El “ocotillo” de Guillermo Padrés, la amenaza que filtraron sus amigos y la “guerra” en redes

SUAVE LA VOZ, COMO CIUDADANO las palabras para no lastimarme, mi amigo al teléfono me dijo:

—Yo sé que tú escribiste eso por sentimiento, por solidaridad humana. Pero él, en el mejor de los casos, fue un imprudente.

—¿Y en el peor de los casos?

—Un soberbio, prepotente, alguien que desprecia a la gente además de malagradecido.

—¿Tanto así?

—Y mucho más. Un juez le concedió el beneficio de la libertad bajo fianza porque supuso que al salir de la cárcel no sería un peligro para la sociedad. Porque creyó que llevaría su libertad en paz, en el hogar, con su familia y que al menos mientras duran los juicios, no se metería en problemas políticos.

—¿Leíste lo que se dice en las redes sociales?

—Casi todo. Especialmente los tuits intercambiados entre Célida López y Lily Tellez. ¿A ti que te parecieron los tuits?

—Lo que más me gustó fue la postura de Célida López con respecto a su amistad con Guillermo Padrés.

—¿Por qué?

—Porque la percibí muy sincera, muy directa. Dijo que es amiga de sus amigos pero que sus amigos no le pertenecen. Que los errores de Guillermo Padrés los cometió él y por tanto él deberá afrontar las consecuencias. Pero que no dejará de ser su amiga por ello. Eso habla bien de ella.

—Caramba contigo. ¿Por qué siempre tienes que encontrar cómo justificar a los políticos corruptos?

—Te equivocas. Lo que pasa es que no veo todo en blanco y negro. Soy una persona de matices, de grises, de verdes y rojos.

—Como quién dice, no todo es del todo malo ni del todo bueno, ¿verdad?

—Exacto. Sin embargo, ahora me doy cuenta que mi primera impresión sobre ese audio que Padrés dirigió a sus amigos, no tenía nada de festivo. Fue un arrebato de rencor contenido en sus dos años y meses de reclusión.

—¿Odio contenido?

—Pues sí. ¿Qué es eso de decirle a sus cuates que tienen ocotillo de sobra y luego rematar con esas groserías que, lo confieso, en principio me parecieron festivas?

—¿Entonces no fueron palabras festivas?

—No lo fueron. Porque resulta que cuando mencionó lo del ocotillo erróneamente yo creí que se referí al ocote, que sirve para encender la leña en las rancherías.

—Bueno, el ocotillo es una planta que se da en el desierto al norte de Sonora. Es pariente del músaro, del sahuaro, muy espinoso. Es como un varejón delgado y alto que da flores muy bonitas y que los rancheros de la sierra norte la utilizaban antes para lanzar frases ofensivas.

—¿Cómo cuáles?

—No vas a poder publicarlo. Pero te doy una pista: se llama ocotillo, ¿no? Es delgada y alta y muy espinosa. Entonces, cuando un ranchero tiene coraje contra alguien, apela a esa palabra, el ocotillo, para ofender al rival. ¿Me entendiste?

—Completamente. Y por eso me siento ridículo. No interpreté bien sus palabras. Lo del ocotillo es una amenaza para quienes Padrés considera sus enemigos, tal vez para quienes le traicionaron a pesar de haberse beneficiado en su gobierno.

­­­—Su error fue pensar que esa bravuconada quedaría entre sus amigos, con los que tuiteó. O a los que les mandó el audio.

—¿Sabías que se rumora que en Morena Padrés tiene contactos y que se cree fue apoyado desde el poder para que saliera de la cárcel?

—Algo de eso escuche por ahí.

—¿Viste el video y la foto donde aparece Alfonso Valenzuela Segura abrazándolo al salir del Reclusorio Oriente?

—Claro que sí. ¿Cómo no verlo si fue de los primeros en recibirlo a la salida del penal? Además, después se tomó una foto con él.

—¿Cómo ves a Poncho?

—Yo no lo veo mal. De hecho, es una forma de ser suya, es parte de su naturaleza. No se le puede reprochar eso. Los que merecen el juicio de la historia son otros.

—Te soy sincero: yo todavía no entiendo bien a Padrés. Se asume inocente y en Sonora todos sabemos que no lo es. Una cosa es sentir compasión por él y otra que creamos que no medró con el presupuesto del Estado.

—Y luego está lo de Gisela Peraza, la sirvienta de los Padrés-Dagnino a la que el entonces Gobernador mandó a la cárcel porque ella, según acusó él, le había robado un guardadito de varios millones de pesos.

—Leí algo que ella dijo en el sentido que se siente amenazada por las palabras de Padrés.

—Yo también me sentiría amenazado. Y luego, lo del ocotillo. Tierrita volada.

Hasta aquí, caro lector, mi charla telefónica con mi cuate de Hermosillo.

Saque sus conclusiones.

En fin.

DE AQUÍ, DE ALLÁ Y DE MÁS ALLÁ

¡AH, CASI LO OLVIDABA!: el señor CASIMIRO HERNÁNDEZ, envió un tuit en el que abunda en el tema del Ocotillo. Textual:

“Muy común en el gran desierto de Altar, donde con Ocotillo los soldados torturaban a los ‘burreros’ pegándoles con el ocotillo y las espinas causaba heridas que les provocaban calenturas”…

Al costo, señor mío… Al costo…

Y HABLANDO DE OTRAS COSAS, hace unos días fui a visitar a mi amigo RAÚL ACOSTA TAPIA, a su casa, del fraccionamiento Los Misioneros, al poniente de Ciudad Obregón…

Después de una larga charla con café e higos en su punto, me acompañó a la banqueta. Nos estábamos despidiendo cuando un hombre anciano, bajito de estatura pero con excelente ánimo, detuvo su bicicleta y saludó con enorme alegría al morador de la casa…

—Hace mucho que no te veía. ¿Todavía trabajas en correos?—le preguntó a quien evidentemente conoce muy bien y le tiene afecto…

—Aquí ando todavía—dijo, mientras acariciaba algunos documentos que entregaría en el vecindario…

Yo escuchaba y observaba. El rostro marchito del hombre me parecía lejanamente conocido. Hice un esfuerzo de memoria e intenté imaginarme esa cara treinta años antes…

Las cuentas no me cuadraban. Yo conocí a varios carteros de mi tiempo, cuando me iniciaba en este oficio, allá por 1970 o quizás un poco más acá…

ALEJANDRO RUIZ, que cada año le preparaba las comidas al gremio del correo en El Día del Cartero, tenía por costumbre invitar a sus amigos de la “prensa”, y así fue como se estableció un vínculo de camaradería entre carteros y periodistas…

Por eso no me daban las cuentas…

Mis amigos de entonces, seguramente, o ya se adelantaron o ya se jubilaron…

De cualquier modo, ver a ese buen hombre cumpliendo con dignidad y con orgullo su trabajo, es algo que espiritualmente me reconforta, aún cuando el gremio postal está en vía de extinción…

TRIBUNA DEL YAQUI recién publicó un reportaje sobre el Servicio Postal Mexicano, sección Ciudad Obregón…

Sus instalaciones en las calles Zaragoza y Miguel Alemán, en Ciudad Obregón, lucen desoladas y el abandono es notorio…

¿Cómo se sostiene?...

Se dice que sobrevive por el sistema de paquetería...

MIENTRAS TANTO, EL PERIODISTA DE GUAYMAS AGUSTÍN RODRÍGUEZ, anda muy contento porque la Secretaría de Economía, la de JORGE VIDAL, anunció una fuerte inversión para crear fuentes de trabajo, mediante la construcción de un gran hotel, plaza comercial y servicios, lo que alimentaría la llamada industria sin chimeneas…

Sin duda le vienen buenos tiempos al bello puerto, con este nuevo ciclo de inversión, cuyo impulso ya había adelantado la Gobernadora CLAUDIA PAVLOVICH ARELLANO…

Es todo.

Le abrazo.

