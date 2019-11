El país ‘se ahoga en sangre’ y el Gobierno parece estar paralizado

DE NUEVO SE HICIERON BOLAS y hasta en las fechas se equivocaron. La masacre no fue producto de una confusión como la quiso hacer aparecer el Gobierno Federal.

Con la familia LEBARON y la delincuencia organizada que habita en esa zona serrana que se levanta entre Sonora y Chihuahua, los territorios están perfectamente delineados.

Y los Lebarón, emblematizan al grupo activista más determinado a no permitir que los grupos armados se adueñan de toda la región.

El problema viene de muy atrás. Tal vez desde un poco antes del 2009.

¿Quiénes son los Lebarón?

La familia Lebarón llegó a México, procedente de los Estados Unidos, a finales del Siglo XIX. Venía huyendo del Gobierno debido a que no se les permitió la poligamia. Su raíz es mormona cuyo fundamentalismo implicaba la poligamia.

Los menonitas se asentaron en Estados del norte de México: Chihuahua, sierra de Sonora, Zacatecas, Durango y Tamaulipas.

En 2009 los Lebarón saltaron a las notas policiacas cuando uno de sus miembros fue secuestrado. La familia se negó a pagar el rescate y el adolescente fue liberado y posteriormente asesinado.

BENJAMÍN LEBARÓN, encabezó un grupo de activista que enfrentó a los grupos armados.

En 2011 otro miembro de la familia, fue asesinado y JULIÁN LEBARÓN se convirtió en líder del Movimiento por la Paz, cuyo dirigente nacional era el poeta JAVIER SICILIA.

No había sabido mucho de este grupo hasta ayer muy temprano cuando las primeras noticias empezaron a circular en redes sociales: en un paraje entre Sonora y Chihuahua, una familia entera de los Lebarón fue masacrada y calcinada. Como ya es del dominio público, tres mujeres y seis niños —entre ellos dos bebés de seis meses, gemelos— fueron asesinados, otras seis personas, resultaron lesionadas. Un niño más estaba desaparecido pero fue localizado ileso.

Fue tan atroz y cruel este crimen, que hasta el presidente DONALD TRUMP montó en cólera y comunicó al presidente de México que podía contar con él para entrar a territorio mexicano y barrer con todos los asesinos.

El Gobierno Mexicano agradeció la buena disposición pero rechazó la oferta porque “nosotros no pensamos así”.

En este contexto, al sonorense ALFONSO DURAZO MONTAÑO se le cargaron las críticas.

Apenas se estaba recuperando de su comparecencia ante el Legislativo y sucede esta tragedia nada menos que muy cerca de su pueblo natal, Bavispe.

Le ha llovido sobre mojado. Así es la vida.

El problema es que el Gobierno Mexicano, más allá del ‘pésame’ frío, sin emoción que envió a la familia Lebarón, no pareció tomar muy en serio lo que había pasado.

Y las redes sociales volvieron a estallar en críticas. Nadie se ha salvado.

Por otra parte, ayer amanecieron varias mantas en Agua Prieta. Bien escritas, bien informadas al parecer, hacen señalamientos específicos de personajes muy conocidos en la región, a quienes acusan directamente de ser los responsables de la masacre.

El grupo que se asume autor de las mantas, señala que quieren hacer una cacería de brujas y buscan chivos expiatorios. En las mantas, se pueden observar las fotografías de los supuestos cabecillas del grupo rival.

¿Qué nos dice todo esto?

Según veo yo las cosas, en este país se ha perdido el sentido del orden. No hay control y no parece que en el Gobierno exista alguien que tenga una idea de lo que está ocurriendo.

¿Están disminuyendo los niveles de la inseguridad y la violencia en el país?

Ciertamente, no.

Por el contrario: cada vez ocurren crímenes de más alto impacto. Las masacres se están convirtiendo en una constante y los ciudadanos ven con asombro y temor que el Gobierno, cuya obligación es ‘producir seguridad a los habitantes del país’, parece estar paralizado.

Los funcionarios parecen estar en otro mundo, en otra realidad.

¿Qué tan profundo y amplio es el distanciamiento entre los militares y el jefe del Poder Ejecutivo?

Esta es una pregunta que muchos mexicanos se empiezan a formular. Y no es para menos.

En fin.

DE AQUÍ, DE ALLÁ Y DE MÁS ALLÁ

¡OH, LA LÁ! CARLOS ZATARAÍN GONZÁLEZ, anda muy contento porque su amigo el obispo de Texcoco, don JUAN MANUEL MANCILLA, lo invitó a comer en el día de los Carlos, a la casa obispal de esa Diócesis, en el Estado de México…

El ‘Bebo’ y don Juan Manuel se conocieron cuando era presidente municipal y el entonces obispo de la Diócesis de Ciudad Obregón, visitó el bello puerto donde realizó una misa al aire libre frente a Palacio Municipal…

Es indiscutible que en Cajeme se recuerda con afecto al obispo Mancilla aunque difícilmente lo volveremos a tener por acá…

¡Larga vida para él, para El ‘Bebo’ Zataraín y su gente!...

Y HABLANDO DEL TAMBIÉN EX-diputado federal, su actitud de estos últimos años es verdaderamente incomprensible, no por otra cosa que por su alejamiento de la gente que de veras le quiere y le guarda simpatía…

Alguna vez le mandé decir que los políticos jamás deben ausentarse de sus bases de apoyo social porque, al hacerlo, están desperdiciando la auténtica fuerza en la que un político sostiene su permanencia en esta actividad…

No hay que olvidar que santo que no es visto no es adorado…

¡AH, QUÉ LAS HILACHAS! RESULTA que en Guaymas están demandando a la empresa de NICHO HINOJOSA, por incumplimiento de contrato y porque dejó colgados de la brocha a los organizadores de un evento, al desaparecer del mapa con los adelantos económicos que le habían otorgado a solicitud expresa suya…

En palabras de los aficionados al Rey de los deportes: ‘se las bateó’…

¡Y eso no se hace, caray!...

Según la información recogida, Nicho y otro cantante debieron actuar en Guaymas y para ello solicitaron un adelanto. No cumplieron, se fueron de la ciudad-puerto y dejaron a la firma hotelera que los contrató chiflando en la loma…

Ahora los andan localizando por rumbos del sur del Estado y concretamente en Navojoa, aunque según se dice, es más probable que se hayan ido a Monterrey…

En plática telefónica con uno de los organizadores, le percibí sumamente molesto, pues no solo es el dinero que se les adelantó sino el daño en imagen que le hacen a la empresa donde supuestamente actuarían…

Lo cierto es que este tipo de cosas suelen ser muy comunes en el mundo del espectáculo…

Y NO ES POR NADA PERO EXISTE la probabilidad de que este fin de semana me descuelgue por Guaymas, donde hay un café mañanero pendiente con un grupo de amigos de por allá…

Naturalmente, los anfitriones serán el colega y amigo AGUSTÍN RODRÍGUEZ y ALFONSO AYALA FONSECA y, bueno, ya le contaré…

Digo, porque a la hora de estar por aquellos rumbos, de Hermosillo se dejan venir DANIEL TRÉLLES y JULIÁN LUZANILLA y de San Carlos, MAURICIO MONREAL, el gerente del restaurante El Embarcadero, del Marina Terra…

Un rato de aire marino nunca viene mal…

Es todo.

Le abrazo.

