El nepotismo en la “4t” con el aval del alcalde

Esta semana surgió otra información donde deja claro que la 4T en el discurso es una cosa y la realidad y prácticas son las mismas que criticaron del PRI, el Nepotismo, hoy representado por el diputado del VI Distrito, Javier Lamarque, y su esposa o pareja sentimental, Patricia Patiño, quienes tienen colocados a familiares directos en la Administración Federal, pero sobre todo en la local, avalado esto por el alcalde, Sergio Pablo Mariscal.

Así pues; hermanos, hijos, primos etc… de ambos personajes incrustados en la nómina gubernamental, y con muy buenos sueldos, remuneraciones, no cuestiono si son capaces o no, sino el acto de nepotismo, eso es lo que es, y en donde deberían tomar nota las autoridades correspondientes, lo que no harán. Pero queda aquí al desnudo de lo que es MORENA y su dizque cuarta transformación, puras palabras, y lo peor que tanto, Lamarque, como el alcalde, poco o nada han hecho por, Cajeme, esa es la realidad. Lamarque no hizo nada en el presupuesto para el municipio para este año, no se ha parado, ni se parará, en ninguna reunión de productores, ni aquí, ni en la Ciudad de México, el único que se la ha rifado es el diputado, Jorge Russo, bueno, ni el senador, Arturo Bours, ha apoyado las causas de los productores del Yaqui y Mayo, en lo personal muy extrañado por su actitud y falta de solidaridad, pero pues allá él. Eso sí, Lamarque, subiendo fotos a redes sociales de la Cámara de Diputados, o de que usa camión urbano, queriendo dar una imagen de que vive austeramente ¡Pamplinas!.

En fin la realidad ahí está, la ciudadanía ya se está dando cuenta, el tiempo pasará inexorablemente, y en julio del 2021, la población, sectores, con esa arma que es la credencial para votar, va a premiar o castigar a MORENA, muy probable lo segundo, por lo menos en el sur en; Cajeme, Guaymas, Empalme, Navojoa, Bácum, peor en este último municipio ante el vacío de poder, no se ven visos que rectifiquen sus alcaldes y legisladores.

CASETAS... NO SE ELIMINAN

Aparte de Nepotismo, otra falla del diputado, Javier Lamarque, fue en relación a la eliminación de las Casetas de Cobro de la 4 carriles, juró y perjuró que en 2 meses se quitarían, y esta semana en una de las mañaneras del presidente, desmintió la información, no se hará, se necesitan esos recursos.

Entonces con esto, los activistas que tienen tomadas las casetas, en la de Esperanza, hasta 4 grupos se han peleado por el boteo, están en la ilegalidad, y esto debe de parar, el MP y Policía Federal, debe ya retirar al “pueblo bueno” y acabar con este negocio que se traen.

Quienes sí están amolados, son los traileros, en Vícam, los Yaquis les ponen los conos enfrente, y 50 o 100 pesos tienen que dar ¿Y esto hasta cuándo también?

NO PIERDAN TIEMPO, NO CEDERÉ”

Ante las protestas de productores agrícolas del país, la de aquí en Sonora se llevó a efecto en “Fundición” donde convergieron productores del Yaqui y Mayo, el presidente, Andrés Manuel López Obrador, señaló que no cederá, no cambiará su visión de política agropecuarias. ¿Cuál es esta? Muy sencilla, entregarle recursos al campesino, al que siembra y levanta poco, con pagarles sus cosechas al doble o triple, y al que levante arriba de 100 toneladas de maíz o trigo, para AMLO es un productor “fifi” “neoliberal” que se las arregle con lo que marque el mercado.

Al pequeño productor AMLO le paga por justicia social, y porque como dijo aquél secretario de Agricultura, Manuel Bernando Aguirre, en la época de Echeverría, el campesino hay que tenerlo “jodido” y controlado para votar. Esa es la realidad, de fondo, de la política agropecuaria del presidente, el problema no es el secretario, Víctor Villalobos, ni funcionario de SADER, sino la elección del 2021, la 2024, el famoso cambio de régimen, que no es otra cosa que el Estado rojo, todo el centralismo de AMLO, el entregar dinero directo a la gente para que voten por MORENA, aunque se lleve al país entre las patas. Mientras se daban las protestas, el secretario de Agricultura Estatal, Jorge Guzmán, el dirigente de AOASS, Baltasar Peral, el dirigente de UCAY, Carlos Esquer, entre otros, sostenían reuniones con funcionarios de SADER encabezados por, Arturo Puente, para darle salida al pago el Ingreso Objetivo de productores del sur. La cantidad ronda en los 900 millones de pesos, que se supone saldrán de factoraje en una financiera con el aval de SADER, que esperemos ya se resuelva la próxima semana. Para programas asistenciales, con objetivos clientelares y electorales, si hay recursos, también para darle 100 millones de dólares a , El Salvador, miles de millones para la CNTE, pero resulta que no hay para pagar a productores, para quienes producen alimentos ¿Cómo está esto?. ¿Qué necesidad de que anden protestando? Y parece que van a seguir a nivel nacional, el presidente canceló la reunión pactada para la semana que entra, ya el diputado, Heraclio Ramírez, quien preside Comisión de Agricultura, anunció que para agosto vuelven los bloqueos a nivel nacional, y reuniones en entidades donde hay problemas, aunque esperemos que en estos días se resuelba lo de Sonora.

El detalle es que cada año será lo mismo, cuando el apoyo y subsidio es algo normativo y que se da en cualquier país; EUA, Canadá, Rusia, incluso hasta pagan para que no siembren, no importando si tienen 5, 10, 100 o 1000 hectáreas, ni tampoco importa el tonelaje, el apoyo y subsidio es parejo… y el presidente quiere que sea solo para el pequeño campesino. Por cierto AMLO hizo famoso al “Kily” Cruz, quien hizo uso de la voz en la protesta en Fundición, cuando señaló que un productor traía un buen reloj ¿Y qué problema con eso? hasta el mismo, Heraclio Rodríguez, al peguntársele, respondió “Si un productor es eficiente, tiene derecho a hacer con su dinero lo que crea conveniente”.

Ahora resulta que los productores eficientes no se pueden dar sus gustos, ni para sus familias, para eso trabajan, pero para el presidente, son “latifundistas” fifís etc… sigue con esa mentalidad de dividir y polarizar al país.

ALITO E IVONNE

Esta semana se tomó protesta a quienes serán coordinadores en la entidad de la campañas de; Alejandro Moreno e Ivonne Ortega, esta última si anduvo por aquí con su compañero de fórmula, José Encarnación “Pepechón” Alfaro, de “Alito” estuvo un representante.

Del gobernador con licencia de Campeche lo será el diputado, Jorge Villaescusa, y de Ortega, lo será, Próspero Ibarra, y que habrá “piso parejo” tal como señaló, Natalia Rivera, jefa de Oficina del Poder Ejecutivo, que así será el trato para los candidatos a asumir la dirigencia del PRI y así también actuó en consecuencia el dirigente, Ernesto De Lucas. Estuve en el Auditorio del PRI en la protesta de, Villaescusa, ahí lo que noté es o pude ser, la cargada, aunque también hay que reconocer que esa famosa estructura única del PRI, no se notó en la elección del año pasado.

El viernes en el Hotel Gándara, me tocó rueda de prensa de, Ortega y Alfaro, y presentación de, Ibarra, como coordinador, obviamente el mensaje y propuesta de la fórmula, que llevo años oyéndola, es la de un PRI de; puertas abiertas, que decidan las bases, no más decisiones cupulares, fuchi todo lo que huela a, Peña Nieto, etc… el rollo y chorizo de siempre, ahora con más ahínco, ante resultados electorales, y porque la marca anda en el 9 por ciento de preferencia con los ciudadanos. Lo curioso es que, Ivonne Ortega, llegó a la gubernatura de Yucatán, por una decisión cupular, y la carrera y puestos de, Alfaro, también producto de negociaciones y obvio, la mano del que “no manda” es de su granja, aunque él lo niegue, que solo es un buen amigo, tal como me respondió al preguntarle a, Ortega, si tenía el apoyo de él.

En fin, ahí andan ya Alito y Ortega, en campaña, creo que este arroz ya se coció, el gobernador con licencia, trae el apoyo de mayoría de gobernadores del PRI, y la realidad es que, Sonora, no pinta, ni es entidad clave para elegir nuevo dirigente, Alejandro Moreno, se la va a llevar y de calle la elección en agosto… al tiempo.

SEGURIDAD

En cuestiones de Seguridad, o… inseguridad, seguimos en la mismas, las ejecuciones relacionadas con crímenes dolosos continúan en Cajeme y Guaymas, (con todo y Guardia) que se suman a la incertidumbre policiaca en estos municipios ante el desarme de policías que no pasaron exámenes de control de confianza, y van andar con el ¡Jesús en la boca! por lo menos los que tengan cola que pisar.

Aunado a esto pues nuevamente aparecieron “mantas” aquí en Cajeme, y en otros municipios, y a la que sí noté muy asustada a como la escuché en entrevista radiofónica que le hizo el periodista Juan Carlos Zúñiga, fue a la alcaldesa de Guaymas, Sara Valle. Muy vagas sus respuestas en cuanto a seguridad, no trae información, solo que la Guardia Nacional ya está ahí, y que de plano trae seguridad, y recalcó que ella es una mujer y funcionaria honorable, maestra etc… pero pues la amenaza ahí está y para su cuñado incómodo. Y pensar que todo esto inició cuando policías municipales levantaron y entregaron a unos jóvenes de la región del Mayo, grave error del cual quedó constancia en video, con la delincuencia organizada no se juega, las consecuencias, pues ya las sabemos todos, varios policías abatidos, otros se fueron, varios han renunciado, y el dizque nuevo jefe de Policía, Lugo Durón, a quien le apodan el “Puntillas” ni sus luces, ¿Tierrita volada? a lo mejor.

DENUNCIA... O GOLPETEO

Hay una denuncia o golpeteo, en contra del regidor, Rodrigo Bours, en relación a una supuesta entrega con irregularidades en un fraccionamiento que es constructora de su propiedad construyó.

Que el asunto está en investigación, tan es así qu lo declaró el contralor, ‘Pepe’ Guerra, y que al término de la Sesión del pasado viernes, el “Pipigo” no quiso declarar al respecto.

Chequé este asunto con él, me hizo ruido, y me respondió que no evade nada, que el tema lo verá en Agosto ante la Comisión de Transparencia que preside, Graciela Armenta y, ante presencia de ciudadanos y medios de comunicación y punto. Ya veremos las explicaciones y su versión sobre estas denuncias, como también seguimos en espera de resultados sobre las denuncias que presentó el regidor y que el contralor, Guerra, nomás no dice nada.

El pasado viernes fue cuestionado por regidores, sobre ido por, Rosendo Arrayales, incluso el secretario del Ayuntamiento, Ascensión López Durán, no se salvó, ni el jefe de Policía, Francisco Cano Castro, y pues como siempre, respondiendo por la tangente, evadiendo, no cabe la menor duda, Guerra, utiliza mejor el “capote” que el valenciano, Enrique Ponce, y lo entiendo, entre; pactos, conflictos de interés, compromisos políticos, lo tienen amarrado, obvio con el aval y apoyo del acalde, Sergio Mariscal.

¡20 MILLONES!

Quisiera comentar lo que escribí en el semanario VALOR esta semana, dirigido a jóvenes y padres de familia sobre todo para quienes van a iniciar carrera profesional; la Robótica, Drones, Inteligencia Artificial, hará que se pierdan de aquí al 2030, alrededor e ¡20 millones! de empleos en el mundo.

México no será ajeno, con, sin, o a pesar de AMLO, que todo quiere que se haga a mano, van a desaparecer carreras como; Contabilidad, Administración, algunas Ingenierías, entre otras etc… también ya no habrá empleos de; cajeros, agencia aduanales, agentes de seguros, y en otros servicios, incluso en la Agricultura, robots separarán hortalizas en las bandas, drones fumigando, así que hasta la carrera de, Ingeniero Agrónomo, desparecerá, incluso Médicos se deben adaptar a lo que se viene... nuevas tecnologías.

Así que a tomar nota, de hecho el rector el ITSON; Javier Vales, me confirmó que esto es una realidad, ahí vienen cambios en planes de estudios, habrá que especializarse a lo que necesite el futuro, y olvídense a que vean a miles de empleados en fábricas, industria, lo que verán serán robots, todo automatizado, y el personal humano necesario, lo que vimos de ciencia ficción ya es una realidades, ya EUA y países de Europa, legislando en la materia, ahí viene ¿Y México? pues con este presidente y su 4T, volviendo a los 70.