para las casas y para vestir, se mantenían estables. No subían los precios al iniciar enero.

Alguien “bautizó” a aquella vida de ensueño, como “Desarrollo Estabilizador”.

Algún extranjero, describió esa etapa como “El milagro mexicano”.

Y en torno de este ‘milagro’, un solo nombre: ANTONIO ORTIZ MENA.

Fue secretario de Hacienda por casi tres sexenios. Y los presidentes ‘agraciados’, fueron ADOLFO RUIZ CORTINEZ, ADOLFO LÓPEZ MATEOS Y GUSTAVO DÍAZ ORDAZ.

He vuelto a experimentar aquella sensación de vulnerabilidad, de incertidumbre y desasosiego espiritual, que sentí durante aquel fin de sexenio de Echeverría y después, cuando JLP se apropió de la banca mexicana.

Esos sombríos presagios, lo percibo ahora, cuando el horizonte se llena de sombras y, lo más grave, los políticos que supuestamente nos protegían y cuidaban de nuestro bienestar, corrieron a sumarse a las filas de los vencedores en las elecciones del 1 de julio 2018.

No es pesimismo. Es un sentimiento doloroso que me recorre las arterias y me llena de confusión.

El presidente AMLO que escuché y vi ayer, no es el mismo de hace un año. Y eso me asusta. Como seguramente asustó a muchos ciudadanos de este país.

En fin.

DE AQUÍ, DE ALLÁ Y DE MÁS ALLÁ

Y A TODO ESTO, CARO LECTOR, ¿cómo ve usted a los partidos políticos en Sonora, y particularmente, de cara a lo que se viene para el 2021?...

En lo personal, pienso que el reto de los partidos en Sonora es lograr y comprometerse con la disciplina y la unidad… Sin estos dos factores, todo se lo llevará el diablo…

Disciplina y unidad, he ahí el gran desafío… Me cae que sí…

Es a partir de estos dos factores, que dependen las candidaturas, buenas o malas, en unidad o sin unidad…

A nadie se le puede escapar que ningún partido político ha logrado triunfar cuando al interior de sus filas se fractura la unidad…

Las divisiones les han salido muy caras, como a todos consta…

¿Y qué ha pasado después de estos descalabros?...

Es incuestionable que en Sonora el PRD ha sido el partido más afectado por este fenómeno, esto es, el de la división y la indisciplina…

De hecho, prácticamente todos los experredistas se fueron a Morena. Ahí están, como ejemplos, JAVIER LAMARQUE CANO y SERGIO PABLO MARISCAL ALVARADO…

A los dos les fue bien. Se podría decir que se sacaron la lotería, aunque ninguno de los dos ha aprovechado el golpe de suerte…

Después del PRD, sigue el PAN… Ya vio usted: se le fueron DAVID FIGUEROA, GUSTAVO DE UNANUE GALLA y FRANCISCO GARCÍA, el de Cananea… Incluso, los actuales alcaldes de Navojoa y Etchojoa, eran de Acción Nacional y ahora son morenistas…

Entre muchos otros…

El PRI no es la excepción: SALVADOR SÁNCHEZ PEÑUELAS es uno, aunque no pinta en relevancia…

El más importante, el que si les duele a los altos liderazgos priístas, es ANTONIO ASTIAZARÁN GUITIÉRREZ, a quien por cierto el staff de TRIBUNA lo incluyó en su lista de expertos en energías renovables, para recabar opiniones sobre el tema…

EN EL PARTIDO DEL TRABAJO las cosas andan muy revueltas. ANA GABRIELA GUEVARA no acaba de llegar al liderato y JAIME MORENO BERRI no acaba de irse…

¿El Verde Ecologista?...

Ni fu ni fa. De hecho, casi no existe mientras que el Panal creo que va a batallar mucho en virtud del resurgimiento de ELBA ESTHER GORDILLO…

¡Ah, qué las hilachas!...

¿Dónde quedó la unidad y la disciplina? ¿Quién será el que venga a unificar al PRI y al PAN?...

Hace unos días yo reflexionaba en torno a este tema. Recordé mi charla con CHAYITO OROZ, con ALIDA PARADA y con CARMEN AIDA LACY, durante la comida del cumpleaños de EDUARDO BOURS CASTELO, en diciembre pasado… El propio exgobernador se refirió a la gran brecha que existe entre los partidos y la sociedad… Hace falta opinar, analizar y proponer… ¿Quién le entra?...

Es todo.

Le abrazo.

