El muro central de una carretera

El muro central de la carretera que une a San Luis Río Colorado con Mexicali, ha impedido mayores accidentes.

El muro central que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes ha instalado y continúa instalando en el tramo Ímuris-Nogales de la remodelada carretera de Cuatro Carriles, estimula a los conductores a sentir mayor seguridad frente al volante.

¿Podría alguna autoridad responsable pensar en un muro central (de cemento) para la carretera que conduce de Hermosillo a Bahía de Kino, similar a las antes mencionadas?

Esta rúa se ha convertido en una auténtica carretera de la muerte. Quienes tienen por trabajo llevar el registro de los percances, podrían decirnos que la inmensa mayoría de las tragedias son causadas por encontronazos de frente o por invadir alguno de los conductores el carril contrario.

Han pasado años y más años y las críticas aumentan cada vez que muere gente. Este año 2019, el número de muertos ha rebasado las decenas. Hace un par de días, dos hermanos perecieron al ser impactados de frente cuando transitaban en motocicleta.

¿Cuándo habrá alguna autoridad de la esfera Federal, Estatal o Municipal que piense en la mayor seguridad de quienes viajamos al mejor balneario de la capital de Sonora, de gran parte de los chihuahuenses y de los vecinos de Arizona?

Ni siquiera está bien señalizada. Cientos de conductores piensan que es de cuatro carriles y esto también, es motivo para los accidentes fatales.

Quienes pueden hacer algo al respecto, en serio, ya están pecando de fríos, insensibles e indiferentes. Todos estamos expuestos a un accidente al transitar por esta carretera 100 Hermosillo, Bahía de Kino.

No importa si uno de los conductores no bebe alcohol, porque puede ser víctima de otro conductor que sí lo hace.

¿O quizá alguien espera alcanzar cierta cifra de muertes para actuar?

No me sorprendió el hecho de que el presidente López Obrador haya designado a un homosexual como nuevo secretario del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat)… Lo que me sorprendió fue el anuncio del nuevo funcionario –Víctor Manuel Toledo– en el sentido de que determinará nombrar al 50 por ciento del personal de esa dependencia con miembros de la comunidad “gay”… Pensé por un momento en que el perfil para ser nuevos burócratas federales en la Semarnat, no dependerá de su capacidad y preparación, sino de su condición y preferencia sexual… Por lo demás, el mismo Toledo se autonombró como el primer integrante de la comunidad LGBTI dentro del gabinete de Andrés Manuel… En lo personal considero que la capacidad de la persona no está condicionada a su homosexualidad.

La Secretaría de Hacienda anunció ayer por la tarde que las cuentas bancarias del exdirector de Pemex en el sexenio de Enrique Peña Nieto, Emilio Lozoya Austin, han sido “congeladas”, medida que se convierte en la primera, real y efectiva, en contra de funcionarios muy cercanos al exmandatario EPN… Días antes se había informado que Lozoya Estaba inhabilitado para ocupar cargos públicos por los siguientes diez años, a causa de actos de corrupción en el manejo de recursos públicos en su relación con otras empresas relacionadas con la paraestatal… Sin embargo, las críticas no se dejaron esperar porque consideraron una sanción leve para el exalto funcionario “peñanietista”… Sin embargo, el que se metan con las cuentas bancarias personales, eso sí duele.

El presidente del comité directivo estatal del PRI, Ernesto de Lucas, tiene la extraordinaria oportunidad de plantearse ante el renovado consejo político estatal de ese partido, la posibilidad de trabajar para obtener por sí solo los recursos para enfrentar la jornada electoral del 2021, dado que aquello de recibir apoyo del Gobierno ha quedado atrás y está proponiendo evitar el uso de los recursos públicos para mantener a los institutos políticos… No está mal… Falta ahora que se lo autoricen… Sería algo revolucionario y “menos institucional”.