El ‘prieto’ en el arroz de los 60 años de Sonora-Arizona    

La conmemoración en Hermosillo de los sesenta años de trabajo coordinado entre los gobiernos de Sonora y Arizona, tiene especial significación.

Por un lado, la presencia del embajador de los Estados Unidos en México, Christopher Landau y el lado oscuro del momento, el desalmado ataque en el que murieron nueve integrantes de la familia México-estadounidense, LeBarón, en una emboscada en Bavispe, en los límites entre Sonora y Chihuahua.

Los oradores hicieron referencia al año 1959 en que se crearon las comisiones Arizona-México y Sonora-Arizona, con la dinámica promoción entonces del gobernador Álvaro Obregón Tapia y el encargado del lado americano para esos trabajos, Dennis DeConcini.

Sin embargo, tanto la anfitriona, gobernadora Claudia Pavlovich como el embajador Landau, dieron inicio a sus mensajes lamentando los hechos en la alta sierra del oriente sonorense y el compromiso de aportar todo lo posible, en la medida de sus facultades, para ofrecer resultados y evitar que el múltiple crimen quede impune.

Antes, se había anunciado una conversación telefónica entre el presidente Donald Trump, de los Estados Unidos y el mandatario mexicano, Andrés Manuel López Obrador. Este último, luego de enviar sus condolencias, se comprometió a “hacer justicia”, ya que “las instituciones nacionales están para hacer justicia”.

Por su lado, Trump reiteró su disposición de ayudar a combatir el crimen organizado “para desaparecer a los poderosos cárteles de la droga de la faz de la tierra”.

“Estamos listos a una solicitud del nuevo presidente de México, porque solo un ejército puede enfrentar a otro ejército”, enfatizó el presidente de los Estados Unidos.

Sin embargo, López Obrador ofreció resultados y estaríamos a la espera de ellos, ojalá y lo más pronto posible.

Por su lado, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo, ha tenido qué bailar con la más fea ante la inocultable ausencia de resultados.

La carga en el lomo, la lleva muy pesada el paisano –originario de Bavispe- sobre todo a partir de la crisis de comunicación en que se envolvieron los hechos de Culiacán del pasado 17 de octubre.

Durazo, al acudir a comparecer al Congreso de la Unión, ha escuchado de una docena de voces la exigencia de que renuncie al cargo. Sin embargo, no se advierte por ninguna parte que el presidente López Obrador le haya retirado su confianza.

Desayuno ayer en la residencia de la cónsul de los Estados Unidos en Hermosillo, Elia Tello, a la que asistieron representantes de algunos medios de comunicación con la presencia de Christopher Landau… Desayuno típico sonorense con una tortilla especial y machaca, así como la interesante conversación con el representante del Gobierno de los Estados Unidos en nuestro país… Landau es un embajador que desciende de diplomáticos, aunque él no había ocupado un cargo como el que hoy tiene o similar… Y fue designado de forma personal por Mr. Donald Trump… Por cierto y para responder la interrogante de este espacio, ayer, el embajador estadounidense Landau cumplió su propósito de saborear los tacos de carne asada de la capital sonorense, asistiendo la noche del lunes a la popular taquería de ‘Armando’.. Ahí, frente a la preparatoria ‘Prevo’… Ya se imaginará usted lo satisfecho que quedó el distinguido visitante.

El diputado del PT y representante del Distrito de Guaymas, Rodolfo Lizárraga, reiteró ayer al convivir con los integrantes del Grupo Compacto de Columnistas Políticos que buscará en el 2021 convertirse en presidente municipal del vecino Puerto… Lamentó de forma reiterada lo mal que le ha ido a Sara Valle, la actual alcaldesa y hasta se atrevió a recordar que por parte de él ya pidió perdón a los guaymenses por haber apoyado el proyecto de hacer a doña Sara, presidenta municipal… “Los primeros secretario, tesorero y contralor del Ayuntamiento ya no están; ella cambió mucho; no es la misma Sara que todos conocimos desde antes de la campaña del 2018”, señaló Lizárraga, quien precisó que si no es candidato por el PT en el 2021, podría ser por otro partido, “incluido el PRI y el PAN, donde gente muy importante ya le ha hecho esa invitación”… ¡No pos wow!