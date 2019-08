El papá de Loret, envía señales en el video: la salida de su hijo y mil millones del Gobierno para publicidad

SI USTED VIO Y ESCUCHO el video de RAFAEL LORET DE MOLA, papá de Carlos, estará de acuerdo en que su mensaje está relacionado con la salida de Televisa del popular comunicador.

¿Quién es Rafael Loret de Mola y que representa en la vida periodística, cultural y política del país?

Hablando objetivamente, no representa mucho.

No porque sus escritos carezcan de valor testimonial. No, no, no es por ahí. No porque sus libros no hayan tenido éxito en ventas. Tampoco porque algunos libros rompieron records de ventas.

No porque sus artículos no tuvieran lectores. En realidad, si los tuvieron.

La escasa significación en el mercado de la opinión pública, se debe a que don Rafael Loret siempre ha abusado del protagonismo y, antes de cualquier cosa, tiende a autovictimizarse.

Y esto no le gusta a la gente que lee periódicos y ve noticiarios.

Sin embargo, en el video que subió a redes don Rafael, dice algo que, solo por eso, le da un valor agregado a su artículo: que Televisa hizo un convenio con el Gobierno Federal por mil Millones de pesos.

Y esto cambia las cosas.

Algunos ya nos habíamos maliciado que la salida de Carlos Loret de Televisa estaba en relación directa con AMLO.

Pero ignorábamos de cuánto y cómo y dónde.

Es fácil adivinar lo otro.

Mil millones es la mitad—dicen—de lo que Televisa le cobraba al Gobierno Federal por concepto de publicidad.

Acuérdese usted que el propio López Obrador dijo en alguna de las mañaneras que a los grandes medios les rebajaría a la mitad la publicidad del Gobierno Federal.

No Engañó. No mintió.

Mil millones es mucho dinero. Pero entratandose de estos tiburones de las telecomunicaciones, es algo común en sus negociaciones. Con todo, debido a la crisis financiera de la empresa de EMILIO AZCÁRRAGA, mil millones de pesos es como un soplo económico de la Divina Providencia en medio de la sofocante situación que viene padeciendo de un tiempo a acá.

En este contexto, se da la salida de Loret, el hijo.

Y sale el papá a auto-victimizarse. Y a enorgullecerse de la ruin económica por la que atraviesa. Y hasta se le percibe un cierto hálo de presunción porque todo su capital en liquidez asciende a 25 mil pesos.

Y que trae a colación que CARLOS SALINAS lo mandó fuera del país. Y que VICENTE FOZ hizo lo mismo. Y que con ERNESTO ZEDILLO tuvo dificultades.

Y que a Calderón le pegó duro. Y que con ENRIQUE PEÑA NIETO, a quién se ufana de haber cuestionado en exceso, igualmente tuvo una relación confrontativa muy severa.

¿Qué nos dice todo esto?

Que los Loret fueron afectados por don CARLOS LORET DE MOLA, padre de don Rafael y abuelo de CARLOS LORET, el comunicador más joven de la familia.

Don Carlos falleció en un accidente automovilístico, cuando se dirigía a Acapulco en compañía de su secretaria. En algún lugar del camino, estrelló su carro muriendo instantáneamente.

Este percance ocurrió minutos después de pasar un retén militar.

MIGUEL DE LA MADRID era Presidente de México. Rafael Loret escribió, años después, un libro en el que cita palabras del ya para entonces expresidente De la Madrid. En algún momento de la entrevista, cita que el exmandatario lo interrumpió sugiriendo que habrían sido los militares.

Lo cierto es que ya para entonces el expresidente se encontraba mal de sus funciones motrices que lo llevaban a hacer afirmación que se le venían a la mente.

Así sucedió cuando CARMEN ARISTEGUI lo entrevistó y declaró que CARLOS SALINAS se había quedado con la mitad de la cuenta secreta que recibían los presidentes para sus gastos oficiales sin tener que dar cuentas a nadie.

Lo cierto es que la sospecha de que don CARLOS LORET DE MOLA fue asesinado por órdenes del poder presidencial, pasó al hijo, Rafael, y al nieto, Carlos.

A Carlos el nieto, se le nota claramente su rencor hacia el poder. De hecho, no han valido cambios de partido o de ideología.

Pero hay algo bueno en él: nadie ha osado de calificarlo de corrupto.

Así las cosas.

En fin.

DE AQUÍ, DE ALLÁ Y DE MÁS ALLÁ

DÉJEME DECIRLO: AYER fue sepultado un joven maestro normalista amigo mío. Se llamaba JUAN ALEJANDRO PALOMERA HERNÁNDEZ. Apenas rondaba los 38 años…

Un cáncer en el estómago, muy agresivo, se lo llevó en seis meses… De hecho, Juan Alejandro me había acompañado, junto con mis hijos y BETO ANDUAGA, en mi cumpleaños el pasado 26 de febrero, hace medio año…

En una de las fotos del convivio, aparece él en medio de otros asistentes…

“Nunca fue bebedor, nunca fue fumador, llevó una vida sana, tenía poco de haber contraído nupcias y era un hombre feliz”, le recuerda así su padre, el también profesor don MARCELINO PALOMERA, un hombre muy querido en el gremio magisterial, que fue entre otras cosas, director de una escuela en el Campo 30, Valle del Yaqui…

Yo soy amigo de su hermano, IRVING PALOMERA HERNÁNDEZ, cercano a varios de mis familiares…

A ellos les fui a visitar en Funerales San Martín y con ellos platique largamente, principalmente con don Marcelino, su padre, oriundo de Nayarit, creo que de Acaponeta, una población cercana de Jala, la tierra donde nació mi padre, don CESAREO RIVAS…

A la mesa, estaban también el Maestro ONÉSIMO MARISCALES DELGADILLO, Sub-Secretario de Educación Media Superior y Superior…; Y los también maestros normalistas, JOSÉ LOURDES SANDOVAL y HERMES SANDOVAL…

Juan Alejandro y su esposa Pamela Contreras de Palomera, deja para llorar a sus hermanos IRVING, CHRISTIAN GESSEL e IVAN, así como a sus padres, don MARCELINO y CONCHITA HERNÁNDEZ DE PALOMERA…

¡Dios te bendiga, querido Alejandro, donde quiera que te encuentres!...

MIENTRAS TANTO, HOY se llevará a cabo una sencilla ceremonia en la reconstruida escuela primara CARLOS M. CALLEJA, de Ciudad Obregón, y existe la posibilidad que venga a presidir este evento la gobernadora CLAUDIA PAVLOVICH…

No hay confirmación, conste…

AH, POR CIERTO, SORPRENDIO ver en un video a la mandataria en medio de dos pugilistas en Hermosillo, con los cuales bromeó y posó para las cámaras… Algunos se peguntan: ¿Quién la habrá convencido?...

Yo lo imagino pero así la dejamos…

Es todo.

Le abrazo.

