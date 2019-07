El guardadito de Del Mazo en Andorra y lascampañas de los aspirantes a dirigir el PRI nacional+ Sus 34 millones ya los tiene cualquier alcalde enSonora con apenas 10 meses en el cargo

Cuenta la historia que en los momentos en que los aspirantes a dirigir el PRI nacional ( Alejandro Moreno, el oficial, el de la cargada a su favor por parte de la mayoría de los gobernadores del PRI y la ex gobernadora de Yucatán, Ivone Ortega ) se encontraban echando sus respectivos rollos, hablando de la transparencia y la honestidad conque se han venido manejando últimamente los politicos afiliados al PRI, vino la noticia que, según el diario El País que fue quien abrió la Caja de Pándora, en este asunto, sacudió al mundo político en México:

El actual gobernador del Estado de México mismo que llegó en medio del escándalo y bajo la sospecha de fraude electoral, Alfredo del Mazo, tiene una cuenta millonaria en euros, en Andorra, lo que no tendría nada de malo, salvo que la ocultó y no la dio a conocer en la declaración patrimonial que por ley, tienen que presentar todos los servidores públicos en México.

Encima de que, a Del Mazo prácticamente lo agarran con las manos en la masa, se apuró a salir en defensa de “ su imagen y su nombre”, y así haciendo, hizo la salida natural de todos los cínicos y mentirosos; negarlo, negarlo todo hasta el cansancio y apostarle al olvido.

Con lo que no contaban Del Mazo y su equipo de asesores en medios de comunicación e imagen es que, contra la verdad y los pelos de la burra en la mano no queda mucho por hacer si no es que nada.

En cuestión de horas vino el segundo golpe, esta vez más demoledor que el primero y con pelos y señales le demostraron --- papelito habla --- los documentos en los que se demuestra que el señor, en efecto, tiene una cuenta en una institución bancaria localizada en el principado de Andorra, pequeña población europea de apenas 50 mil habitantes lo que no obsta para que años atrás fuese uno más de los paraísos fiscales del mundo, especial, pues, para que políticos y gente dedicada al bajo mundo del hampa puedan depositar sus capitales lejos de la vista de las autoridades hacendarias.

Con todo y la escasa población andorriana, al gobernador Del Mazo se le ocurrió que podría hacer rendir su “ guardadito” e invertirlo, según él, en un negocio de aparcamiento al que habría sido invitado por una empresa de la localidad y así diciendo, empacó su morralla de apenas 1. 5 millones de euros y por aquello de no te entumas, los depositó en una institución bancaria del lugar, especialista en el “ chaca chaca con Ariel”, o lo que es lo mismo, el lavado y blanqueo de dinero, sin mucho esfuerzo.

Bueno, al menos eso es lo que se vio obligado a declarar ahora que los colegas del diario El País le comprobaron que, en efecto, que si es dueño de esos 1. 5 millones de euros, algo así como 32 millones de pesos, cantidad que, aquí entre nos, es la que se echa a la bolsa el angelito éste, pero cada quince días, lo que mueve a pensar que esto podría ser la punta de un iceber que podría llevar a los sabuesos de la Fiscalía y el SAT, por otros muchos paraísos fiscales.

Bueno, como dijo alguien por ahí, esos 32 millones de pesos ya los maneja entre sus ahorritos, cualquier alcalde de algunos municipios sonorenses con todo y que apenas no cumplen su primer año de gobierno.

De ahí que tampoco cabe la expresión usada por el diario español cuando dice que el caso de Alfredito del Mazo, “ cimbró” a la clase política del país ante tal noticia. Se cimbraron, si, --- por no decir más feo --- pero las mandíbulas del respetable con tanta risa, a sabiendas de los miles de millones de dólares que manejan no digo en Andorra, sino alrededor del mundo esta gente, delitos por los que nunca ha pasado nada, como tal fue el caso del tío de éste y de Peña Nieto y ex gobernador, también del Estado de México, ( territorio que tienen explotando ya, hace más de 90 años en forma ininterrumpida, bajo las siglas y la complacencia del PRI ) Arturo Montiel, cuya misma clica le mandó publicar en primera plana de conocido diario de la Ciudad de México, una foto a todo color en donde Montiel aparece entrando en un chalet de su propiedad, por rumbos de la riviera francesa, con tal tino, la tal publicación de marras, que ya nunca se ha vuelto a saber que don Arturo insista en sus alocadas pretensiones.