El país se divide y se confronta y la barbarie mediática se ha entronizado en Palacio Nacional

ANDA CIRCULANDO UN VIDEO en el que un sujeto un poco entrado en años, pelo entrecano, de lentes y voz de trueno, se planta ante la cámara y, señalando con índice flamígero al camarógrafo –que pretende ser uno de los muchos comunicadores que mencionó en forma sucesiva– lo espeta:

--¡Tú, Circo Gómez Leyva, hijo de tu tal por cual tú fuiste cómplice de las farmacéuticas que inflaron los precios de las medicinas! ¡Nunca dijiste nada, callaste, tú y tus cómplices, Joaquín López Dóriga, Carlos Loret de Mola, Ricardo Alemán, Adela Micha y…

Y un sinfín de insultos y una ristra de nombres de periodistas muy reconocidos a los que agravió el individuo de la peor forma.

Estaba la imagen en pantalla. Los rasgos faciales del tipo. Pero no aparecía su nombre ni sus domicilios, ni su identidad de ninguna forma. Solo la insolencia del insulto basado en la impunidad que da estar defendiendo al poder.

Este video lo recibí muy temprano.

Momentos antes, había visto parte de la ‘mañanera’ de ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR.

Precisamente CIRO GÓMEZ LEYVA se había referido al presidente en su charla con el panista ROBERTO GIL. Hablaban de los señalamientos que AMLO le ha hecho al periodista. Mismos que él le ha contestado. La reportera MIRIAM MURGUIA, comentó que AMLO estaba notoriamente enojado porque se sentía incomprendido por el poeta JAVIER SICILIA y por la familia Lebarón.

No había querido aceptar en la ‘mañanera’ su propia culpa por la agresión que recibió por fuera del Palacio Nacional, el grupo que encabezaban Sicilia y los Lebarón.

“Yo no les voy hacer el caldo gordo a esta gente”, se justificó el hombre que tantas veces reclamó el apoyo ciudadano en sus marchas y sus agresiones públicas a funcionarios y al propio presidente de la República en turno.

Ahora, niega lo que muchas veces hizo él. Se niega a sí mismo y sus críticos son blanco de la diatriba y la calumnia a través de los chairos que han sido entrenados para acallar voces opositoras.

Y amenazó ayer en ‘la mañanera’: “sí insisten en calumniarme me voy a hacer las mañaneras también los sábados y los domingos”.

Con esto, AMLO quiere componer lo que él mismo ha descompuesto.

El país se derrumba. Las instituciones que los gobiernos “de antes”, para bien o para mal, con todos sus errores y sus actos de corrupción supieron mantener en pie, hoy están debatiéndose entre la incompetencia de los que no le entienden a esto y la terquedad de su presidente que quiere resolver los problemas con soluciones que se le van ocurriendo según se los van contando sus colaboradores.

Este modesto comunista, es uno de los que, al principio, recomendó a sus amigos opositores a AMLO, que no se perdieran haciendo una oposición sistemáticamente demoledora porque lo que el presidente proponía, era algo que todos los mexicanos de bien siempre hemos deseado para México.

Lamentablemente, antes de un año entendí que las cosas no iban bien y que en el discurso de AMLO había muchas mentiras y una notaría carencia de seriedad.

A fin de cuentas, me dije, como me lo comentaba un amigo mío, se trata de políticos ambiciosos como todos que lo único que buscan es perpetuarse en el poder.

Triste situación la de este país. Un presidente empeñado en dividir al pueblo enfrentando a unos contra otros.

Yo no sé si lo que se dice de estos periodistas es verdad o no. Lo que sí sé es que ellos, cualquiera más, cualquiera menos, cuestionan y critican acciones de Gobierno dando la cara, nombres y apellidos y citando fuentes oficiales, amén de que salen a defender su verdad cuando es necesario.

Los chairos no lo hacen. Permanecen emboscados mientras no son llamados a salir a las calles y a las redes a insultar, a calumniar y vociferar la diatriba en defensa del poder.

Así las cosas, señor mío. Así las cosas.

En fin.

DE AQUÍ, DE ALLÁ Y DE MÁS ALLÁ

NO CABE DUDA: EL DOLOR TAMBIÉN se comparte. No solo la alegría, no solo la bohemia y el canto de nuestras tradiciones…

También el dolor inenarrable…

Y esto fue, justamente, lo que sucedió ayer –o a partir de anteayer– en el caso de la pérdida fatal en la familia Renero–De la Tejera, en la ciudad de Guadalajara, Jalisco…

En la medida que la infausta noticia trascendió a las distintas capas sociales donde es conocido y apreciado LUIS RAFAEL RENERO AMPARÁN, con esa misma velocidad fueron procesándose los contactos telefónicos o en redes sociales…

Ayer mismo acá en Ciudad Obregón, el ex–alcalde FRANCISCO VILLANUEVA SALAZAR, buscaba el número telefónico del Rafa… “Leí en tu columna la triste noticia”, me dijo…

Igual, más temprano, me llamó BULMARO PACHECO para confirmar el suceso…

Y de Sinaloa, Entidad donde Rafael laboró algunos años como gerente general de Conagua y en donde ARTURO OLIVARES y yo le visitamos en alguna ocasión con motivo de una Agroexpo que se le lleva a cabo cada año en la capital, Culiacán… Así fue como conocí a LAURO DÍAZ CASTRO, que después sería senador y me parece que hace algún tiempo se nos adelantó…

Como decía el maestro: “La vida riela”…

Pues sí…

A fin de cuentas, mis amigos Rafael y MARÍA DE LOS ÁNGELES DE LA TEJERA, saben que en Cajeme cuentan con amigos que lo son de a deverás y que se les quiere entrañablemente…

¡OH, LA LÁ! HACE YA TIEMPO que le había perdido la huella al empalmense JESÚS ZAMBRANO GRIJALVA, uno de los fundadores del PRD y uno de los ‘dos Chuchos’ que dominaron a ese partido durante décadas, hasta que Moreno lo engulló para crear la reencarnación PRI–PRD y demás…

Como sea, viene al caso lo anterior en virtud de lo que Jesús a través de su cuenta de twitter, escribe: “Hoy en la mañana con RICARDO BOURS CASTELO en Ciudad Obregón dialogando sobre la necesidad de construir rumbo a 2021 un frente amplio en Sonora para ganar las elecciones”…

¡Por las tripas de Satanás!...

Creo recordar que, junto al texto, había visto una fotografía, pero después ya no la encontré…

Lo del frente amplio al que se refiere Zambrano, no es nada extraño, pero ciertamente tampoco es algo fácil unir culturas y convicciones en un frente, salvo, desde luego, que configure un objetivo común, que sería vencer a toda costa en una elección política…

Algo así como en ocasiones ha ocurrido en países de Europa de cuyos esfuerzos ha surgido una alianza, una coalición, pues, que tiene como propósito fundamental desplazar a tal o cual grupo del poder y, ya logrado este proyecto, la coalición entra a un complicado proceso para crear un Gobierno equitativamente repartido…

En México no existe una experiencia de esta naturaleza, pero hay que reconocer que el cajemense RICARDO BOURS CASTRELO ha despertado un enorme interés entre pintos y colorados…

Yo he tenido oportunidad de dialogar con algunos políticos de distinto color e ideología y he constatado que ven con buenos ojos una alianza entre grupos o entre políticos… Ya veremos…

Y A TODO ESTO, ¿CÓMO LE IRÍA a Héctor PLATT en su gira por el sur de Sonora?... Los primeros reportes indicaban que bien, pero la información cesó súbitamente…

Y POR ÚLTIMO, ESTE VIERNES 31 de enero de enfrente, ANDRÉS SALAS SÁNCHEZ estará de fiesta grande por rumbos de ‘Las Higueras’, el hermoso feudo de PEPE HIGUERA, con motivo de su cumpleaños 61, según fuentes confiables…

El programa señala que el jolgorio empezará a las 20:00 horas así que…

Es todo.

Le abrazo.

m.rivastribuna@gmail.com