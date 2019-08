El incierto futuro de Ana Guevara

La Delegación de Deportistas Mexicanos en los Juegos Panamericanos de Lima, Perú, ha logrado hacer –hasta el momento– un destacadísimo papel al registrar un nuevo récord para una competencia de esta categoría fuera del país, de más de 25 medallas de oro, lo que le coloca en el tercer lugar de la tabla general que encabeza Estados Unidos.

Con estos resultados, México le está compitiendo a Brasil la segunda posición, porque aún faltan los días de esta semana donde seguramente la cosecha azteca seguirá siendo muy generosa.

Estos resultados, inesperados para un Gobierno miserable con sus deportistas, motivaron al presidente López Obrador a anunciar que el dinero que se recaude con la venta de la lujosa mansión del chino-mexicano Shenli Ye-Gon (algo así como 150 millones de pesos) será repartido de manera directa a estos atletas que han puesto muy en alto el nombre de nuestro país ante el mundo, a pesar de todos los obstáculos que han tenido qué superar.

Y, desde luego, quien se muestra muy orgullosa de sus paisanos competidores en Lima, es la titular de la Conade, Ana Gabriela Guevara, nuestra ‘exgacela’ sonorense, muy a pesar de que su augurio en estos juegos panamericanos era muy diferente. Ella admitía como una aspiración la posibilidad de que la Delegación Mexicana alcanzara las 19 medallas de oro, segura de que los deportistas no habían mostrado dar el ‘extra’ en cada disciplina.

Ahora, no puede ocultar su admiración y ‘apantallamiento’. Sin embargo, su jefe en Palacio Nacional sabe perfectamente que el panorama esperado fue altamente rebasado por nuestros paisanos y que bien vale la pena apoyarlos buscando que lleguen a las olimpiadas de Tokio en mejor forma y motivación.

La gran pregunta aquí para el presidente López Obrador, es si esa motivación irá de la mano de Ana Guevara. El solo hecho de anunciar que habrá apoyo para deportistas pero sin intermediarios, dibuja una enorme desconfianza en la Conade y en las federaciones deportivas.

Finalmente, Andrés Manuel López Obrador deberá tomar una decisión respecto al futuro de Ana Guevara, quien mantiene cuatro carpetas abiertas en su contra en la Secretaría de la Función Pública por ‘dudas’ en el manejo administrativo de la dependencia a su cargo y una solicitud de la Comisión del Deporte de la Cámara de Diputados para que renuncie a la titularidad de la Conade y recupere su curul como legisladora federal.

Sin duda, alienta al pueblo sonorense el interés mostrado por el presidente de la República (una vez enterado de la violencia desatada en Sonora) al ordenar una reunión en Guaymas para la próxima semana con la presencia de los titulares del Gabinete de Seguridad Nacional y las autoridades locales encabezadas por la gobernadora del Estado, para coordinarse y aterrizar estrategias que busquen la recuperación de la paz y la tranquilidad en nuestra región… Destaca el hecho de que la sede de esta reunión sea Guaymas, el vecino Puerto golpeado salvajemente por el crimen en los meses recientes… Esta reunión será presidida por el secretario de Seguridad y paisano, Alfonso Durazo, así como Claudia Pavlovich y los secretarios de la Defensa y de la Marina Armada de México… No… El presidente de la República estará en Hermosillo hasta el siguiente día de la fecha en que rendirá su Primer Informe de Gobierno en Palacio Nacional, es decir, el 2 de septiembre, con dos puntos torales en su agenda: Inauguración de la carretera de 4 Carriles y una entrevista con papás de las víctimas de la Guardería ABC… Esto último es muy factible, no así la inauguración de esta célebre carretera que no podrá estar terminada para esa fecha.

Los funcionarios y empleados del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana que han sido despedidos por cuatro consejeros, sin finiquito alguno ni pago de sus últimas quincenas, aseguran que la presidenta de este organismo, Guadalupe Taddei Zavala, se ha opuesto a este despido y así lo hizo constar con su voto en la sesión del consejo general… Lo que sí ha trascendido es que esos cuatro consejeros que levantaron su mano para decirle adiós a 40 compañeros (Núñez, Jashimoto, Kitazawa y Rodarte) no se mandan solos y hasta hay quienes aseguran que detrás de todo esto está la mano del ‘padrecista’ y hoy legislador ‘morenista’, Sergio Gutiérrez Luna, a quien, además se le ha abierto la puerta en una amplia oficina de Palacio de Gobierno.

Pues no quedó más remedio por parte del Sindicato de Operadores del Transporte Público en Hermosillo, que emplazar a huelga a los nuevos concesionarios de ese servicio ante la falta de cumplimiento de contratos previamente firmados y convenidos en gran acuerdo público… Apolinar Castillo Valdez, dirigente sindical, expuso que las empresas Movilidad Integral y Administración Corporativa nomás no han respetado las cláusulas del contrato colectivo de trabajo, acción que ha desestabilizado a cientos de trabajadores… Si no hay acuerdo con los nuevos concesionarios del transporte público en Hermosillo (el propietario es el empresario capitalino Jesús Padilla Zenteno) la huelga estallará mañana viernes, lo que significa que el transporte en la capital de Sonora podría ser paralizado con las consecuencias conocidas para miles de usuarios.