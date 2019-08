El instituto estatal electoral y la cortina rumbo al 2021

El problema suscitado esta semana entre Consejeros del IEE por el despido de trabajadores es solo una cortina, lo que realmente está en juego es el 2021, el PRI y PAN, controlan el organismo, el año que entra vence el termino de 3, y se sumara Morena en la búsqueda de tomar el control, eso es lo que hay de fondo.

En lo del despido de 40 trabajadores, primeramente hay que tomar en cuenta que en el Instituto hay un exceso de personal, fue producto de negociaciones entre el PRI y PAN, se crearon direcciones y Sub direcciones para dar cabida a los compromisos e intereses de ambos partidos, esa es la realidad.

Si los van a correr, pues órale, pero sin socavar sus derechos, no les pueden pagar en plazos los finiquitos, y el detalle es que el año que entra cuando arranque el proceso electoral, van a recontratar, de acuerdo a como quede la baraja en la renovación de Consejeros, y que partido asuma el control.

Con motivo de este problema y división, una Consejera, Claudia Ruiz, renuncio en plena Sesión, y con ello a una dieta de 90 mil pesos mensuales, que pidió se reparta entre el personal que quieren despedir, una actitud que pocos pueden tener, que demuestra a una mujer de principios y solidaria, y mis respetos para ella, mostro congruencia e independencia, y no quiso ya ser cómplice de lo q se viene.

Y señalo esto, porque, el pasado viernes en entrevista de radio que tuvo con el periodista, Juan Carlos Zúñiga, aparte de la relatoría de lo que estaba pasando en el organismo electoral, hizo un señalamiento, que se estaba construyendo ya una candidatura independiente, que está creciendo, que se ve fuerte y van contra eso, no dio el nombre pero es obvio que se refería al empresario cajemense, Ricardo Bours.

Así que está cantado este asunto, van a ponerle trabas, mas de las que ya tienen, a las candidaturas de esta vía, algo que, Bours, ya lo sabe y lo ha expresado de antemano, ya lo tiene medido y contemplado, aun con esto, el seguirá trabajando en el proyecto, que ahí va, sin hacer mucho ruido, tejiendo fino, Cajeme, decidió el triunfo del PRI, y el 2021 igual, quien se lleve esta plaza, se llevara la gubernatura.

Denuncia

El viernes por la noche la Gobernadora, Claudia Pavlovich, interpuso denuncia ante mantas y amenazas, no es la primera vez, en contra de un grupo delictivo, no me van amedrentar señalo, y actuó en consecuencia.

Ahora el reto es para la autoridad estatal y el apoyo que reciba de las autoridades federales, al igual que militares y de la Marina, algo que seguramente vera en privado en, Guaymas, el próximo martes, cuando se de la reunión de Seguridad, donde estará, Alfonso Durazo y los titulares de la Defensa y Marina.

Y no nomas su caso, se verá el contexto de lo que está sucediendo en Sonora y todo el país; por lo pronto veremos cómo se trabaja en esta carpeta, no es cosa menor que la titular del Poder Ejecutivo, haga una denuncia de este tipo, es un reto para la; AMIC, Fiscalía, Secretaría de Seguridad, resolver esto, no puede quedar esto en denuncia archivada y en lo mediático.

Payasadas

Concuerdo con el dirigente del PRI, Ernesto De Lucas, en que son unas “payasadas” la mal llamadas “Mesas de la Paz”, que de eso no ha tenido nada de resultados, más que de una guerra en dónde se han dado muchas ejecuciones, focalizados en delitos dolosos relacionados a luchas de grupos de la delincuencia, peo dónde también han abatido a gente inocente.

Como bien dice, De Lucas, esas reuniones solo sirven para la foto y comunicado, y es cierto, chequen la fotos, y hay personas que no debe estar en ese tipo de reuniones, que deben darse en total secrecía, y no andar después dando boletines, ni andar subiendo fotos de filtros que ponen en las calles para revisión, mucho se han de asustar los delincuentes ¡por favor!

Reventar casas de seguridad, como las que se dieron recientemente aquí en, Obregón, donde capturaron a 13, y un par de ellos, fueron los que asesinaron al niño de 4 años y su Papá, es lo que se necesita, ahí se nota que hubo un trabajo de inteligencia por parte de policía federal y estatales, por razones obvias, la policía municipal está fuera de los operativos

Para efectos de la reunión el próximo martes, lo importante es lo que la Gobernadora, Claudia Pavlovich, junto con el titular de Seguridad, David Anaya y la Fiscal, Claudia Indira Contreras, vean y acuerden en lo privado con , Alfonso Durazo y los Secretarios de Marina y Defensa.

La reunión ya con los Alcaldes, y lo q se diga ahí e que “ahora sí, van con todo” es para efectos mediáticos, fotos para redes sociales, todos sonrientes y comunicado respectivo, lo que quiere la sociedad y sectores, es paz y tranquilidad, esperemos ahora si resultados en el corto y mediano plazo.

Se cierra el cerco

Y a propósito de denuncia, cayeron agentes de la AMIC con citatorios en varias dependencias del Ayuntamiento de, Navojoa, esto como apoyo a autoridades federales que han iniciado investigaciones como resultado de una denuncia que interpuso ante el propio Presidente, Andrés Manuel López Obrador, una periodista local, Connie Peraza.

Creo que con esto ahora sí deben preocuparse los presuntos involucrados, incluida la propia Alcaldesa, Rosario Quintero, quien al parecer estaba en la Ciudad de México, en gestiones…o intentado salvar lo que se le viene, se le cierra el cerco.

Y en esto, está sola; MORENA, Regidores, se han deslindado de ella, y ya ni decir del CEN Nacional, y el propio Presidente quien dio la orden de que se investigara los presuntos actos de corrupción

Controversia

Vaya controversia que ha suscitado la iniciativa de la diputada de MORENA, Yumiko Palomarez, no tanto por lo de los matrimonios igualitarios, sino que metió, aunque ella lo había negado en entrevistas, lo de que parejas del mismo sexo puedan adoptar.

En lo personal respeto lo que quiere hacer la legisladora y MORENA, lo que han aprobado ya varios Congresos locales, pero no lo comparto, creo que en, Sonora, hay más gente que va en cintra de esa iniciativa, que a favor, son grupos minoritarios los que la apoyan.

¿Discriminación? De ninguna manera, están en su derecho, pero el concepto de familia está bien definido, hombre y mujer se unen en matrimonio y procrean hijos, esa es la familia, no tiene vuelta de hoja.

Recientemente un Juez de, Kentucky, en EUA, negó adopciones a parejas de mismo sexo, porque el derecho natural de un niño es que sea adoptado por lo que perdió, madre y padre, no es un producto para para satisfacer; anhelos emocionales, ideológicos o políticos, y le doy y creo también muchos, la razón.

Al Presidente de, Rusia, Vladimir Putin, se le acusa de ser homofóbico, y la respuesta de él, contundente, “ Aquí a nadie se le persigue por sus preferencias sexuales, pero por ningún motivo voy a permitir que se adoctrine a niños desde pequeños, hasta que cumplan 18, ahí ya que decidan qué hacer con su sexualidad.

Nomás imaginen lo que sería de niños que fueran adoptados por parejas del mismo sexo ¿Cómo creen que los educarían y encausarían? Pues como ellos, aprovechando que un infante no tiene capacidad de discernimiento, y eso no se puede permitir como sociedad

Para la diputada del PAN, Alejandra López Noriega, lo de los matrimonios igualitarios debe ser bajo la figura de un Contrato privado, esa es su postura y espero que sea la de, Gildardo Real, y Eduardo Urbina, y no a la posibilidad de que adopten.

Hago un llamado a los diputados del PRI, Armando Alcalá y Rogelio Díaz Brown, a que recojan el sentir de los cajemenses, de sus familias, ambos las tienen, tienen bien definido el concepto de lo que es un matrimonio y la familia, en lo personal, creo y espero que votaran en cintra de esta iniciativa y porque sea modificada

Creo que la Gobernadora, Claudia Pavlovich, como mandataria respeta la pluralidad que hay en l Congreso, pero como esposa, madre, y como primera priísta en la entidad, no estará ajena a esto, al igual que el dirigente, Ernesto De Lucas, es de gran trascendencia el sentido el voto del PRI y PAN, cuando esta iniciativa baje a pleno a votación, los votos de ambas fracciones serán claves

Agua

El domingo pasado tuve la oportunidad de estar en un encuentro con el Diputado, Feliciano Flores, presidente de la Comisión de Recursos Hidráulicos de la Cámara de Diputados, junto con el diputado, Jorge Russo, el Vocal de la CEA, Sergio Ávila, y el productor, Juan Gerardo Gándara.

El legislador vino a, Hermosillo y después a Ciudad Obregón, a presidir un par de Foros ya que se están contemplando modificaciones a la Ley de Aguas, y en se sentido le hice ver que había resquemor e incertidumbre entre productores ante la posible centralización del agua y desaparición de Distritos de Riego.

El me respondió que la cosa no iba por ahí, yo también soy productor me dijo, y al parecer la Directora de CONAGUA, Blanca Cisneros, es la misma posición, es imposible que la dependencia absorba el manejo del agua de los Distritos de Riego del país, en pocas palabras, van por cambios, pero los Distritos de Riego seguirán igual.

El problema que veo es en la políticas que quiere implementar el Presidente, Andrés Manuel López Obrador, quien quiere centralizar todo, pero pues el hecho de que el diputado, Flores, este recorriendo entidades y pulsando el sentir de productores, ayuda, da cierta certeza de tranquilidad.

Estuvo aquí en, Ciudad Obregón, y le fue dada a conocer la radiografía por parte del Abogado, Alejandro Olea, en reunión sostenida en La Palapa del DDRY, de cómo están los asuntos de Amparos contra el trasvase de agua a Hermosillo de la Presa El Novillo a través del Acueducto, visito la Presa El Oviachi, y dio cuenta del nivel en el que está el embalse, al igual que la del Mocuzari, en,Navojoa, donde sostuvo reunión con productores del Distrito de Riego del Mayo, al igual que se reunió con Porcicultores, o sea pues, productiva la gira ya veremos en el futuro que cambios son los que se vienen en la Ley de Aguas.

Y como siempre, no faltan los prietitos en el arroz en la gira vinieron por parte de la diputada, Wendy Briceño, quien opero para que algunos personajes no hicieran el uso de la voz, tal fue el caso del Vocal de la CEA, Sergio Ávila, quien no pudo intervenir en, Hermosillo, e intentó hacer lo mismo aquí en, Cajeme

¿Por qué? porque para la legisladora los productores son unos terratenientes, acaparadores de apoyos, y ella, junto con el diputado plurinominal, Marco Antonio Carvajal, un jubilado, que al igual que ella, no conocen del tema de agua y menos de políticas agropecuarias, pero como son “chairos” están en cintra de que se apoye a productores, más que a los campesinos, y es obvio que están favor de que se centralice hasta el agua.

Bien por el diputado, Jorge Russo, tanto en Hermosillo, como aquí en, Cajeme, su tierra, se la ha estado jugando y rifando por el productores, mientras que los diputados federales; Javier Lamarque, Hildelisa González, ni las manos han metido por productores del Yaqui y Mayo, y en los otros Distritos igual, ninguno los diputados federales de MORENA, han hecho algo por productores, y sumo a ellos al Senador, Arturo Bours, quien por lo visto eta convencido de la 4T y el cambio d régimen.

Desplegado

En momentos en que el sector agropecuario debe mandar señales de unidad, es de extrañar el desplegado que mando publicar, Aquiles Souque, denunciando supuestas irregularidades de la pasada administración del ex dirigente del Distrito de Riego, Antonio Fornes, con quien al parecer tiene diferencias, y se dieron un agarrón en días pasados.

El detalle que me hizo ruido, primero; es que el desplegado lo firmó el solo, no tuvo el apoyo de Módulos, ni de Uniones; segundo; si el considera que hubo irregularidades ¿Por qué hasta ahora la denuncia? Tiene el “Kilon” años en el Distrito de Riego, en el Consejo y puestos directivos ¿Y hasta ahora da cuenta? Ahí hay una incongruencia.

Si hubo irregulares, que no lo dudo, en lo personal en columnas cuestione actos de, Fornes, pero sacar trapos en una semana donde se tuvo la visita de diputados de la Comisión de Recursos Hidráulicos, de “mala leche” el desplegado, y es obvio que hay malestar de productores.

Veremos cómo resuelve este asunto el Dirigente del DDRY, Miguel Anzaldo, junto con el dirigente de AOASS, Baltasar Peral, pero todo parece indicar le tomaron la palabra, porque el “Kilón” anuncio que renuciaría a la Tesorería, así que habrá uno nuevo

Por cierto, en cuanto a precipitaciones, ha llovido, pero no como el año pasado, a ver cómo termina el periodo y como va a quedar la programación ciclo 2019-2020