El recorte al INE y ‘el riesgo a la democracia’ en México + La exsenadora Lety Burgos, hoy en Foro Cajeme

A propósito de la amplísima rasurada que el Ejecutivo Federal le acaba de pegar al presupuesto de egresos para el próximo año en donde el INE, el Instituto Nacional Electoral resultó el más ‘afectado’, a tal grado, dice su actual presidente, Lorenzo Córdova Vianello que el dinero asignado no alcanzará para organizar las elecciones de 15 gubernaturas que se avecinan para el 2021 y para acabar luego se pone en riesgo el buen funcionamiento del mismo.

Desde luego que no han faltado aquellos más dramáticos que queriendo llevar agua a su molino ven en el recorte en mención el grave riesgo para la democracia en México, incluidos dos tres colegas que ven en el tal recorte el fin de la institución en cuestión.

De todas estas llevadas y traídas opiniones la única cierta es la que da el señor Córdova, un señor que aquí entre nos, se resiste a bajarse el sueldo de jeque árabe del que goza actualmente, cercano a los 300 mil pesos mensuales.

Dice por ejemplo que la trasquilada aplicada al INE es la reducción más drástica que le hayan pegado en todos sus años de operación.

En eso tiene razón.

Considerada desde su creación en 1990 en el Gobierno de Salinas de Gortari y mucho antes en los tiempos de Ávila Camacho en 1946 como la pomposamente llamada Comisión Federal de Vigilancia Electoral (es decir, se vigilaban así mismos, porque desde esos tiempos no había más partido en el poder que el PRI, por lo que no había a quien cuidarle las manos) el IFE de Salinas y después el INE, no fue sino un elefante blanco más que únicamente sirvió para colocar en el cargo a los amigos del presidente de la República en turno y todavía más para aquellos que no habían podido colocarse como diputados o senadores plurinominales.

Hasta ahí todo bien.

El problema es que a partir de que medio se abre a la democracia los primeros partidos y los primeros candidatos que de veras, llegaron a penetrar en la conciencia y la preferencia del electorado, para lo único que ha servido este organismo que alguna vez se llamó también Registro Federal de Electoral es para simular primero y solapar después, los constantes fraudes electorales que se han vivido a la par de su existencia por más que su operación siempre nos ha costado a los mexicanos, todos.

Y el país y la historia están llenos de estos casos que no alcanzarían tres planas para enumerarlos uno a uno.

Con todo y eso, si usted revisa sus promocionales en internet nos presumen que siempre se han distinguido como uno de los pilares en la construcción de la democracia y que gracias a las múltiples reformas es que se les ha permitido perfeccionar la organización y celebración de comicios electorales libres, equitativos y confiables y, para que más te guste, garantizar a la ciudadanía el ejercicio de los derechos políticos- electorales.

El caso es que, mientras que en este 2019 se les aplicó un recorte de 950 millones de pesos que los orilló a presentar una controversia constitucional con la que no se ganó nada, en esta ocasión se les están quitando 4 mil, 183 millones de pesos de tal forma que el presupuesto autorizado por el Congreso en esta ocasión es de once mil millones de pesos.

De estos, más de 5 mil millones de pesos irán a parar a manos de los dirigentes de los partidos políticos; PRI, PAN, Morena, Movimiento Ciudadano, Verde Ecologista, lo que queda del PRD y la chiquillada, dinero que aquí entre nos, se sigue considerando un absoluto despilfarro por cuanto a que deberían ser los propios partidos los que busquen la manera de su financiamiento propio.

Otro insulto que no tiene razón de ser son los abusivos sueldos de los funcionarios y consejeros del Instituto que por lo visto, tendrán que atender la recomendación de López Obrador que los invitó una vez más a apretarse el cinturón.

A propósito, sabe usted ¿cuánto gana un consejero del INE?

Trescientos mil pesos mensuales.

Dos veces más que el sueldo del presidente.

Aquí entre nos, el llamado a “apretarse el cinturón” no es nada nuevo.

Yo no sé, tú, lector, pero en lo particular yo vengo oyéndolo desde los tiempos de Luis Echeverría al frente de las instituciones federales.

Esto es, antes de la época neoliberal que según algunos se inicia en el Gobierno de López Portillo, Miguel de la Madrid y termina con el sexenio de Peña Nieto.

Desde entonces, el cero crecimiento y las devaluaciones fueron la constante de los gobiernos de Salinas de Gortari, Zedillo, Fox y Calderón lo mismo que los saqueos a las arcas públicas y muy de manera exponencial y descarada en los gobiernos de López Portillo y Enrique Peña Nieto, en donde se batió todo récord.

