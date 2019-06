El gran logro del Gobierno de CPA: no más pensiones superiores a 100 mil pesos

DICEN QUE UNA COSA LLEVA a la otra. Leí, por tercera ocasión, un libro que me regaló hace algunos años MAYO C. MURRIETA. Lo escribió junto con MARÍA EUGENIA GRAF.

Mayo es oriundo de Pueblo Yaqui. Su apellido tiene raigambre en todo el Valle del Yaqui y yo le recuerdo desde los lejanos años en que el profesor BARTOLOME DELGADO DE LEÓN, hacía encendidas referencias a Mayo en su columna diaria en TRIBUNA DEL YAQUI.

¿Principios de los setentas?

Por ahí andaríamos.

Esa vez tomábamos café en el antiguo Valle Grande de Ciudad Obregón. A la mesa, plena de efusividad, MARA ROMERO, actriz, poetisa, escritora y promotora cultural.

La cereza del pastel.

Delgado León decía de Mayo que era un joven valor de la literatura. No se equivocó. Mayo tiene una magnífica narrativa pero creo que la academia lo absorbió.

El libro se titula “Por el milagro de aferrarse: Tierra y vecindad en el Valle del Yaqui”.

Lo leí entonces. Lo volví a leer quizá un año después. Y por tercera ocasión ahora aunque de cuando en cuando, he repasado algunos de los capítulos de la obra.

Nunca he podido sustraerme al relato rural. Vengo de ahí, yo también, aferrado a mi tierra, a mis parajes favoritos, a mis ríos, a mis montañas y a mis veredas.

¿A qué viene todo esto?

No viene a nada en particular. Simplemente se me ocurrió algo que es inherente a mi naturaleza. Leer algo que me gusta, me inspira y me lleva al encuentro de los recuerdos.

Mayo narra historias reales del Valle del Yaqui. Revive a muchos personajes que dejaron de existir muchos años ha. A todos les da vida. Y en sus labios pone palabras que tal vez nunca fueron dichas pero que uno se empecina en creer que las dijeron.

Habla de las costumbres. De las tradiciones. Y entonces recordé que este sábado me comprometí con RODOLFO JORDÁN VILLALOBOS, JULIÁN LUZANILLA, ARTURO OLIVARES, DANIEL TRELLES y GILBERTO DOMÍNGUEZ, a acompañarlos a la fiesta de la Santísima Trinidad.

Nunca he presenciado ninguna. Nunca.

En el Mayo tengo muchos amigos. Todos me hablan de esta fiesta. Del camino viejo por el que trasladan a la Santísima desde la madrugada del sábado en El Júpare, y la llevan a la Iglesia de Cristo Rey de Huatabampo.

Pues sí: se van por el camino viejo por el que los primeros seguidores de la Santísima caminaban con la Virgen de cuestas, por un camino casi intransitable.

Tal vez estamos hablando del Siglo XVIII. Tal vez.

Muchos hombres y mujeres a caballo acompañan a la Santísima.

Pero al Santísima Trinidad de El Júpare no es la única que participa y que tiene seguidores. Hay otras, de otros pueblos y tienen su propio cartel.

Y hacen su recorrido hasta la Iglesia de Cristo Rey. Allí se encuentran todos.

Y empieza la fiesta.

Por eso asocié a Mayo C. Murrieta y su libro a esta festividad. Me gustaría que alguna vez se diera tiempo para conocer esta tradición. Para relatarla como solo él sabe hacerlo.

Y ojalá que pudiera coincidir hoy en Huatabampo con BULMARO PACHECO.

Ojalá.

En fin.

DE AQUÍ, DE ALLÁ Y DE MÁS ALLÁ

¡Y AGÁRRATE, GENOVEVA, QUÉ VAMOS A GALOPAR! Otro más: renunció ayer el comisionado ejecutivo de Atención a Víctimas, SERGIO JAIME ROCHÍN DEL RINCÓN, a través de una carta que hizo llegar al presidente ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR…

En alguna parte de su carta, Rochín señala que “se necesita fortalecer al equipo de personas asesoras jurídicas preparadas y bien pagadas en lugar de debilitarlo”…

¡Oh, la lá!...

En otro párrafo, indica lo siguiente: “A pesar del trabajo realizado en el organismo, las preguntas que dieron origen a la Ley General de Víctimas permanecen sin respuesta y atenderlas requiere del compromiso de todos los niveles de Gobierno hacía las víctimas, no solo en el discurso, sino en las secciones”…

¡Gulp!...

Es la segunda carta que un funcionario de alto nivel del Gobierno de la Cuarta Transformación le envía al presidente López Obrador, en términos inusualmente francos, y hasta de abierta crítica a la política de austeridad republicana que ha puesto en práctica el tabasqueño…

¿Quién será el siguiente?...

Pudo haber sido ANA GABRIELA GUEVARA, pero no se atrevió a contrariar a AMLO y se limitó a dar una explicación inconclusa que, según se sabe, no se ajusta a la realidad…

Porque, la verdad sea dicha, es precisamente esta austeridad lo que hizo que la sonorense fuese blanco de fuertes críticas… Prefirió sacrificar su propia imagen de mujer bravía, de fuerte carácter, que quedar mal a los ojos del presidente…

En otras palabras: los recortes presupuestales le pegaron duro a la Conade…

Esto no tiene vuelta de hoja…

MIENTRAS TANTO, RESULTÓ MUY interesante la comparecencia del director del Isssteson PEDRO ÁNGEL CONTRERAS, ante el PRI estatal, en un evento promovido y auspiciado por la Fundación Colosio Sonora que preside BULMARO PACHECO…

Contreras explicó el acuerdo que logró con la Universidad de Sonora y el logro ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que ya no haya pensiones superiores a los 100 mil pesos…

No solo porque son injustas sino por ofensivas y caras…

Me cuentan que Pedro es calificado por el PRI como un funcionario valiente y decidido que no busca salvar su fama…

Se le reconoce, por ejemplo, que se haya aplicado a la institución más enferma que tenía el Gobierno de CLAUDIA PAVLOVICH…

Y lo ha logrado…

Que por otra parte, es un reto que debe ser acreditado a la gobernadora…

Por cierto, Pedro Ángel Contreras es navojoense y en este caso, hay que decirlo, es un producto de la cultura del esfuerzo…

Todo esto seguramente se ajusta a la verdad, pues la discreción de este funcionario mantuvo fuer a de la vista del público, todo lo que ha estado haciendo al frente del Isssteson, una responsabilidad que muchos ya le habían sacado la vuelta…

Me cae que sí…

¡EUREKA! JUAN DIEGO COTA COTA está invitando a la inauguración el venidero 27 de junio, de la sucursal de Los Arbolitos de Cajeme, en la ciudad de Phoenix, Arizona…

Se trata de un hermoso inmueble enclavado en Peoria avenue, en el 3508 W., a partir de las 18:00 horas…

A propósito, señor mío, de seres humanos que vienen de la cultura del y esfuerzo y del trabajo, lo que me lleva a recordar el título del reportaje de ALEJANDRA AVALOS: “Del triciclo a los negocios”…

¡Y a mucho orgullo!, diría Juan Diego…

Es todo.

Le abrazo.

