El periodismo de lavadero está sustituyendo al periodismo de Julio Scherer García

En la ‘mañanera’ del martes, me asombré de la magistral jugada del PPesidente ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR. Yo imaginé que AMLO abrió su juego justamente cuando sus opositores pretendía darle un golpe demoledor con los pronósticos diversos pero coincidentes, sobre la economía del país.

El menos drástico, señalaba que nuestra economía había pasado de recesión a estancamiento.

Ese martes todos los diarios del país y los noticiarios de radio y televisión, darían la nota. Hasta el propio exsecretario de Hacienda del Gobierno de la Cuarta Transformación, CARLOS URZÚA, había subido a su cuenta de twitter, un pronóstico demoledor: “La economía mexicana al borde del precipicio”.

Pero, ¡oh! Sorpresa: a las cinco de la madrugada AMLO ya estaba en la ‘mañanera’ de Palacio Nacional listo para la tarea de ese día. Las filas de adelante, todas estaban ocupadas por los empresarios más representativos de México.

Estaban en ese insólito lugar a esa hora igualmente inusual, para dar a conocer que estaban listos para invertir en los próximos cinco años, casi 900 mil millones de pesos en aproximadamente 150 proyectos de diversa naturaleza.

Principalmente en infraestructura.

Esa fue la primera gran sorpresa.

Ayer, miércoles me llevé una segunda sorpresa: la prensa escrita de la Ciudad de México no le concedió al empresariado lo de ‘ocho’. Ningún periódico lo hizo.

Fue evidente que hubo algún tipo de consigna para que no se le diera especial relevancia a lo de la ‘mañanera’ del martes.

A pesar de todo, ayer volvió todo a la normalidad. Un presidente de espléndido talante se presentó en la ‘mañanera’, dijo lo que habitualmente dice, deslizó alguna amenaza, glorificó sus grandes ideas y sus enormes aciertos y, en un iluminado arrebato de triunfalismo, le dijo a los periodistas: “Es más, les voy a adelantar algo que el domingo me he propuesto revelar. De una vez, se los voy a decir a ustedes”.

Hizo una pausa de las que son naturales en él. Levantó la mano derecha, cerró el puño y dejó dos dedos inhiestos, hacia arriba, pues. Dijo: “No serán tres ni cuatro ni cinco. Serán solo dos años. Dentro de un año estará echada la simienta de la Cuarta Transformación”.

De ese tamaño era su ánimo. Le brotaba por la piel. Los ojos estaban encendidos.

No le cabía en el pecho la felicidad.

Por un momento, me salí de mis cabales. Me sentí contagiado, emocionado por ese rostro que reflejaba tanta dicha por lo que él aseguraba se había consumado su más grande y prometedor triunfo.

Entendí sus motivos. Su objetivo y su razón de luchar. Sus sueños no eran una utopía a fin de cuentas.

Dejé la ‘mañanera’ y me pasé a la computadora. Vi los encabezados. Leía a varios analistas. Después, volví a la tele. No a la ‘mañanera’ sino a la información regular.

Me topé con la realidad. Y comprendí que esa, y no la de Amlo, es la auténtica realidad de este país.

Visualicé el pozo de corrupción en que se ha convertido el sistema político mexicano al que AMLO está determinado a destruir, a erradicar.

Y pensé que, aunque logre acabar arriba con la corrupción, no podrá hacerlo con los de abajo.

Está en el ADN de todos. Empezando por sus propios morenistas.

Leí la nota informando lo del municipio de Bácum. La tragedia de ese pobre pueblo atrapado en las redes de la violencia, de la corrupción y de la delincuencia.

Entendí que ni toda la capacidad de seducción del presidente, será capaz de acabar con una cultura ancestral que se ha transmitido de generación en generación.

Estoy absolutamente convencido que no hay un solo hombre en México capaz de lograr lo que quiere hacer AMLO, en una sola vida.

Se necesitan muchas vidas para llegar a la meta.

Así lo creo yo.

En fin.

DE AQUÍ, DE ALLÁ Y DE MÁS ALLÁ

DÉJEME CONTARLE: AYER me preguntó una señora que habitualmente lee estos Rumbos, si el Bebo CARLOS ZATARAÍN GONZÁLEZ, ya se comunicó conmigo, si ya recibí noticias suyas, si me dijo sus planes políticos, si es que los tiene, o que carajos piensa hacer en el futuro…

¿Qué le podría decir a esta buena mujer, de la tercera edad, que dice ser de Guaymas, que ella y su familia recuerdan a Zataraín con cariño porque fue un buen alcalde y que les dolería que se retirara de la política o, peor aún, que se pasara a otro partido?...

No le di una respuesta directa. Le contesté con otras cosas…

Por ejemplo, que no cuestiono a mis amigos, que respeto lo que decidan y que la amistad se da sin concesiones y sin condiciones…

Lo único que sé —porque me lo ha dicho en alguna ocasión y porque lo refleja en las fotos familiares que a veces me manda— que se ‘aclimató’ muy en el centro del país y allá ha creado o se ha integrado a un círculo de buenos amigos…

¡Larga vida para él y su familia!...

¡POR LAS TRIPAS DE SATANAS! Vaya pleito de cantina en el que se han enfrascado dos muy conocidos comunicadores de los medios electrónicos del país…

Se trata de FRANCISCO ZEA, de Imagen Noticias, y ADELA MICHA, que conduce un extraño programa en El Financiero Bloonberg, en el que se toma alcohol —lo que el invitado quiera beber: tequila, ron, cerveza— y donde se habla a calzón quitado…

Todo empezó cuando Francisco Zea, dio la primicia, desde el baño de su casa y mientras se acomodaba la corbata, de la tragedia de la familia Lebarón, en Bavispe, Sonora…

Pero esto no fue realmente el problema…

La bronca, señor mío, estalló cuando Zea pasó al aire los detalles del cruel asesinato de tres mujeres y seis criaturas, mientras bailaba al ritmo de una música muy pegajosa…

Ese día, por la noche, que es cuando ADELA MICHA transmite su programa Saga, tenía de invitados al periodista CARLOS MARÍN y a la actriz ITATI CANTORAL, ambos muy dados a la procacidad, a las ‘mentadas’ y toda suerte de albures…

Usted me entiende…

Marín se extralimitó, muy en su estilo, en las críticas. Como si estuviera en una cantina, con sus cuates, y la Cantoral, que no canta mal las rancheras, le hizo segunda…

Pero la peor fue Adela Micha, vulgar hasta más no poder, diría yo que en grado superlativo…

¡Y pensar que yo admiraba a esta mujer desde los tiempos en que la veía en un segmento de la agencia Eco, de Televisa!...

Como diría JARRÍN: “¡Ave María, qué mal se siento!”…

Y POR ÚLTIMO, UNA precisión que se me había quedado en el tintero —así decían los ancestros— por tantas calamidades que han sucedido en estos días: me envió un mensaje JORGE RUSSO SALIDO, para hacerme esta observación: los panistas no asistieron a la sesión donde se aprobó el Presupuesto de Egresos de la Federación 2020 y por tanto no votaron en contra… Vale…

