El menudo en la casa del “Palillo” Villanueva Castelo: una tradición que no muere

NO CABE DUDA QUE HAY costumbres que no cambian y se convierten en tradiciones.

Una de ellas es que los políticos aprovechan las vacaciones de Semana Santa para retroalimentarse energéticamente y volver a la brega diaria con bríos renovados.

Esta Semana Santa que recién pasó, no ha sido le excepción.

Chairos y fifís, priístas, morenistas y demás “liberales” y “conservadores”, recargaron sus pilas y, de entrada, cada quien reinició actividades con acciones impensadas. Algunas, verdaderamente amenazantes.

Por ejemplo, el presidente del Gobierno de la Cuarta Transformación, abrió la mañanera de ayer embistiendo a ISABEL MIRANDA DE WALLACE.

En lo que pareció ser un acto montado, la periodista de una agencia extranjera, GUADALUPE LIZÁRRAGA, se quejó ante LÓPEZ OBRADOR de que estaba siendo amenazada por la señora de Wallace porque ha publicado, desde 2014, una serie de trabajos de investigaciones en las que Wallace es presentada como una mentirosa con el caso del supuesto secuestro de su hijo HUGO ALBERTO WALLACE MIRANDA.

Hay muchos detalles que están aflorando. Verbigracia: que la señora le cambió el nombre a su hijo, que está vivo, que los hombres que fueron detenidos como presuntos autores del secuestro, son inocentes, que fueron torturados y que la señora de Wallace entraba y salía como Pedro por su casa a la sala de interrogatorio de la Policía Federal, donde los inculpados estaban siendo torturados.

En 2014, estas acusaciones, que fueron publicadas en la revista Proceso, casi al mismo tiempo que ANABEL HERNÁNDEZ publicara otro reportaje en la misma dirección, no fueron tomadas en cuenta por las autoridades.

Pero ayer, en un acto que parece haber sido montado exprofeso, la periodista GUADALUPE LIZÁRRAGA, sí fue escuchada por el presidente López Obrador.

Con su locución a pausas, dijo que fuera a ver al subsecretario de Gobernación para los Derechos Humanos, ALEJANDRO ENCINAS, para que juntos analicen el caso y entreguen la información a la Fiscalía General de la República.

Como digo: no hay duda de que a doña Isabel se le viene el Estado encima.

Particularmente, yo he sido crítico y admirador alternadamente, de la señora de Wallace. No es, no ha sido, una actitud ambivalente de mi parte. Ha sido por razones de objetividad y de congruencia.

Ha despertado mi admiración —como la de millones de mexicanos en su momento— cuando a principios de este siglo dedicó su tiempo y su dinero a investigar la desaparición de su hijo Hugo Alberto. Puso espectaculares en distintos puntos de la zona metropolitana con las efigies de los presuntos secuestradores.

Uno tras otro, fueron cayendo en manos de la policía.

Eran los tiempos de FELIPE CALDERÓN. Los tiempos, también, de GENARO GARCÍA LUNA, el poderoso secretario de Seguridad Pública Federal.

Los supuestos secuestradores, fueron inculpados y declarados confesos.

Pero antes de terminar el sexenio calderonista, se supo que un hijo de la señora de Wallace trabajaba de asesor de Genaro García Luna.

Luego afloraron otras cosas no menos difíciles de entender. Que doña Isabel era una próspera empresaria. Que era dueña de varios colegios en la Ciudad de México. Que también lo era de otros negocios. Y bueno, un sinfín de cuestiones que la presentaban como una persona inmersa en el tráfico de influencias.

Esta es una historia para la tristeza. Son los claroscuros de una mujer que le robó el corazón a muchos ciudadanos.

Luego, en 2014, los reportajes de ANABEL HERNÁNDEZ y GUADALUPE LIZÁRRAGA en Proceso.

Cruzo los dedos para que estas imputaciones que se la hacen a la presidenta de la Fundación Alto al Secuestro A.C., no sean ciertas.

Por lo pronto, lo que sucedió ayer en la mañanera de López Obrador, tiene aristas de desconfianza porque no había necesidad de que Lizárraga se lo pidiera al presidente, cuenta habida de que ella es cercana a ALEJANDRO ENCINAS, como lo prueba una fotografía que fue exhibida ayer mismo en el programa de CIRO GÓMEZ LEYVA, donde aparecen, abrazados, Encinas y la periodista Guadalupe Lizárraga.

Hay barruntos de tormenta en lontanza, pues.

En fin.

DE AQUÍ, DE ALLÁ Y DE MÁS ALLÁ

¡OH, LA LÁ! LEVANTÓ AMPOLLA en redes sociales, ayer, un tuiit, acompañado de una fotografía, que el gobernador de Campeche ALEJANDRO MORENO CÁRDENAS, ‘Alito’, hizo circular por todo el país…

¿Qué fue lo que llamó la atención?...

Bueno, como usted bien lo sabe, Moreno es uno de los dos más fuertes aspirantes a la candidatura a la presidencia nacional del PRI…

El otro es JOSÉ NARRO ROBLES, luego está la yucateca IVONNE ORTEGA, el oaxaqueño ULISES RUIZ y por ahí otros dos…

El caso es que ayer ‘Alito’ causó cierta convulsión entre los priístas de Sonora, con su tuitt y, sobre todo, con la foto…

El texto reza así: “Platicando con mi gran amigo Eduardo Bours, exgobernador de Sonora. Haciendo equipo por México. ¡Un gustazo!”…

En la foto, ante la mesa de café, Alejandro Moreno y Eduardo Bours, sonriendo ante la cámara…

Como verá usted, los campos se van delimitando, los grandes actores del priísmos salen a mostrar sus preferencias políticas y a ver de qué cuero salen más correas…

El tiempo lo dirá…

MIENTRAS TANTO, ACÁ, EN CAJEME, todo está listo para el desfile de El Día del Trabajo, que lo es de la clase trabajadora urbana, con el simbolismo que ello encierra…

En Ciudad Obregón existe una antigua tradición: muy temprano, entre seis y seis y media de la mañana, cientos de trabajadores se reúnen en la casa de quien fue un connotado líder cetemista, FRANCISCO (El Palillo) VILLANUEVA CASTELO…

Doña ESPERANZA SALAZAR, su esposa, se encargaba de preparar grandes ollas de menudo, un desayuno muy a la sonorense, con harto chiltepín rojo y seco, limón, cebolla y cilantro verde picado…

Infaltable el café de talega y, sobre todo, la amable anfitrionia del matrimonio Villanueva-Salazar…

A la muerte de ‘El Palillo’, doña Esperanza y sus hijos Pancho y Luis, continuaron con la tradición…

Este día, no será la excepción…

La gente de un amigo de la familia, hermano por oriundez de Pancho, el licenciado ANDRÉS SALAS SÁNCHEZ, toma la batuta y, aunque él no estará presente por sus ocupaciones y obligaciones en México, su gente estará atenta, desde la seis de la mañana, para atender a los que asistan al desayuno…

Como todos los años, como siempre…

Vale, pues…

¡Y AGÁRRATE, GENOVEVA, QUÉ VAMOS A GALOPAR! Un pequeño escándalo provocó ayer un audio que circuló en redes sociales en el que dos mujeres platican sus confidencias muy entre amigas, y donde la figura central es la alcaldesa de Hermosillo CÉLIDA LÓPEZ….

Con un léxico absolutamente inapropiado en dos mujeres que se supone pasaron por una universidad —aunque la academia no garantiza nada—, una de ellas, MARIEN MARTÍNEZ, secretaria técnica del Ayuntamiento de Hermosillo, le cuenta a la otra que los últimos dos meses han sido un infierno para ella por la actitud despótica y prepotente de la alcaldesa…

La describe como una gobernante autoritaria que cree que sin ella Morena se desmorona…

