El mundo paralizado, líderes reaccionan… ¿Y AMLO?

El mundo prácticamente cerrado por el COVID-19, ante esto encomiable la reacción que han tenido presidentes, primeros ministros, quienes se están comportando a la altura de las circunstancias y ante la grave recesión económica, dada la paralización actividades, están tomando decisiones para apoyar empresas, empleos y familias.

Quiero recalcar la decisión que tomó una de ellos, el presidente de Francia, Emmanuel Macron, de apoyar con todo los recursos disponibles a; empresas, pagará sueldos para que no cierren, pagará luz, agua, gas y hasta los alquileres para que no desalojen de sus viviendas a ciudadanos, a familias, así es como se comporta un verdadero ‘líder’ ante esta crisis mundial.

El primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, también destinando miles de millones de dólares para apoyar a todos, empresas y ciudadanos para paliar las consecuencias de esta pandemia.

El Gobierno de Donald Trump, irá con un millón de millones dólares (un billón) para salvar a empresas y familias, al parecer el proyecto en el Senado es de dar 1200 dólares a cada ciudadano, y 2 mil 400 por familia para que sobrelleven la situación, mientras dure y estén sin trabajo y más de 300 mil millones a empresas.

Ahí están estos 3 ejemplos de dirigentes de presidentes que entienden la situación y aplicarán el dinero que pagan los contribuyentes para ¡ellos!, para salvarlos de esta crisis y pandemia que no alcanza sus puntos altos todavía.

CPA

A nivel estatal la gobernadora Claudia Pavlovich, ha impulsado una campaña “Quédate en casa”, que creo ha funcionado, solo dos casos positivos se han dado y el buen seguimiento que ha dado la autoridad de salud que encabeza Enrique Claussen, ayuntamientos, ciudadanos y así deben seguir las cosas.

En lo económico, la gobernadora anunció un paquete de medidas y estímulos fiscales para Pyemes, quienes son las que más están resistiendo, descuentos y recursos por un monto de 1300 millones, para no dejar de pagar a contratistas y proveedores.

Sin lugar a dudas, una buena decisión, seguramente la gobernadora, quisiera apoyar con más, pero esto ya compete al Gobierno Federal, pero ya estamos viendo la actitud pasiva del presidente y hasta la prohibición del Sector Salud federal para que laboratorios privados realicen pruebas de COVID. ¿Qué quieren ocultar?

¿Y MÉXICO?

Mientras líderes del mundo toman decisiones para apoyar a empresas, familias, trabajos, el presidente Andrés Manuel López Obrador, nos salió que con honestidad, con combate a la corrupción y con la estampita de “detente” el coronavirus, va a desparecer, ahí nomás para que vean la clase de ‘líder’ que tenemos, que pena, que vergüenza.

¿Y en lo económico? Ningún anuncio, ningún apoyo, nada, AMLO con sus becas clientelares y a empresas, trabajadores, familias, que salgan como puedan, por lo visto.

¿Saben por qué no anuncia? Porque ya se acabó, entre Pemex y sus programas los fondos de contingencia, solo le quedan las coberturas de petróleo, cuyo precio por barril se derrumbó, anda como en 18 dólares barril la mezcla mexicana, o sea el PEF 2020, ya valió un cacahuate en los próximos meses Estados y municipios lo van a resentir, bajarán las participaciones… al tiempo.

Así que más vale al secretario de Hacienda Arturo Herrera, haga ver a AMLO lo que viene, al igual que la AMB que preside Luis Niño de Rivera, tomen decisiones en apoyo a sus clientes porque si la contingencia dura no habrá dinero para pagar créditos empresariales y particulares, hipotecarios, automóviles, ni tarjetas de crédito… ni nada.

Se viene una contracción en la actividad económica, así que más vale que Hacienda y banqueros tomen el ejemplo de otros países, de lo contario, también se los llevará la pandemia.

Y mientras el presidente de manera irresponsable continúa por sus giras por todo el país, poniéndose en riesgo a él y a todos sus fieles, lo peor está por venir y no le importa. ¿Cuántos muertos habrá en el país ante irresponsabilidad de tomar acciones del mismo presidente? ¿Cuánta afectación a la economía su inacción?

De acuerdo a la ONU, unos ¡25 millones!, perderán su empleo ¿cuántos e México? ¿Cuánto le tocará a Sonora?

PEÑASCO… MUNRO

Esta semana se dio una reunión de la gobernadora Claudia Pavlovich, con alcaldes en donde se tomaron decisiones, algunas drásticas, necesarias, como cerrar playas, el alcalde de Peñasco, ‘Kiko’ Munro, no asistió, ya sabía por dónde venía la cosa y traía la presión de prestadores de servicios, sobre todo quienes lo apoyaron en campañas.

Pues se tomó la decisión de cerrar playas, esta semana tuvo lugar el 'spring break” en espera de 26 mil turistas, la mayoría de jóvenes de Arizona, quienes se meten y fuman todo lo que pueden y hacen desmanes y medios, para Semana Santa se tiene o tenía programada la visita de 80 mil turistas.

Bueno, pues, ‘Kiko’ Munro, no tenía pensado cerrar las playas y ante esto vino la reacción del Gobierno del Estado a través del secretario de Salud Enrique Claussen, quien lo tildó de “muchachito” irresponsable y las consecuencias y cargos de conciencia serían para él.

Obvio que el Gobierno Estatal, no se quedaría con brazos cruzados, operaron y entró en acción la Guardia Nacional y el Ejército, quienes hicieron acto de presencia y Munro, tuvo que recular y hasta se aventó un “road show” hablando a medios, de todos lados para atemperar las reacciones, sobre todo en redes sociales, contra su persona.

Deben entender los alcaldes de centros turísticos y prestadores de servicio de San Carlos, Bahía Kino, Peñasco, aunque se molesten y les pegue en lo económico, que estamos viviendo una emergencia mundial, una pandemia y no pueden recibir gente, es duro pero es la realidad, las recomendaciones y contingencia sanitaria se deben de acatar.

Así que para las próximas vacaciones de Semana Santa, solo quienes tengan casa o renten podrán ir a balnearios y estar aislados, no significará que estén en la playa, no se permitirá.

FALTA DE TACTO

El viernes por la tarde-noche, un periodista subió a su cuenta de red que se venía una fractura dentro del PRI, un quiebre con el gobierno de Claudia Pavlovich, propiciado por supuestos malos oficios del secretario de Salud, Enrique Claussen y el secretario técnico Pano Salido.

A la hora, el propio dirigente del PRI, Ernesto ‘Pato’ de Lucas, subió un tuit en su cuenta, señalando un supuesto contubernio entre el Gobierno Estatal y Ayuntamiento en cuanto a filtros policiacos que se pusieron para conminar a la gente a que se fueran a sus casas y que ojalá tuvieran la visión para que estuvieran doctores y realmente fueran eficientes, obvio todo esto con dedicatoria para la alcaldesa Célida López y secretario de Salud, Enrique Claussen.

El detalle es que el ‘Pato’ puso un hastags, uno, Sí a la Salud y otro, No a la Mordida, cuando bares están cerrados y restaurantes casi vacíos, la gente no anda tomando en la calle, solo en sus casas.

Y el revire vino por parte de Claussen, al subir un tuit con foto de un filtro en el que estuvo con la alcaldesa Célida López y con un mensaje para De Lucas, de “gracias por el consejo, aquí estamos con doctores, como lo solicitaste”… cachetada con guante blanco.

En lo personal aprecio al ‘Pato’ creo que es un tipo inteligente con trayectoria, innovador con capacidad y oficio, respeto lo que dijo, al igual que lo señalado por el periodista, pero no lo comparto, estuvo fuera de lugar, no es el momento para este tipo de grillas, vivimos un momento grave de seguridad nacional y de salud pública, no fue el “timing” correcto, son momentos de solidaridad que no distingue colores partidistas.

REGLAMENTOS… VA PARA ATRÁS

En estos días, aprovechando la contingencia que no respetan en la Cámara de Diputados los de Morena se aventaron un “albazo” a una Ley Electoral que se aprobó en el 2014 y fue en el reglamento, extendieron hasta 4 periodos de reelección de diputados y dos de senadores, pero con algo adicional, que fue lo que generó controversia aunado a que no estuvieron legisladores del PRI, PAN y PRD.

Morena aprovecho su mayoría, para ni siquiera mandar a comisiones, obviaron todo, que los legisladores se pueden reelegir ¡si dejar su curul! o sea, utilizar recursos públicos para promoverse, de ese tamaño se la aventaron los de la transformación de cuarta, cabe hacer mención que MC votó en contra.

Ahora el dictamen pasa al Senado, pero ahí si Morena tiene un gran problema, necesita de MC y PAN para quórum, para poder validar esto, algo que no lo permitirá, ignoro la posición del PRI.

Así que para el próximo martes Ricardo Monreal, obligado a sacar este tema de la agenda en el Senado, lo mandan a Comisiones a la congeladora, porque nomás no va a pasar.

Claro que estamos de acuerdo en la reelección, en la carrera legislativa para los buenos legisladores, sí así lo deciden las elecciones internas y después electores en elecciones constitucionales, pero debe haber equidad, porque militantes y ciudadanos tienen derecho a buscar una diputación.

Aquí hago un ejercicio ¿ustedes creen que los 7 diputados federales de Morena en Sonora, se merecen reelección? ¿Qué han hecho Javier Lamarque, Hildelisa González y Heriberto Aguilar por sus distritos en el sur? ¿Qué productor agrícola va a votar por ellos?, por decir un ejemplo.

DENISSE

En días pasados Denisse Navarro, un liderazgo local, expriísta, señaló que tomó decisión de apoyar a MC y a su virtual candidato Ricardo Boers Castelo, a la gubernatura.

Esto lo subí a mi cuenta de red social con un agregado, una opinión personal de que veo en ella un excelente perfil para una candidatura a legisladora, y esto desató la inconformidad de uno y de algunos, obvio sé por donde vino la cosa, quienes mandaron a sus “troles” a responder y cuestionar la trayectoria de Denisse, lo cual veo como buena señal, cuando te pegan es que duele, y señal que vas bien y avanzas y esto para cualquiera.

Lo único que puedo decir, comentar, dar opinión a esos que se molestaron del MC o de donde sea, es que la decisión de Denisse, es de apoyar con todo al proyecto de Ricardo Bours Castelo, eso es lo prioritario.

Ya que Ricardo, tenga la candidatura, él junto con la dirigencia nacional y estatal, verá lo de perfiles que lo acompañarán, obvio él será “mano” y va a querer a los mejores hombres y mujeres en los puestos en disputa.

Ya lo dijo Ricardo, esto no va a hacer un asunto de “cuates, ni cuotas” sino de capacidades, de que lo acompañen en este proyecto los mejores ciudadanos y más en su tierra Cajeme, así que tranquilos, todo a su tiempo.

QUINTANA ROO

Hace unos días en el asunto de la calle Quintana Roo, la cual el alcalde Sergio Pablo Mariscal y el titular de Obras e Imagen, José Carlos Galindo, quieren pintar de rojo con fines económicos, perjudicando a negocios y familias, quienes no se podrían estacionar, hubo una señal interesante.

La diputada y coordinadora de Morena, Ernestina Castro, se sumó con los ciudadanos de ese sector, agarró la brocha y pintó de blanco una parte de banqueta, en claro mensaje de solidaridad con ellos y que reprueba las acciones del Ayuntamiento.

Familias y comerciantes de esa calle han sostenido reuniones, mesas de trabajo con funcionarios, pero es obvio que Mariscal y Galindo, están obstinados, están presupuestados dizque 12 millones para obras en esa calle, ya sabrán a donde van a ir a aparar buena parte de esos recursos.

El Ayuntamiento ha presionado a algunos para que digan que sí, a la “mancha roja” de seguro son beneficiarios de algún programa clientelar, pero la mayoría, arriba del 90 por ciento están en contra y tienen el apoyo de regidores, ya veremos en qué termina esto, pero la gente no se piensa dejar por las buenas… o las malas, para que esté enterado el que dice que tiene las “manos limpias”.